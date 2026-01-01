Südsee Kreuzfahrten vom Spezialisten

Auf den Spuren der Abenteurer durch die Südsee

Das Inselparadies im Gebiet von Französisch Polynesien und den Hawaiianischen Inseln hat die Menschen schon vor Jahrhunderten fasziniert. Wer beim Versuch, die weissen Flecken von der Landkarte zu tilgen, hier landete, liess sich durch Atolle und kristallklares Wasser verzaubern. James Cook und Charles Darwin, sogar der Maler Paul Gauguin erlagen dem Charme der Atolle und Traumstrände. Die paradiesischen Inseln tragen wohlklingende Namen und liegen im türkisfarbenen Ozean wie die Perlen in einer Schmuckschatulle. Wussten Sie, dass George Tupou V. das letzte Königreich der Südsee beherrschte, die rund 170 Inseln Tongas?

Kreuzfahrten durch die Südsee und zwischen den Inseln Hawaiis bieten Ihnen Gelegenheit, Ihren Alltag zu vergessen. Sie lassen sich an Bord Ihres Schiffs verwöhnen, tanken Sonne und bewundern beim Schnorcheln und Schwimmen im Meer die farbenfrohe Unterwasserwelt. Und das tun Sie natürlich nicht im Sommer, wenn Sie auch zu Hause Sonne satt haben. Nein, Sie reisen im Winter. Für die Südsee die beste Reisezeit: November - April. Jetzt ist auf der Südhalbkugel Sommer und Sie können sich auf Tage voller Sonnenschein freuen.

Die Südsee Spezialisten unseres Teams freuen sich darauf, Ihnen beim Zusammenstellen Ihrer Kreuzfahrt zwischen Unterwasserwelten, herrlicher Natur an Land und den Kulturen der verschiedenen Inseln zu helfen.