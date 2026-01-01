USA Glamping vom Speialisten
Luxuriös die Natur Amerikas erleben
Conestoga Guest Ranch
Preis auf Anfrage
Garden City
Das besondere Zeltdorf befindet sich in Garden City, ca. 10 km vom Bear Lake entfernt.
Under Canvas Grand Canyon
ab CHF 125.– / pro Person
Grand Canyon Nationalpark
Das schön gestaltete Camp befindet sich im kleinen Städtchen Valle, rund eine Stunde von Flagstaff entfernt. Der...
Under Canvas Zion
ab CHF 165.– / pro Person
Zion National Park
Das wunderschöne Camp befindet sich direkt am Rande des Zion Nationalparks, eingebettet in traumhafte Landschaft. Bis...
Under Canvas Yellowstone
ab CHF 150.– / pro Person
West Yellowstone
Erleben Sie Camping auf eine völlig neue Art und Weise. Beim sogenannten «Glamping» übernachten Sie in einem...
Under Canvas Arches & Canyonlands
ab CHF 150.– / pro Person
Moab
Erleben Sie Camping auf eine völlig neue Art und Weise. Beim sogenannten «Glamping» übernachten Sie in einem...
Under Canvas Great Smoky Mountains
ab CHF 150.– / pro Person
Pigeon Forge
Nur 16 km von Gatlinburg entfernt, befindet sich das Under Canvas Great Smoky Mountains auf einem 74 Hektar grossen...
Under Canvas Mount Rushmore
ab CHF 145.– / pro Person
Keystone
Erleben Sie Camping auf eine völlig neue Art und Weise. Beim sogenannten «Glamping» übernachten Sie in einem...
Mitten in der Natur ist auch der ideale Ausgangspunkt, um Tiere in freier Wildbahn beobachten können oder Ausflüge in die freie Natur zu starten. Keine Anfahrtswege, sondern direkt hinein ins Abenteuer. Verzichten Sie daher nicht auf den Komfort bei der Wahl Ihrer Unterkunft. Glamping Unterkünfte haben ganz unterschiedliche Merkmale: vom grossen, luxuriösen Zelt über Lodges, Baumhäuser bis hin zu voll eingerichteten Mietwohnwagen ist alles dabei. Die Auswahl und Möglichkeiten werden besonders in den USA immer grösser.
Der Hype des Glamping ist definitiv in den USA angekommen. Unsere Experten haben diese neue beliebte Unterkunftsart für Sie in Nordamerika ausprobiert und können Sie bestens beraten.
Bahamas Ferien
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