Was eine Expeditionskreuzfahrt ausmacht

Im Zentrum steht nicht das Schiff, sondern das Gebiet. Expeditionsschiffe sind klein, wendig und für den Einsatz im Eis verstärkt, sodass sie Regionen ansteuern, die für grosse Kreuzfahrtschiffe unerreichbar bleiben. An Bord reisen entsprechend wenige Gäste, was Anlandungen in überschaubaren Gruppen erst möglich macht. Der grösste Unterschied zur klassischen Kreuzfahrt liegt jedoch im Ablauf: Es gibt eine Route, aber keinen starren Fahrplan. Wetter, Eislage und Tierbeobachtungen entscheiden täglich neu, wohin es geht. Wer diese Offenheit als Teil des Abenteuers versteht, ist hier richtig; wer Planbarkeit und Bühnenprogramm sucht, findet auf einer Luxuskreuzfahrt oder in unserer Kreuzfahrten-Übersicht die passendere Form.

Zodiacs, Expeditionsteam und Anlandungen

Das Zodiac ist das eigentliche Arbeitsgerät an Bord. Mit den robusten Schlauchbooten gelangen Sie an Küsten ohne Hafen, fahren an Eiskanten entlang oder gleiten durch Mangroven und Riffe. Begleitet werden Sie von einem Expeditionsteam aus Biologinnen, Geologen, Ornithologen und Historikern, das Vorträge hält, Anlandungen leitet und Beobachtungen einordnet. Dieses Wissen macht den Unterschied zwischen Anschauen und Verstehen: warum eine Gletscherzunge kalbt, weshalb eine Kolonie ausgerechnet hier brütet, wie Inuit-Gemeinschaften heute leben. Landgänge folgen strengen Regeln zum Schutz der Natur, von der Reinigung der Stiefel bis zu Mindestabständen zu den Tieren.

Fahrgebiete von der Antarktis bis Galapagos

Die Antarktis ist das grosse Ziel: ein vollständig von Eis bedeckter Kontinent, dessen Erforschung durch Scott und Amundsen zur Legende wurde. Im Norden erwartet Sie eine facettenreiche Arktis mit Tundren, Fjorden und Inuit-Siedlungen, dazu Spitzbergen als kompakter Einstieg ins Packeis und Grönland mit seiner Eisbergküste. Anspruchsvoller und selten im Angebot ist die Nordwestpassage durch den kanadischen Archipel. Galapagos zeigt Expedition im Kleinen, mit einer Tierwelt ohne Scheu vor dem Menschen. Auch warme Gebiete gehören dazu: Afrika, die Südsee und der Amazonas, wo einfache Schiffe und Einbäume Entdeckungen fernab der Zivilisation ermöglichen. Wer zunächst in nordische Landschaften hineinschnuppern möchte, findet unter Nordeuropa sanftere Alternativen.

Saison: wann welche Region befahrbar ist

Expeditionen richten sich nach dem Eis, und das gibt die Reisezeit vor. Die Antarktis wird im Südsommer von November bis März angesteuert; früh in der Saison prägen unberührte Schnee- und Eislandschaften das Bild, gegen Ende stehen Jungtiere und Walbeobachtungen im Vordergrund. Arktis, Spitzbergen und Grönland sind dagegen im Nordsommer erreichbar, wenn das Packeis zurückweicht und die Sonne kaum untergeht. Die Nordwestpassage öffnet sich nur in einem kurzen Zeitfenster im Spätsommer, und selbst dann bleibt der Verlauf von der Eislage abhängig. Galapagos lässt sich ganzjährig bereisen, unterscheidet sich je nach Monat aber in Wassertemperatur und Tierverhalten. Weil die Kapazitäten klein sind, empfiehlt sich eine frühe Planung.

Ausrüstung, Anforderungen und Reedereien im Programm

Extreme Sportlichkeit ist nicht nötig, eine normale Beweglichkeit dagegen schon: Sie steigen in ein schwankendes Zodiac ein und aus und gehen über nasse Felsen an Land. Wetterfeste Kleidung im Zwiebelprinzip, Handschuhe sowie Sonnen- und Augenschutz gehören ins Gepäck; Parka und Gummistiefel stellen viele Reedereien zur Verfügung. Fernglas und Kamera mit Reserveakkus zahlen sich aus, denn Kälte zehrt an der Batterie. Im Programm führen wir unter anderem Hapag-Lloyd Cruises, Ponant, Silversea und Seabourn, die Expeditionsgedanken und Bordkomfort unterschiedlich gewichten. Welche Reederei, welches Gebiet und welche Saison zu Ihnen passen, klären wir gerne im persönlichen Gespräch.