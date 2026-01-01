1 . Tag Athen Individuelle Anreise und Einschiffung. Am Abend beginnt Ihre Reise durch die faszinierende Inselwelt der Ägäis.

2 . Tag Nafplion Charmantes Hafenstädtchen mit venezianischem Flair. Geniessen Sie griechische Lebensart und eindrucksvolle Ausblicke auf den Argolischen Golf.

3-4 . Tag Mykonos (overnight) Die Kykladeninsel begeistert mit weissen Häusern, Windmühlen und kosmopolitischem Flair. Der Übernachtaufenthalt ermöglicht auch abendliche Entdeckungen.

4 . Tag Delos Ausflug zur heiligen Insel der Antike. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der griechischen Mythologie und Geschichte.

5 . Tag Kusadasi Einer der kulturellen Höhepunkte: Besuchen Sie die beeindruckenden Ruinen von Ephesus und erleben Sie antike Geschichte hautnah.

6 . Tag Bozcaada Entdecken Sie eine weniger bekannte Insel mit authentischem Charakter, idyllischen Landschaften und entspannter Atmosphäre.

7-8 . Tag Istanbul Die faszinierende Metropole am Bosporus verbindet Orient und Okzident. Dank Übernachtaufenthalt bleibt Zeit für intensive Erkundungen – auch am Abend.

9 . Tag Kavala Historische Hafenstadt mit osmanischem Erbe und mediterranem Flair – ideal für einen entspannten Landgang.

10 . Tag Volos Ausgangspunkt für Ausflüge zu den spektakulären Meteora-Klöstern oder zur reizvollen Landschaft Thessaliens.

11 . Tag Tag auf See

12 . Tag Athen Ankunft am Morgen. Ausschiffung und individuelle Heimreise – oder Verlängerung Ihres Aufenthalts in Griechenland.