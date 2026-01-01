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Südsee Kreuzfahrt

Südsee Kreuzfahrten vom Spezialisten

Auszeit zwischen Sonne und Meer: Südsee und Hawaii

Aussteiger und Abenteurer zog es schon immer in die Südsee. Warum eigentlich? Ganz einfach: Nirgends sind Natur und Landschaft so schön wie hier! Zwischen blauen Lagunen und weissen Sandstränden, grünen Tälern und idyllischen Orten lässt es sich entspannt leben. Die Inseln sind bekannt für ihre Gastfreundschaft, die Natur ist atemberaubend schön. Von Vanuatu und Bora Bora bis Hawaii warten unzählige Inseln darauf, dass Sie sie entdecken. Unsere Südsee Spezialisten kennen sich aus und beraten Sie gerne!

Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Auf den Spuren der Abenteurer durch die Südsee

Das Inselparadies im Gebiet von Französisch Polynesien und den Hawaiianischen Inseln hat die Menschen schon vor Jahrhunderten fasziniert. Wer beim Versuch, die weissen Flecken von der Landkarte zu tilgen, hier landete, liess sich durch Atolle und kristallklares Wasser verzaubern. James Cook und Charles Darwin, sogar der Maler Paul Gauguin erlagen dem Charme der Atolle und Traumstrände. Die paradiesischen Inseln tragen wohlklingende Namen und liegen im türkisfarbenen Ozean wie die Perlen in einer Schmuckschatulle. Wussten Sie, dass George Tupou V. das letzte Königreich der Südsee beherrschte, die rund 170 Inseln Tongas?

Kreuzfahrten durch die Südsee und zwischen den Inseln Hawaiis bieten Ihnen Gelegenheit, Ihren Alltag zu vergessen. Sie lassen sich an Bord Ihres Schiffs verwöhnen, tanken Sonne und bewundern beim Schnorcheln und Schwimmen im Meer die farbenfrohe Unterwasserwelt. Und das tun Sie natürlich nicht im Sommer, wenn Sie auch zu Hause Sonne satt haben. Nein, Sie reisen im Winter. Für die Südsee die beste Reisezeit: November - April. Jetzt ist auf der Südhalbkugel Sommer und Sie können sich auf Tage voller Sonnenschein freuen.

Die Südsee Spezialisten unseres Teams freuen sich darauf, Ihnen beim Zusammenstellen Ihrer Kreuzfahrt zwischen Unterwasserwelten, herrlicher Natur an Land und den Kulturen der verschiedenen Inseln zu helfen.

Icon map15 Tage
Lautoka nach Papeete mit Silver Cloud
ab CHF 17775.– / pro Person
ab Lautoka bis Papeete
Highlights: Luxuriöses Expedition Kreuzfahrtschiff «Silver Cloud», Palmengesäumte Inselparadiese, Weisse Sandstrände...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map25 Tage
Perlen der Südsee
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Sie reisen mit Air New Zealand – eine der besten Fluggesellschaften weltweit
Icon calendar25 Tage / 24 Nächte

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