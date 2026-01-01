Hawaii Reisetipps
Gut informiert in die Hawaii Ferien mit dem Spezialisten
Die meisten Reisenden beginnen ihre Ferien in Hawaii auf der Insel Oahu. Der internationale Flughafen von Honolulu wird nicht nur von zahlreichen US-amerikanischen Fluggesellschaften mit dem Festland verbunden, auch Airlines aus Asien, Ozeanien und Europa fliegen die grösste Stadt Hawaiis an. Inlandsfluggesellschaften wie Hawaiian Airlines oder Ohana bedienen ab Honolulu Inseln unter anderem Kauai, Hawaii, Maui, Lanai und Molokai. Zwei Passagierfähren stellen auch den Transport auf dem Seeweg sicher. Die Molokai-Fähre legt zweimal täglich von Lahaina, Maui, zur nahegelegenen Insel Molokai ab, die Überfahrt dauert etwa 90 Minuten.
Die Maui-Lanai Expeditions Ferry verkehrt fünfmal täglich ab Lahaina und erreicht die Bucht von Manele auf Lanai in 45 Minuten.
Wer sich für Inselhüpfen – Island Hopping entscheidet – wählt aus einer Reihe von Rundreisemöglichkeiten aus. Von Insel zu Insel zu reisen und mit dem eigenen Mietauto unterwegs zu sein, ist eine weitere entspannende Art, Hawaii zu erkunden. Auf verschiedenen Inseln bieten sich auch immer wieder spannende Ausflüge, Touren oder Rundflüge, um der Vielfalt der hawaiianischen Inseln möglichst nahe zu kommen.
Schweizer Staatsangehörige können visumfrei in die USA einreisen, benötigen dafür aber eine ESTA-Reisegenehmigung. Diese Genehmigung gilt für beliebig viele Einreisen in die Vereinigten Staaten innerhalb von zwei Jahren nach Ausstellung. Die ESTA-Genehmigung holen unsere USA-Spezialisten gerne für Sie ein. Um die einzigartige hawaiianische Tier- und Pflanzenwelt sowie die Landwirtschaft zu schützen, bestehen drastische Einfuhrbestimmungen. Reisende müssen bei der Einreise in Hawaii mitgeführte Produkte tierischen oder pflanzlichen Ursprungs oder landwirtschaftliche Erzeugnisse den Behörden mit einem Formular deklarieren. Reisende erhalten die entsprechende Einfuhrerklärung auf ihrem Flug nach Hawaii. Quarantäneinspektoren kontrollieren in den Ankunftshallen der Flughäfen ankommende Gepäckstücke.
Wer Ferien auf den Inseln von Hawaii plant, hat die angenehme Qual der Wahl: auf den verschiedenen Inseln im Archipel bieten sich nämlich Hunderte Unterkunftsmöglichkeiten unterschiedlichsten Standards. Als Gast haben Sie die Auswahl zwischen weitläufigen Resorthotels, modernsten Stadthotels, historischen Gästehäusern, sympathischen Bed and Breakfasts, intimen kleinen Bungalowanlagen, auf Familien ausgerichtete Hotels und luxuriöse Golf Resorts. Unsere USA-Spezialisten kennen viele Unterkunftsmöglichkeiten auf Hawaii aus eigener Erfahrung. Fragen Sie uns nach Tipps zu Ihrer Hotelwahl!
Hawaii geniesst ganzjährig angenehme Luft- und Wassertemperaturen und grundsätzlich kann man auf den Inseln auch das ganze Jahr hinüber problemlos Urlaub machen. Die beste Reisezeit für Hawaii ist jedoch im Frühling (Ende April bis Ende Juni) sowie im Herbst (September/Oktober). Die Temperaturen schwanken über das Jahr verteilt nur geringfügig: kann das Thermometer im Juli/August schon mal über 30 Grad ansteigen, geniessen Reisende von Dezember bis Februar meist immer noch Tagestemperaturen von 27 Grad.
Während der Wintermonate sind die Nächte mit knapp 20 Grad für Einheimische empfindlich kühl. Die Gewässer des Südpazifiks bescheren Wassersportlern das ganze Jahr über angenehme 24 bis 27 Grad Wassertemperatur. Entlang der Süd- und Westküsten der verschiedenen Inseln fällt zwischen Frühling und Herbst wenig Regen. Diese Regionen geniessen während des Sommerhalbjahres lange, sonnige Tage. Zwischen November und April erhalten diese Regionen einen Grossteil ihrer jährlichen Niederschlagsmengen, während die Nordküsten durch die von Passatwinden getriebenen Wolkensysteme teilweise bis zu zehn Meter Jahresniederschlag verzeichnen.
Klimatabelle und Wetter Monat für Monat finden Sie auf unserer Seite zur besten Reisezeit für Hawaii.
Ab der Schweiz gibt es keine Direktflüge nach Hawaii. Die Anreise erfolgt in der Regel über ein Drehkreuz an der Westküste des US-Festlands, von wo aus Honolulu in rund fünf bis sechs Flugstunden erreicht ist. Insgesamt sollten Sie je nach Verbindung mit etwa 20 Stunden Reisezeit rechnen. Ein Zwischenstopp von ein, zwei Nächten an der Westküste macht die Anreise deutlich angenehmer.
Hawaii liegt elf Stunden hinter der Schweiz, während der europäischen Sommerzeit sind es zwölf Stunden – eine eigene Sommerzeit kennt Hawaii nicht. Planen Sie die ersten Tage bewusst ruhig, damit sich die innere Uhr anpassen kann. Viele Reisende kombinieren Hawaii deshalb mit einigen Tagen an der Westküste des Festlands und teilen die Umstellung so in zwei Etappen.
Hawaii ist ein Bundesstaat der USA: Bezahlt wird mit US-Dollar, Kreditkarten werden praktisch überall akzeptiert. Amtssprachen sind Englisch und Hawaiianisch – im Alltag begegnen Ihnen hawaiianische Begriffe wie «Aloha» (Gruss) und «Mahalo» (Danke) auf Schritt und Tritt. Mit Englisch kommen Sie überall problemlos durch.
Oahu verbindet Stadtleben in Honolulu mit berühmten Stränden und eignet sich gut für den Einstieg. Maui punktet mit vielfältigen Küsten und ist bei Paaren und Familien gleichermassen beliebt. Kauai, die «Garteninsel», begeistert Wanderer und Naturliebhaber mit üppig grünen Tälern, während Big Island mit Vulkanlandschaften und starken Kontrasten Entdecker anspricht. Am schönsten ist die Kombination von zwei oder drei Inseln – einen Überblick gibt unsere Hawaii-Seite.
Besonders gefragt ist Hawaii von Dezember bis März sowie in den Sommerferienmonaten Juli und August – beliebte Unterkünfte sind dann früh ausgebucht. Für Reisen in dieser Zeit empfehlen wir eine Buchung mehrere Monate im Voraus. In der Nebensaison profitieren Sie von mehr Auswahl und ruhigeren Inseln. Unsere USA-Spezialisten beraten Sie gerne zum passenden Reisezeitpunkt.
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