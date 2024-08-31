1 . Tag Montreal, Kanada Organisierte oder individuelle Anreise nach Montreal zur Seabourn Quest. Check-In und Bezug der gebuchten Suite. Die Stadt Montreal ist eine beeindruckende Verbindung von altem Weltcharme und neuer Welteinstellung. Ihr Name bezieht sich auf den dreispitzigen Hügel im Herzen der Stadt, den Mont Royal. Der Ort ist seit 4.000 Jahren besiedelt und war ursprünglich die Heimat der Ureinwohner, bekannt als Hochelaga. Im Jahr 1611 begann ihr heutiges Leben als Pelzhandelsposten, der vom „Vater von Neufrankreich“, Samuel de Champlain, gegründet wurde. Mit über 4.000.000 Einwohnern ist sie heute die zweitgrösste französischsprachige Stadt der Welt nach Paris.

2 . Tag Quebec City, Kanada Gegründet im Jahr 1608, ist Quebec City die Hauptstadt der kanadischen Provinz Quebec und die Wiege der französisch-kanadischen Zivilisation. Mit ihren historischen Stadtmauern, Kirchen und der Altstadt gilt sie als eine der schönsten Städte Nordamerikas.



Ursprünglich von den Ureinwohnern bewohnt und als Stadacona bekannt, ist die Stadt eine beeindruckende lebendige Geschichtsstunde mit einem bemerkenswerten Mix aus Architektur, Erbe, Kunst und Kultur des 17. Jahrhunderts. Quebec bedeutet „enger Durchgang“ in Algonquin, und hier verengt sich der Sankt-Lorenz-Strom und wird von den steilen Klippen des Kap Diamant, 333 Fu (102 m) hoch, dominiert. Gekrönt von der Zitadelle, einer imposanten Festung mit Bastionen, prägen die Höhen von Quebec die Stadt seit ihrer Gründung. Das elegante Château Frontenac ragt über der Unterstadt auf, einem UNESCO-Weltkulturerbe. Entdecken Sie die elegante Schönheit der Kathedrale-Basilika Notre-Dame de Québec und die natürliche Schönheit der Montmorency-Fälle. Der Battlefields Park und die Ebenen von Abraham erzählen die Geschichte einer der entscheidendsten Schlachten der Geschichte.

3 . Tag Saguenay, Kanada Die Stadt Saguenay liegt am schönen Saguenay-Fluss, 126 km flussaufwärts von seiner Mündung in den mächtigen Sankt-Lorenz-Strom. Dies ist ein Gebiet unzähliger Naturwunder. Die umliegende Landschaft ist eine Kombination aus uralten Nadelwäldern, ruhigen Seen und tiefen Flusstälern. Was der Gegend ihr einzigartiges Aussehen verleiht, ist ihre Geologie. Der Saguenay-Graben ist ein grosses, von Gletschern geformtes Grabenbruch-Tal, das vor etwa 200.000.000 Jahren durch Kräfte tief im Kanadischen Schild entstanden ist. Seit Tausenden von Jahren von den Ureinwohnern bewohnt, war die Saguenay-Region während der frühen französischen Kolonialzeit ein integraler Bestandteil des Pelzhandels.



Der Saguenay-Fjord-Nationalpark mit seinen steilen Felswänden und grünen Wäldern erinnert an Norwegen. Die Naturgeschichte wird überall präsentiert, sei es in den Unterwasserausstellungen des Musee du Fjord oder bei den ruhigen Wald- und Flussspaziergängen im Parc de la Riviere du Moulin.

4 . Tag Erholung auf See Machen Sie sich mit Ihrer schwimmenden Luxus-Unterkunft vertraut und geniessen Sie die Tage auf See.

5 . Tag Cap-aux-Meules, Kanada Diese Insel im Archipel im Golf von St. Lawrence bietet malerische Fischerdörfer und von Wind und Wasser geformte Küstenlinien von unheimlicher Schönheit. Die Kirche St. Pierre in Laverniere wurde aus dem Wrack von Schiffen gebaut, die an den Untiefen vor der Küste gescheitert sind. Ein Leuchtturm warnt jetzt andere davor, diesen gefährlichen Bereich zu befahren.

