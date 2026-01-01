Kreuzfahrten mit TUI Cruises
"Das Wohlfühlschiff"
Faszination Mittelmeer
ab CHF 1338.– / pro Person
ab/bis Palma de Mallorca
Highlights: Mediterrane Klassiker aus Spanien, Kulturelle Höhepunkte in Málaga und Cadiz, Entspanntes Reisen mit dem...
8 Tage / 7 Nächte
Kanaren mit Madeira
ab CHF 1504.– / pro Person
ab/bis La Palmas
Highlights: mit Flugpaket ab/bis Zürich, Kontrastreicher Inselmix mit Vulkanlandschaften und grünen Tälern,...
8 Tage / 7 Nächte
Karibische Inselwelten
ab CHF 3831.– / pro Person
ab/bis La Romana
Highlights: Vielfältige Karibikroute mit abwechslungsreichen Inseln , Traumstrände, tropische Natur und koloniale...
15 Tage / 14 Nächte
Leichtigkeit neu erleben im Mittelmeer
ab CHF 2440.– / pro Person
ab/bis Mallorca
Highlights: Kreuzfahrt mit der Mein Schiff Flow - zweites Schiff der neuen InTUItion Klasse, Infinity Pool mit...
10 Tage / 9 Nächte
Märchen aus 1001 Nacht
ab CHF 1716.– / pro Person
ab/bis Doha
Highlights: „Mein Schiff Flow“ - zweites Schiff der neuen, innovativen , InTUItion Klasse, Infinity Pool mit...
8 Tage / 7 Nächte
Das Mein Schiff Konzept: Premium Alles Inklusive verstehen
Das Herzstück jeder Mein Schiff Kreuzfahrt ist das Premium Alles Inklusive-Konzept, das TUI Cruises in dieser Form exklusiv auf seiner Flotte anbietet. Vom Frühstück bis zum Abendessen, vom Aperitif bis zum Digestif sind alle Mahlzeiten sowie über 100 Markengetränke in zahlreichen Restaurants, Bistros, Bars und Lounges bereits im Reisepreis enthalten. Auch Entertainment, Sport und Saunabesuche nutzen Sie ohne Extrakosten. Das macht Ihre Ferien planbar: Sie wissen bereits vor der Abreise, was Ihre Kreuzfahrt kostet, und können sich an Bord ganz aufs Geniessen konzentrieren – ohne ständig ans Portemonnaie denken zu müssen.
Wohlfühlen auf Deutsch: Platz, Ruhe und Service an Bord
Mein Schiff richtet sich bewusst an Gäste aus dem deutschsprachigen Raum: Die Bordsprache ist Deutsch – von der Durchsage über die Speisekarte bis zum Gespräch mit der Crew. Dazu kommt ein überdurchschnittliches Platzangebot mit vielen Rückzugsorten, an denen Sie dem Trubel entfliehen können. Der erstklassige Service am Platz sorgt dafür, dass Sie sich um nichts kümmern müssen – genau das versteht TUI Cruises unter Entspannung. So entsteht jene gelassene Wohlfühl-Atmosphäre, für die die Mein Schiff Flotte bekannt ist und die Ferien auf See so erholsam macht.
Fahrgebiete: vom Mittelmeer bis ins südliche Afrika
Mit der Mein Schiff Flotte bereisen Sie die schönsten Ziele der Nordhalbkugel und das südliche Afrika. Im Sommer stehen das Mittelmeer, Nord- und Ostsee, Grossbritannien und Nordamerika im Fokus, im Winter locken die Kanaren, der Orient sowie exotische Destinationen wie Asien, die Karibik und Mittelamerika. Auch Transreisen über die grossen Ozeane, die gleich mehrere Kontinente verbinden, gehören zum Programm. Die Reisedauer wählen Sie flexibel: von der 2-nächtigen Mini-Kreuzfahrt über die klassische einwöchige Reise bis zur mehrwöchigen Weltentdecker-Route. Wer noch weiter hinauswill, findet bei unseren Weltreisen auf dem Schiff zusätzliche Inspiration.
Für wen passt eine Mein Schiff Kreuzfahrt?
