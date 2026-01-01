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cruisereisen
Expedition Kreuzfahrt

Ferien vom Spezialisten fernab üblicher Routen

Spannende Expeditionen: abseits des Gewöhnlichen

Begeben Sie sich mit uns auf die Spuren der Forscher und Entdecker. Mit diesen Schiffen erreichen Sie faszinierende Orte, von denen nur wenige sagen können, sie gesehen zu haben. Unsere Spezialisten beraten Sie gerne zu Ihrem Abenteuer abseits üblicher Routen.

Expeditionskreuzfahrten führen Sie mit kleinen, eisverstärkten Schiffen dorthin, wo grosse Kreuzfahrtschiffe nicht hinkommen: in enge Fjorde, an Eiskanten und zu Buchten ohne Hafenanlage. Statt eines fixen Fahrplans bestimmen Wetter, Eis und Tierbeobachtungen den Tagesablauf, und ein Expeditionsteam begleitet jede Anlandung mit dem Zodiac.

Icon map31 Tage
Antarktis Halbumrundung: Abenteuer pur
ab CHF 26790.– / pro Person
ab Ushuaia bis Christchurch
Highlights: Ein aussergewöhnliches Abenteuer: die Halbumrundung der Antarktis, Eisvielfalt erleben: vom Packeis über...
Icon calendar31 Tage / 30 Nächte
Icon map12 Tage
Antarktis jenseits des Polarkreises
ab CHF 9550.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: Überquerung des südlichen Polarkreises, intensive Reise in die antarktische Halbinsel
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map11 Tage
Der Geist von Terra Nova
ab CHF 7385.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: tägliche Zodiac-Anlandungen oder Zodiac Fahrten zur Erkundung für hautnahe Begegnungen mit Wildtieren, ,...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map13 Tage
Der heldenhafte Süden
ab CHF 9555.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights:
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map23 Tage
Die Natur erwacht zu neuem Leben – Expedition in die Antarktis im Frühjahr
ab CHF 14678.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Erwachen der Natur: Antarktis im Frühling, Begegnungen mit Pinguinen , Wale & Robben , Spektakuläre...
Icon calendar23 Tage / 22 Nächte
Icon map29 Tage
Durchquerung der Nordwestpassage
ab CHF 36955.– / pro Person
ab Toronto bis Anchorage
Highlights: Bestaunen des UNESCO-Weltkulturerbe Ilulissat-Eisfjord, Wandern auf Devon Island, der größten unbewohnten...
Icon calendar29 Tage / 28 Nächte
Icon map23 Tage
Expeditionsreise Antarktis, Falkland-Inseln und Südgeorgien
ab CHF 18359.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Eine Reise, drei verschiedene Reiseziele: Südgeorgien, die Falkland-Inseln und die Antarktis – mit...
Icon calendar23 Tage / 22 Nächte
Icon map16 Tage
Ikonische Antarktis - Die Route der Entdecker
ab CHF 9424.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: neun Tage Zeit für Erkundung der Antarktis , Weddelmeer , südliche Shetland Inseln, All inclusive an Bord...
Icon calendar16 Tage / 17 Nächte
Icon map20 Tage
In Shackletons Fussstapfen
ab CHF 22895.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: riesige tafelförmigen Eisberge, die aus dem Weddellmeer in den Antarctic Sound, auch bekannt als 'Iceberg...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map9 Tage
Inselträume am Rande der Arktis
Preis auf Anfrage
ab Aberdeen bis Reykjavik
Highlights: Wikingerspuren und Vogelwelten auf den Shetlandinseln, Spektakuläre Naturkulissen auf den Färöern,...
Icon calendar9 Tage / 8 Nächte
Icon map10 Tage
Klassische Antarktis
ab CHF 7190.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: vielfältige Tierwelt der Antarktis , tägliche Anlandungen in der Antarktis , ideal für abenteuerlustige...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map10 Tage
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map15 Tage
Patagonien und die chilenischen Fjorde
ab CHF 13015.– / pro Person
ab Puerto Montt bis Ushuaia
Highlights: die bergigen und glazialen Landschaften entlang des Beagle Channel, Wale im Francisco Coloane Marine...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
Icon map8 Tage
Sommer in der Diskobucht von Grönland
ab CHF 8240.– / pro Person
ab Kopenhagen / Reykjavik bis Keflavik
Highlights: Ilulissat «Eisberghaupstadt der Welt» , Walsichtungen, Vogelbeobachtungen, Arktische Tierwelt
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map12 Tage
Spirit der Antarktis
ab CHF 14645.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: Erlangen Sie bei dieser besonderen Abfahrt ein tieferes Verständnis der Antarktis, Saubere, makellose...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map12 Tage
Spitzbergen Odysee
ab CHF 12425.– / pro Person
ab/bis Oslo
Highlights: Fahrt entlang blauer Gletscherfronten und durch atemberaubende Fjorde, Erleben Sie den Nervenkitzel,...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map20 Tage
Ultimatives antarktisches Abenteuer
ab CHF 22100.– / pro Person
ab USHUAIA bis Ushuaia
Highlights: 5 Nächte exklusives Segelerlebnis an Bord der Icebird mit maximal 5 Mitgästen – eine Perspektive,...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map8 Tage
Urgewaltiges Naturschauspiel
ab CHF 4335.– / pro Person
ab/bis Reykjavik
Highlights: Mitternachtssonne, Unglaubliche Vogelwelt , Zauberhafte Landschaften, Walbeobachtungen
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Intensive Naturerlebnisse bei Polarreisen

