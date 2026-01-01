Kreuzfahrten der Luxusklasse vom Spezialisten
Luxus-Kreuzfahrten in die schönsten Regionen der Welt
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Komfort und Luxus Kreuzfahrt, wohin das Auge reicht
Kleinere Schiffe garantieren Ihnen wesentlich mehr Persönlichkeit und Sie können sicher sein, dass Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Anforderungen bei den Luxus-Kreuzfahrten allesamt erfüllt werden. Begeben Sie sich auf eine unvergessliche Reise und lassen Sie die Seele baumeln. Ob in der luxuriösen Welt von Regent, Scenic Cruises oder Silversea, Sie werden die Luxuskreuzfahrt mit Sicherheit noch sehr lang in positiver Erinnerung behalten – exklusiver Service versteht sich von selbst. Erkunden Sie die schönsten Regionen dieser Welt und ziehen Sie sich nach einer Landbesichtigung in Ihre komfortablen und stilvollen Suiten zurück.
Was Luxus auf See heute ausmacht
Luxus auf dem Meer zeigt sich weniger an Marmor und Kronleuchtern als an vier konkreten Merkmalen. Erstens wohnen Sie in einer Suite mit eigenem Wohnbereich und meist privater Veranda, nicht in einer klassischen Kabine. Zweitens sorgt eine hohe Crew-Gaeste-Ratio dafuer, dass Ihre Vorlieben nach kurzer Zeit bekannt sind, vom Lieblingstisch bis zum Aperitif. Drittens ist der Reisepreis weitgehend All-Inclusive: Getraenke, Spezialitaetenrestaurants und Trinkgelder sind in der Regel enthalten, je nach Reederei auch Landausfluege oder die Anreise. Und viertens sind die Schiffe klein genug, um Haefen anzulaufen, die den grossen Einheiten verschlossen bleiben.
Premium, Luxus und Ultra-Luxus im Vergleich
Die Begriffe werden im Markt uneinheitlich verwendet, in der Praxis lassen sie sich aber gut unterscheiden. Premium-Reedereien fahren mittelgrosse bis grosse Schiffe mit gehobenem Service, breitem Bordprogramm und einer Preisstruktur, bei der Getraenke und Ausfluege meist separat dazukommen. Der Luxusbereich beginnt dort, wo die Schiffe deutlich kleiner werden, alle Unterkuenfte Suiten sind und ein Grossteil der Bordleistungen bereits im Preis steckt. Von Ultra-Luxus spricht man, wenn zusaetzlich Landausfluege, An- und Abreise oder ein persoenlicher Suiten-Service zum Standard gehoeren und die Gaestezahl sehr ueberschaubar bleibt. Welche Stufe fuer Sie stimmt, haengt weniger vom Budget ab als von Ihrem Reisestil.
Diese Luxusreedereien fuehren wir im Programm
Silversea steht fuer italienisch gepraegten All-Suite-Luxus mit einem der weltweit umfassendsten Routennetze. Seabourn setzt auf besonders kleine, intime Schiffe, offene Bars und eine Kueche auf Restaurantniveau. Regent Seven Seas Cruises gilt als Vorreiter des umfassenden All-Inclusive, bei dem auch Landausfluege im Preis enthalten sind. Hapag-Lloyd Cruises ist die deutschsprachige Adresse fuer Luxus und Expedition unter einem Dach, ein Vorteil, wenn Sie Bordsprache und Betreuung in Ihrer Muttersprache schaetzen. Explora Journeys uebersetzt europaeischen Lifestyle in ein entspanntes, modernes Bordkonzept mit ausgepraegter Kulinarik. Und Ponant verbindet franzoesische Eleganz mit kleinen Yachten, die auch in entlegene Regionen vorstossen.
Wohin kleine Luxusschiffe fahren
Gerade die geringe Groesse eroeffnet Fahrgebiete, die sonst schwer erreichbar sind. In Nordeuropa fuehren die Routen tief in Fjorde und zu kleinen Inselhaefen, in der Karibik und Zentralamerika zu Ankerplaetzen abseits der grossen Terminals. Asien laesst sich in Etappen erkunden, bei denen Kultur und Kulinarik den Takt vorgeben. Wer mehr Zeit mitbringt, findet in den Weltreisen das grosse Format, waehrend Expeditionen den Luxusgedanken mit Anlandungen per Schlauchboot und Fachvortraegen an Bord verbinden. Auch auf Segelschiffen und auf Flussschiffen gibt es luxurioese Konzepte in kleinem Massstab.