Mein Schiff ist die richtige Wahl für alle, die entspannte Premium-Ferien ohne versteckte Kosten suchen: für Paare, Familien und ebenso für Kreuzfahrt-Neulinge, die sich einen unkomplizierten Einstieg in die Welt der Schiffsreisen wünschen. Wer Wert auf deutschsprachigen Service, viel Raum und eine gepflegte, ruhige Atmosphäre legt, fühlt sich an Bord schnell zu Hause. Und wenn Sie ein noch exklusiveres Erlebnis auf See suchen, beraten wir Sie gerne auch zu unseren Luxuskreuzfahrten.
Mein Schiff beim Schweizer Kreuzfahrt-Spezialisten buchen
Als Schweizer Spezialist für Schiffsreisen kennt Knecht Reisen die Mein Schiff Flotte aus eigener Erfahrung. Wir helfen Ihnen bei der Wahl der passenden Route und Kabinenkategorie, kümmern uns auf Wunsch um die Anreise zum Abfahrtshafen und stellen Ihre Kreuzfahrt so zusammen, dass sie zu Ihren Vorstellungen passt. Einen Überblick über weitere Reedereien und Reiseformen finden Sie auf unserer Seite für Schiffsreisen – oder Sie kontaktieren direkt unser Beratungsteam.
Mein Schiff® von TUI Cruises
Auf der Mein Schiff® Flotte können Sie einzigartige individuelle Wohlfühlferien geniessen. Erleben Sie Premiumqualität, ein überdurchschnittliches Platzangebot und den erstklassigen Servicegedanken an Bord. Im Mittelpunkt von Mein Schiff® stehen Sie.
Mit der Mein Schiff® Flotte bereisen Sie die schönsten Ziele auf der Nordhalbkugel und im südlichen Afrika. Von der 2-nächtigen Mini-Kreuzfahrt über die klassischen einwöchigen Reisen bis hin zur 48-nächtigen Weltentdecker-Route – Sie finden sicherlich die perfekte Reise.
Entdecken Sie das Mittelmeer, Nord- und Ostsee, Grossbritannien und Nordamerika im Sommer. Oder kommen Sie an Bord für eine Transreise und entdecken Sie gleich mehrere Kontinente oder durchqueren Sie die grossen Ozeane.
Im Winter bereisen Sie das Mittelmeer, die Kanaren oder den Orient. Oder besuchen Sie exotische Destinationen wie Asien, Karibik und Mittelamerika oder das südliche Afrika.
Wenn der schönste Ort der Welt jeden Tag ein anderer ist
Wir wollen mit Ihnen zusammen den Horizont erobern. Immer mehr Menschen entdecken die unvergleichlichen Vorzüge von Ferien auf dem Meer. Denn wer eine Kreuzfahrt nach wie vor als eintönig, altmodisch oder gar überteuert beschreibt, spinnt nur Seemannsgarn – und war noch nie mit der Mein Schiff® Flotte auf grosser Fahrt.
Für TUI Cruises bedeutet Entspannung sich um nichts Gedanken machen zu müssen. Aus diesem Grund wurde das Premium Alles Inklusive-Konzept entwickelt, das Sie in dieser Form nur auf der Mein Schiff® Flotte finden. Das bedeutet: Während Ihres gesamten Aufenthaltes können Sie vom Frühstück bis zum Abendessen und vom Aperitif bis zum Digestif alle Mahlzeiten und über 100 Markengetränke in zahlreichen Restaurants und Bistros sowie Bars und Lounges geniessen – ohne Extrakosten. Natürlich in echter Premium-Qualität und mit erstklassigem Service, oft sogar direkt am Platz.
Darüber hinaus erwarten Sie ein ausgezeichnetes Entertainment-Programm, sorgenfreie Kinderbetreuung sowie ein umfangreiches Sauna- und Sportangebot. Mit Premium Alles Inklusive können Sie sich schon jetzt auf eine Kreuzfahrt ohne versteckte Zusatzkosten freuen. So erschafft TUI Cruises an Bord, zusammen mit der fantastischen Crew, eine ganz entspannte Atmosphäre.
Service an Bord der Mein Schiff
Über 100 Markengetränke - die Mein Schiff® Flotte bietet Ihnen eine Menge Möglichkeiten, um Ihren Gaumen ohne Extrakosten zu verwöhnen. Eine Vielzahl von tollen Bars und Lounges erwartet Sie zum Beispiel mit Cocktail-Kreationen von internationalem Niveau. Eine besondere Zutat haben alle Drinks gemeinsam: den Blick auf das endlose Meer.
