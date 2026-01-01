Bei dieser Reise haben Sie sehr viel Zeit, die Schönheit des Schiffes während der Seetage zu entdecken und zu geniessen. Von der sonnenüberfluteten Eleganz des Pooldecks bis zur Energie des Solara-Sportdecks, das für Pickleball, Golf, Yoga und Jogging ausgelegt ist, finden Sie an Bord Erlebnisse für jedes Tempo. Die Bibliothek lädt ein zum Entspannen oder einen Bestseller zu lesen. Oder Sie besuchen tagsüber die Culinary Arts Kitchen mit Blick aufs offene Meer durch raumhohe Fenster und erleben ein intensives Kocherlebnis.

Am Abend warten die Spezialitätenrestaurants mit Küche auf höchstem Niveau, verschiedene Bar und Lounges sowie das Theater auf Sie, um den Tag stilvoll zu beenden.



Reisedatum

27.04. - 11.05.2027