1 . Tag Zürich – Fairlie (Glasgow), Schottland Flug mit renommierter Airline von Zürich nach Glasgow. Transfer zur Le Bellot. Einschiffung und abends Ausfahrt aus dem Hafen.

2 . Tag Fort William, Schottland Willkommen in Fort William. Die dramatische Landschaft von Glencoe mit dem Ben Nevis, dem höchsten Gipfel der Britischen Insel, zieht Wanderer und Kletterer an.

3 . Tag Loch Ewe, Schottland Loch Ewe war im Zweiten Weltkrieg ein wichtiger Seehandelsknotenpunkt. Heute beherbergt er den Inverewe Garden, einen botanischen Garten mit tropischen Pflanzen, und bietet die Chance, schottische Wildtiere zu entdecken.

4 . Tag Kreuzen entlang der Shiant Islands Das Kreuzen entlang der Shiant Islands offenbart eine spektakuläre Landschaft aus zerklüfteten Klippen, grünen Wiesen und einer beeindruckenden Vielfalt an Seevögeln.

5 . Tag Stromness, Orkneyinseln Stromness besticht mit stolzen Steinhäusern, einst ein Zufluchtsort für Wikinger und Seefahrer. Tauchen Sie ein in die Geschichte der Fischer und erleben Sie eine lebendige Kultur beim Flanieren durch die malerischen Gassen.

6 . Tag Scalloway & Foula, Shetlandinseln Scalloway zeugt von wilden Küsten und historischen Ruinen. Besichtigen Sie die Überreste des Schlosses des Earl of Orkney und erkunden Sie die archäologische Stätte Jarlshof. Am selben Tag erkunden Sie Foula. Sie beherbergt noch 30 Einwohner, die nach dem julianischen Kalender leben. Die felsige Insel mit bis zu 365 m hohen Klippen ist Heimat von Schafherden und Ponys.

7 . Tag Suduroy-Insel, Färöer-Inseln Heute liegt die Le Bellot auf Suduroy. Ihr Expeditionsteam führt Sie durch authentische Dörfer mit typischen Färöischen Kirchen und entlang Wanderwegen von Torffeldern und Schafställen gesäumt.

8 . Tag Streymoy-Insel, Färöer-Inseln Streymoy, die grösste der Färöer-Inseln, begeistert mit ihrer vielfältigen Landschaft und 22 500 Einwohnern. Entdecken Sie das kleine Dorf Saksun im Norden mit traditionellen Grasdachhäusern und den Vogelreichtum von Vestmanna im Westen.

9 . Tag St. Kilda, Hebriden St. Kilda, eine Gruppe von sieben vulkanischen Inseln, ist Grossbritanniens entlegenstes Welterbe. 2000 Jahre lang war sie von einer autarken Gemeinschaft bewohnt, bis sie 1930 verlassen wurde. Heute beherbergt sie endemische Schafe und faszinierende Vogelkolonien.

10 . Tag Tobermory, Isle of Mull Tobermory, im Norden von Mull gelegen, ist ein malerischer Naturhafen, der für sein beschauliches Flair und seinen bunten Häuserreihen bekannt ist.

11 . Tag Glasgow, Schottland – Zürich Frühmorgens erreichen Sie Glasgow. Transfer zum Flughafen. Anschliessend Rückflug in die Schweiz mit renommierter Airline.