Anspruchsvolle Spitzengastronomie
Kosten Sie aus, was die internationale Küchen-Crew für Sie aus besten Zutaten und mit raffinierter Zubereitung für den ganz besonderen Genussmoment kreiert. Gönnen Sie Ihrem Gaumen Tag für Tag eine kulinarische Weltreise in den vielen Restaurants und Bistros an Bord, ganz ungezwungen – ohne feste Essenszeiten und Sitzordnungen.
Erstklassiger Service am Platz
Selbstverständlich hat Mein Schiff® auch beim Service einen Premium-Anspruch. Im Hauptrestaurant Atlantik können Sie sich mit tollen 5-Gänge-Menüs und bestem Service am Platz verwöhnen lassen. Die aufmerksame Crew ist währenddessen immer für Sie da - 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Ob in der Kabine, an Deck, im Restaurant oder im Wellness-Bereich.
Sauna und Fitness
Geniessen Sie die Wohlfühlatmosphäre im Bereich SPA & Meer und legen Sie den Alltagsstress einfach ab. Darf es ein entspannender Besuch im kostenfrei zugänglichen Saunabereich sein? Oder möchten Sie sich lieber eine wohltuende Massage gönnen? Wenn es etwas sportlicher sein darf, powern Sie sich mit Blick auf das Meer im Fitness-Bereich aus oder schwimmen Sie im aussergewöhnlichen 25 Meter-Pool.
Ausgezeichnetes Entertainment
Freuen Sie sich auf mitreissende Show-Highlights im Theater – exklusiv für Sie produziert und hören Sie einem interessanten Vortrag von einem landeskundlichen Lektoren zu da. Oder entdecken Sie Ihr Talent beim Malen und Zeichnen im Atelier.
Sorgenfreie Kinderbetreuung
Während sich die Eltern entspannen, hat der Nachwuchs Riesenspass. Mit geschulten Betreuern tauchen Ihre Kinder in abwechslungsreiche Workshops und spannende Themenreisen ein, unternehmen Schiffsrallys oder gehen auf Ausflüge voller Abenteuer an Land. Mit anderen Worten: Mein Schiff® bietet Ihnen die wohl entspannteste Form von Kreuzfahrt.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Unsere Meinung
Mit dem Premium Alles Inklusive- Konzept und der gehobenen Wohlfühl- Atmosphäre, fühlen nicht nur Sie sich auf Anhieb wohl, sondern auch Ihr Ferienbudget. Modernes Kreuzfahrt- Erlebnis auf schick eingerichteten Schiffen mit netten Details wie beispielsweise der Nespresso- Maschine in jeder Kabine.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
Beim Premium Alles Inklusive-Konzept von TUI Cruises sind alle Mahlzeiten vom Frühstück bis zum Abendessen sowie über 100 Markengetränke in zahlreichen Restaurants, Bistros, Bars und Lounges bereits im Reisepreis enthalten. Auch Entertainment, Sport und Saunabesuche kosten nichts extra. So bleiben die Nebenkosten an Bord überschaubar und Ihr Ferienbudget planbar.
Im Sommer stehen unter anderem das Mittelmeer, Nord- und Ostsee, Grossbritannien und Nordamerika auf dem Programm. Im Winter geht es ins Mittelmeer, auf die Kanaren und in den Orient oder zu exotischen Zielen wie Asien, der Karibik, Mittelamerika und dem südlichen Afrika. Dazu kommen Transreisen über die grossen Ozeane, die gleich mehrere Kontinente verbinden.
Ja, Mein Schiff eignet sich sehr gut für den Einstieg: Die Bordsprache ist Deutsch, das Premium Alles Inklusive-Konzept macht die Kosten planbar, und das grosszügige Platzangebot sorgt für eine entspannte Atmosphäre. Mit der 2-nächtigen Mini-Kreuzfahrt gibt es zudem ein ideales Format zum Ausprobieren. Gerne beraten wir Sie bei der Wahl der passenden Route.
Das Angebot reicht von der 2-nächtigen Mini-Kreuzfahrt über klassische einwöchige Reisen bis hin zu mehrwöchigen Weltentdecker-Routen. So finden sowohl Erholungssuchende mit wenig Zeit als auch passionierte Entdecker die passende Reisedauer. Wir empfehlen Ihnen gerne das Format, das zu Ihren Ferienplänen passt.
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