Joshua Tree Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Lage und Anreise

Der Joshua Tree Nationalpark liegt im Süden Kaliforniens, östlich von Los Angeles und unweit von Palm Springs. Die Zufahrt erfolgt üblicherweise von Norden über die Ortschaften Joshua Tree und Twentynine Palms oder von Süden über die Interstate 10. Damit lässt sich der Park gut in eine Mietwagenrundreise durch den Südwesten der USA einbauen – etwa als Etappe zwischen der Küste Südkaliforniens und den Wüstenregionen im Landesinneren. Wer wenig Zeit hat, durchquert den Park auf der Hauptstrasse und hält an den wichtigsten Aussichtspunkten; für Wanderungen und Klettertouren lohnt sich mehr Zeit.

Zwei Wüsten in einem Park

Eine Besonderheit des Parks: Hier treffen zwei Wüstensysteme aufeinander. Der höher gelegene westliche Teil gehört zur Mojave-Wüste – dort wachsen die namensgebenden Josuabäume zwischen rundgeschliffenen Granitfelsen. Der tiefer gelegene östliche und südliche Teil zählt zur Colorado-Wüste, einem Ausläufer der Sonora-Wüste; das Landschaftsbild wird dort von Kakteen und Ocotillo-Sträuchern bestimmt.

Zu den bekanntesten Punkten im Park zählen:

Hidden Valley – ein von Felsen umschlossenes Tal mit kurzem Rundweg, auch für Familien geeignet

Keys View – Aussichtspunkt mit Blick über das Coachella Valley bis zur San-Andreas-Verwerfung

Skull Rock – markante Felsformation direkt an der Parkstrasse

Cholla Cactus Garden – dichter Bestand an Cholla-Kakteen im Übergang zur Colorado-Wüste

Beste Reisezeit und praktische Hinweise

Als Wüstenpark ist Joshua Tree im Sommer sehr heiss; die angenehmsten Bedingungen für Wanderungen herrschen im Herbst, Winter und Frühjahr. Nach regenreichen Wintern kann die Wüste im Frühling zudem grossflächig blühen. Da es im Park kaum Wasser und keine Verpflegungsmöglichkeiten gibt, sollten Sie ausreichend Wasser und Proviant mitführen. Übernachtet wird – abgesehen von den einfachen Campingplätzen – ausserhalb des Parks: in den Ortschaften am Nordrand oder im nahen Palm Springs, das sich mit seiner Hotellerie gut als Basis eignet. Wegen der geringen Lichtverschmutzung ist der Park ausserdem ein bekanntes Ziel für die Sternenbeobachtung.

Für wen sich Joshua Tree eignet – und was sich kombinieren lässt

Der Park passt zu Reisenden, die Natur ohne grosse Infrastruktur suchen: Wanderer, Kletterer, Fotografen und alle, die auf einer Rundreise einen Kontrast zu Städten und Küste einplanen möchten. Für einen ersten Eindruck genügt oft ein Tagesausflug ab Palm Springs; wer die Stimmung bei Sonnenauf- oder Sonnenuntergang erleben möchte, plant besser eine Übernachtung in der Region ein.

Kombinieren lässt sich der Joshua Tree Nationalpark unter anderem mit Los Angeles und San Diego an der Küste, mit Palm Springs, mit dem Death Valley Nationalpark sowie mit Las Vegas und den Nationalparks in Arizona und Utah. Unsere Spezialistinnen und Spezialisten stellen Ihnen die Route so zusammen, dass Etappen und Übernachtungsorte zu Ihrem Reisestil passen.