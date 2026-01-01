Knecht Reisegruppe Gütesiegel
amerika Reisen Gütesiegel
amerikareisen
Death Valley USA

Death Valley Nationalpark Reisen vom Spezialisten

Das «Tal des Todes»

Eine Reise ins Death Valley, das «Tal des Todes», ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Der Nationalpark ist einer der trockensten Orte der Welt und mit 56,7 Grad Celsius wurde hier im Jahr 1913 die heisseste jemals gemessene Temperatur auf der Erde erreicht und mit 41,7 °C die wärmste nächtliche Tiefsttemperatur. Das Death Valley ist eine sehr karge, stille, lebensfeindliche und einsame Gegend und als Besucher fühlt man sich hier alles andere als willkommen.

Umso erstaunlicher, dass es doch eine relativ vielfältige Fauna und Flora gibt, mit ca. 400 Tier- und 1000 Pflanzenarten, wovon 23 endemisch sind. Es gibt auch mehrere Orte, welche ein Besuch unbedingt wert sind, wie das Badwater Basin, mit 85.5 m.u. M. der tiefste Punkt der USA oder Zabriskie Point, der wohl bekannteste Aussichtspunkt des Death Valley. Und dann ist da noch das Geheimnis um die mysteriösen wandernden Felsen...Erfahren Sie mehr darüber von unseren Nordamerika Spezialisten.

The Inn at Death ValleyHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Death Valley
Im Death Valley Nationalpark in einer Oase gelegen. Eine von zwei Unterkünften im Park.
The Ranch at Death ValleyHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Death Valley
Im Death Valley Nationalpark gelegen. Das Besucherzentrum des Nationalparks liegt gleich nebenan.

Badeferien in den USA

Top Angebote an den schönsten Stränden in Nordamerika.

Bahamas Ferien

Entspannen Sie sich auf den Inseln der Bahamas, die perfekte Ergänzung für Ihre USA Reise.

Familienferien USA

Kinderfreundliche Hotels und ideale Routen für Familien.

Freizeitparks USA

Fantastische Themenparks und atemberaubende Achterbahnen in Nordamerika.

Hawaii Reisen

Badeferien an weissen Sandstränden und «Island Hopping» auf facettenreichen Inseln.

Hochzeitsreisen USA

Ein Überblick zu Honeymoon-Ferien & Flitterwochen in den Staaten.

Nationalparks USA

Unberührte Vielfalt in über 60 Nationalparks und National Monuments.

Reiseinformationen

Einreisebestimmungen, beste Reisezeiten und Reisetipps zu Kultur, Land und Leuten.

Städtereisen USA

Die besten Metropolen in den Staaten für kurze und lange Shopping- und Sightseeing-Trips.

Kataloge

Online blättern oder bestellen

Online blättern
Online blättern
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Amerika-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren