Der Indische Ozean und die angrenzende Arabische Halbinsel sind für Kreuzfahrtliebhaber ein herrliches Reiseziel. Dies liegt unter anderem an den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, die sich Ihnen in der Region bieten. Denn neben eindrucksvollen Metropolen wie zum Beispiel Dubai lockt auch die Inselwelt des Indischen Ozeans und das nicht weit entfernte Afrika. Die Seychellen und Mauritius mit faszinierenden Städten wie Kapstadt und Dubai zu kombinieren, ist insbesondere dann eine gute Idee, wenn Sie den ganzen Zauber der Region kennenlernen möchten.

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um sich zu Ihrer individuellen Kreuzfahrt beraten zu lassen. Die beste Reisezeit: November - April.