Wer Ferien in Dallas macht, wird unweigerlich einen Hauch vergangener Zeiten spüren, denn Dallas ist für viele der Inbegriff einer modernen Westernstadt, nicht zuletzt wegen der berühmten Fernsehserie «Dallas». Die Stadt bietet hervorragende Shoppingmöglichkeiten, mit dem Arts District ein Paradies für Museen- und Theaterliebhaber, den Stadtteil Deep Ellum mit seinen urchigen Kneipen und Szenelokalen, unzählige Park- und Grünanlagen und ein fröhliches und unbeschwertes Lebensgefühl. Lohnenswert ist auch ein Ausflug in die Umgebung, da Dallas von wunderbarer Natur und Landschaften umgeben ist. Fragen Sie unsere Spezialisten, wir stellen für Sie das perfekte Programm zusammen.