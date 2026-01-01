Princess Cruises Kreuzfahrten
Princess Cruises – "Come back new"
Von Alaska nach Japan
ab CHF 1507.– / pro Person
ab Seattle bis Yokohama
Highlights: Seattle - Heimat der ersten Starbucks-Filiale, Majestätisches Alaska mit Gletschern und Fjorden,...
16 Tage / 15 Nächte
Princess Cruises: eine der grossen Premium-Reedereien
Princess Cruises zaehlt zu den grossen Namen im Premium-Segment der Hochseekreuzfahrt. Der Anspruch liegt zwischen der lockeren Grossschiff-Welt und der exklusiven Kleinschiff-Kreuzfahrt: gepflegter Service, ein weit gefaechertes Bordangebot und ein Programm, das sich ueber nahezu alle klassischen Fahrgebiete spannt. Wer die Bandbreite des Premium-Segments mit anderen Anbietern vergleichen moechte, findet dort eine Uebersicht; einen Gesamtueberblick ueber unser Angebot erhalten Sie unter Kreuzfahrten.
Besonders stark in Alaska und auf Weltreisen
Alaska gehoert zu den Koenigsdisziplinen von Princess Cruises. Die Reederei ist im Norden Amerikas seit Langem praesent und verbindet die Fahrt durch Fjorde, entlang von Gletschern und in die Innenpassage vielfach mit Landprogrammen ins Landesinnere, etwa in Richtung Denali. Ebenso ausgepraegt ist die Erfahrung mit langen Routen: Grosse Weltreisen und ausgedehnte Etappenreisen gehoeren fest zum Programm und lassen sich haeufig auch abschnittsweise buchen.
Typische Fahrgebiete: Karibik, Panamakanal, Mittelmeer
Neben Alaska praegen weitere Regionen das Angebot. In der Karibik und Zentralamerika stehen Inselrouten und die eindrueckliche Passage durch den Panamakanal im Zentrum. Im Mittelmeer verbinden die Routen Kulturhaefen, Inselwelten und Staedte in ueberschaubaren Distanzen. Dazu kommen Fahrten in Nordeuropa sowie in Asien und im Pazifik. Das sind gute Optionen, wenn Sie eine Kreuzfahrt mit einem Vor- oder Nachprogramm an Land verbinden moechten.
MedallionClass: Komfort, der im Hintergrund funktioniert
Ein Merkmal, das Princess von vielen Mitbewerbern unterscheidet, ist die MedallionClass-Technologie. Ein kleiner tragbarer Anhaenger uebernimmt an Bord die Rolle von Kabinenschluessel und Bordkarte und macht kontaktloses Bezahlen moeglich. Ueber die zugehoerige App lassen sich Reservationen, Ausfluege und Servicewuensche bequem organisieren, und Bestellungen kommen dorthin, wo Sie sich gerade aufhalten. Der Nutzen liegt weniger in der Technik selbst als im Ergebnis: weniger Warten, weniger Organisation, mehr Ferien.
Grosse Schiffe, breites Angebot - und fuer wen das passt
Die Schiffe von Princess sind gross genug fuer ein umfassendes Bordleben: mehrere Restaurantkonzepte vom Hauptrestaurant bis zu Spezialitaetenlokalen, Theatershows auf Buehnenniveau, Musik, Vortraege, Wellnessbereich und ruhige Rueckzugszonen an Deck. Princess passt zu Gaesten, die Vielfalt und Komfort schaetzen, gerne zwischen Aktivitaet und Musse waehlen und ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhaeltnis im Premium-Bereich suchen. Wer es intimer und exklusiver mag, ist im Luxussegment besser aufgehoben; fuer Reisen mit Kindern lohnt sich der Blick auf unsere Familienkreuzfahrten. Sprechen Sie uns an - wir ordnen die Moeglichkeiten fuer Sie ein.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
Princess Cruises gilt als eine der fuehrenden Premium-Reedereien fuer Alaska-Kreuzfahrten und fuer lange Routen wie Weltreisen. Dazu kommen klassische Fahrgebiete wie die Karibik, der Panamakanal und das Mittelmeer. Die Kombination aus grosser Routenvielfalt und komfortablem Bordleben ist das Markenzeichen der Reederei.
MedallionClass ist das digitale Bordkonzept von Princess Cruises. Ein kleiner tragbarer Anhaenger ersetzt Kabinenschluessel und Bordkarte und ermoeglicht kontaktloses Bezahlen. Ueber die zugehoerige App organisieren Sie Reservationen, Ausfluege und Servicewuensche, ohne dafuer anstehen zu muessen.
Princess passt zu Paaren, Freundesgruppen und Familien, die Abwechslung an Bord schaetzen und ein grosses Schiff mit breitem Unterhaltungs- und Kulinarikangebot suchen. Wer bewusst kleine Schiffe, ein sehr exklusives Ambiente oder Expeditionscharakter moechte, findet in anderen Segmenten die passenderen Angebote. Gerne klaeren wir im Gespraech, welche Variante zu Ihnen passt.
Das Spektrum reicht von kuerzeren Routen in der Karibik oder im Mittelmeer ueber mehrwoechige Alaska- und Panamakanal-Reisen bis zur mehrmonatigen Weltreise. Lange Routen lassen sich haeufig in Teilstrecken buchen, sodass Sie die Reisedauer an Ihre Ferienplanung anpassen koennen. Wir pruefen fuer Sie, welche Abschnitte in Ihrem Wunschzeitraum verfuegbar sind.
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