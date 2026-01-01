Afrika Reisen vom Spezialisten
Afrika und der Indische Ozean – Kreuzfahrtferien mit Flair
Cocktail Creole
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Katamaran Kreuzfahrt, Praslin, Die gigantischen Granitfelsen auf La Digue, Aktiv am Bordleben teilnehmen,...
8 Tage / 7 Nächte
Discovery of Mauritius
Preis auf Anfrage
ab La Balise bis Grand Baie
Highlights: Private Katamaran Tour um die Insel Mauritius, Schnorcheln, Tauchen
8 Tage / 7 Nächte
Expedition Afrika & Madagaskars Wildniswelten
ab CHF 8529.– / pro Person
ab Kapstadt bis Port Louis
Highlights: Intensive Tierbeobachtungen mit Walen, Lemuren und Meeresschildkröten, Madagaskar hautnah erleben mit...
19 Tage / 18 Nächte
ab Praslin bis Mahé
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Kreuzfahrt auf der gemütlichen MY Pegasus, Kein lästiges Kofferpacken und...
4 Tage / 3 Nächte
ab Mahé bis Praslin
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Kreuzfahrt auf der gemütlichen MY Pegasus., Kein lästiges Kofferpacken...
5 Tage / 4 Nächte
ab/bis Mahé
Highlights: Das ultimative Yacht-Erlebnis!, Motoryacht mit 21 Kabinen, Restaurants, Lounge, Bibliothek und Zen...
8 Tage / 7 Nächte
Praslin Dream Premium
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: St. Anne Marine Park, Cocos Island, La Digue, Cousin, Praslin, Grande Soeur, Curieuse, Anse Petite Cour,...
8 Tage / 7 Nächte
Saint Brandon - Ein kleines Stück Paradies
Preis auf Anfrage
ab/bis Mauritius
Highlights: Angel-Expedition, Unbewohntes Naturparadies, Einzigartige Flora und Fauna, Fischreiche Gewässer,...
10 Tage / 9 Nächte
Schätze Südostafrikas
ab CHF 8809.– / pro Person
ab Port Louis bis Kapstadt
Highlights: exklusives Bordguthaben bei Knecht Reisen, All inclusive auf höchstem Standard, Routing entlang Afrikas...
16 Tage / 15 Nächte
Seychellen und Sandstrände
ab CHF 9785.– / pro Person
ab Port Louis bis Doha
Highlights:
16 Tage / 15 Nächte
SY Sea Star / SY Sea Bird
Preis auf Anfrage
ab/bis Mahé
Highlights: Komfortable Kreuzfahrt auf einem Segelschiff, Anse Source d'Argent, La Digue, Einzigartige Vogelwelt,...
8 Tage / 7 Nächte
Wo Inselträume und Kulturwelten aufeinandertreffen
ab CHF 11883.– / pro Person
ab Kapstadt bis Mumbai
Highlights: «Silver Muse» als elegantes Luxusschiff mit kulinarischen Höhepunkten an Bord, 22-tägige Entdeckungsreise...
23 Tage / 22 Nächte
Spezialisten-Team
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Zwischen Tradition und Moderne – der Orient
Ursprüngliche Basare und hochmoderne Gebäude prägen vor allem Dubai, die Metropole des Orients. Aber auch in anderen Gebieten der Region wie Oman sind die rasanten Entwicklungen der letzten Jahrzehnte spür- und sichtbar. Lassen Sie sich von einer einzigartigen Magie verzaubern und erleben Sie hautnah, wie interessant diese Gegend unserer Erde sich Ihnen präsentiert. Eine Kreuzfahrt zu den schönsten Orten des Morgenlandes ist immer ein besonders intensives Erlebnis und wird Ihnen lange im Gedächtnis bleiben.
Ein Land der Vielseitigkeit – Südafrika
Afrika und Indischer Ozean sind unser Geheimtipp. Insbesondere Südafrika hat sehr viel zu bieten und ist eine Region mit zahlreichen unterschiedlichen Landschaften. Ein Highlight ist zum Beispiel der Weinort Stellenbosch, in dem Sie an einer stimmungsvollen Weinverkostung teilnehmen können. Aber auch die Hafenstadt Durban hat ihren Reiz und lädt dazu ein, ausgedehnte Spaziergänge zu unternehmen, wenn Sie im Rahmen einer Kreuzfahrt vor Ort sind.
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