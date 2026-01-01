Philadelphia Hotels und Unterkünfte
Sympathisch und voller Geschichte
The Logan Philadelphia
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Philadelphia
Am Logan Square gelegen. Das Franklin Institute, das Rodin Museum, die Barnes Foundation und der Love Park sind in...
Sonesta Hotel Philadelphia
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Philadelphia
Das Hotel liegt sehr zentral, ca. 200 Meter von der City Hall entfernt und ca. 1 Meile vom «Independence National...
Loews Philadelphia Hotel
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Philadelphia
Im Herzen der Stadt, ca. 5 Gehminuten von der City Hall und ca. 10 Gehminuten vom Independence National Historic Park...
Kimpton Hotel Palomar Philadelphia
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Philadelphia
Das Hotel befindet sich im Stadtteil Rittenhouse Square und ist umgeben von zahlreichen kulturellen Einrichtungen und...
The Notary Hotel
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Philadelphia
Unweit der Einkaufsstrasse Market Street im Zentrum gelegen, bietet das Hotel eine ideale Ausgangslage, um...
Philadelphia Marriott Downtown
Preis auf Anfrage
Philadelphia
Das Hotel liegt sehr zentral, wenige Gehminuten von der City Hall – und ca. 1,5 Kilometer vom Independence...
Wyndham Philadelphia Historic District
Preis auf Anfrage
Philadelphia
Das Wyndham Historic District liegt im Herzen der Innenstadt, nur ca. 5 Gehminuten von den historischen...
Aloft Philadelphia Downtown
Preis auf Anfrage
Philadelphia
Das Hotel befindet sich im liebevoll restaurierten Liberty Title & Trust Company Building aus dem Jahr 1925, unweit...
Residence Inn by Marriott Philadelphia Center City
Preis auf Anfrage
Philadelphia
Die Unterkunft liegt neben der eindrücklichen Philadelphia City Hall im Zentrum der Stadt. Mehrere U-Bahn- und...
Bahamas Ferien
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