Zeit für Genuss – auf grosser Überfahrt ab New York
Zeit für Genuss – auf grosser Überfahrt ab New York
ab CHF 7065.– / pro Person
ab New York bis Barcelona
Highlights:
- Luxusreise auf dem neuesten Schiff der Flotte
- Inselperlen wie die Bermudas und Madeira
- Bis zu 73-kostenfreie Landausflüge inkludiert
- Genügend Zeit um das abwechslungsreiche Programm zu geniessen oder Ihre Privat-Suite.
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Einschiffung in New York
Sie gehen an Bord der Seven Seas Prestige™. Nach dem Einchecken und dem Erkunden des luxuriösen Schiffs legen Sie am Nachmittag ab. Während das Schiff den Hafen verlässt, können Sie die beeindruckende Skyline der Stadt bewundern und sich auf die bevorstehende Reise einstimmen.
2. Tag Erholung auf See
3. Tag Royal Naval Dockyard
Am Morgen erreichen Sie Kings Wharf auf Bermuda. Hier erwartet Sie eine Insel mit kristallklarem, türkisfarbenem Wasser und rosa Sandstränden. Nutzen Sie die Gelegenheit, die historischen Festungen zu besichtigen, durch charmante Ortschaften zu bummeln oder einfach an einem der wunderschönen Strände zu entspannen.
4-7. Tag Erholung auf See
8. Tag Horta, Azoren
Am Morgen legen Sie in Horta auf der Azoreninsel Faial an. Die idyllische Hafenstadt ist bekannt für ihren malerischen Yachthafen und ihre üppige Natur. Unternehmen Sie Spaziergänge entlang der Küste, besuchen Sie lokale Museen oder unternehmen Sie Ausflüge zu den beeindruckenden Vulkanlandschaften der Insel.
9. Tag Erholung auf See
10. Tag Funchal, Madeira
Sie erreichen Funchal auf Madeira, die „Blumeninsel“. Hier können Sie die berühmten Botanischen Gärten besuchen, durch die charmanten Gassen der Altstadt schlendern oder Wanderungen entlang der Levadas unternehmen und dabei die spektakuläre Landschaft bewundern.
11. Tag Erholung auf See
12. Tag Malaga
In Málaga angekommen, bietet sich Ihnen die Möglichkeit, die historische Altstadt mit ihren engen Gassen, der maurischen Festung Alcazaba und dem Picasso-Museum zu entdecken. Auch die Strände der Costa del Sol laden zum Verweilen ein.
13. Tag Cartagena
Die Hafenstadt erwartet Sie mit einem reichhaltigen kulturellen Erbe. Besuchen Sie das antike römische Theater, das archäologische Museum oder schlendern Sie durch die historischen Viertel und genießen Sie das mediterrane Flair.
14. Tag Valencia
Valencia empfängt Sie mit einer gelungenen Mischung aus moderner Architektur und Tradition. Erkunden Sie die futuristische Stadt der Künste und Wissenschaften, schlendern Sie durch die Altstadt und probieren Sie die berühmte valencianische Paella.
15. Tag Ausschiffung in Barcelona
Ihre Reise endet in einer Stadt voller Leben, Kunst und Geschichte. Bewundern Sie die einzigartigen Werke Gaudís, wie die Sagrada Família und den Park Güell, flanieren Sie über die Ramblas oder geniessen Sie die mediterrane Küche, bevor Sie von Bord gehen.
Kreuzfahrt 15 Tage ab New York bis Barcelona
- Auswahl an bis zu 73 kostenfreien Landausflügen
- Exquisite Küche inkl. aller Spezialitätenrestaurants
- Unbegrenzte Getränke, edle Weine, hausgemachte Cocktails, Kaffeespezialitäten & mehr
- Individuell gefüllte Minibar in der Suite, täglich nach Ihren Wünschen aufgefüllt
- Unbegrenzter Zugang zum Spa
- Im Voraus bezahlte Trinkgelder
- Unbegrenztes WLAN über Starlink
- Wäscheservice mit Hol- & Bringservice
- Rund um die Uhr Speisen in der Suite
- Offene Bars und Lounges sowie Unterhaltungsprogramm und Vorträge
- Butler-Service ab Penthouse Suiten
- 1 Hotelübernachtung vor der Kreuzfahrt ab Concierge Suite
Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 7065.– / pro Person