So finden Sie die passende Reederei
Die Wahl entscheidet sich an wenigen Fragen: Wie viele Mitreisende duerfen es an Bord sein, wie formell soll der Abend ablaufen, in welcher Sprache moechten Sie betreut werden, und welche Leistungen sollen im Reisepreis enthalten sein? Wer gerne lange an Deck sitzt und selbst plant, ist bei einer anderen Reederei richtig als jemand, der ein durchorganisiertes Ausflugsprogramm schaetzt. Weil sich die Konzepte im Detail unterscheiden, lohnt sich das Gespraech: Unsere Ferienspezialisten kennen die Schiffe, die Suitenkategorien und die Routen und stellen Ihnen aus der gesamten Kreuzfahrt-Auswahl ein passendes Angebot zusammen, unverbindlich und auf Ihre Wuensche abgestimmt.
77 Tage, ein ganzer Kontinent
ab CHF 48375.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: «Silver Ray» als modernes All-Suite-Luxusschiff mit Butler-Service und spektakulären Panoramablicken auf...
78 Tage / 77 Nächte
Alaska intensiv – Fjorde, Gletscher & wilde Naturwelten
ab CHF 9450.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Hubbard Glacier sowie Endicott und Tracy Arm Fjord, Kodiak, Sitka und Skagway mit ihrer bewegten...
15 Tage / 14 Nächte
Antike Welten & osmanische Schätze
ab CHF 5347.– / pro Person
ab/bis Athen
Highlights: Overnight auf Mykonos & Istanbul, Antike Highlights: Ephesus & Delos, Boutique-Häfen abseits der Masse
13 Tage / 12 Nächte
Arktische Stille. Zeitlose Weite
ab CHF 11049.– / pro Person
ab/bis Longyearbyen
Highlights: «Silver Endeavour» als luxuriöses Expeditionsschiff mit modernster Polar-Ausstattung, Unberührte...
10 Tage / 9 Nächte
Atlantische Wunderwelten entdecken
ab CHF 9673.– / pro Person
ab Sao Miguel bis Hamburg
Highlights: Azoren mit Vulkanlandschaften sowie Wal- und Delfinbeobachtungen, Alle fünf Kanalinseln auf einer Reise...
17 Tage / 16 Nächte
Auckland nach Melbourne mit Silver Moon
ab CHF 8295.– / pro Person
ab Auckland bis Melbourne
Highlights: Luxuriöses Kreuzfahrtschiff «Silver Moon», Weihnachten inmitten beeindruckender Fjordlandschaften feiern,...
17 Tage / 16 Nächte
Cartagena und den Panamakanal stillvoll erleben
Preis auf Anfrage
ab Miami bis Los Angeles
Highlights: Premierenreise auf dem neuesten Schiff der Flotte, Durchfahrt des Panamakanals, Cartagena –...
15 Tage / 14 Nächte
Die diskreten Juwelen des westlichen Mittelmeers
ab CHF 6422.– / pro Person
ab Nizza bis Barcelona
Highlights: Charmante Küstenorte, Mediterrane Lebensart, Versteckte Badebuchten, Historische Altstädte
11 Tage / 10 Nächte
Die Route der Wikinger
ab CHF 11590.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Luxuriöses Kreuzfahrtschiff «Explora III», Majestätische Landschaften Grönlands, Spätsommer in Ostkanada,...
14 Tage / 13 Nächte
Eine Reise durch Asiens Seele
ab CHF 39200.– / pro Person
ab Singapur bis Tokyo
Highlights: «Silver Muse» als All-Suite-Luxusschiff mit Butler-Service und exzellenter Gourmetküche, 51-tägige Grand...
52 Tage / 51 Nächte
Eine zauberhafte Reise zu den Kleinen Antillen
ab CHF 4410.– / pro Person
ab Miami bis Bridgetown
Highlights: Neustes Schiff der Flotte, Inselperlen der Karibik wie Grenada , Atemberaubende Landschaften, die...
10 Tage / 9 Nächte
Expedition Afrika & Madagaskars Wildniswelten
ab CHF 8529.– / pro Person
ab Kapstadt bis Port Louis
Highlights: Intensive Tierbeobachtungen mit Walen, Lemuren und Meeresschildkröten, Madagaskar hautnah erleben mit...
19 Tage / 18 Nächte
Expedition Grönland, Neufundland und Sankt-Lorenz-Strom
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Naturschauspiel Disko Bucht: glitzernde Eisberge von Deck und vom Zodiac aus bestaunen, Spannende...