Erleben Sie bei einer Reise in die polare Region ursprüngliche Natur, extremes Wetter und Abenteuer. Hier entwickelt sich Entdeckerlust gepaart mit Pioniergeist. Ob in der Arktis oder am Südpol: Extreme werden erlebbar. Im Norden begegnen Sie einer facettenreichen Arktis mit Inuit-Siedlungen, Tundren und Fjorden. Im Süden existiert ein Kontinent, vollständig von Eis bedeckt und in der Mitte der Südpol, dessen Entdeckung schon durch die Forscher Scott und Amundsen zur Legende wurde. Ein vielseitiges Ausflugsprogramm für Abenteurer und Naturliebhaber rundet die Reise in die extremsten Gebiete des Planeten ab.

Expeditionen in warme Gebiete

Aber auch das andere Extrem ist möglich. Besuchen Sie die warmen Gebiete wie etwa in Afrika, der Südsee oder am Amazonas. Einfache Schiffe ermöglichen Ihnen Entdeckungen fernab der Zivilisation. Ob eine Fahrt mit dem Einbaum, auf dem Zodiac zu Buchten oder Riffen oder an unberührte Puderzuckerstrände, alles ist möglich. Hier steht das Gebiet im Vordergrund und nicht das Schiff.

Was eine Expeditionskreuzfahrt ausmacht

Im Zentrum steht nicht das Schiff, sondern das Gebiet. Expeditionsschiffe sind klein, wendig und für den Einsatz im Eis verstärkt, sodass sie Regionen ansteuern, die für grosse Kreuzfahrtschiffe unerreichbar bleiben. An Bord reisen entsprechend wenige Gäste, was Anlandungen in überschaubaren Gruppen erst möglich macht. Der grösste Unterschied zur klassischen Kreuzfahrt liegt jedoch im Ablauf: Es gibt eine Route, aber keinen starren Fahrplan. Wetter, Eislage und Tierbeobachtungen entscheiden täglich neu, wohin es geht. Wer diese Offenheit als Teil des Abenteuers versteht, ist hier richtig; wer Planbarkeit und Bühnenprogramm sucht, findet auf einer Luxuskreuzfahrt oder in unserer Kreuzfahrten-Übersicht die passendere Form.

Zodiacs, Expeditionsteam und Anlandungen

Das Zodiac ist das eigentliche Arbeitsgerät an Bord. Mit den robusten Schlauchbooten gelangen Sie an Küsten ohne Hafen, fahren an Eiskanten entlang oder gleiten durch Mangroven und Riffe. Begleitet werden Sie von einem Expeditionsteam aus Biologinnen, Geologen, Ornithologen und Historikern, das Vorträge hält, Anlandungen leitet und Beobachtungen einordnet. Dieses Wissen macht den Unterschied zwischen Anschauen und Verstehen: warum eine Gletscherzunge kalbt, weshalb eine Kolonie ausgerechnet hier brütet, wie Inuit-Gemeinschaften heute leben. Landgänge folgen strengen Regeln zum Schutz der Natur, von der Reinigung der Stiefel bis zu Mindestabständen zu den Tieren.

