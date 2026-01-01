Princess Cruises Kreuzfahrten

Princess Cruises: eine der grossen Premium-Reedereien

Princess Cruises zaehlt zu den grossen Namen im Premium-Segment der Hochseekreuzfahrt. Der Anspruch liegt zwischen der lockeren Grossschiff-Welt und der exklusiven Kleinschiff-Kreuzfahrt: gepflegter Service, ein weit gefaechertes Bordangebot und ein Programm, das sich ueber nahezu alle klassischen Fahrgebiete spannt. Wer die Bandbreite des Premium-Segments mit anderen Anbietern vergleichen moechte, findet dort eine Uebersicht; einen Gesamtueberblick ueber unser Angebot erhalten Sie unter Kreuzfahrten.

Besonders stark in Alaska und auf Weltreisen

Alaska gehoert zu den Koenigsdisziplinen von Princess Cruises. Die Reederei ist im Norden Amerikas seit Langem praesent und verbindet die Fahrt durch Fjorde, entlang von Gletschern und in die Innenpassage vielfach mit Landprogrammen ins Landesinnere, etwa in Richtung Denali. Ebenso ausgepraegt ist die Erfahrung mit langen Routen: Grosse Weltreisen und ausgedehnte Etappenreisen gehoeren fest zum Programm und lassen sich haeufig auch abschnittsweise buchen.

Typische Fahrgebiete: Karibik, Panamakanal, Mittelmeer

Neben Alaska praegen weitere Regionen das Angebot. In der Karibik und Zentralamerika stehen Inselrouten und die eindrueckliche Passage durch den Panamakanal im Zentrum. Im Mittelmeer verbinden die Routen Kulturhaefen, Inselwelten und Staedte in ueberschaubaren Distanzen. Dazu kommen Fahrten in Nordeuropa sowie in Asien und im Pazifik. Das sind gute Optionen, wenn Sie eine Kreuzfahrt mit einem Vor- oder Nachprogramm an Land verbinden moechten.

MedallionClass: Komfort, der im Hintergrund funktioniert

Ein Merkmal, das Princess von vielen Mitbewerbern unterscheidet, ist die MedallionClass-Technologie. Ein kleiner tragbarer Anhaenger uebernimmt an Bord die Rolle von Kabinenschluessel und Bordkarte und macht kontaktloses Bezahlen moeglich. Ueber die zugehoerige App lassen sich Reservationen, Ausfluege und Servicewuensche bequem organisieren, und Bestellungen kommen dorthin, wo Sie sich gerade aufhalten. Der Nutzen liegt weniger in der Technik selbst als im Ergebnis: weniger Warten, weniger Organisation, mehr Ferien.

Grosse Schiffe, breites Angebot - und fuer wen das passt

Die Schiffe von Princess sind gross genug fuer ein umfassendes Bordleben: mehrere Restaurantkonzepte vom Hauptrestaurant bis zu Spezialitaetenlokalen, Theatershows auf Buehnenniveau, Musik, Vortraege, Wellnessbereich und ruhige Rueckzugszonen an Deck. Princess passt zu Gaesten, die Vielfalt und Komfort schaetzen, gerne zwischen Aktivitaet und Musse waehlen und ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhaeltnis im Premium-Bereich suchen. Wer es intimer und exklusiver mag, ist im Luxussegment besser aufgehoben; fuer Reisen mit Kindern lohnt sich der Blick auf unsere Familienkreuzfahrten. Sprechen Sie uns an - wir ordnen die Moeglichkeiten fuer Sie ein.