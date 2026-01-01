Death Valley Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Eine Reise ins Death Valley, das «Tal des Todes», ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Der Nationalpark ist einer der trockensten Orte der Welt und mit 56,7 Grad Celsius wurde hier im Jahr 1913 die heisseste jemals gemessene Temperatur auf der Erde erreicht und mit 41,7 °C die wärmste nächtliche Tiefsttemperatur. Das Death Valley ist eine sehr karge, stille, lebensfeindliche und einsame Gegend und als Besucher fühlt man sich hier alles andere als willkommen.

Umso erstaunlicher, dass es doch eine relativ vielfältige Fauna und Flora gibt, mit ca. 400 Tier- und 1000 Pflanzenarten, wovon 23 endemisch sind. Es gibt auch mehrere Orte, welche ein Besuch unbedingt wert sind, wie das Badwater Basin, mit 85.5 m.u. M. der tiefste Punkt der USA oder Zabriskie Point, der wohl bekannteste Aussichtspunkt des Death Valley. Und dann ist da noch das Geheimnis um die mysteriösen wandernden Felsen...Erfahren Sie mehr darüber von unseren Nordamerika Spezialisten.