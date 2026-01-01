Kulturelle Highlights und traumhafte Altstädte am westlichen Mittelmeer

Das prächtige Antlitz der Sagrada Familia sorgt in der katalanischen Stadt Barcelona für Bewunderung. Geschaffen von dem berühmten Architekten Gaudí überzeugt die unvollkommene Kirche nicht nur mit ihrem Äusseren, auch ihr pompöses Inneres fasziniert.

In Frankreich treffen Sie in Ihren Ferien auf romantische Fischerstädchen und mondäne Hafenstädte wie Nizza, Cannes oder Monte Carlo. Die pittoresken Altstädte überzeugen mit ihrem mittelalterlichen Charme und laden zum entspannten Bummel ein.

Reizvolle Landschaften und kulinarische Hochgenüsse auf einer Kreuzfahrt

Korsika – ein Land voller reizender Sandstrände, Felsküsten mit markantem Charme und duftenden Wäldern. Diese facettenreiche Insel wird als «wildes Juwel» des Mittelmeeres bezeichnet und sorgt für unvergessliche Ferien.

Eine weitere beeindruckende Insel im Mittelmeer ist Sardinien. Eine einmalige Duftkomposition aus vielfältigen Kräutern und Heilpflanzen, die auf der italienischen Insel beheimatet sind, weht über das Eiland. Gepaart mit den Rufen der Ziegen und Schafen, die im Hochland grasen, ist das Ferienidyll perfekt. Geniessen Sie die regionalen Spezialitäten in den verträumten Städten und entdecken Sie auf einer Kreuzfahrt die hiesige Inselkultur.