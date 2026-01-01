Kreuzfahrten mit Oceania Cruises
"Your World. Your Way."
Auf den Spuren der grossen Entdecker
ab CHF 6683.– / pro Person
ab Kopenhagen bis Reykjavik
Highlights: Lofoten, Tromsø und das Nordkap entdecken, Mitternachtssonne im hohen Norden Norwegens, Islands wilde...
14 Tage / 13 Nächte
Fernöstliche Vielfalt in ihrer schönsten Jahreszeit
ab CHF 7712.– / pro Person
ab/bis Tokyo
Highlights: Japan von Kyoto bis Kagoshima entdecken, Südkorea mit Busan, Jeju und Seoul erleben, Shanghai –...
15 Tage / 14 Nächte
Von Fernost in die Wildnis Alaskas
ab CHF 5722.– / pro Person
ab Tokyo bis Vancouver
Highlights: Nordjapan mit Sendai, Miyako und Hokkaido, Hubbard Glacier hautnah erleben, Alaska von Kodiak bis...
17 Tage / 16 Nächte
Von Paris nach Barcelona – Europas Küstenvielfalt erleben
ab CHF 4522.– / pro Person
ab Le Havre bis Barcelona
Highlights: Genuss‑ und Kulturroute entlang Frankreichs und der Iberischen Halbinsel, Längere Aufenthalte in...
15 Tage / 14 Nächte
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
„Eleganz, Luxus und kompromisslose Qualität machen das Erlebnis unserer Gäste an Bord von Oceania Cruises aus. Das sind sie von uns gewohnt und das erwarten sie von uns.“ Bob Binder, President und CEO
Die Flotte von Oceania Cruises hat momentan sechs Schiffe mit zwei weiteren in Planung. Wir haben vier Schiffe der Regatta-Klasse (Regatta, Insignia, Nautica und Sirena), die jeweils Platz für 684 Gäste bieten, sowie zwei Schiffe der Oceania-Klasse (Marina und Riviera) für bis zu 1.250 Gäste. Die beiden neuen Schiffe der Allura-Klasse werden 2022 bzw. 2025 in Dienst gestellt. Im Zuge der OceaniaNEXT Initiative werden alle Schiffe der Regatta-Klasse neu inspiriert sowie die Owner´s Suiten der Schiffe der Oceania-Klasse neu gestaltet.
Für die Neugestaltung der Owner´s Suiten an Bord von Marina und Riviera konnten wir den amerikanischen Designer Ralph Lauren wiedergewinnen, dessen Begeisterung für den Glanz des alten Hollywoods und für das Segeln einflussgebend beim Design war.
Damit bleibt er Bestandteil unserer Schiffe, da die ehemalige Ausstattung ebenfalls aus seiner Kollektion stammte. Die Inspiration für die Neugestaltung der Schiffe der Regatta-Klasse entstammt luxuriösen Privatvillen an z. B. der Cote d´Azur oder den Hamptons an der Ostküste der USA und schafft damit das elegant-legere Ambiente für das unsere persönlichen und luxuriösen Schiffe bekannt sind. Unsere Gästen fühlen sich gleich wie zuhause, wenn sie von unseren Mitarbeitern an Bord mit einem Lächeln auf den Lippen begrüßt werden.
OceaniaNEXT umfasst damit eine Vielzahl wohldurchdachter Verbesserungen – bahnbrechend und inspirierend. Durch die Neuerungen werden für unsere Gäste an Bord von Oceania Cruises nahezu alle Facetten ihres Aufenthaltes noch komfortabler und noch angenehmer. Von gut durchdachten, neuen gastronomischen Erfahrungen und kulinarischen Konzepten bis hin zur beeindruckenden Re-Inspiration der legendären Schiffe der Regatta-Klasse – neben der feinsten Küche auf See dürfen sich unsere Gäste an Bord der persönlichen und luxuriösen Schiffe auf intensive Erkundungstouren ihrer Reiseziele freuen.
Kulinarik
Aber natürlich ist Oceania Cruises nicht nur beliebt wegen seiner Schiffe, sondern insbesondere für die feinste Küche auf See, die sich sogar mit Restaurants an Land messen kann, die vom Guide Michelin ausgezeichnet wurden. In allen Restaurants an Bord speisen unsere Gäste kostenlos und wir legen größten Wert darauf, nur die besten Zutaten zu verarbeiten und diese, wo immer möglich, frisch einzukaufen. Unsere ausgezeichneten Köche an Bord werden von unserem Executive Culinary Director, Jacques Pépin, kontinuierlich zu neuen gastronomischen Höhen inspiriert. Aber auch der persönliche Einfluss unserer Köche fließt in die Arbeit mit ein.
