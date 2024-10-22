Mondäne Städte erkunden, sportlich aktiv sein und abends zu DJ-Klängen loungen – kann man das Leben besser feiern? An Bord der SEA CLOUD SPIRIT erleben Sie die lässigsten Tage unter Segeln: als Mini-Auszeit, beim Kreuzen durchs spätsommerliche Mittelmeer. Ganz lässig kombiniert die SEA CLOUD SPIRIT echtes Windjammer-Flair mit den Annehmlichkeiten eines Kreuzfahrtschiffes – von den lichtdurchfluteten (Balkon-)Kabinen über das grosszügige Sonnendeck und dem Fitnessraum bis zum Spa mit Sauna und Dampfbad.



Reisedatum

18.10. – 22.10.2024