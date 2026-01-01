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Lautoka nach Papeete mit Silver Cloud ab Lautoka

Entdecken Sie abgelegene Inseln mit gewaltigen Gipfeln, Atolle, die flache Lagunen umschliessen, und palmengesäumte Inselparadiese. Erleben Sie die farbenprächtige Schönheit des Südpazifiks hautnah. Ihre Reise beginnt inmitten von Stachelrochen und Schwarzspitzenhaien in Fidschi und Tonga, wo Sie mit herzlicher Gastfreundschaft an weissen Sandstränden und üppigen Vulkanhängen empfangen werden. Feiern Sie den Gewinn eines zusätzlichen Tages, wenn wir die Datumsgrenze überschreiten – so haben Sie mehr Zeit, um die idyllischen Strände und kristallklaren Gewässer der Cookinseln zu entdecken und in Französisch-Polynesien die Unterwasserwelt zu erkunden.

Reisedatum
29.09 - 12.10.2026
Lautoka nach Papeete mit Silver Cloud ab Lautoka
ab CHF 17775.– / pro Person
ab Lautoka bis Papeete
Highlights:
- Luxuriöses Expedition Kreuzfahrtschiff «Silver Cloud»
- Palmengesäumte Inselparadiese
- Weisse Sandstrände und üppige Vulkanhänge
- Überschreitung der Datumsgrenze
Icon calendar 15 Tage / 14 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Lautoka, Fidschi

Abfahrt um 20:00 Uhr.

2. Tag Somosomo, Taveuni, Fidschi

Ankunft um 12:00 Uhr.
Abfahrt um 18:00 Uhr.

3. Tag Ringgold Isles & Cobia, Fidschi

Ankunft Ringgold Isles um 06:30 Uhr.
Abfahrt Ringgold Isles um 12:00 Uhr.

Ankunft Cobia um 13:30 Uhr.
Abfahrt Cobia um 18:00 Uhr.

4. Tag Fulanga, Fidschi

Ankunft um 06:30 Uhr.
Abfahrt um 11:30 Uhr.

5. Tag Neiafu, Vava'u Group & Euaiki Island, Tonga

Ankunft Neiafu um 07:30 Uhr.
Abfahrt Neiafu um 12:30 Uhr.

Ankunft Euaiki Islandum 14:00 Uhr.
Abfahrt Euaiki Islandum 18:30 Uhr.

6. Tag Uoleva Island, Tonga

Ankunft um 06:30 Uhr.
Abfahrt um 16:00 Uhr.

7-8. Tag Erholung auf See / Überquerung der Datumsgrenze

9. Tag Rarotonga, Cookinseln

Ankunft um 06:30 Uhr.
Abfahrt um 16:00 Uhr.

10. Tag Aitutaki, Cookinseln

Ankunft um 12:00 Uhr.
Abfahrt um 18:00 Uhr.

11. Tag Erholung auf See

12. Tag Bora Bora (Society Islands), Französisch-Polynesien

Ankunft um 08:00 Uhr.
Abfahrt um 17:00 Uhr.

13. Tag Tikihau, Tuamotu Archipelago, Französisch-Polynesien

Ankunft um 09:00 Uhr.
Abfahrt um 17:00 Uhr.

14. Tag Rangiroa, Französisch-Polynesien

Ankunft um 06:00 Uhr.
Abfahrt um 14:30 Uhr.

15. Tag Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien

Ankunft um 06:00 Uhr.

Kreuzfahrt 15 Tage ab Lautoka bis Papeete
Im Preis inbegriffen
  • Restaurants und Getränke
  • Butler Service, Trinkgelder und WiFi
  • Landausflüge und City Shuttle
  • Bordguthaben USD 200.00 pro Suite
  • Privater Executive Transfer von Ihrem Wohnort zum Flughafen und zurück*
*Gültig für Entfernungen bis zu 80km. Für längere Entfernungen gelten Sondertarife.
Hinweis
  • Preis pro Person bei Doppelbelegung

Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 17775.– / pro Person

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