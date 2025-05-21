Schottische Archipele und die Färöer – zwischen nordischem Erbe und Inselwelten ab Zürich
Schottische Archipele und die Färöer – zwischen nordischem Erbe und Inselwelten ab Zürich
ab CHF 7390.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights:
- Eindrückliche Landschaften
- Artenreiche Tierwelt
- Einblick in Kultur und Geschichte
- Besuch der Färöer-Inseln
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Zürich – Fairlie (Glasgow), Schottland
Flug mit renommierter Airline von Zürich nach Glasgow. Transfer zur Le Bellot. Einschiffung und abends Ausfahrt aus dem Hafen.
2. Tag Fort William, Schottland
Willkommen in Fort William. Die dramatische Landschaft von Glencoe mit dem Ben Nevis, dem höchsten Gipfel der Britischen Insel, zieht Wanderer und Kletterer an.
3. Tag Loch Ewe, Schottland
Loch Ewe war im Zweiten Weltkrieg ein wichtiger Seehandelsknotenpunkt. Heute beherbergt er den Inverewe Garden, einen botanischen Garten mit tropischen Pflanzen, und bietet die Chance, schottische Wildtiere zu entdecken.
4. Tag Kreuzen entlang der Shiant Islands
Das Kreuzen entlang der Shiant Islands offenbart eine spektakuläre Landschaft aus zerklüfteten Klippen, grünen Wiesen und einer beeindruckenden Vielfalt an Seevögeln.
5. Tag Stromness, Orkneyinseln
Stromness besticht mit stolzen Steinhäusern, einst ein Zufluchtsort für Wikinger und Seefahrer. Tauchen Sie ein in die Geschichte der Fischer und erleben Sie eine lebendige Kultur beim Flanieren durch die malerischen Gassen.
6. Tag Scalloway & Foula, Shetlandinseln
Scalloway zeugt von wilden Küsten und historischen Ruinen. Besichtigen Sie die Überreste des Schlosses des Earl of Orkney und erkunden Sie die archäologische Stätte Jarlshof. Am selben Tag erkunden Sie Foula. Sie beherbergt noch 30 Einwohner, die nach dem julianischen Kalender leben. Die felsige Insel mit bis zu 365 m hohen Klippen ist Heimat von Schafherden und Ponys.
7. Tag Suduroy-Insel, Färöer-Inseln
Heute liegt die Le Bellot auf Suduroy. Ihr Expeditionsteam führt Sie durch authentische Dörfer mit typischen Färöischen Kirchen und entlang Wanderwegen von Torffeldern und Schafställen gesäumt.
8. Tag Streymoy-Insel, Färöer-Inseln
Streymoy, die grösste der Färöer-Inseln, begeistert mit ihrer vielfältigen Landschaft und 22 500 Einwohnern. Entdecken Sie das kleine Dorf Saksun im Norden mit traditionellen Grasdachhäusern und den Vogelreichtum von Vestmanna im Westen.
9. Tag St. Kilda, Hebriden
St. Kilda, eine Gruppe von sieben vulkanischen Inseln, ist Grossbritanniens entlegenstes Welterbe. 2000 Jahre lang war sie von einer autarken Gemeinschaft bewohnt, bis sie 1930 verlassen wurde. Heute beherbergt sie endemische Schafe und faszinierende Vogelkolonien.
10. Tag Tobermory, Isle of Mull
Tobermory, im Norden von Mull gelegen, ist ein malerischer Naturhafen, der für sein beschauliches Flair und seinen bunten Häuserreihen bekannt ist.
11. Tag Glasgow, Schottland – Zürich
Frühmorgens erreichen Sie Glasgow. Transfer zum Flughafen. Anschliessend Rückflug in die Schweiz mit renommierter Airline.
Kreuzfahrt 11 Tage ab/bis Zürich
- Expeditionsreise in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- Ausgewählte Getränke
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Nutzung der Freizeiteinrichtungen
- Kabinenservice
- Internetnutzung
- Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- Trinkgeld
- Alle Aktivitäten an Land und mit den Zodiacs
- Hin- und Rückflug ab/bis Zürich in Economy Class mit renommierter Airline
- Transfer Flughafen – Hafen – Flughafen
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Reiseversicherung
Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 7390.– / pro Person