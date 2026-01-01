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cruisereisen
Ponant Kreuzfahrtschiff

Kreuzfahrten mit Ponant

"sail with confidence"

An Bord der Schiffe fühlen Sie sich wie auf Ihrer Privatyacht. Jeder Gast bewegt sich in seinem individuellen Tempo. Mit Liebe zum Detail werden unvergessliche Momente der Entspannung und Ruhe geschaffen. Eine Kreuzfahrt an Bord der Yachten von Ponant ist mehr als nur eine Reise – es ist ein unvergessliches Erlebnis. Fernab der bekannten Routen entdecken Sie einzigartige Destinationen und geniessen dabei die Freuden der französisch inspirierten Küche in persönlicher Umgebung mit diskretem Service. 

Icon map11 Tage
Die diskreten Juwelen des westlichen Mittelmeers
ab CHF 6422.– / pro Person
ab Nizza bis Barcelona
Highlights: Charmante Küstenorte, Mediterrane Lebensart, Versteckte Badebuchten, Historische Altstädte
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map14 Tage
Geheimnisse des Baffinmeers
ab CHF 15191.– / pro Person
ab Kangerlussuaq bis Nuuk
Highlights: Eisberge und Gletscherwelten, Begegnungen mit arktischer Tierwelt, Abgelegene Inuit Siedlungen, Fjorde im...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map15 Tage
Marquesas, Tuamotu und Gesellschaftsinseln
ab CHF 9031.– / pro Person
ab/bis Papeete
Highlights: Traumstrände und türkisfarbene Lagunen, Ursprüngliche polynesische Kultur, Spektakuläre...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map8 Tage
Perlen der Karibik
ab CHF 3987.– / pro Person
ab/bis Vieux Fort
Highlights: Traumhafte Inselvielfalt, Karibische Traumstrände, Entspannte Lebensart, Kristallklares Meer
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map11 Tage
Schottische Archipele und die Färöer – zwischen nordischem Erbe und Inselwelten
ab CHF 7390.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Eindrückliche Landschaften, Artenreiche Tierwelt, Einblick in Kultur und Geschichte, Besuch der...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
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Yacht- & Expeditionskreuzfahrten mit Ponant

Seit über 25 Jahren bietet Ponant Yacht Kreuzfahrten & Expeditionen ein ganz besonderes und privilegiertes Kreuzfahrterlebnis. An Bord der Schiffe fühlen Sie sich wie auf Ihrer Privatyacht. Jeder Gast bewegt sich in seinem individuellen Tempo. Mit Liebe zum Detail werden unvergessliche Momente der Entspannung und Ruhe geschaffen.

Eine Kreuzfahrt an Bord der Yachten von Ponant ist mehr als nur eine Reise – es ist ein unvergessliches Erlebnis. Fernab der bekannten Routen entdecken Sie einzigartige Destinationen und geniessen dabei die Freuden der französisch inspirierten Küche in persönlicher Umgebung mit diskretem Service.

Ob für die Reise Ihres Lebens, eine Auszeit zu zweit oder unvergessliche Familienferien: Die Ponant-Kreuzfahrten bieten Ihnen die Freiheit, nach Lust und Laune Ihre ganz persönliche Erlebnisse und Erinnerungen zu schreiben. Mit Ihnen als Passagier teilt Ponant die Vorstellung von einer Reise, die privat, luxuriös und authentisch zugleich sein soll.

Ponant wurde 1988 gegründet und verfügt über eine Flotte aus fünf aussergewöhnlichen, und individuellen Yachten, die unter französischer Flagge fahren und das Verständnis der «Kunst des bereisen der Meere mit Stil und Luxus« symbolisieren.

Sofort, wenn Sie an Bord kommen, spüren Sie eine ganz besondere Atmosphäre aus Eleganz und Vertrautheit, die typisch für Ponant ist. Es herrscht eine ungezwungene und entspannte Stimmung. Nur so können Sie als Gast sich sogleich wie auf Ihrer eigenen Yacht fühlen. Dies ist mittlerweile das Ponant-Markenzeichen und ein wichtiger Teil der Firmenphilosophie geworden.

Unverwechselbar in ihrer Form und ihrem Design, stechen die Ponant Mega-Yachten LE BORÉAL, L’ AUSTRAL, LE SOLÉAL, LE LYRIAL, LE LAPEROUSE, LE CHAMPLAIN und LE BOUGAINVILLE sofort ins Auge. Mit maximal 132 Kabinen verbinden die Schwesternschiffe den Komfort eines Kreuzfahrtschiff es mit der Persönlichkeit und dem Chic einer Yacht.

Mit der Segelyacht LE PONANT vereinen sich die Sportlichkeit eines Segelschiff es mit der Grazie einer Yacht. Majestätisch und elegant wird die LE PONANT vom Wind getragen. Man muss kein erfahrener Segler sein, um an Bord dieser schönen Yacht die Reise geniessen zu können. Selbst wenn Sie sich nicht an den Manövern an Deck beteiligen, freut sich die Crew stehts, Ihre Fragen zu beantworten. Wie auf einer privaten Yacht mit persönlicher Atmosphäre, segeln Sie mit einer kleinen Gruppe Gäste, die es einfach liebt, auf dem Meer unterwegs zu sein.

Kommen Sie an Bord, gleiten Sie übers Meer, geniessen Sie die Sonne, die Wellen und den traumhaften Anblick eines unendlichen Horizontes.

AIDA

Geniessen Sie Ihre Ferien in entspannter Atmosphäre mit einer grossen Auswahl an Aktivitäten.

Celebrity Cruises

Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.

Costa Kreuzfahrten

Seit über 70 Jahren steht Costa für echte Gastfreundschaft und ein modernes italienisches Lebensgefühl. 

Cunard Line

Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen. 

Explora Journeys

Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».

Hapag-Lloyd Cruises

Gilt im deutschsprachigen Raum als führender Anbieter von Kreuzfahrten im Luxus- und Expeditionsbereich. 

Holland America Line

Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen. 

MSC Cruises

Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung. 

Norwegian Cruise Line

Eine Kreuzfahrt ohne Zwänge, die zum Erleben, Geniessen und Entdecken einlädt. 

Oceania Cruises

In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt. 

Ponant

Mit den Yachten von PONANT entdecken Sie die Welt.

Princess Cruises

Mit einer Flotte aus modern ausgestatteten Schiffen bringt Princess Cruises Sie zu Ihrem Traumziel. 

Regent Seven Seas Cruises

Luxuriös die sieben Weltmeere entdecken. 

Royal Caribbean International 

Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis. 

Scenic

Preisgekrönte Fluss- und Hochseekreuzfahrten mit den beiden Luxusyachten Scenic Eclipse.

Seabourn

Seabourn macht den Unterschied - "The worlds`s finest ultra-luxury cruise line". 

Sea Cloud

Erleben Sie mit Sea Cloud exklusive Segelerlebnisse und die perfekte Auszeit vom Alltag.

SeaDream Yacht Club 

Unter dem Motto "It`s yachting, not cruising" erwartet Sie ein ungezwungenes und elegantes Schiffserlebnis. 

Silversea

Familiäre Atmosphäre, persönlicher Butler-Service und geräumige Suite mit Meerblick. 

Star Clippers

Traumurlaub unter weissen Segeln. 

TUI Cruises

TUI Cruises bieten Ihnen eine Fülle von Premium- Leistungen.

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