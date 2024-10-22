Segeln zum Beat des Lebens ab Zürich
Segeln zum Beat des Lebens ab Zürich
ab CHF 2925.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Malerische Küstenstadt Portofino
- Blumenstadt Sanremo
- Jetset in Saint-Tropez
- Kreuzfahrt auf einem Dreimaster
5 Tage / 4 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Zürich – Nizza, Frankreich
Flug mit renommierter Airline von Zürich nach Nizza. Transfer zur Sea Cloud Spirit. Am Abend verlässt der Dreimaster den Hafen – brechen Sie zu Ihrem grossen Segelabenteuer auf!
2. Tag Portofino, Italien
Die malerische Küstenstadt Portofino an der italienischen Riviera verzaubert mit farbenfrohen Häusern, luxuriösen Yachten und mediterranem Flair. Erkunden Sie die engen Gassen, kosten Sie lokale Delikatessen und geniessen Sie den atemberaubenden Blick auf den Hafen.
3. Tag Sanremo, Italien
Sanremo, die Blumenstadt an der italienischen Riviera, lockt mit ihrem milden Klima und eleganten Palmenpromenaden. Bekannt für das berühmte Sanremo-Festival, bietet die Stadt auch schöne Strände, exzellente Küche und eine reiche Kultur.
4. Tag Saint-Tropez, Frankreich
Saint-Tropez an der französischen Riviera ist ein Synonym für Glamour und Jetset-Leben. Entdecken Sie exklusive Boutiquen, entspannen Sie an den sonnenverwöhnten Stränden und erleben Sie das pulsierende Nachtleben in diesem legendären Ferienort.
5. Tag Nizza, Frankreich – Zürich
Frühmorgens Ankunft in Nizza. Anschliessend Transfer zum Flughafen und Rückflug in die Schweiz mit renommierter Airline.
Kreuzfahrt 5 Tage ab/bis Zürich
- Segelkreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- 5-Gang-Gala-Dinner während der Reise
- Begrüssungs-Champagner in der Kabine
- Welcome- und Farewell-Cocktail mit Champagner
- Qualitätsweine von namhaften Winzern und Bier zum Mittag- und Abendessen
- Alle Softgetränke während der Reise
- Täglich frisch gefüllter Obstkorb in Ihrer Kabine
- Trinkgelder
- Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- Hin- und Rückflug ab/bis Zürich in Economy Class mit renommierter Airline
- Transfer Flughafen - Hafen - Flughafen
- Bei Buchung bis 31.08.2024 schenken wir Ihnen die An- und Abreise ab/bis Zürich.
- Ausflüge
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Reiseversicherung
Preise
5 Tage / 4 Nächte ab CHF 2925.– / pro Person