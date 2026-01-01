Ferien vom Spezialisten fernab üblicher Routen
Spannende Expeditionen: abseits des Gewöhnlichen
Antarktis Halbumrundung: Abenteuer pur
ab CHF 26790.– / pro Person
ab Ushuaia bis Christchurch
Highlights: Ein aussergewöhnliches Abenteuer: die Halbumrundung der Antarktis, Eisvielfalt erleben: vom Packeis über...
31 Tage / 30 Nächte
Antarktis jenseits des Polarkreises
ab CHF 9550.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: Überquerung des südlichen Polarkreises, intensive Reise in die antarktische Halbinsel
12 Tage / 11 Nächte
Der Geist von Terra Nova
ab CHF 7385.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: tägliche Zodiac-Anlandungen oder Zodiac Fahrten zur Erkundung für hautnahe Begegnungen mit Wildtieren, ,...
11 Tage / 10 Nächte
Die Natur erwacht zu neuem Leben – Expedition in die Antarktis im Frühjahr
ab CHF 14678.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Erwachen der Natur: Antarktis im Frühling, Begegnungen mit Pinguinen , Wale & Robben , Spektakuläre...
23 Tage / 22 Nächte
Durchquerung der Nordwestpassage
ab CHF 36955.– / pro Person
ab Toronto bis Anchorage
Highlights: Bestaunen des UNESCO-Weltkulturerbe Ilulissat-Eisfjord, Wandern auf Devon Island, der größten unbewohnten...
29 Tage / 28 Nächte
Expeditionsreise Antarktis, Falkland-Inseln und Südgeorgien
ab CHF 18359.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Eine Reise, drei verschiedene Reiseziele: Südgeorgien, die Falkland-Inseln und die Antarktis – mit...
23 Tage / 22 Nächte
Ikonische Antarktis - Die Route der Entdecker
ab CHF 9424.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: neun Tage Zeit für Erkundung der Antarktis , Weddelmeer , südliche Shetland Inseln, All inclusive an Bord...
16 Tage / 17 Nächte
In Shackletons Fussstapfen
ab CHF 22895.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: riesige tafelförmigen Eisberge, die aus dem Weddellmeer in den Antarctic Sound, auch bekannt als 'Iceberg...
20 Tage / 19 Nächte
Inselträume am Rande der Arktis
Preis auf Anfrage
ab Aberdeen bis Reykjavik
Highlights: Wikingerspuren und Vogelwelten auf den Shetlandinseln, Spektakuläre Naturkulissen auf den Färöern,...
9 Tage / 8 Nächte
Klassische Antarktis
ab CHF 7190.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: vielfältige Tierwelt der Antarktis , tägliche Anlandungen in der Antarktis , ideal für abenteuerlustige...
10 Tage / 9 Nächte
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
10 Tage / 9 Nächte
Patagonien und die chilenischen Fjorde
ab CHF 13015.– / pro Person
ab Puerto Montt bis Ushuaia
Highlights: die bergigen und glazialen Landschaften entlang des Beagle Channel, Wale im Francisco Coloane Marine...
15 Tage / 14 Nächte
Sommer in der Diskobucht von Grönland
ab CHF 8240.– / pro Person
ab Kopenhagen / Reykjavik bis Keflavik
Highlights: Ilulissat «Eisberghaupstadt der Welt» , Walsichtungen, Vogelbeobachtungen, Arktische Tierwelt
8 Tage / 7 Nächte
Spirit der Antarktis
ab CHF 14645.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: Erlangen Sie bei dieser besonderen Abfahrt ein tieferes Verständnis der Antarktis, Saubere, makellose...
12 Tage / 11 Nächte
Spitzbergen Odysee
ab CHF 12425.– / pro Person
ab/bis Oslo
Highlights: Fahrt entlang blauer Gletscherfronten und durch atemberaubende Fjorde, Erleben Sie den Nervenkitzel,...
12 Tage / 11 Nächte
Ultimatives antarktisches Abenteuer
ab CHF 22100.– / pro Person
ab USHUAIA bis Ushuaia
Highlights: 5 Nächte exklusives Segelerlebnis an Bord der Icebird mit maximal 5 Mitgästen – eine Perspektive,...