Die Köche in unserem Spezialitätenrestaurant Toscana bringen gerne Rezepte Ihrer Mütter und Großmütter mit ein während im Jacques unsere Gäste alte Familienrezepte von Jacques Pépin genießen können. Im Red Ginger servieren wir raffinierte asiatische Klassiker die neu interpretiert wurden und im Polo Grill fühlt man sich wie einem New Yorker Steakhouse. Zuguterletzt verbindet das Tuscan Steak den Flair des Polo Grill mit der italienischen Kochleidenschaft des Toscana.
Destinationen
Dies alles in Verbindung mit den über 450 Destinationen, die wir rund um die Welt anfahren, machen das Oceania Cruises Erlebnis einzigartig. Aufgrund der Größe der Schiffe können wir auch in kleineren Boutiquehäfen anlegen, die es uns erlauben, auch Reiseziele abseits der ausgetretenen Pfade anzubieten. Dies erlaubt es uns auch länger in Häfen zu verbleiben oder auch häufig mal Übernacht, damit die Erkundung des Hafens ausgiebig genossen werden kann. Mit Oceania Cruises lädt jede Kreuzfahrt dazu ein, die Welt so zu bereisen, wie unsere Gäste es sich schon immer erträumt haben.
Eine Fahrt durch das herrliche Mittelmeer mit seinen legendären Städten und der reichen Geschichte, die die berühmten Küsten Europas hervorgebracht haben. Asien und Afrika locken mit exotischen Abenteuern und außergewöhnlichen Erfahrungen, die nur in diesen magischen Ländern erlebt werden können. Unsere Gäste können sich vom herrlichen paradiesischen Südpazifik verzaubern lassen, um bunte polynesische Traditionen und einige der schönsten Inseln der Welt kennenzulernen. Sie können die beeindruckende Naturwelt Alaskas, die blühenden Kulturen Südamerikas oder die mysteriösen Mayaruinen und den zeitlosen Inselcharme der Karibik genießen.
Und dies sind nur ein paar Beispiele der vielseitigen Möglichkeiten, die unsere Gäste mit Oceania Cruises auf der ganzen Welt entdecken können.
Zusätzlich zu erwähnen wäre hier vielleicht auch noch unsere legendäre Kreuzfahrt rund um die Welt in 180 Tagen, die all diese vielseitigen Destinationen miteinander verbindet.
Und unterwegs zu all diesen Destinationen bieten wir eine vielfältige Auswahl an Weiterbildungsmöglichkeiten, so daß Langeweile keine Chance hat. Gäste können unseren Gastdozenten, z. B. Historikern, Naturwissenschaftlern oder Botschaftern, lauschen oder an Wein- und Champagnerverkostungen teilnehmen. Abends können sie Jazz in unserer Bar Martinis genießen oder in unserem Casino ihr Glück versuchen oder im Horizon das Tanzbein schwingen.
Aber auch die Entspannung kommt nicht zu kurz. Das Canyon Ranch® Spa bietet für Wellness neben einem Fitness Center auch eine große Auswahl an Massagen und Behandlungen an, um das Wohlbefinden zu stärken. Oder Gäste können sich in ein Buch aus unserer Bibliothek im englischen Stil vertiefen.
Oceania Cruises bietet auch die erste Mitmachkochschule auf See, The Culinary Center. Hier können begeisterte Hobbyköche z. B. ihre Messerfertigkeit verbessern oder mehr über die Küche Spaniens, Thailands, Italiens oder Skandinaviens lernen. Oft sogar in Verbindung mit einem Landausflug, der von einem der Köche des The Culinary Centers begleitet wird und Besuche auf lokalen Märkten oder „in Restaurants, die von Meistern der regionalen Küche geleitet werden, beinhaltet. Nach der Rückkehr an Bord wird dann das erworbenen Wissen praktisch in unserer Kochschule ausprobiert.
Und all dies wird unterstützt durch unsere Mitarbeiter an Bord, für die kein Wunsch zu ungewöhnlich ist. Auf unseren Schiffen herrscht ein beeindruckendes Verhältnis von Mitarbeitern zu Gästen – aber es braucht natürlich mehr als nur Zahlen, und das ist, was unsere Besatzung bietet. Nicht jeder hat die nötige Kompetenz dazu, für uns zu arbeiten, deshalb werden unsere Mitarbeiter nur aus den besten Hotels und Restaurants der Welt angeheuert. Jederzeit behilflich sein ist etwas Natürliches für sie, ein angeborener Wesenszug, genauso wie die grenzenlose Begeisterung und alles immer mit einem warmherzigen Lächeln auf den Lippen.
Sie haben ein geübtes Auge für Details und es ist manchmal schon fast erstaunlich, wie leicht sie sich Vorlieben und Namen merken können. In unseren Suiten steht unseren Gästen auch ein Butler zu Verfügung – alle ausgebildet von der Guild of English Butlers.
Unsere Meinung
Hochstehende Kreuzfahrten ohne Allüren in unkomplizierter, gepflegter, legerer Country Club- Atmosphäre. Viel persönliches Freiheit. Vorrangig amerikanische und internationale Passagiere. Ideal für Reiseerfahrene, reisegewandte Paare oder Alleinreisende.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
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