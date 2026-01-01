Das Mein Schiff Konzept: Premium Alles Inklusive verstehen

Das Herzstück jeder Mein Schiff Kreuzfahrt ist das Premium Alles Inklusive-Konzept, das TUI Cruises in dieser Form exklusiv auf seiner Flotte anbietet. Vom Frühstück bis zum Abendessen, vom Aperitif bis zum Digestif sind alle Mahlzeiten sowie über 100 Markengetränke in zahlreichen Restaurants, Bistros, Bars und Lounges bereits im Reisepreis enthalten. Auch Entertainment, Sport und Saunabesuche nutzen Sie ohne Extrakosten. Das macht Ihre Ferien planbar: Sie wissen bereits vor der Abreise, was Ihre Kreuzfahrt kostet, und können sich an Bord ganz aufs Geniessen konzentrieren – ohne ständig ans Portemonnaie denken zu müssen.

Wohlfühlen auf Deutsch: Platz, Ruhe und Service an Bord

Mein Schiff richtet sich bewusst an Gäste aus dem deutschsprachigen Raum: Die Bordsprache ist Deutsch – von der Durchsage über die Speisekarte bis zum Gespräch mit der Crew. Dazu kommt ein überdurchschnittliches Platzangebot mit vielen Rückzugsorten, an denen Sie dem Trubel entfliehen können. Der erstklassige Service am Platz sorgt dafür, dass Sie sich um nichts kümmern müssen – genau das versteht TUI Cruises unter Entspannung. So entsteht jene gelassene Wohlfühl-Atmosphäre, für die die Mein Schiff Flotte bekannt ist und die Ferien auf See so erholsam macht.

Fahrgebiete: vom Mittelmeer bis ins südliche Afrika

Mit der Mein Schiff Flotte bereisen Sie die schönsten Ziele der Nordhalbkugel und das südliche Afrika. Im Sommer stehen das Mittelmeer, Nord- und Ostsee, Grossbritannien und Nordamerika im Fokus, im Winter locken die Kanaren, der Orient sowie exotische Destinationen wie Asien, die Karibik und Mittelamerika. Auch Transreisen über die grossen Ozeane, die gleich mehrere Kontinente verbinden, gehören zum Programm. Die Reisedauer wählen Sie flexibel: von der 2-nächtigen Mini-Kreuzfahrt über die klassische einwöchige Reise bis zur mehrwöchigen Weltentdecker-Route. Wer noch weiter hinauswill, findet bei unseren Weltreisen auf dem Schiff zusätzliche Inspiration.

Für wen passt eine Mein Schiff Kreuzfahrt?

Mein Schiff ist die richtige Wahl für alle, die entspannte Premium-Ferien ohne versteckte Kosten suchen: für Paare, Familien und ebenso für Kreuzfahrt-Neulinge, die sich einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der Schiffsreisen wünschen. Wer Wert auf deutschsprachigen Service, viel Raum und eine gepflegte, ruhige Atmosphäre legt, fühlt sich an Bord schnell zu Hause. Und wenn Sie ein noch exklusiveres Erlebnis auf See suchen, beraten wir Sie gerne auch zu unseren Luxuskreuzfahrten.

Mein Schiff beim Schweizer Kreuzfahrt-Spezialisten buchen

Als Schweizer Spezialist für Schiffsreisen kennt Knecht Reisen die Mein Schiff Flotte aus eigener Erfahrung. Wir helfen Ihnen bei der Wahl der passenden Route und Kabinenkategorie, kümmern uns auf Wunsch um die Anreise zum Abfahrtshafen und stellen Ihre Kreuzfahrt so zusammen, dass sie zu Ihren Vorstellungen passt. Einen Überblick über weitere Reedereien und Reiseformen finden Sie auf unserer Seite für Schiffsreisen – oder Sie kontaktieren direkt unser Beratungsteam.