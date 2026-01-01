Kreuzfahrten mit Ponant
"sail with confidence"
Die diskreten Juwelen des westlichen Mittelmeers
ab CHF 6422.– / pro Person
ab Nizza bis Barcelona
Highlights: Charmante Küstenorte, Mediterrane Lebensart, Versteckte Badebuchten, Historische Altstädte
11 Tage / 10 Nächte
Geheimnisse des Baffinmeers
ab CHF 15191.– / pro Person
ab Kangerlussuaq bis Nuuk
Highlights: Eisberge und Gletscherwelten, Begegnungen mit arktischer Tierwelt, Abgelegene Inuit Siedlungen, Fjorde im...
14 Tage / 13 Nächte
Marquesas, Tuamotu und Gesellschaftsinseln
ab CHF 9031.– / pro Person
ab/bis Papeete
Highlights: Traumstrände und türkisfarbene Lagunen, Ursprüngliche polynesische Kultur, Spektakuläre...
15 Tage / 14 Nächte
Perlen der Karibik
ab CHF 3987.– / pro Person
ab/bis Vieux Fort
Highlights: Traumhafte Inselvielfalt, Karibische Traumstrände, Entspannte Lebensart, Kristallklares Meer
8 Tage / 7 Nächte
Schottische Archipele und die Färöer – zwischen nordischem Erbe und Inselwelten
ab CHF 7390.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Eindrückliche Landschaften, Artenreiche Tierwelt, Einblick in Kultur und Geschichte, Besuch der...
11 Tage / 10 Nächte
Spezialisten-Team
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Yacht- & Expeditionskreuzfahrten mit Ponant
Seit über 25 Jahren bietet Ponant Yacht Kreuzfahrten & Expeditionen ein ganz besonderes und privilegiertes Kreuzfahrterlebnis. An Bord der Schiffe fühlen Sie sich wie auf Ihrer Privatyacht. Jeder Gast bewegt sich in seinem individuellen Tempo. Mit Liebe zum Detail werden unvergessliche Momente der Entspannung und Ruhe geschaffen.
Eine Kreuzfahrt an Bord der Yachten von Ponant ist mehr als nur eine Reise – es ist ein unvergessliches Erlebnis. Fernab der bekannten Routen entdecken Sie einzigartige Destinationen und geniessen dabei die Freuden der französisch inspirierten Küche in persönlicher Umgebung mit diskretem Service.
Ob für die Reise Ihres Lebens, eine Auszeit zu zweit oder unvergessliche Familienferien: Die Ponant-Kreuzfahrten bieten Ihnen die Freiheit, nach Lust und Laune Ihre ganz persönliche Erlebnisse und Erinnerungen zu schreiben. Mit Ihnen als Passagier teilt Ponant die Vorstellung von einer Reise, die privat, luxuriös und authentisch zugleich sein soll.
Ponant wurde 1988 gegründet und verfügt über eine Flotte aus fünf aussergewöhnlichen, und individuellen Yachten, die unter französischer Flagge fahren und das Verständnis der «Kunst des bereisen der Meere mit Stil und Luxus« symbolisieren.
Sofort, wenn Sie an Bord kommen, spüren Sie eine ganz besondere Atmosphäre aus Eleganz und Vertrautheit, die typisch für Ponant ist. Es herrscht eine ungezwungene und entspannte Stimmung. Nur so können Sie als Gast sich sogleich wie auf Ihrer eigenen Yacht fühlen. Dies ist mittlerweile das Ponant-Markenzeichen und ein wichtiger Teil der Firmenphilosophie geworden.
Unverwechselbar in ihrer Form und ihrem Design, stechen die Ponant Mega-Yachten LE BORÉAL, L’ AUSTRAL, LE SOLÉAL, LE LYRIAL, LE LAPEROUSE, LE CHAMPLAIN und LE BOUGAINVILLE sofort ins Auge. Mit maximal 132 Kabinen verbinden die Schwesternschiffe den Komfort eines Kreuzfahrtschiff es mit der Persönlichkeit und dem Chic einer Yacht.
Mit der Segelyacht LE PONANT vereinen sich die Sportlichkeit eines Segelschiff es mit der Grazie einer Yacht. Majestätisch und elegant wird die LE PONANT vom Wind getragen. Man muss kein erfahrener Segler sein, um an Bord dieser schönen Yacht die Reise geniessen zu können. Selbst wenn Sie sich nicht an den Manövern an Deck beteiligen, freut sich die Crew stehts, Ihre Fragen zu beantworten. Wie auf einer privaten Yacht mit persönlicher Atmosphäre, segeln Sie mit einer kleinen Gruppe Gäste, die es einfach liebt, auf dem Meer unterwegs zu sein.
Kommen Sie an Bord, gleiten Sie übers Meer, geniessen Sie die Sonne, die Wellen und den traumhaften Anblick eines unendlichen Horizontes.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
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