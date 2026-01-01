1 . Tag Miami, Einschiffung Sie gehen entspannt an Bord und geniessen den Blick auf die glitzernde Skyline von Miami. Während Sie Ihr Gepäck verstauen, spüren Sie die Vorfreude auf die kommenden Wochen voller Erlebnisse.

2 . Tag Erholung auf See Heute dürfen Sie nach Herzenslust ausspannen, während das Schiff ruhig über den Atlantik gleitet. Nutzen Sie die Gelegenheit, um auf dem Sonnendeck zu verweilen oder in aller Ruhe einen Kaffee zu geniessen.

3 . Tag Cozumel, Quintana Roo Sie erkunden die farbenfrohe Insel Cozumel, die mit türkisblauem Wasser und üppiger Natur begeistert. Ein Spaziergang durch die kleinen Gassen vermittelt Ihnen authentisches karibisches Lebensgefühl.

4-5 . Tag Erholung auf See Diese zwei Tage bieten Ihnen viel Zeit, die Seele baumeln zu lassen und neue Energie zu sammeln. Vielleicht besuchen Sie das Spa, lesen ein gutes Buch oder geniessen einfach den weiten Meerblick.

6 . Tag Puerto Limón Sie erreichen Puerto Limón, wo üppige Regenwälder und exotische Tierwelt auf Sie warten. Ein Ausflug in die Natur zeigt Ihnen die vielfältige Schönheit Costa Ricas.

7 . Tag Colón In Colón erleben Sie die beeindruckende Atmosphäre einer bedeutenden Hafenstadt am Panamakanal. Schlendern Sie durch die Strassen und entdecken Sie die Mischung aus kolonialem Erbe und lebendigem Alltag.

8 . Tag Panama Canal Transit Heute durchfahren Sie den weltberühmten Panamakanal – ein technisches Wunderwerk. Sie verfolgen aus erster Reihe, wie Ihr Schiff durch Schleusen und enge Passagen gleitet.

9 . Tag Erholung auf See Sie geniessen einen ruhigen Tag auf dem Meer, an dem Sie sich ganz Ihrem eigenen Rhythmus hingeben können. Vielleicht besuchen Sie eine Veranstaltung an Bord oder gönnen sich ein ausgedehntes Frühstück.

10 . Tag Manta In Manta lernen Sie die Küstenkultur Ecuadors kennen, die geprägt ist von Fischerei und lebendigen Märkten. Die frische Meeresbrise begleitet Sie bei jedem Schritt durch die Stadt.

11-12 . Tag Erholung auf See Zwei weitere entspannte Tage laden Sie dazu ein, die vielfältigen Angebote an Bord zu erkunden. Ob sportlich aktiv oder wohltuend entspannt – Sie gestalten diese Zeit ganz nach Ihren Wünschen.

13-14 . Tag Lima Sie tauchen ein in die peruanische Metropole Lima, wo moderne Architektur auf historische Schätze trifft. Der kulinarische Reichtum der Stadt lässt Sie einzigartige Geschmäcker entdecken.

15 . Tag Erholung auf See Ein erholsamer Seetag gibt Ihnen Gelegenheit, die Eindrücke aus Lima wirken zu lassen. Während das Schiff ruhig dahingleitet, genießen Sie die friedliche Atmosphäre.

16 . Tag Arica In Arica erwartet Sie ein angenehm mildes Klima, das zu entspannten Spaziergängen einlädt. Sie bewundern die weiten Küstenlandschaften und das eindrucksvolle Farbspiel der Umgebung.

17-18 . Tag Erholung auf See Diese beiden Tage dienen Ihrer vollkommenen Entspannung, während das Schiff entlang der südamerikanischen Küste fährt. Sie nutzen die Ruhe, um Ihren Gedanken freien Lauf zu lassen.

19 . Tag Coquimbo In Coquimbo entdecken Sie charmante Hafenviertel und eine beeindruckende Küstenkulisse. Die besondere Stimmung des Ortes lädt dazu ein, kulturelle Schätze und Aussichtspunkte zu erkunden.

20-21 . Tag Valparaíso Valparaíso begeistert Sie mit seinen bunten Hügeln, kunstvollen Wandmalereien und historischen Aufzügen. Bei einem Rundgang erleben Sie die kreative Seele dieser aussergewöhnlichen Stadt.

22 . Tag Erholung auf See Sie lassen die farbenprächtigen Eindrücke Valparaísos Revue passieren und gönnen sich eine Pause. Die sanfte Bewegung des Ozeans begleitet Sie durch einen entspannten Tag.

23 . Tag Puerto Montt In Puerto Montt erwartet Sie eine Landschaft aus grünen Hügeln, tiefen Seen und eindrucksvollen Vulkanen. Sie spüren unmittelbar die Nähe zur wilden Natur des Südens.

