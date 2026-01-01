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Westliches Mittelmeer Kreuzfahrt

Kreuzfahrt-Ferien unter strahlender Sonne vom Spezialisten

Faszination westliches Mittelmeer & Kanarische Inseln erleben

Schier endlose Sandstrände, historische Bauwerke und pulsierende Metropolen – eine Kreuzfahrt über das Mittelmeer bringt Sie zu beeindruckenden Destinationen. Lernen Sie in Ihren Ferien die vielfältigen Kulturen kennen. Unsere Spezialisten wissen, wo es am schönsten ist und beraten Sie gerne.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Kulturelle Highlights und traumhafte Altstädte am westlichen Mittelmeer

Das prächtige Antlitz der Sagrada Familia sorgt in der katalanischen Stadt Barcelona für Bewunderung. Geschaffen von dem berühmten Architekten Gaudí überzeugt die unvollkommene Kirche nicht nur mit ihrem Äusseren, auch ihr pompöses Inneres fasziniert.

In Frankreich treffen Sie in Ihren Ferien auf romantische Fischerstädchen und mondäne Hafenstädte wie Nizza, Cannes oder Monte Carlo. Die pittoresken Altstädte überzeugen mit ihrem mittelalterlichen Charme und laden zum entspannten Bummel ein.

Reizvolle Landschaften und kulinarische Hochgenüsse auf einer Kreuzfahrt

Korsika – ein Land voller reizender Sandstrände, Felsküsten mit markantem Charme und duftenden Wäldern. Diese facettenreiche Insel wird als «wildes Juwel» des Mittelmeeres bezeichnet und sorgt für unvergessliche Ferien.

Eine weitere beeindruckende Insel im Mittelmeer ist Sardinien. Eine einmalige Duftkomposition aus vielfältigen Kräutern und Heilpflanzen, die auf der italienischen Insel beheimatet sind, weht über das Eiland. Gepaart mit den Rufen der Ziegen und Schafen, die im Hochland grasen, ist das Ferienidyll perfekt. Geniessen Sie die regionalen Spezialitäten in den verträumten Städten und entdecken Sie auf einer Kreuzfahrt die hiesige Inselkultur.

Weitere Sehenswürdigkeiten der Extraklasse im westlichen Mittelmeer bestaunen

Unvergleichliche Kulturschätze begegnen Ihnen auf einer Kreuzfahrt durch das Mittelmeer ausserdem in den italienischen Städten Pisa & Florenz. Entlang der Amalfi Küste wartet eine atemberaubende Landschaft darauf, entdeckt zu werden. Wer eine Kreuzfahrt buchen möchte, kann zu jeder Saison starten. Die beste Reisezeit: April - Oktober für das westliche Mittelmeer.

Besuchen Sie auf einer Kreuzfahrt die Inseln des ewigen Frühlings

Planen Sie eher eine Reise im Winter oder Frühjahr, bieten sich die Inseln westlich von Afrika an. Die beste Reisezeit für die Kanarischen Inseln ist November bis März. Entfliehen Sie dem Winter und lassen Sie sich in Las Palmas von der Sonne küssen, während überall auf den Inseln die Blumen blühen und das Meer zu einem belebenden Bad einlädt. Die Sonnenuntergänge lassen sich an den goldgelben Stränden von Fuerteventura besonders gut geniessen.

Lanzarote ist für seine magischen Höhlensysteme bekannt. Aber auch die anderen Inseln der Kanaren sind eine Reise wert. Besuchen Sie die schönsten Orte im westlichen Mittelmeer und auf den Kanarischen Inseln während einer Kreuzfahrt.

Kunst und Genuss am westlichen Mittelmeer

Geniessen Sie die feinen Sandstrände des westlichen Mittelmeeres oder begeben Sie sich in die Welt der Kunst, Kultur und mediterranen Lebensart. Bestaunen Sie die Sagrada Familia in Barcelona mit ihren surrealen Türmen oder erhaschen Sie unvergessene Eindrücke von Metropolen wie Nizza, Cannes oder Monte Carlo. Abends erleben Sie kulinarische Köstlichkeiten der französischen Küche. Zeugnisse einer bewegten Vergangenheit kombiniert mit einmaligen Landschaften warten in den kroatischen Städten Hvar oder Dubrovnik auf Sie.