19 Tage / 18 Nächte
Geheimnisse des Baffinmeers
ab CHF 15191.– / pro Person
ab Kangerlussuaq bis Nuuk
Highlights: Eisberge und Gletscherwelten, Begegnungen mit arktischer Tierwelt, Abgelegene Inuit Siedlungen, Fjorde im...
14 Tage / 13 Nächte
Genuss, Kultur und Küstenlandschaften
ab CHF 5966.– / pro Person
ab Lissabon bis Southampton
Highlights: «Silver Dawn» als elegantes All-Suite-Luxusschiff mit persönlichem Butler-Service, Feine Gourmetküche auf...
13 Tage / 12 Nächte
Grand South Pacific Expedition
ab CHF 57625.– / pro Person
ab Fremantle bis Valparaiso
Highlights: Erstklassige Luxuskreuzfahrt mit der Silver Cloud, Expedition durch Papua-Neuguinea und das entlegene...
77 Tage / 76 Nächte
Grosse Expeditionsroute intensiv
ab CHF 19545.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Zodiacanlandungen, Vielfältige Tierwelt, Eindrückliche Landschaften, Expertenwissen an Bord
20 Tage / 19 Nächte
Grönland & Kanada – zwischen Fjorden und Wildnis
ab CHF 6000.– / pro Person
ab Reykjavik bis Québec
Highlights: Prinz-Christian-Sund und Grönlands spektakuläre Fjordlandschaften, Abgelegene Orte wie Paamiut und...
12 Tage / 11 Nächte
Kanada & Neuengland mit der Seabourn Quest
Preis auf Anfrage
ab Montreal bis New York
Highlights: Historisches Québec, Saguenay-Fjord-Nationalpark, Malerisches Cap-aux-Meules, Halifax - Stadt der Bäume
13 Tage / 12 Nächte
Kontraste zwischen Küsten, Kulturen und Klimazonen
ab CHF 6559.– / pro Person
ab Montreal bis Miami
Highlights: «Silver Shadow» als kleines, elegantes Boutique-Schiff , Farbenprächtiges Herbstlaub entlang Kanadas und...
15 Tage / 14 Nächte
Lautoka nach Papeete mit Silver Cloud
ab CHF 17775.– / pro Person
ab Lautoka bis Papeete
Highlights: Luxuriöses Expedition Kreuzfahrtschiff «Silver Cloud», Palmengesäumte Inselparadiese, Weisse Sandstrände...
15 Tage / 14 Nächte
Luxuriöse Weltreise über drei Ozeane
ab CHF 96075.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Erstklassiges Luxuskreuzfahrtschiff «Silver Dawn», Inselhüpfen im Pazifik: Hawaii, Französisch-Polynesien...
149 Tage / 148 Nächte
Marquesas, Tuamotu und Gesellschaftsinseln
ab CHF 9031.– / pro Person
ab/bis Papeete
Highlights: Traumstrände und türkisfarbene Lagunen, Ursprüngliche polynesische Kultur, Spektakuläre...
15 Tage / 14 Nächte
Mediterrane Genüsse & Marokkanisches Flair
ab CHF 6615.– / pro Person
ab/bis Barcelona
Highlights: Übernachtaufenthalte in Lissabon und Casablanca, Marokkanisches Flair in Casablanca und Tanger,...
12 Tage / 11 Nächte
Mit der Seven Seas Grandeur zu klassischen Mittelmeerperlen
ab CHF 3998.– / pro Person
ab Athen bis Civitavecchia
Highlights: Klassische Mittelmeerroute von Griechenland über Malta bis Italien , Antike Kulturstätten wie Olympia und...
8 Tage / 7 Nächte
Mit der Seven Seas Mariner rund um Europa
ab CHF 6218.– / pro Person
ab Amsterdam bis Barcelona
Highlights: Über 70 inkludierte Landausflüge – ohne Aufpreis typisch Regent Seven Seas , Genussroute durch...
12 Tage / 11 Nächte
Mit der Seven Seas Voyager zwischen Adria und Griechenland
ab CHF 3842.– / pro Person
ab Venedig bis Athen
Highlights: Klassische Mittelmeerroute durch Adria und Ägäis mit ikonischen Hafenstädten , UNESCO‑Welterbe in Split...