20 Tage / 19 Nächte
Urgewaltiges Naturschauspiel
ab CHF 4335.– / pro Person
ab/bis Reykjavik
Highlights: Mitternachtssonne, Unglaubliche Vogelwelt , Zauberhafte Landschaften, Walbeobachtungen
8 Tage / 7 Nächte
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Intensive Naturerlebnisse bei Polarreisen
Erleben Sie bei einer Reise in die polare Region ursprüngliche Natur, extremes Wetter und Abenteuer. Hier entwickelt sich Entdeckerlust gepaart mit Pioniergeist. Ob in der Arktis oder am Südpol: Extreme werden erlebbar. Im Norden begegnen Sie einer facettenreichen Arktis mit Inuit-Siedlungen, Tundren und Fjorden. Im Süden existiert ein Kontinent, vollständig von Eis bedeckt und in der Mitte der Südpol, dessen Entdeckung schon durch die Forscher Scott und Amundsen zur Legende wurde. Ein vielseitiges Ausflugsprogramm für Abenteurer und Naturliebhaber rundet die Reise in die extremsten Gebiete des Planeten ab.
Expeditionen in warme Gebiete
Aber auch das andere Extrem ist möglich. Besuchen Sie die warmen Gebiete wie etwa in Afrika, der Südsee oder am Amazonas. Einfache Schiffe ermöglichen Ihnen Entdeckungen fernab der Zivilisation. Ob eine Fahrt mit dem Einbaum, auf dem Zodiac zu Buchten oder Riffen oder an unberührte Puderzuckerstrände, alles ist möglich. Hier steht das Gebiet im Vordergrund und nicht das Schiff.
Was eine Expeditionskreuzfahrt ausmacht
Im Zentrum steht nicht das Schiff, sondern das Gebiet. Expeditionsschiffe sind klein, wendig und für den Einsatz im Eis verstärkt, sodass sie Regionen ansteuern, die für grosse Kreuzfahrtschiffe unerreichbar bleiben. An Bord reisen entsprechend wenige Gäste, was Anlandungen in überschaubaren Gruppen erst möglich macht. Der grösste Unterschied zur klassischen Kreuzfahrt liegt jedoch im Ablauf: Es gibt eine Route, aber keinen starren Fahrplan. Wetter, Eislage und Tierbeobachtungen entscheiden täglich neu, wohin es geht. Wer diese Offenheit als Teil des Abenteuers versteht, ist hier richtig; wer Planbarkeit und Bühnenprogramm sucht, findet auf einer Luxuskreuzfahrt oder in unserer Kreuzfahrten-Übersicht die passendere Form.
Zodiacs, Expeditionsteam und Anlandungen
Das Zodiac ist das eigentliche Arbeitsgerät an Bord. Mit den robusten Schlauchbooten gelangen Sie an Küsten ohne Hafen, fahren an Eiskanten entlang oder gleiten durch Mangroven und Riffe. Begleitet werden Sie von einem Expeditionsteam aus Biologinnen, Geologen, Ornithologen und Historikern, das Vorträge hält, Anlandungen leitet und Beobachtungen einordnet. Dieses Wissen macht den Unterschied zwischen Anschauen und Verstehen: warum eine Gletscherzunge kalbt, weshalb eine Kolonie ausgerechnet hier brütet, wie Inuit-Gemeinschaften heute leben. Landgänge folgen strengen Regeln zum Schutz der Natur, von der Reinigung der Stiefel bis zu Mindestabständen zu den Tieren.
