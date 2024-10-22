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Segeln zum Beat des Lebens ab Zürich

Mondäne Städte erkunden, sportlich aktiv sein und abends zu DJ-Klängen loungen – kann man das Leben besser feiern? An Bord der SEA CLOUD SPIRIT erleben Sie die lässigsten Tage unter Segeln: als Mini-Auszeit, beim Kreuzen durchs spätsommerliche Mittelmeer. Ganz lässig kombiniert die SEA CLOUD SPIRIT echtes Windjammer-Flair mit den Annehmlichkeiten eines Kreuzfahrtschiffes – von den lichtdurchfluteten (Balkon-)Kabinen über das grosszügige Sonnendeck und dem Fitnessraum bis zum Spa mit Sauna und Dampfbad.

Reisedatum
18.10. – 22.10.2024
Segeln zum Beat des Lebens ab Zürich
ab CHF 2925.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Malerische Küstenstadt Portofino
- Blumenstadt Sanremo
- Jetset in Saint-Tropez
- Kreuzfahrt auf einem Dreimaster
Icon calendar 5 Tage / 4 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Zürich – Nizza, Frankreich

Flug mit renommierter Airline von Zürich nach Nizza. Transfer zur Sea Cloud Spirit. Am Abend verlässt der Dreimaster den Hafen – brechen Sie zu Ihrem grossen Segelabenteuer auf!

2. Tag Portofino, Italien

Die malerische Küstenstadt Portofino an der italienischen Riviera verzaubert mit farbenfrohen Häusern, luxuriösen Yachten und mediterranem Flair. Erkunden Sie die engen Gassen, kosten Sie lokale Delikatessen und geniessen Sie den atemberaubenden Blick auf den Hafen.

3. Tag Sanremo, Italien

Sanremo, die Blumenstadt an der italienischen Riviera, lockt mit ihrem milden Klima und eleganten Palmenpromenaden. Bekannt für das berühmte Sanremo-Festival, bietet die Stadt auch schöne Strände, exzellente Küche und eine reiche Kultur.

4. Tag Saint-Tropez, Frankreich

Saint-Tropez an der französischen Riviera ist ein Synonym für Glamour und Jetset-Leben. Entdecken Sie exklusive Boutiquen, entspannen Sie an den sonnenverwöhnten Stränden und erleben Sie das pulsierende Nachtleben in diesem legendären Ferienort.

5. Tag Nizza, Frankreich – Zürich

Frühmorgens Ankunft in Nizza. Anschliessend Transfer zum Flughafen und Rückflug in die Schweiz mit renommierter Airline.

Kreuzfahrt 5 Tage ab/bis Zürich
Im Preis inbegriffen
  • Segelkreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
  • Vollpension an Bord
  • 5-Gang-Gala-Dinner während der Reise
  • Begrüssungs-Champagner in der Kabine
  • Welcome- und Farewell-Cocktail mit Champagner
  • Qualitätsweine von namhaften Winzern und Bier zum Mittag- und Abendessen
  • Alle Softgetränke während der Reise
  • Täglich frisch gefüllter Obstkorb in Ihrer Kabine
  • Trinkgelder
  • Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
  • Hafen- und Sicherheitsgebühren
An- und Abreise
  • Hin- und Rückflug ab/bis Zürich in Economy Class mit renommierter Airline
  • Transfer Flughafen  -  Hafen  -  Flughafen
  • Bei Buchung bis 31.08.2024 schenken wir Ihnen die An- und Abreise ab/bis Zürich.
Nicht im Preis inbegriffen
  • Ausflüge
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Reiseversicherung

Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 2925.– / pro Person

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