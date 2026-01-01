Zwischen Fjorden und ewigem Eis ab Kangerlussuaq
Zwischen Fjorden und ewigem Eis ab Kangerlussuaq
ab CHF 11064.– / pro Person
ab/bis Kangerlussuaq
Highlights:
- Eqip Sermia-Gletscher & Diskobucht
- Inuit-Kultur im hohen Norden Grönlands
- Zodiacfahrten zwischen Eisbergen und arktischer Tierwelt
13 Tage / 12 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Kangerlussuaq
Anreise nach Grönland und Einschiffung. Am Abend verlassen Sie Kangerlussuaq und beginnen Ihre Expedition durch die arktischen Gewässer Westgrönlands
2. Tag Tag auf See
Zeit zum Ankommen an Bord. Expertenvorträge und erste Tierbeobachtungen stimmen auf die kommenden Expeditionstage ein.
3. Tag Eqip Sermia-Gletscher
Einer der beeindruckendsten Gletscher Grönlands mit seiner gewaltigen Abbruchkante. Je nach Bedingungen bieten sich Zodiacfahrten und spektakuläre Aussichten auf die Eiswelt.
4. Tag Uummannaq
Malerische Siedlung am Fuss des markanten herzförmigen Berges. Farbenfrohe Häuser, Inuit-Kultur und die Geschichte des Polarforschers Alfred Wegener prägen den Besuch.
5. Tag Storøen & Kangersuatsiaq
Expeditionstag in einer faszinierenden Tundralandschaft mit aussergewöhnlichen Felsformationen und authentischen Einblicken in das Leben einer kleinen Inuit-Gemeinde.
6. Tag Qaanaaq
Die nördlichste grössere Siedlung Grönlands ermöglicht spannende Begegnungen mit der Kultur der Polar-Inuit und ihrer traditionellen Lebensweise.
7. Tag Siorapaluk
Besuch einer der nördlichsten dauerhaft bewohnten Siedlungen der Welt. Hier erleben Sie das Leben am Rand des arktischen Eises.
8. Tag Old Thule & Kap York
Auf den Spuren grosser Polarforscher entdecken Sie geschichtsträchtige Orte, gewaltige Eislandschaften und die unendliche Weite des hohen Nordens.
9. Tag Tag auf See
10. Tag Qeqertarsuaq
Die Diskoinsel begeistert mit vulkanisch geprägten Landschaften, farbenfrohen Häusern und einer beeindruckenden Naturkulisse.
11. Tag Ilulissat & Diskobucht
Ein Höhepunkt der Reise: Die UNESCO-geschützte Diskobucht mit ihren gigantischen Eisbergen zählt zu den spektakulärsten Naturwundern Grönlands.
12. Tag Sisimiut
Grönlands zweitgrösste Stadt verbindet moderne Infrastruktur mit traditionsreicher Inuit-Kultur und eindrucksvollen Tundralandschaften.
13. Tag Kangerlussuaq
Ankunft am Morgen, Ausschiffung und Rückreise mit unvergesslichen Eindrücken aus der arktischen Wildnis Nordwestgrönlands.
Kreuzfahrt 13 Tage ab/bis Kangerlussuaq
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- geführte Landgänge mit den Experten
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Nutzung der meisten Freizeiteinrichtungen
- Kabinenservice
- Gepäckbeförderung bei Ein-und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- Hin- und Rückflug in Economy Class inkl. Transfers vor Ort
- Getränke
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Internetnutzung
- Reiseversicherungen
- Visa (es entstehen Zusatzkosten)
- Trinkgelder
Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 11064.– / pro Person