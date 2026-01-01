Lautoka nach Papeete mit Silver Cloud ab Lautoka
Lautoka nach Papeete mit Silver Cloud ab Lautoka
ab CHF 17775.– / pro Person
ab Lautoka bis Papeete
Highlights:
- Luxuriöses Expedition Kreuzfahrtschiff «Silver Cloud»
- Palmengesäumte Inselparadiese
- Weisse Sandstrände und üppige Vulkanhänge
- Überschreitung der Datumsgrenze
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Lautoka, Fidschi
Abfahrt um 20:00 Uhr.
2. Tag Somosomo, Taveuni, Fidschi
Ankunft um 12:00 Uhr.
Ankunft um 12:00 Uhr.
Abfahrt um 18:00 Uhr.
3. Tag Ringgold Isles & Cobia, Fidschi
Ankunft Ringgold Isles um 06:30 Uhr.
Ankunft Ringgold Isles um 06:30 Uhr.
Abfahrt Ringgold Isles um 12:00 Uhr.
Ankunft Cobia um 13:30 Uhr.
Abfahrt Cobia um 18:00 Uhr.
4. Tag Fulanga, Fidschi
Ankunft um 06:30 Uhr.
Ankunft um 06:30 Uhr.
Abfahrt um 11:30 Uhr.
5. Tag Neiafu, Vava'u Group & Euaiki Island, Tonga
Ankunft Neiafu um 07:30 Uhr.
Ankunft Neiafu um 07:30 Uhr.
Abfahrt Neiafu um 12:30 Uhr.
Ankunft Euaiki Islandum 14:00 Uhr.
Abfahrt Euaiki Islandum 18:30 Uhr.
6. Tag Uoleva Island, Tonga
Ankunft um 06:30 Uhr.
Ankunft um 06:30 Uhr.
Abfahrt um 16:00 Uhr.
7-8. Tag Erholung auf See / Überquerung der Datumsgrenze
9. Tag Rarotonga, Cookinseln
Ankunft um 06:30 Uhr.
Ankunft um 06:30 Uhr.
Abfahrt um 16:00 Uhr.
10. Tag Aitutaki, Cookinseln
Ankunft um 12:00 Uhr.
Ankunft um 12:00 Uhr.
Abfahrt um 18:00 Uhr.
11. Tag Erholung auf See
12. Tag Bora Bora (Society Islands), Französisch-Polynesien
Ankunft um 08:00 Uhr.
Ankunft um 08:00 Uhr.
Abfahrt um 17:00 Uhr.
13. Tag Tikihau, Tuamotu Archipelago, Französisch-Polynesien
Ankunft um 09:00 Uhr.
Ankunft um 09:00 Uhr.
Abfahrt um 17:00 Uhr.
14. Tag Rangiroa, Französisch-Polynesien
Ankunft um 06:00 Uhr.
Ankunft um 06:00 Uhr.
Abfahrt um 14:30 Uhr.
15. Tag Papeete (Tahiti), Französisch-Polynesien
Ankunft um 06:00 Uhr.
Kreuzfahrt 15 Tage ab Lautoka bis Papeete
- Restaurants und Getränke
- Butler Service, Trinkgelder und WiFi
- Landausflüge und City Shuttle
- Bordguthaben USD 200.00 pro Suite
- Privater Executive Transfer von Ihrem Wohnort zum Flughafen und zurück*
- Preis pro Person bei Doppelbelegung
Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 17775.– / pro Person