8 Tage / 7 Nächte
Momente in voller Blüte
ab CHF 8439.– / pro Person
ab/bis Tokyo
Highlights: «Silver Muse» als All-Suite-Luxusschiff mit Butler-Service und exzellenter Gourmetküche, Kreuzfahrt zur...
15 Tage / 14 Nächte
Naturwunder zwischen Anden und Inselwelt
ab CHF 15987.– / pro Person
ab Lima bis Quito
Highlights:
14 Tage / 13 Nächte
Norwegen im Winter
ab CHF 6787.– / pro Person
ab/bis Hamburg
Highlights: Polarlichter in spektakulärer Kulisse der Fjorde, Lofoten, Nordkap und arktische Winterlandschaften, Gute...
16 Tage / 15 Nächte
Norwegens Fjorde & Nordische Naturwunder
ab CHF 9860.– / pro Person
ab/bis Kopenhagen
Highlights: Geirangerfjord mit spektakulären Wasserfällen, Die eindrucksvolle Inselwelt der Lofoten, Bergen und...
13 Tage / 12 Nächte
Pazifikküste – intensiv erleben, stilvoll reisen
ab CHF 14020.– / pro Person
ab Colon bis Valparaiso
Highlights: Luxuriöse Expedition mit Hapag-Lloyd Cruises, 5-Länder-Abenteuer: Panama, Kolumbien,Ecuador, Peru, Chile,...
18 Tage / 17 Nächte
Perlen der Karibik
ab CHF 3987.– / pro Person
ab/bis Vieux Fort
Highlights: Traumhafte Inselvielfalt, Karibische Traumstrände, Entspannte Lebensart, Kristallklares Meer
8 Tage / 7 Nächte
Premierenreise der Seven Seas Prestige™
ab CHF 6801.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: Premierenreise auf dem neuesten Schiff der Flotte, Mittelamerika intensiv erleben: Guatemala, Belize,...
12 Tage / 11 Nächte
Reise durch Tropen und türkisblaues Meer
ab CHF 7785.– / pro Person
ab Brisbane bis Singapur
Highlights: «Silver Dawn» als modernes Schiff mit exquisitem Genuss an Bord, 18-tägige Entdeckungsreise von...
19 Tage / 18 Nächte
Schottische Archipele und die Färöer – zwischen nordischem Erbe und Inselwelten
ab CHF 7390.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Eindrückliche Landschaften, Artenreiche Tierwelt, Einblick in Kultur und Geschichte, Besuch der...
11 Tage / 10 Nächte
Schätze Südostafrikas
ab CHF 8809.– / pro Person
ab Port Louis bis Kapstadt
Highlights: exklusives Bordguthaben bei Knecht Reisen, All inclusive auf höchstem Standard, Routing entlang Afrikas...
16 Tage / 15 Nächte
Segeln zum Beat des Lebens
ab CHF 2925.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Malerische Küstenstadt Portofino, Blumenstadt Sanremo , Jetset in Saint-Tropez, Kreuzfahrt auf einem...
5 Tage / 4 Nächte
Seychellen und Sandstrände
ab CHF 9785.– / pro Person
ab Port Louis bis Doha
Highlights:
16 Tage / 15 Nächte
Silversea Weltreise 2029
ab CHF 77990.– / pro Person
ab San Diego bis Singapur
Highlights: Abgelegene Inseln und selten besuchte Häfen im Pazifik, 17 Übernachtungen für intensive Erlebnisse an...
126 Tage / 125 Nächte
Sommerluxus zwischen Portofino und Palma
ab CHF 9055.– / pro Person
ab Civitavecchia bis Palma de Mallorca
Highlights: Portofino, Monte Carlo und Saint-Tropez – die Ikonen des Mittelmeers, Mediterranes Flair von der...
13 Tage / 12 Nächte
Tropischer Inselzauber
ab CHF 4365.– / pro Person
ab Miami bis Florida
Highlights: «Silver Ray» im Panorama-Design der Nova-Klasse, 11-tägige Karibik-Entdeckungsreise durch türkisfarbene...
12 Tage / 11 Nächte
Vom Pazifik durch den Panamakanal in die Karibik
ab CHF 9150.– / pro Person
ab San Francisco bis Miami
Highlights: Panamakanal-Passage bei Tageslicht, Maya-Kultur & Regenwald-Erlebnisse, Pazifik trifft Karibik –...
25 Tage / 24 Nächte
Von der Osterinsel bis Tahiti
ab CHF 13377.– / pro Person
ab Valparaiso bis Papeete
Highlights: Zwei Tage auf der geheimnisvollen Osterinsel mit ihren berühmten Moai-Statuen, Besuch der abgelegenen...