Fahrgebiete von der Antarktis bis Galapagos

Die Antarktis ist das grosse Ziel: ein vollständig von Eis bedeckter Kontinent, dessen Erforschung durch Scott und Amundsen zur Legende wurde. Im Norden erwartet Sie eine facettenreiche Arktis mit Tundren, Fjorden und Inuit-Siedlungen, dazu Spitzbergen als kompakter Einstieg ins Packeis und Grönland mit seiner Eisbergküste. Anspruchsvoller und selten im Angebot ist die Nordwestpassage durch den kanadischen Archipel. Galapagos zeigt Expedition im Kleinen, mit einer Tierwelt ohne Scheu vor dem Menschen. Auch warme Gebiete gehören dazu: Afrika, die Südsee und der Amazonas, wo einfache Schiffe und Einbäume Entdeckungen fernab der Zivilisation ermöglichen. Wer zunächst in nordische Landschaften hineinschnuppern möchte, findet unter Nordeuropa sanftere Alternativen.

Saison: wann welche Region befahrbar ist

Expeditionen richten sich nach dem Eis, und das gibt die Reisezeit vor. Die Antarktis wird im Südsommer von November bis März angesteuert; früh in der Saison prägen unberührte Schnee- und Eislandschaften das Bild, gegen Ende stehen Jungtiere und Walbeobachtungen im Vordergrund. Arktis, Spitzbergen und Grönland sind dagegen im Nordsommer erreichbar, wenn das Packeis zurückweicht und die Sonne kaum untergeht. Die Nordwestpassage öffnet sich nur in einem kurzen Zeitfenster im Spätsommer, und selbst dann bleibt der Verlauf von der Eislage abhängig. Galapagos lässt sich ganzjährig bereisen, unterscheidet sich je nach Monat aber in Wassertemperatur und Tierverhalten. Weil die Kapazitäten klein sind, empfiehlt sich eine frühe Planung.

Ausrüstung, Anforderungen und Reedereien im Programm

Extreme Sportlichkeit ist nicht nötig, eine normale Beweglichkeit dagegen schon: Sie steigen in ein schwankendes Zodiac ein und aus und gehen über nasse Felsen an Land. Wetterfeste Kleidung im Zwiebelprinzip, Handschuhe sowie Sonnen- und Augenschutz gehören ins Gepäck; Parka und Gummistiefel stellen viele Reedereien zur Verfügung. Fernglas und Kamera mit Reserveakkus zahlen sich aus, denn Kälte zehrt an der Batterie. Im Programm führen wir unter anderem Hapag-Lloyd Cruises, Ponant, Silversea und Seabourn, die Expeditionsgedanken und Bordkomfort unterschiedlich gewichten. Welche Reederei, welches Gebiet und welche Saison zu Ihnen passen, klären wir gerne im persönlichen Gespräch.

Asien

Afrika, Indischer Ozean und Orient

Australien und Neuseeland

Hawaii und Südsee

Karibik und Zentralamerika

Nordamerika und Alaska

Nordeuropa

Nordost- und Nordwestpassage

Östliches Mittelmeer und Schwarzes Meer 

Panamakanal

Südamerika

Suezkanal

Transatlantik

Transpazifik

Weltreisen

Westliches Mittelmeer und Kanarische Inseln 

Expeditionsschiffe sind klein und eisverstärkt und erreichen damit Küsten ohne Hafen sowie Regionen abseits der grossen Routen. Statt eines fixen Fahrplans bestimmen Wetter, Eislage und Tierbeobachtungen den Tagesablauf. Anlandungen erfolgen mit Zodiacs und werden von einem Expeditionsteam aus Biologen, Geologen und weiteren Fachleuten begleitet.

Die Antarktis wird im Südsommer von November bis März angesteuert. Arktis, Spitzbergen und Grönland sind im Nordsommer erreichbar, wenn das Packeis zurückweicht. Die Nordwestpassage lässt sich nur in einem kurzen Zeitfenster im Spätsommer befahren, und auch dann entscheidet die Eislage über den tatsächlichen Verlauf.

Eine besondere Sportlichkeit ist nicht nötig, eine normale Beweglichkeit dagegen schon: Das Ein- und Aussteigen ins schwankende Zodiac und Landgänge über nasse Felsen gehören zum Alltag. Das Tempo der Ausflüge ist meist moderat und wird an die Gruppe angepasst. Bei gesundheitlichen Einschränkungen klären wir vorab, welche Route und welche Reederei geeignet sind.

Wichtig sind wetterfeste Kleidung nach dem Zwiebelprinzip, Handschuhe, Mütze sowie Sonnen- und Augenschutz. Parka und Gummistiefel stellen viele Reedereien zur Verfügung; was im Einzelfall gilt, klären wir vor der Buchung für Sie ab. Ein Fernglas und Reserveakkus für die Kamera lohnen sich, da Kälte die Batterieleistung deutlich verkürzt.

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