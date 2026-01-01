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Dallas, USA

Dallas Ferien

Ferien in der Westernstadt vom Spezialisten

Wer Ferien in Dallas macht, wird unweigerlich einen Hauch vergangener Zeiten spüren, denn Dallas ist für viele der Inbegriff einer modernen Westernstadt, nicht zuletzt wegen der berühmten Fernsehserie «Dallas». Die Stadt bietet hervorragende Shoppingmöglichkeiten, mit dem Arts District ein Paradies für Museen- und Theaterliebhaber, den Stadtteil Deep Ellum mit seinen urchigen Kneipen und Szenelokalen, unzählige Park- und Grünanlagen und ein fröhliches und unbeschwertes Lebensgefühl. Lohnenswert ist auch ein Ausflug in die Umgebung, da Dallas von wunderbarer Natur und Landschaften umgeben ist. Fragen Sie unsere Spezialisten, wir stellen für Sie das perfekte Programm zusammen.

The JouleHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Dallas
Das schicke Erstklasshotel liegt zentral in der Innenstadt von Dallas, umgeben von Restaurants, Geschäften und Parks.
Hotel Indigo Dallas DowntownHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Dallas
In Downtown Dallas gelegen, befinden sich Restaurants, Attraktionen und Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung.
Drover Hotel Fort WorthHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Dallas
Das Hotel befindet sich im Zentrum von Fort Worth, nahe des historischen Stockyards Viertels. Zum Flughafen sind es...

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