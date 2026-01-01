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Zwischen Fjorden und ewigem Eis ab Kangerlussuaq

Diese aussergewöhnliche Expedition führt Sie in eine der ursprünglichsten Regionen der Arktis. Gewaltige Gletscher, einsame Küsten, farbenfrohe Inuit-Siedlungen und beeindruckende Eislandschaften prägen die Reise entlang der West- und Nordwestküste Grönlands. Mit etwas Glück begegnen Sie Walen, Robben und Moschusochsen und tauchen tief in die Kultur und Geschichte der Inuit ein. Zodiac-Anlandungen und Wanderungen ermöglichen intensive Naturerlebnisse in einer der letzten grossen Wildnisse unserer Erde.

Reisedatum
08.07. - 20.07.2027
Zwischen Fjorden und ewigem Eis ab Kangerlussuaq
ab CHF 11064.– / pro Person
ab/bis Kangerlussuaq
Highlights:
- Eqip Sermia-Gletscher & Diskobucht
- Inuit-Kultur im hohen Norden Grönlands
- Zodiacfahrten zwischen Eisbergen und arktischer Tierwelt
Icon calendar 13 Tage / 12 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Kangerlussuaq

Anreise nach Grönland und Einschiffung. Am Abend verlassen Sie Kangerlussuaq und beginnen Ihre Expedition durch die arktischen Gewässer Westgrönlands

2. Tag Tag auf See

Zeit zum Ankommen an Bord. Expertenvorträge und erste Tierbeobachtungen stimmen auf die kommenden Expeditionstage ein.

3. Tag Eqip Sermia-Gletscher

Einer der beeindruckendsten Gletscher Grönlands mit seiner gewaltigen Abbruchkante. Je nach Bedingungen bieten sich Zodiacfahrten und spektakuläre Aussichten auf die Eiswelt.

4. Tag Uummannaq

Malerische Siedlung am Fuss des markanten herzförmigen Berges. Farbenfrohe Häuser, Inuit-Kultur und die Geschichte des Polarforschers Alfred Wegener prägen den Besuch.

5. Tag Storøen & Kangersuatsiaq

Expeditionstag in einer faszinierenden Tundralandschaft mit aussergewöhnlichen Felsformationen und authentischen Einblicken in das Leben einer kleinen Inuit-Gemeinde.

6. Tag Qaanaaq

Die nördlichste grössere Siedlung Grönlands ermöglicht spannende Begegnungen mit der Kultur der Polar-Inuit und ihrer traditionellen Lebensweise.

7. Tag Siorapaluk

Besuch einer der nördlichsten dauerhaft bewohnten Siedlungen der Welt. Hier erleben Sie das Leben am Rand des arktischen Eises.

8. Tag Old Thule & Kap York

Auf den Spuren grosser Polarforscher entdecken Sie geschichtsträchtige Orte, gewaltige Eislandschaften und die unendliche Weite des hohen Nordens.

9. Tag Tag auf See

10. Tag Qeqertarsuaq

Die Diskoinsel begeistert mit vulkanisch geprägten Landschaften, farbenfrohen Häusern und einer beeindruckenden Naturkulisse.

11. Tag Ilulissat & Diskobucht

Ein Höhepunkt der Reise: Die UNESCO-geschützte Diskobucht mit ihren gigantischen Eisbergen zählt zu den spektakulärsten Naturwundern Grönlands.

12. Tag Sisimiut

Grönlands zweitgrösste Stadt verbindet moderne Infrastruktur mit traditionsreicher Inuit-Kultur und eindrucksvollen Tundralandschaften.

13. Tag Kangerlussuaq

Ankunft am Morgen, Ausschiffung und Rückreise mit unvergesslichen Eindrücken aus der arktischen Wildnis Nordwestgrönlands.

Kreuzfahrt 13 Tage ab/bis Kangerlussuaq
Im Preis inbegriffen
  • Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
  • Vollpension an Bord
  • geführte Landgänge mit den Experten
  • Unterhaltungsprogramm an Bord
  • Nutzung der meisten Freizeiteinrichtungen
  • Kabinenservice
  • Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
  • Hafen- und Sicherheitsgebühren
  • Hin- und Rückflug in Economy Class inkl. Transfers vor Ort
Nicht im Preis inbegriffen
  • Getränke
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Internetnutzung
  • Reiseversicherungen
  • Visa (es entstehen Zusatzkosten)
  • Trinkgelder

Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 11064.– / pro Person

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