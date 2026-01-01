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Flussfahrten

Flussreisen - Schöne Flussfahrten vom Spezialisten

Ihre Flussmomente an wunderschönen Orten

Moderne, luxuriöse Schiffe führen Sie bei Ihrer Flussreise auf komfortable Weise durch wunderschöne Täler, vorbei an atemberaubenden Aussichten bis in das Zentrum der schönsten Städte. Kulturliebhaber und Freunde der Kulinarik schätzen die geruhsame Reise auf dem Fluss, mit anregenden Erlebnissen und grossem Erholungswert. Wenden Sie sich an uns mit Ihren Reisewünschen und Ferienträumen – unsere Flussfahrt-Reisespezialisten beraten Sie gerne für Flussreisen.

Die wichtigsten Flussreviere im Überblick

Die klassischen Reviere für Flussreisen liegen in Europa. Der Rhein verbindet die Schweiz mit den Niederlanden und passiert dabei das Mittelrheintal mit seinen Burgen und Weinlagen; viele Rheinfahrten starten oder enden direkt in Basel – für Gäste aus der Schweiz heisst das: Einschiffen ohne Flug. Die Donau führt von Süddeutschland über Wien und Budapest in Richtung Schwarzes Meer und eignet sich für alle, die mehrere Hauptstädte auf einer einzigen Reise erleben möchten.

Daneben haben sich weitere Reviere etabliert: Rhone und Saône zwischen Burgund und der Provence, die Seine zwischen Paris und der Normandie, der Douro mit seinen Weinterrassen im Norden Portugals sowie Mosel, Main und Elbe für kürzere Routen. Auch ausserhalb Europas ist die Flussreise eine eigene Reiseform, etwa auf dem Nil oder dem Mekong.

So läuft eine Flussreise ab

Eine Flussreise folgt einem einfachen Prinzip: Sie beziehen Ihre Kabine ein einziges Mal und wechseln den Ort trotzdem beinahe täglich. Gefahren wird häufig nachts oder während der Mahlzeiten, tagsüber liegt das Schiff an – so bleibt Zeit für geführte Ausflüge oder eigene Erkundungen. Flussschiffe sind deutlich kleiner als Hochseeschiffe; das Ein- und Ausschiffen geht entsprechend rasch, und die Atmosphäre an Bord bleibt persönlich.

Wellengang ist auf dem Fluss praktisch kein Thema – wer auf See rasch seekrank wird, reist hier ruhig. Zu beachten ist dafür der Wasserstand: Bei ausgeprägtem Hoch- oder Niedrigwasser kann eine Route angepasst werden, einzelne Etappen werden dann per Bus überbrückt. Es lohnt sich, diesen Punkt bei der Planung im Hinterkopf zu behalten.

Für wen sich Flussreisen eignen

  • Für Reisende, die mehrere Städte und Landschaften sehen möchten, ohne täglich Koffer zu packen und das Hotel zu wechseln
  • Für Kultur- und Genussreisende: Besichtigungen, Weinregionen und regionale Küche prägen viele Routen
  • Für alle, die ein überschaubares, ruhiges Bordleben einem grossen Kreuzfahrtschiff vorziehen
  • Für Gäste, die eine Reise ohne Flug suchen – etwa ab Basel auf dem Rhein

Weniger geeignet ist die Reiseform für alle, die grosse Pool- und Sportanlagen oder lange Shownächte erwarten – das Bordleben ist bewusst ruhiger gehalten als auf Hochseeschiffen.

Reisezeit und Planung

Die Saison auf den europäischen Flüssen reicht vom Frühling bis in den Herbst. Der Frühsommer zeigt die Ufer in frischem Grün, der Herbst bringt die Weinlese in die Anbaugebiete an Rhein, Mosel und Douro. Im Advent verkehren auf Rhein und Donau zusätzlich Themenfahrten zu den Weihnachtsmärkten – eine kurze, gut planbare Variante für den Einstieg in diese Reiseform.

Bei der Auswahl lohnt sich ein genauer Blick auf Schiff und Kabine: Deckslage, Fenstertyp und die eingeschlossenen Leistungen – Ausflüge, Getränke, An- und Abreise – unterscheiden sich je nach Reederei deutlich. Unsere Spezialisten kennen die Reedereien und Schiffe und stimmen Route, Reisezeit und Kabinenkategorie auf Ihre Vorstellungen ab. Viele Routen lassen sich zudem mit einem Vor- oder Nachprogramm in der Start- oder Zielstadt verlängern. Eine Übersicht unserer aktuellen Flussreisen finden Sie direkt unterhalb dieses Textes.

Icon map8 Tage
Donau Rhapsody: Fluss, Velo oder Wandern
ab CHF 1890.– / pro Person
ab/bis Passau
Highlights: Charmantes Dürnstein, Vermächtnis der Habsburgermonarchie, Budapest - «Königin der Donau», St.-Martins-Dom
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Klassischer Rhein: Fluss, Velo oder Wandern
ab CHF 1890.– / pro Person
ab Basel bis Amsterdam
Highlights: Charmantes Elsass, Deutsche Romantik, Geschichtsträchtiges Köln, Lebendiges Amsterdam
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
La Belle France: Fluss, Velo oder Wandern
ab CHF 1690.– / pro Person
ab/bis Paris
Highlights: Paris, Stadt der Liebe, Kathedrale Notre-Dame, Malerische Städtchen, Kultur und Geschichte
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Rhein und Donau Sinfonie
ab CHF 1988.– / pro Person
ab Köln bis Passau
Highlights: Panorama-Fahrt durchs Obere Mittelrheintal, Loreley Architektur- und Geschichts-Highlights, UNESCO-Stadt...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Rhône & Saône: Fluss, Velo oder Wandern
ab CHF 1790.– / pro Person
ab/bis Lyon
Highlights: Weinberge im Burgund, Charmantes Avignon, Eindrückliche Landschaften, Kulinarische Köstlichkeiten
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Immer wieder überraschende Ferienerlebnisse auf dem Fluss

Ihr schwimmendes Hotel verwöhnt Sie während der Reise auf den Flüssen Europas und Russlands. Ruhig gleitet das Schiff dahin. Mit Musse betrachten Sie Dörfer und Städte, erleben den Wechsel der Natur- und Kulturlandschaften. Von den zentralen Anlegemöglichkeiten im Stadtzentrum ausgehend sind Sie gleich in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten, spüren den Lokalkolorit, erleben die besondere Atmosphäre jedes Ortes.

Zurück vom Landgang erwartet Sie die entspannte Stimmung an Bord. Umsorgt von der freundlichen Crew können Sie bei einem Glas Wein die Erlebnisse Revue passieren lassen. Vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Ihren Mitreisenden auszutauschen oder den erstklassigen gepflegten Wellnessbereich aufzusuchen.

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