Fahrgebiete von der Antarktis bis Galapagos
Die Antarktis ist das grosse Ziel: ein vollständig von Eis bedeckter Kontinent, dessen Erforschung durch Scott und Amundsen zur Legende wurde. Im Norden erwartet Sie eine facettenreiche Arktis mit Tundren, Fjorden und Inuit-Siedlungen, dazu Spitzbergen als kompakter Einstieg ins Packeis und Grönland mit seiner Eisbergküste. Anspruchsvoller und selten im Angebot ist die Nordwestpassage durch den kanadischen Archipel. Galapagos zeigt Expedition im Kleinen, mit einer Tierwelt ohne Scheu vor dem Menschen. Auch warme Gebiete gehören dazu: Afrika, die Südsee und der Amazonas, wo einfache Schiffe und Einbäume Entdeckungen fernab der Zivilisation ermöglichen. Wer zunächst in nordische Landschaften hineinschnuppern möchte, findet unter Nordeuropa sanftere Alternativen.
Saison: wann welche Region befahrbar ist
Expeditionen richten sich nach dem Eis, und das gibt die Reisezeit vor. Die Antarktis wird im Südsommer von November bis März angesteuert; früh in der Saison prägen unberührte Schnee- und Eislandschaften das Bild, gegen Ende stehen Jungtiere und Walbeobachtungen im Vordergrund. Arktis, Spitzbergen und Grönland sind dagegen im Nordsommer erreichbar, wenn das Packeis zurückweicht und die Sonne kaum untergeht. Die Nordwestpassage öffnet sich nur in einem kurzen Zeitfenster im Spätsommer, und selbst dann bleibt der Verlauf von der Eislage abhängig. Galapagos lässt sich ganzjährig bereisen, unterscheidet sich je nach Monat aber in Wassertemperatur und Tierverhalten. Weil die Kapazitäten klein sind, empfiehlt sich eine frühe Planung.
Ausrüstung, Anforderungen und Reedereien im Programm
Extreme Sportlichkeit ist nicht nötig, eine normale Beweglichkeit dagegen schon: Sie steigen in ein schwankendes Zodiac ein und aus und gehen über nasse Felsen an Land. Wetterfeste Kleidung im Zwiebelprinzip, Handschuhe sowie Sonnen- und Augenschutz gehören ins Gepäck; Parka und Gummistiefel stellen viele Reedereien zur Verfügung. Fernglas und Kamera mit Reserveakkus zahlen sich aus, denn Kälte zehrt an der Batterie. Im Programm führen wir unter anderem Hapag-Lloyd Cruises, Ponant, Silversea und Seabourn, die Expeditionsgedanken und Bordkomfort unterschiedlich gewichten. Welche Reederei, welches Gebiet und welche Saison zu Ihnen passen, klären wir gerne im persönlichen Gespräch.
Expeditionsschiffe sind klein und eisverstärkt und erreichen damit Küsten ohne Hafen sowie Regionen abseits der grossen Routen. Statt eines fixen Fahrplans bestimmen Wetter, Eislage und Tierbeobachtungen den Tagesablauf. Anlandungen erfolgen mit Zodiacs und werden von einem Expeditionsteam aus Biologen, Geologen und weiteren Fachleuten begleitet.
Die Antarktis wird im Südsommer von November bis März angesteuert. Arktis, Spitzbergen und Grönland sind im Nordsommer erreichbar, wenn das Packeis zurückweicht. Die Nordwestpassage lässt sich nur in einem kurzen Zeitfenster im Spätsommer befahren, und auch dann entscheidet die Eislage über den tatsächlichen Verlauf.
Eine besondere Sportlichkeit ist nicht nötig, eine normale Beweglichkeit dagegen schon: Das Ein- und Aussteigen ins schwankende Zodiac und Landgänge über nasse Felsen gehören zum Alltag. Das Tempo der Ausflüge ist meist moderat und wird an die Gruppe angepasst. Bei gesundheitlichen Einschränkungen klären wir vorab, welche Route und welche Reederei geeignet sind.
Wichtig sind wetterfeste Kleidung nach dem Zwiebelprinzip, Handschuhe, Mütze sowie Sonnen- und Augenschutz. Parka und Gummistiefel stellen viele Reedereien zur Verfügung; was im Einzelfall gilt, klären wir vor der Buchung für Sie ab. Ein Fernglas und Reserveakkus für die Kamera lohnen sich, da Kälte die Batterieleistung deutlich verkürzt.
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