Icon map17 Tage
Atlantische Wunderwelten entdecken
ab CHF 9673.– / pro Person
ab Sao Miguel bis Hamburg
Highlights: Azoren mit Vulkanlandschaften sowie Wal- und Delfinbeobachtungen, Alle fünf Kanalinseln auf einer Reise...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map38 Tage
Auf grosser Fahrt rund um Afrika
ab CHF 3859.– / pro Person
ab Savona bis Dubai
Highlights: «Costa Smeralda» modernes Kreuzfahrtschiff , 37 Nächte durch mehrere Kontinente, Exotische Stopps wie...
Icon calendar38 Tage / 37 Nächte
Icon map8 Tage
Auszeit auf der Sonnenseite des Lebens geniessen
ab CHF 553.– / pro Person
ab/bis Gran Canaria
Highlights: Vielseitiges Gran Canaria, Flora und Fauna auf Madeira, Malerischer Pico del Teide, Traumstrände auf...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map11 Tage
Die diskreten Juwelen des westlichen Mittelmeers
ab CHF 6422.– / pro Person
ab Nizza bis Barcelona
Highlights: Charmante Küstenorte, Mediterrane Lebensart, Versteckte Badebuchten, Historische Altstädte
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map119 Tage
Eine Welt voller Wunder
ab CHF 18235.– / pro Person
ab/bis Genua
Highlights: Faszinierende Vielfalt Mittelamerikas, Pulsierende Metropole Tokio, Eindrückliche Kulturen, Antike Schätze
Icon calendar119 Tage / 118 Nächte
Icon map8 Tage
Faszination Mittelmeer
ab CHF 1338.– / pro Person
ab/bis Palma de Mallorca
Highlights: Mediterrane Klassiker aus Spanien, Kulturelle Höhepunkte in Málaga und Cadiz, Entspanntes Reisen mit dem...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map13 Tage
Genuss, Kultur und Küstenlandschaften
ab CHF 5966.– / pro Person
ab Lissabon bis Southampton
Highlights: «Silver Dawn» als elegantes All-Suite-Luxusschiff mit persönlichem Butler-Service, Feine Gourmetküche auf...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map139 Tage
In 139 Tagen die Welt neu erleben
ab CHF 26109.– / pro Person
ab/bis Savona
Highlights: «Costa Deliziosa» als komfortables Schiff für lange Reisen, Tagestransit durch den Panamakanal, Mehr Zeit...
Icon calendar139 Tage / 138 Nächte
Icon map8 Tage
Inselwelten voller Natur & Vielfalt
ab CHF 1123.– / pro Person
ab/bis Santa Cruz De Tenerife
Highlights: «MSC Fantasia» mit Pools und Entertainment, Abenteuer auf den Kanarischen Inseln , Atemberaubendes...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Kanaren mit Madeira
ab CHF 1504.– / pro Person
ab/bis La Palmas
Highlights: mit Flugpaket ab/bis Zürich, Kontrastreicher Inselmix mit Vulkanlandschaften und grünen Tälern,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Kanarische Inseln und Madeira
ab CHF 1629.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Neu renoviertes Schiff, Nur 1 Seetag, 6 Inseln in 8 Tagen, Nationalpark Las Cañadas del Teide
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map10 Tage
Leichtigkeit neu erleben im Mittelmeer
ab CHF 2440.– / pro Person
ab/bis Mallorca
Highlights: Kreuzfahrt mit der Mein Schiff Flow - zweites Schiff der neuen InTUItion Klasse, Infinity Pool mit...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map12 Tage
Mediterrane Genüsse & Marokkanisches Flair
ab CHF 6615.– / pro Person
ab/bis Barcelona
Highlights: Übernachtaufenthalte in Lissabon und Casablanca, Marokkanisches Flair in Casablanca und Tanger,...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map8 Tage
Mit der Seven Seas Voyager zwischen Adria und Griechenland
ab CHF 3842.– / pro Person
ab Venedig bis Athen
Highlights: Klassische Mittelmeerroute durch Adria und Ägäis mit ikonischen Hafenstädten , UNESCO‑Welterbe in Split...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map5 Tage
Segeln zum Beat des Lebens
ab CHF 2925.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Malerische Küstenstadt Portofino, Blumenstadt Sanremo , Jetset in Saint-Tropez, Kreuzfahrt auf einem...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map13 Tage
Sommerluxus zwischen Portofino und Palma
ab CHF 9055.– / pro Person
ab Civitavecchia bis Palma de Mallorca
Highlights: Portofino, Monte Carlo und Saint-Tropez – die Ikonen des Mittelmeers, Mediterranes Flair von der...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map8 Tage
Sonne pur, das ganze Jahr über
ab CHF 699.– / pro Person
ab/bis Savona
Highlights: Maritimes Marseille, Abwechslungsreiches Palma, Hafenstadt Palermo, Walschutzgebiet: „Light Show“
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Südliche Lebensfreude auf dem Meer erleben
ab CHF 1453.– / pro Person
ab/bis Genua
Highlights: Erlebnis an Bord der «MSC Seaview», Faszinierende Kultur in Rom und Palermo, Sonne Strand und Meer auf...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map15 Tage
Von Paris nach Barcelona – Europas Küstenvielfalt erleben
ab CHF 4522.– / pro Person
ab Le Havre bis Barcelona
Highlights: Genuss‑ und Kulturroute entlang Frankreichs und der Iberischen Halbinsel, Längere Aufenthalte in...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map117 Tage
Über Ozeane zu den Wundern der Welt
ab CHF 28609.– / pro Person
ab/bis Genua
Highlights: Weltreise auf der MSC Magnifica mit 115 Nächten, 42 Ziele auf 6 Kontinenten entdecken, Panama‑ und...
Icon calendar117 Tage / 116 Nächte

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Westliches Mittelmeer und Kanarische Inseln 

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