Sydney - Kapstadt

Diese aussergewöhnliche 69-Nächte-Grand Voyage an Bord der Seven Seas Mariner beginnt in Sydney und vereint einige der faszinierendsten Reiseziele der Südhalbkugel zu einem einzigartigen Luxusabenteuer. Zunächst führt die Route nach Tasmanien, bevor Sie die spektakulären Landschaften Neuseelands entdecken. Zu den Höhepunkten zählen die eindrucksvollen Fjordfahrten durch den Milford Sound, den Doubtful Sound und den Dusky Sound sowie Aufenthalte in Dunedin, Christchurch, Picton, Wellington, Napier, Gisborne, Tauranga und Auckland.

Die Kombination aus dramatischen Küsten, grünen Hügellandschaften und herzlicher Gastfreundschaft macht diesen Reiseabschnitt zu einem unvergesslichen Erlebnis.



Nach der Überquerung der Tasmansee erreichen Sie die Ostküste Australiens. In Brisbane, Airlie Beach, Cairns und Cooktown erleben Sie die tropische Seite des Kontinents mit ihren palmengesäumten Küsten, dem Great Barrier Reef und beeindruckenden Regenwaldlandschaften. Weiter nördlich öffnet sich in Darwin bereits das Tor zu Südostasien.

Die zahlreichen Seetage dazwischen bieten ausreichend Gelegenheit, die Annehmlichkeiten der Seven Seas Mariner in entspannter Atmosphäre zu geniessen.



Der nächste Abschnitt führt durch die faszinierende Inselwelt Indonesiens. Auf Komodo begegnen Sie einer einzigartigen Naturkulisse und der Heimat der berühmten Komodowarane. Anschliessend folgen Aufenthalte auf Lombok und Bali, wo asiatische Kultur, Tempelarchitektur und tropische Landschaften miteinander verschmelzen. Über Surabaya, Semarang und Jakarta entdecken Sie die Vielfalt Javas, bevor die Reise in die moderne Metropole Singapur führt, die mit ihrer beeindruckenden Skyline und ihrem kosmopolitischen Flair begeistert.



Von Singapur aus geht es weiter nach Malaysia und Thailand.

In Kuala Lumpur, Penang und Phuket erleben Sie einen faszinierenden Mix aus kolonialem Erbe, asiatischen Traditionen und traumhaften Küstenlandschaften. Anschliessend überqueren Sie die Bucht von Bengalen und erreichen Colombo auf Sri Lanka, wo buddhistische Kulturstätten, tropische Natur und jahrhundertealte Handelsgeschichte aufeinandertreffen.



Ein weiterer Höhepunkt erwartet Sie im Herzen des Indischen Ozeans. Die Route führt zu den paradiesischen Malediven, den exotischen Seychellen und nach Madagaskar, wo eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt zu entdecken ist.

In Mauritius und auf Réunion erleben Sie eine faszinierende Mischung aus kreolischer Kultur, Vulkanlandschaften und tropischen Stränden. Diese Inselwelten zählen zu den exklusivsten und schönsten Destinationen des gesamten Reiseverlaufs.



Auf dem Weg Richtung Afrika besucht die Seven Seas Mariner weitere Höhepunkte Madagaskars, darunter Nosy Be, bevor Sie die Küste Südafrikas erreichen. In Durban, Port Elizabeth und Mossel Bay erleben Sie die Vielfalt des Landes zwischen spektakulären Küsten, eindrucksvollen Nationalparks und lebendiger Kultur.

Zum Abschluss der Reise erreichen Sie Kapstadt, eine der schönsten Städte der Welt. Mit dem majestätischen Tafelberg als Kulisse endet hier eine aussergewöhnliche Entdeckungsreise über vier Kontinente, die einige der schönsten Küstenregionen, Inselparadiese und Kulturen der Südhalbkugel miteinander verbindet.