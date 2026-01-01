Destinationen

Dies alles in Verbindung mit den über 450 Destinationen, die wir rund um die Welt anfahren, machen das Oceania Cruises Erlebnis einzigartig. Aufgrund der Größe der Schiffe können wir auch in kleineren Boutiquehäfen anlegen, die es uns erlauben, auch Reiseziele abseits der ausgetretenen Pfade anzubieten. Dies erlaubt es uns auch länger in Häfen zu verbleiben oder auch häufig mal Übernacht, damit die Erkundung des Hafens ausgiebig genossen werden kann. Mit Oceania Cruises lädt jede Kreuzfahrt dazu ein, die Welt so zu bereisen, wie unsere Gäste es sich schon immer erträumt haben.

Eine Fahrt durch das herrliche Mittelmeer mit seinen legendären Städten und der reichen Geschichte, die die berühmten Küsten Europas hervorgebracht haben. Asien und Afrika locken mit exotischen Abenteuern und außergewöhnlichen Erfahrungen, die nur in diesen magischen Ländern erlebt werden können. Unsere Gäste können sich vom herrlichen paradiesischen Südpazifik verzaubern lassen, um bunte polynesische Traditionen und einige der schönsten Inseln der Welt kennenzulernen. Sie können die beeindruckende Naturwelt Alaskas, die blühenden Kulturen Südamerikas oder die mysteriösen Mayaruinen und den zeitlosen Inselcharme der Karibik genießen.

Und dies sind nur ein paar Beispiele der vielseitigen Möglichkeiten, die unsere Gäste mit Oceania Cruises auf der ganzen Welt entdecken können.

Zusätzlich zu erwähnen wäre hier vielleicht auch noch unsere legendäre Kreuzfahrt rund um die Welt in 180 Tagen, die all diese vielseitigen Destinationen miteinander verbindet.

Und unterwegs zu all diesen Destinationen bieten wir eine vielfältige Auswahl an Weiterbildungsmöglichkeiten, so daß Langeweile keine Chance hat. Gäste können unseren Gastdozenten, z. B. Historikern, Naturwissenschaftlern oder Botschaftern, lauschen oder an Wein- und Champagnerverkostungen teilnehmen. Abends können sie Jazz in unserer Bar Martinis genießen oder in unserem Casino ihr Glück versuchen oder im Horizon das Tanzbein schwingen.

Aber auch die Entspannung kommt nicht zu kurz. Das Canyon Ranch® Spa bietet für Wellness neben einem Fitness Center auch eine große Auswahl an Massagen und Behandlungen an, um das Wohlbefinden zu stärken. Oder Gäste können sich in ein Buch aus unserer Bibliothek im englischen Stil vertiefen.

Oceania Cruises bietet auch die erste Mitmachkochschule auf See, The Culinary Center. Hier können begeisterte Hobbyköche z. B. ihre Messerfertigkeit verbessern oder mehr über die Küche Spaniens, Thailands, Italiens oder Skandinaviens lernen. Oft sogar in Verbindung mit einem Landausflug, der von einem der Köche des The Culinary Centers begleitet wird und Besuche auf lokalen Märkten oder „in Restaurants, die von Meistern der regionalen Küche geleitet werden, beinhaltet. Nach der Rückkehr an Bord wird dann das erworbenen Wissen praktisch in unserer Kochschule ausprobiert.

Und all dies wird unterstützt durch unsere Mitarbeiter an Bord, für die kein Wunsch zu ungewöhnlich ist. Auf unseren Schiffen herrscht ein beeindruckendes Verhältnis von Mitarbeitern zu Gästen – aber es braucht natürlich mehr als nur Zahlen, und das ist, was unsere Besatzung bietet. Nicht jeder hat die nötige Kompetenz dazu, für uns zu arbeiten, deshalb werden unsere Mitarbeiter nur aus den besten Hotels und Restaurants der Welt angeheuert. Jederzeit behilflich sein ist etwas Natürliches für sie, ein angeborener Wesenszug, genauso wie die grenzenlose Begeisterung und alles immer mit einem warmherzigen Lächeln auf den Lippen.

Sie haben ein geübtes Auge für Details und es ist manchmal schon fast erstaunlich, wie leicht sie sich Vorlieben und Namen merken können. In unseren Suiten steht unseren Gästen auch ein Butler zu Verfügung – alle ausgebildet von der Guild of English Butlers.