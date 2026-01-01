Antike Welten & osmanische Schätze ab Athen
Antike Welten & osmanische Schätze ab Athen
ab CHF 5347.– / pro Person
ab/bis Athen
Highlights:
- Overnight auf Mykonos & Istanbul
- Antike Highlights: Ephesus & Delos
- Boutique-Häfen abseits der Masse
13 Tage / 12 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Athen
Individuelle Anreise und Einschiffung. Am Abend beginnt Ihre Reise durch die faszinierende Inselwelt der Ägäis.
2. Tag Nafplion
Charmantes Hafenstädtchen mit venezianischem Flair. Geniessen Sie griechische Lebensart und eindrucksvolle Ausblicke auf den Argolischen Golf.
3-4. Tag Mykonos (overnight)
Die Kykladeninsel begeistert mit weissen Häusern, Windmühlen und kosmopolitischem Flair. Der Übernachtaufenthalt ermöglicht auch abendliche Entdeckungen.
4. Tag Delos
Ausflug zur heiligen Insel der Antike. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der griechischen Mythologie und Geschichte.
5. Tag Kusadasi
Einer der kulturellen Höhepunkte: Besuchen Sie die beeindruckenden Ruinen von Ephesus und erleben Sie antike Geschichte hautnah.
6. Tag Bozcaada
Entdecken Sie eine weniger bekannte Insel mit authentischem Charakter, idyllischen Landschaften und entspannter Atmosphäre.
7-8. Tag Istanbul
Die faszinierende Metropole am Bosporus verbindet Orient und Okzident. Dank Übernachtaufenthalt bleibt Zeit für intensive Erkundungen – auch am Abend.
9. Tag Kavala
Historische Hafenstadt mit osmanischem Erbe und mediterranem Flair – ideal für einen entspannten Landgang.
10. Tag Volos
Ausgangspunkt für Ausflüge zu den spektakulären Meteora-Klöstern oder zur reizvollen Landschaft Thessaliens.
11. Tag Tag auf See
12. Tag Athen
Ankunft am Morgen. Ausschiffung und individuelle Heimreise – oder Verlängerung Ihres Aufenthalts in Griechenland.
Kreuzfahrt 13 Tage ab/bis Athen
- Luxus-Kreuzfahrt auf der MS EUROPA in der gebuchten Suite
- Gourmet-Vollpension in mehrfach ausgezeichneten Restaurants
- Getränke in der Suite (Minibar täglich aufgefüllt)
- Erstklassiges Entertainment & Kulturprogramm
- Nutzung aller Bordeinrichtungen (Spa, Fitness, Pools)
- Deutschsprachiger 24h-Suitenservice
- Transfers per Tenderboot, wo erforderlich
- Hafensteuern und Gebühren
- Persönliche Ausgaben an Bord
- weitere Getränke die nicht bereits inkludiert sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 5347.– / pro Person