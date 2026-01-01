Entdecken Sie abgelegene Inseln mit gewaltigen Gipfeln, Atolle, die flache Lagunen umschliessen, und palmengesäumte Inselparadiese. Erleben Sie die farbenprächtige Schönheit des Südpazifiks hautnah. Ihre Reise beginnt inmitten von Stachelrochen und Schwarzspitzenhaien in Fidschi und Tonga, wo Sie mit herzlicher Gastfreundschaft an weissen Sandstränden und üppigen Vulkanhängen empfangen werden. Feiern Sie den Gewinn eines zusätzlichen Tages, wenn wir die Datumsgrenze überschreiten – so haben Sie mehr Zeit, um die idyllischen Strände und kristallklaren Gewässer der Cookinseln zu entdecken und in Französisch-Polynesien die Unterwasserwelt zu erkunden.



Reisedatum

29.09 - 12.10.2026