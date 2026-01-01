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Philadelphia Reisen, USA

Philadelphia Hotels und Unterkünfte

Sympathisch und voller Geschichte

In der „City of Brotherly Love“, wie Philadelphia auch genannt wird, ist die Geschichte zum Greifen nah. Aber es sind nicht nur die Zeugen der Vergangenheit, die die Besucher in die zweitgrösste Metropole an der US-amerikanischen Ostküste ziehen. Philadelphia, die Heimat des Filmboxers Rocky und des Gründervaters Benjamin Franklin, ist auch eine sehr moderne, vor allem aber eine unglaublich freundliche Stadt mit ganz unterschiedlichen Vierteln, die man gut zu Fuss erkunden kann.

Freuen Sie sich auf eine tolle Food-Szene, herrliche Parks, steuerfreies Shopping und vor allem auf einzigartige Street Art! Wer mag, sprintet an der Statue von Sylvester Stallone die Stufen des Philadelphia Museum of Art hoch, wie einst Rocky im gleichnamigen Film und gönnt sich danach ein legendäres Philly Cheesesteak. Ende des 18. Jahrhunderts war Philadelphia sogar Hauptstadt der USA, deshalb gehört ein Besuch bei der Liberty Bell und der Independence Hall ebenfalls dazu. Unsere USA-Spezialisten kennen die besten Hotels – gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot!

The Logan PhiladelphiaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Philadelphia
Am Logan Square gelegen. Das Franklin Institute, das Rodin Museum, die Barnes Foundation und der Love Park sind in...
Sonesta Hotel PhiladelphiaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Philadelphia
Das Hotel liegt sehr zentral, ca. 200 Meter von der City Hall entfernt und ca. 1 Meile vom «Independence National...
Loews Philadelphia HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Philadelphia
Im Herzen der Stadt, ca. 5 Gehminuten von der City Hall und ca. 10 Gehminuten vom Independence National Historic Park...
Kimpton Hotel Palomar PhiladelphiaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Philadelphia
Das Hotel befindet sich im Stadtteil Rittenhouse Square und ist umgeben von zahlreichen kulturellen Einrichtungen und...
The Notary HotelHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Philadelphia
Unweit der Einkaufsstrasse Market Street im Zentrum gelegen, bietet das Hotel eine ideale Ausgangslage, um...
Philadelphia Marriott DowntownHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Philadelphia
Das Hotel liegt sehr zentral, wenige Gehminuten von der City Hall – und ca. 1,5 Kilometer vom Independence...
Wyndham Philadelphia Historic DistrictHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Philadelphia
Das Wyndham Historic District liegt im Herzen der Innenstadt, nur ca. 5 Gehminuten von den historischen...
Aloft Philadelphia DowntownHotel RatingHotel RatingHotel Rating
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Philadelphia
Das Hotel befindet sich im liebevoll restaurierten Liberty Title & Trust Company Building aus dem Jahr 1925, unweit...
Residence Inn by Marriott Philadelphia Center CityHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Philadelphia
Die Unterkunft liegt neben der eindrücklichen Philadelphia City Hall im Zentrum der Stadt. Mehrere U-Bahn- und...

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