24 . Tag Erholung auf See Heute geniessen Sie einen ruhigen Tag, an dem Sie sich rundum erholen können. Vielleicht besuchen Sie einen Vortrag an Bord oder widmen sich Ihren Hobbys.

25 . Tag Cruise Chilean Fjords Sie fahren durch die atemberaubenden chilenischen Fjorde, wo dramatische Felswände direkt aus dem Wasser aufsteigen. Die frische, klare Luft und die majestätische Stille wirken beinahe magisch.

26 . Tag Punta Arenas Punta Arenas empfängt Sie mit patagonischem Flair und weiter Landschaft. Sie erkunden die Stadt und lassen sich von ihrer Mischung aus Geschichte und Natur begeistern.

27 . Tag Garibaldi Fjord & Glacier / Ushuaia Sie erleben die beeindruckende Kulisse des Garibaldi-Gletschers, dessen blaues Eis faszinierend schimmert. Später erreichen Sie Ushuaia, die südlichste Stadt der Welt.

28 . Tag Ushuaia Ushuaia präsentiert Ihnen eine wilde Mischung aus Bergkulisse und Meer. Sie geniessen die frische Luft und erkunden gemütlich die malerischen Strassen der Stadt.

29 . Tag Erholung auf See Ein ruhiger Tag auf dem Wasser ermöglicht Ihnen Erholung pur. Nutzen Sie die freie Zeit, um sich verwöhnen zu lassen oder einfach den Horizont zu betrachten.

30 . Tag Port Stanley Port Stanley überrascht Sie mit britischem Charme mitten im Südatlantik. Sie erleben eine friedliche Stadt mit farbenfrohen Häusern und aussergewöhnlicher Tierwelt.

31-32 . Tag Erholung auf See Diese zwei Seetage schenken Ihnen Erholung und Raum für persönliche Momente. Vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit für einen langen Spaziergang auf dem Aussendeck.

33-35 . Tag Buenos Aires Buenos Aires empfängt Sie mit einer Mischung aus Eleganz, Lebendigkeit und kultureller Tiefe. Sie erleben Tango, Architektur und den besonderen Rhythmus einer Stadt, die niemals stillsteht.

36 . Tag Montevideo In Montevideo geniessen Sie eine entspannte Atmosphäre und idyllische Uferabschnitte. Die Mischung aus kolonialer Eleganz und südländischer Leichtigkeit macht den Besuch besonders angenehm.

37 . Tag Punta del Este Punta del Este begeistert mit Stränden, modernem Flair und exklusiver Küstenkultur. Sie geniessen die Sonne und entdecken die prachtvollen Aussichten des beliebten Ferienortes.

38-39 . Tag Erholung auf See Zwei Tage voller Gelassenheit liegen vor Ihnen. Das Meer begleitet Sie mit ruhigen Bewegungen und lädt zu entspannten Aktivitäten ein.

40 . Tag Balneário Camboriú Sie erkunden die brasilianische Küstenstadt Balneário Camboriú, die für ihre hohen Gebäude und lebhafte Strandpromenade bekannt ist. Die moderne Atmosphäre und das warme Klima machen Ihren Aufenthalt angenehm.

41 . Tag Erholung auf See Ein weiterer ruhiger Tag auf See lässt Sie die Vielfalt der bisherigen Reise genießen. Vielleicht gönnen Sie sich ein köstliches Mittagessen mit weitem Meerblick.

42 . Tag Ilhabela Ilhabela bezaubert Sie mit grünen Bergen, Wasserfällen und traumhaften Stränden. Sie geniessen die natürliche Schönheit der Insel und die heitere Stimmung.

43-46 . Tag Rio de Janeiro Rio de Janeiro empfängt Sie mit weltberühmten Wahrzeichen wie dem Zuckerhut und der Copacabana. Sie tauchen in die Vielfalt dieser pulsierenden Metropole ein und erleben aussergewöhnliche Augenblicke.

47-48 . Tag Erholung auf See Diese beiden Seetage bieten Ihnen eine angenehme Pause nach den Eindrücken Rios. Sie entspannen, lassen sich verwöhnen und geniessen das weite Blau des Atlantiks.

49 . Tag Salvador de Bahia Salvador verzaubert Sie mit farbenfrohen Gebäuden und lebendiger afrobrasilianischer Kultur. Sie spüren die warme Energie dieser besonderen Stadt.

50-51 . Tag Erholung auf See Zwei entspannte Tage bereiten Sie auf die nächsten Abenteuer vor. Sie geniessen Ruhe, Musse und die Freiheit des offenen Ozeans.

52 . Tag Fortaleza Fortaleza empfängt Sie mit tropischem Flair und einer lebhaften Strandkulisse. Sie erleben eine Mischung aus Tradition und moderner Lebensfreude.

53-54 . Tag Erholung auf See Diese Tage laden zum Entspannen ein, während das Schiff Richtung Amazonas unterwegs ist. Sie lassen die warmen Temperaturen und die sanfte Brise auf sich wirken.