6 . Tag Charlottetown, Kanada Eine Stadt, die der Nostalgie fest verschrieben ist, Charlottetown, die Hauptstadt von Prince Edward Island, ist voller historischer Gebäude, die eine Vergangenheit widerspiegeln, die die Gegenwart stark prägt. Das Rathaus ist eine nationale historische Stätte Kanadas, und die Stadt rühmt sich stolz ihrer Geschichte als Geburtsort der Konföderation. Schlendern Sie entlang der gut gepflegten Uferpromenade und durch die stimmungsvollen Strassen der Innenstadt oder überqueren Sie die idyllischen Felder der Insel nach Summerside oder zum roten Felsen des North Cape.

7 . Tag Erholung auf See Geniessen Sie die Annehmlichkeiten Ihres Luxus-Kreuzfahrtschiffes.

8-9 . Tag Halifax, Kanada Die Stadt der Bäume begrüsst Sie mit einer angenehmen Stadt, die von der sternförmigen Festung Citadel Hill gekrönt wird, einer nationalen historischen Stätte, mit der ikonischen Halifax Town Clock, die auf die Innenstadt blickt. Die Stadt erhebt sich aus dem Hafen von Halifax, der immer noch ein wichtiger internationaler Hafen ist. Das Gebiet der Kais und Lagerhäuser, bekannt als die Historic Properties, beherbergt nun ein florierendes Viertel mit Restaurants, Bars, Galerien und Geschäften. Ausserhalb der Stadt werden Besucher ermutigt, die rekonstruierte französische Festung von Louisbourg sowie die malerische Leuchtturmroute und das idyllische Peggy’s Cove zu erkunden.

10 . Tag Erholung auf See Erholen Sie sich von den vielen schönen Eindrücken Ihrer Reise.

11 . Tag Boston, USA Reich an Geschichte ist Boston ein wahres Vergnügen für jeden Besucher. Unabhängige Entdecker können die letzten 200 Jahre der amerikanischen Geschichte erkunden, indem sie den 'Freedom Trail' entlanggehen. Der Pfad schlängelt sich vorbei an alten Backsteingebäuden, glänzenden Hochhäusern, grünen Parks und dem berühmten Charles River und ermöglicht es den Nachfolgern, einige der historischen Ereignisse Bostons zu entdecken. Die hartnäckig unabhängigen frühen Bürger, die sich gegen die britische Herrschaft und Besteuerung ohne Vertretung wehrten, haben ihre Geschichte in die Köpfe aller Amerikaner eingeprägt. Dieser Stolz ist auch heute noch präsent, da die Bostoner ihre zahlreichen institutionellen und kulturellen Schätze wie Harvard und MIT, Quincy Market und Faneuil Hall, Fenway Park sowie solche edlen Ablenkungen wie die Symphony Hall und das Museum of Fine Arts rühmen.

12 . Tag Provincetown, USA P-Town, wie die Einheimischen es nennen, liegt in der Krümmung von Long Point, dem geschwungenen äussersten Ende von Cape Cod. Die Spitze ist mit Leuchttürmen übersät, und die Stadt ist ein ehrwürdiges Refugium für Künstler und Handwerker, die ihre Waren saisonal in den vielen Geschäften und Galerien verkaufen. Hier war der eigentliche erste Landfall des Schiffes Mayflower, wo die englischen puritanischen Pilger das Mayflower Compact unterzeichneten, bevor sie zum Standort Plymouth auf der anderen Seite der Bucht weiterzogen. Das imposante Pilgrim Monument wurde in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts erbaut. Es war ein berühmter Fischer- und Walfanghafen und ist es immer noch, obwohl Wale jetzt nur noch zur Freude der Beobachtung verfolgt werden. Ein grosser Teil der Halbinsel ist tatsächlich geschütztes Wildnisgebiet als Teil der Cape Cod National Seashore. Besuchen Sie den Race Point Lighthouse, durchstöbern Sie das gemütliche Provincetown Museum und schlendern Sie durch das kompakte historische Viertel oder reisen Sie ein kurzes Stück zu den Stränden von Race Point oder Herring Cove.

13 . Tag New York, USA Am morgen früh erreichen Sie den Hafen von New York. Ihre Luxus-Kreuzfahrt mit der Seabourn Quest endet hier. Nach dem Check-Out reisen Sie durch knecht reisen organisiert oder individuell weiter oder zurück in die Schweiz.