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Afrika Flussfahrt

Afrika Reisen vom Spezialisten

Afrika und der Indische Ozean – Kreuzfahrtferien mit Flair

Der Indische Ozean und die angrenzende Arabische Halbinsel sind für Kreuzfahrtliebhaber ein herrliches Reiseziel. Dies liegt unter anderem an den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten, die sich Ihnen in der Region bieten. Denn neben eindrucksvollen Metropolen wie zum Beispiel Dubai lockt auch die Inselwelt des Indischen Ozeans und das nicht weit entfernte Afrika. Die Seychellen und Mauritius mit faszinierenden Städten wie Kapstadt und Dubai zu kombinieren, ist insbesondere dann eine gute Idee, wenn Sie den ganzen Zauber der Region kennenlernen möchten.

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um sich zu Ihrer individuellen Kreuzfahrt beraten zu lassen. Die beste Reisezeit: November - April.

Icon map8 Tage
Cocktail Creole
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Katamaran Kreuzfahrt, Praslin, Die gigantischen Granitfelsen auf La Digue, Aktiv am Bordleben teilnehmen,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Discovery of Mauritius
Preis auf Anfrage
ab La Balise bis Grand Baie
Highlights: Private Katamaran Tour um die Insel Mauritius, Schnorcheln, Tauchen
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map19 Tage
Expedition Afrika & Madagaskars Wildniswelten
ab CHF 8529.– / pro Person
ab Kapstadt bis Port Louis
Highlights: Intensive Tierbeobachtungen mit Walen, Lemuren und Meeresschildkröten, Madagaskar hautnah erleben mit...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map4 Tage
Kreuzfahrt In the garden of Eden
Preis auf Anfrage
ab Praslin bis Mahé
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Kreuzfahrt auf der gemütlichen MY Pegasus, Kein lästiges Kofferpacken und...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map5 Tage
Kreuzfahrt In the garden of Eden
Preis auf Anfrage
ab Mahé bis Praslin
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Kreuzfahrt auf der gemütlichen MY Pegasus., Kein lästiges Kofferpacken...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map8 Tage
Kreuzfahrt In the garden of Eden
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Motoryacht mit 21 Kabinen, Restaurants, Lounge, Bibliothek und Zen...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Praslin Dream Premium
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: St. Anne Marine Park, Cocos Island, La Digue, Cousin, Praslin, Grande Soeur, Curieuse, Anse Petite Cour,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map10 Tage
Saint Brandon - Ein kleines Stück Paradies
Preis auf Anfrage
ab/bis Mauritius
Highlights: Angel-Expedition, Unbewohntes Naturparadies, Einzigartige Flora und Fauna, Fischreiche Gewässer,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map16 Tage
Schätze Südostafrikas
ab CHF 8809.– / pro Person
ab Port Louis bis Kapstadt
Highlights: exklusives Bordguthaben bei Knecht Reisen, All inclusive auf höchstem Standard, Routing entlang Afrikas...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map16 Tage
Seychellen und Sandstrände
ab CHF 9785.– / pro Person
ab Port Louis bis Doha
Highlights:
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map8 Tage
SY Sea Star / SY Sea Bird
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Komfortable Kreuzfahrt auf einem Segelschiff, Anse Source d'Argent, La Digue, Einzigartige Vogelwelt,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map23 Tage
Wo Inselträume und Kulturwelten aufeinandertreffen
ab CHF 11883.– / pro Person
ab Kapstadt bis Mumbai
Highlights: «Silver Muse» als elegantes Luxusschiff mit kulinarischen Höhepunkten an Bord, 22-tägige Entdeckungsreise...
Icon calendar23 Tage / 22 Nächte
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Zwischen Tradition und Moderne – der Orient

Ursprüngliche Basare und hochmoderne Gebäude prägen vor allem Dubai, die Metropole des Orients. Aber auch in anderen Gebieten der Region wie Oman sind die rasanten Entwicklungen der letzten Jahrzehnte spür- und sichtbar. Lassen Sie sich von einer einzigartigen Magie verzaubern und erleben Sie hautnah, wie interessant diese Gegend unserer Erde sich Ihnen präsentiert. Eine Kreuzfahrt zu den schönsten Orten des Morgenlandes ist immer ein besonders intensives Erlebnis und wird Ihnen lange im Gedächtnis bleiben.

Ein Land der Vielseitigkeit – Südafrika

Afrika und Indischer Ozean sind unser Geheimtipp. Insbesondere Südafrika hat sehr viel zu bieten und ist eine Region mit zahlreichen unterschiedlichen Landschaften. Ein Highlight ist zum Beispiel der Weinort Stellenbosch, in dem Sie an einer stimmungsvollen Weinverkostung teilnehmen können. Aber auch die Hafenstadt Durban hat ihren Reiz und lädt dazu ein, ausgedehnte Spaziergänge zu unternehmen, wenn Sie im Rahmen einer Kreuzfahrt vor Ort sind.

Asien

Afrika, Indischer Ozean und Orient

Australien und Neuseeland

Hawaii und Südsee

Karibik und Zentralamerika

Nordamerika und Alaska

Nordeuropa

Nordost- und Nordwestpassage

Östliches Mittelmeer und Schwarzes Meer 

Panamakanal

Südamerika

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Transpazifik

Weltreisen

Westliches Mittelmeer und Kanarische Inseln 

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