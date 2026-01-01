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Glamping, USA

USA Glamping vom Speialisten

Luxuriös die Natur Amerikas erleben

Glamping ist die Antwort für Reisende, die gerne im Freien sind und campen möchten, aber auch echte Betten, Badezimmer und fliessendes Wasser zu schätzen wissen. Die perfekte Mischung von luxuriösem Abenteuer - oder der abenteuerliche Luxus eines Hotelzimmers mitten in der Natur. Diese neue, sehr beliebte Unterkunftsform entstand aus den Wörtern «Glamour» und «Camping». Glamping in Nordamerika ist perfekt, haben die USA und Amerikaner doch eine tiefverwurzelte Liebe zur Natur. Reisende ziehen es vor, sich in die Wildnis von Nordamerika zu stürzen und in der echten Natur zu übernachten, mitten drin und doch luxuriös.

Egal, welche Art von Natur Sie erleben möchten, von hohen Bergen über karge Wüsten bis hin zu dichtem Regenwald, es gibt die für Sie passende Version von Glamping. Die Landschaften der USA sind extrem vielfältig. Wenn Sie in einem Resort wohnen möchten, das den Sensibilitäten von Stadtbewohnern gerecht wird und gleichzeitig den Reiz der Wildnis bewahrt, sollten Sie sich von unseren USA Spezialisten beraten lassen, um Ihr passendes Glamping Resort in den USA finden.

Conestoga Guest RanchHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Garden City
Das besondere Zeltdorf befindet sich in Garden City, ca. 10 km vom Bear Lake entfernt.
Under Canvas Grand CanyonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 125.– / pro Person
Grand Canyon Nationalpark
Das schön gestaltete Camp befindet sich im kleinen Städtchen Valle, rund eine Stunde von Flagstaff entfernt. Der...
Under Canvas ZionHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 165.– / pro Person
Zion National Park
Das wunderschöne Camp befindet sich direkt am Rande des Zion Nationalparks, eingebettet in traumhafte Landschaft. Bis...
Under Canvas YellowstoneHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 150.– / pro Person
West Yellowstone
Erleben Sie Camping auf eine völlig neue Art und Weise. Beim sogenannten «Glamping» übernachten Sie in einem...
Under Canvas Arches & CanyonlandsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 150.– / pro Person
Moab
Erleben Sie Camping auf eine völlig neue Art und Weise. Beim sogenannten «Glamping» übernachten Sie in einem...
Under Canvas Great Smoky MountainsHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 150.– / pro Person
Pigeon Forge
Nur 16 km von Gatlinburg entfernt, befindet sich das Under Canvas Great Smoky Mountains auf einem 74 Hektar grossen...
Under Canvas Mount RushmoreHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 145.– / pro Person
Keystone
Erleben Sie Camping auf eine völlig neue Art und Weise. Beim sogenannten «Glamping» übernachten Sie in einem...

Mitten in der Natur ist auch der ideale Ausgangspunkt, um Tiere in freier Wildbahn beobachten können oder Ausflüge in die freie Natur zu starten. Keine Anfahrtswege, sondern direkt hinein ins Abenteuer. Verzichten Sie daher nicht auf den Komfort bei der Wahl Ihrer Unterkunft. Glamping Unterkünfte haben ganz unterschiedliche Merkmale: vom grossen, luxuriösen Zelt über Lodges, Baumhäuser bis hin zu voll eingerichteten Mietwohnwagen ist alles dabei. Die Auswahl und Möglichkeiten werden besonders in den USA immer grösser.

Der Hype des Glamping ist definitiv in den USA angekommen. Unsere Experten haben diese neue beliebte Unterkunftsart für Sie in Nordamerika ausprobiert und können Sie bestens beraten.

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