24 Tage / 23 Nächte
Von Sydney bis Kapstadt – einmalige Perspektiven
ab CHF 47316.– / pro Person
ab Sydney bis Kapstadt
Highlights: Neuseelands Fjorde mit Milford, Doubtful und Dusky Sound, Tropische Inselwelten der Malediven, Seychellen...
70 Tage / 69 Nächte
Weisse Weite, wilde Schönheit
ab CHF 14230.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: «Silver Endeavour» als luxuriöses Expeditionsschiff mit höchstem Komfort, Direktflug auf die...
11 Tage / 10 Nächte
Weltreise: Legenden des Pazifiks
ab CHF 81965.– / pro Person
ab Los Angeles bis San Francisco
Highlights: Entdeckung von 73 UNESCO-Welterbestätten, Erkundung von 40 Ländern auf sechs Kontinenten, Besuch von zwei...
134 Tage / 133 Nächte
Wo Inselträume und Kulturwelten aufeinandertreffen
ab CHF 11883.– / pro Person
ab Kapstadt bis Mumbai
Highlights: «Silver Muse» als elegantes Luxusschiff mit kulinarischen Höhepunkten an Bord, 22-tägige Entdeckungsreise...
23 Tage / 22 Nächte
Zeit für Genuss – auf grosser Überfahrt
ab CHF 7065.– / pro Person
ab New York bis Barcelona
Highlights: Luxusreise auf dem neuesten Schiff der Flotte, Inselperlen wie die Bermudas und Madeira, Bis zu...
15 Tage / 14 Nächte
Zwischen Fjorden und ewigem Eis
ab CHF 11064.– / pro Person
ab/bis Kangerlussuaq
Highlights: Eqip Sermia-Gletscher & Diskobucht, Inuit-Kultur im hohen Norden Grönlands, Zodiacfahrten zwischen...
13 Tage / 12 Nächte
Zwischen nordischer Eleganz und mediterranem Glamour
ab CHF 9981.– / pro Person
ab Kopenhagen bis Barcelona
Highlights: Kontrastreicher Routenverlauf von Skandinavien bis ins Mittelmeer, Mehrtägige Aufenthalte in Metropolen...
18 Tage / 17 Nächte
Ägäische Inselwelt entspannt entdecken
ab CHF 3948.– / pro Person
ab Lavrion bis Athens
Highlights: «Silver Nova» als modernes All-Suite-Luxusschiff mit Butler-Service und elegantem Komfort , 7-tägige...
8 Tage / 7 Nächte
Im Luxussegment ist ein grosser Teil der Bordleistungen bereits im Reisepreis enthalten. Ueblich sind Getraenke, die Nutzung der Restaurants an Bord sowie die Trinkgelder fuer die Crew. Je nach Reederei kommen Landausfluege, Internet oder die An- und Abreise dazu. Weil der Umfang von Anbieter zu Anbieter variiert, lohnt sich ein Blick auf die konkreten Leistungen der jeweiligen Reise.
Beide Stufen bieten ausschliesslich Suiten, eine hohe Crew-Gaeste-Ratio und ein weitgehend im Preis enthaltenes Bordangebot. Von Ultra-Luxus spricht man, wenn zusaetzlich Leistungen an Land dazugehoeren, etwa Ausfluege oder die Anreise, und wenn die Gaestezahl an Bord besonders klein bleibt. Der persoenliche Service ist dann noch enger getaktet und staerker auf individuelle Wuensche ausgerichtet.
Kleine Schiffe koennen Haefen und Ankerplaetze anlaufen, die fuer grosse Einheiten nicht zugaenglich sind, und bringen Sie damit naeher an die Reiseziele. Zugleich bleibt das Bordleben persoenlich: Sie finden ueberall einen Platz, kennen die Crew nach kurzer Zeit und ersparen sich Warteschlangen. Genau diese Kombination aus Naehe zum Ziel und Ruhe an Bord macht das Luxussegment aus.
Entscheidend sind Ihr Reisestil, die gewuenschte Bordsprache, das Wunschgebiet und der Umfang der enthaltenen Leistungen. Da sich die Konzepte im Detail unterscheiden, ist ein persoenliches Gespraech der schnellste Weg zur richtigen Wahl. Unsere Ferienspezialisten vergleichen die Reedereien fuer Sie und unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot.
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