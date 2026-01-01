1 . Tag Kangerlussuaq Anreise nach Grönland und Einschiffung. Am Abend verlassen Sie Kangerlussuaq und beginnen Ihre Expedition durch die arktischen Gewässer Westgrönlands

2 . Tag Tag auf See Zeit zum Ankommen an Bord. Expertenvorträge und erste Tierbeobachtungen stimmen auf die kommenden Expeditionstage ein.

3 . Tag Eqip Sermia-Gletscher Einer der beeindruckendsten Gletscher Grönlands mit seiner gewaltigen Abbruchkante. Je nach Bedingungen bieten sich Zodiacfahrten und spektakuläre Aussichten auf die Eiswelt.

4 . Tag Uummannaq Malerische Siedlung am Fuss des markanten herzförmigen Berges. Farbenfrohe Häuser, Inuit-Kultur und die Geschichte des Polarforschers Alfred Wegener prägen den Besuch.

5 . Tag Storøen & Kangersuatsiaq Expeditionstag in einer faszinierenden Tundralandschaft mit aussergewöhnlichen Felsformationen und authentischen Einblicken in das Leben einer kleinen Inuit-Gemeinde.

6 . Tag Qaanaaq Die nördlichste grössere Siedlung Grönlands ermöglicht spannende Begegnungen mit der Kultur der Polar-Inuit und ihrer traditionellen Lebensweise.

7 . Tag Siorapaluk Besuch einer der nördlichsten dauerhaft bewohnten Siedlungen der Welt. Hier erleben Sie das Leben am Rand des arktischen Eises.

8 . Tag Old Thule & Kap York Auf den Spuren grosser Polarforscher entdecken Sie geschichtsträchtige Orte, gewaltige Eislandschaften und die unendliche Weite des hohen Nordens.

9 . Tag Tag auf See

10 . Tag Qeqertarsuaq Die Diskoinsel begeistert mit vulkanisch geprägten Landschaften, farbenfrohen Häusern und einer beeindruckenden Naturkulisse.

11 . Tag Ilulissat & Diskobucht Ein Höhepunkt der Reise: Die UNESCO-geschützte Diskobucht mit ihren gigantischen Eisbergen zählt zu den spektakulärsten Naturwundern Grönlands.

12 . Tag Sisimiut Grönlands zweitgrösste Stadt verbindet moderne Infrastruktur mit traditionsreicher Inuit-Kultur und eindrucksvollen Tundralandschaften.

13 . Tag Kangerlussuaq Ankunft am Morgen, Ausschiffung und Rückreise mit unvergesslichen Eindrücken aus der arktischen Wildnis Nordwestgrönlands.