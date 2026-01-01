Hawaii geniesst ganzjährig angenehme Luft- und Wassertemperaturen und grundsätzlich kann man auf den Inseln auch das ganze Jahr hinüber problemlos Urlaub machen. Die beste Reisezeit für Hawaii ist jedoch im Frühling (Ende April bis Ende Juni) sowie im Herbst (September/Oktober). Die Temperaturen schwanken über das Jahr verteilt nur geringfügig: kann das Thermometer im Juli/August schon mal über 30 Grad ansteigen, geniessen Reisende von Dezember bis Februar meist immer noch Tagestemperaturen von 27 Grad.

Während der Wintermonate sind die Nächte mit knapp 20 Grad für Einheimische empfindlich kühl. Die Gewässer des Südpazifiks bescheren Wassersportlern das ganze Jahr über angenehme 24 bis 27 Grad Wassertemperatur. Entlang der Süd- und Westküsten der verschiedenen Inseln fällt zwischen Frühling und Herbst wenig Regen. Diese Regionen geniessen während des Sommerhalbjahres lange, sonnige Tage. Zwischen November und April erhalten diese Regionen einen Grossteil ihrer jährlichen Niederschlagsmengen, während die Nordküsten durch die von Passatwinden getriebenen Wolkensysteme teilweise bis zu zehn Meter Jahresniederschlag verzeichnen.

Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Hawaii.