55 . Tag Macapá / Cruise Amazon River Sie erreichen die Amazonasregion und erleben, wie das Schiff in die mystische Welt des Flusses eintaucht. Die üppige Vegetation und das ruhige Wasser schaffen eine einzigartige Atmosphäre.

56 . Tag Santarém In Santarém erwartet Sie die berühmte Begegnung zweier Flüsse, deren Farben sich nicht sofort vermischen. Sie entdecken das lebendige Treiben der Stadt und ihre urwaldnahe Umgebung.

57 . Tag Boca da Valeria Boca da Valeria führt Sie in ein kleines Dorf voller Ursprünglichkeit und Herzlichkeit. Die Naturkulisse wirkt beinahe märchenhaft und lädt zum Verweilen ein.

58-60 . Tag Manaus Manaus beeindruckt mit seinem prächtigen Opernhaus und seiner besonderen Lage mitten im Amazonas. Sie erleben Kultur, Natur und Geschichte auf engem Raum und sammeln unvergessliche Momente.

61 . Tag Parintins Parintins empfängt Sie mit Farben, Musik und herzlicher Atmosphäre. Sie lernen die traditionsreiche Kultur der Region kennen und geniessen die lebendige Stimmung.

62 . Tag Cruise Amazon River / Macapá Während das Schiff den Amazonas zurück Richtung Atlantik fährt, erleben Sie die unvergleichliche Schönheit der Wasser- und Regenwaldlandschaft. Die Ruhe des Flusses ist überwältigend.

63 . Tag Erholung auf See Sie verbringen einen entspannten Tag an Bord und lassen die Amazonas-Erlebnisse auf sich wirken. Die frische Meeresluft begleitet Sie in Ihre Auszeit.

64 . Tag Île Royale Île Royale begeistert mit Geschichte, tropischer Natur und beeindruckenden Ausblicken. Sie erkunden die Insel und geniessen ihren besonderen Charakter.

65 . Tag Erholung auf See Ein weiterer Tag lädt zum Entspannen ein, während das Schiff Richtung Karibik gleitet. Die hellen Farben des Himmels begleiten Ihren ruhigen Tagesverlauf.

66 . Tag Bridgetown In Bridgetown erleben Sie karibische Lebensfreude und koloniale Architektur. Die warme Atmosphäre und die freundlichen Menschen machen Ihren Aufenthalt besonders angenehm.

67 . Tag Bequia, St. Vincent und die Grenadinen Bequia verzaubert Sie mit ruhigen Buchten und kristallklarem Wasser. Sie genießen die entspannte Stimmung dieser kleinen Insel.

68 . Tag Castries Castries empfängt Sie mit bunten Märkten und tropischer Schönheit. Sie erleben die Vielfalt St. Lucias in charmantem karibischem Ambiente.

69 . Tag Fort-de-France In Fort-de-France verbinden sich französisches Flair und karibische Lebensfreude. Sie erkunden die Stadt und geniessen die lebendige Mischung aus Düften, Farben und Klängen.

70 . Tag Roseau Roseau beeindruckt mit üppiger Natur und einer lebendigen, authentischen Stadtatmosphäre. Die vielfältige Landschaft Dominicas lädt zum Entdecken ein.

71 . Tag St. John’s St. John’s begrüsst Sie mit farbenfrohen Fassaden und einer reizvollen Hafenpromenade. Sie geniessen die karibische Gelassenheit und das warme Klima.

72 . Tag St. Kitts (Basseterre) Basseterre fasziniert mit kolonialem Charme und tropischer Umgebung. Sie erkunden historische Gebäude und geniessen entspannte Stunden in der Natur.

73 . Tag Gustavia In Gustavia erleben Sie elegante französische Karibikkultur und traumhafte Küstenlandschaften. Die entspannten Strassen laden zum gemütlichen Bummeln ein.

74 . Tag Jost Van Dyke Jost Van Dyke begeistert mit weissen Stränden und ruhiger Atmosphäre. Sie verbringen einen herrlich entspannten Tag umgeben von türkisblauem Meer.

75 . Tag San Juan San Juan bietet Ihnen eine Mischung aus kolonialer Geschichte und lebhafter Moderne. Sie spazieren durch die alten Festungsanlagen und erleben eine pulsierende Stadt.

76-77 . Tag Erholung auf See Zwei Seetage schenken Ihnen Musse nach den vielen karibischen Eindrücken. Sie entspannen an Deck oder widmen sich Aktivitäten ganz nach Ihrem Geschmack.

78 . Tag Miami, Ausschiffung Sie erreichen wieder Miami und verabschieden sich von einer aussergewöhnlich abwechslungsreichen Reise. Mit vielen Eindrücken im Gepäck treten Sie entspannt Ihre Heimreise an.