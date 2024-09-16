1 . Tag Kangerlussuaq, Grönland Organisierte Anreise zur HANSEATIC inspiration in Kangerlussuaq. Anschliessend Check-In und Bezug der Kabine oder Suite. Am Abend verlässt die HANSEATIC inspiration den Hafen und begibt sich auf eine unvergessliche Reise durch Grönland und Neufundland.

2-6 . Tag Westküste Grönlands (Sisimiut, Ilulissat, Disko Bucht, Qeqertarsuaq, Grönländische Fjordwelt) Wie lebt es sich in der grönländischen Arktis und entlang des berühmtesten Flusses Kanadas? Begegnen Sie den Schöpfungswundern in grosser Weite – gekrönt von einem Schleusenabenteuer. Der Prolog Ihrer Expedition liegt auf der weltgrössten Insel. Die HANSEATIC inspiration beginnt ihre Entdeckerroute an Grönlands Westküste in Sisimiut. Folgen Sie den Spuren der Saqqaq-Kultur, und besuchen Sie die Altstadt, die einem Museumsdorf gleicht. Von Ilulissat aus begeben Sie sich auf eine Wanderung zum Eisfjord, in dem sich glitzernde Eisformationen sammeln – eine Einstimmung auf die Disko Bucht. Funkelnde Skulpturen driften hier langsam durch das Wasser, und Sie sind beim Kreuzen und im Zodiac mittendrin. Vom heutigen Leben und vom einstigen Walfangzentrum auf der Disko Insel erzählt die 1773 gegründete Siedlung Qeqertarsuaq mit ihrer achteckigen Kirche und dem Museum. Flexibel wählt Ihr Schiff den Kurs durch die grönländische Fjordwelt mit majestätischen Bergketten und tief eingeschnittener Küste. Auch hier sind die Zodiacs im Einsatz.

7-8 . Tag Südküste Grönlands (Qassiarsuk, Unartoq) Umgeben von kolossalen Landschaftsbildern, lassen sich mit etwas Glück Wale beobachten. Historisch interessant ist Qassiarsuk, wo Erik der Rote um das Jahr 985 die erste Wikingersiedlung Grönlands gründete. Ihre Erlebnisse krönt in Unartoq ein Bad im Wasser der heissen Quellen mit Blick auf vorbeitreibende Eisberge.

9 . Tag Erholung auf See Nutzen Sie die Annehmlichkeiten Ihres schwimmenden Hotels.

10-12 . Tag Neufundland und Labrador/Kanada (L’Anse aux Meadows, Red Bay, Woody Point) Abseits üblicher Routen stellt die dünn besiedelte Ostküste Kanadas einen echten Geheimtipp dar. Die Insel Neufundland ist ein offenes Buch bewegter Geschichte, die von indigenen Urvölkern über die Wikinger bis zu europäischen Entdeckern reicht. Auf die Spuren isländisch-grönländischer Siedler bringen Sie individuelle Erkundungen in den Ausgrabungen von L’Anse aux Meadows. Anschliessend geht es an die direkt gegenüber liegende Südküste Labradors in die entlegene Siedlung Red Bay. Bei nur rund 250 Einwohnern erstaunt umso mehr die hiesige "Museumslandschaft", die Ihnen interessante Einblicke in die Zeit des Walfangs bietet. Zurück auf Neufundland heisst Sie das kleine Städtchen Woody Point willkommen, Ausgangspunkt verschiedener Exkursionen in das Hinterland. Gross die Natur, klein der Mensch: Tafelberge, Fjorde und Seen bewundern Sie auf einer Wanderung im Gros-Morne-Nationalpark* zwischen Gebirge und Meeresküste

13 . Tag Erholung auf See (Sankt-Lorenz-Golf) Geniessen Sie das vielfältige Angebot an Bord.

14 . Tag Tadoussac, Kanada Auf der Passage vermitteln Ihnen die Experten an Bord die grosse Geschichte – von der frühen Woodland-Periode über die First Nations bis zur heutigen wirtschaftlichen Bedeutung. Vor Tadoussac zeigen sich mit etwas Glück Belugas, Blau-, Buckel- oder Finnwale bei der Walbeobachtung*.

15 . Tag Saguenay, Kanada Dramatische Natur bestimmt den Besuch in Saguenay (La Baie), einem Wanderparadies, umgeben von fast 400 m hohen, schroffen Bergen. Auch für das Kreuzen im Saguenay Fjord und mögliche Walbeobachtungen dort nimmt sich die HANSEATIC inspiration Zeit.

16 . Tag Quebec, Kanada Unberührte Weite trifft auf Savoir-vivre in Quebec. Französische Wurzeln und kanadisches Freiheitsgefühl kontrastieren beim Stadtrundgang mit Teezeit im Château Frontenac*. Freuen Sie sich auch auf den 80 m hohen Montmorency-Wasserfall und die Ile d’Orléans*.

17 . Tag Schleusenabenteuer: Tagesfahrt durch sieben Schleusen im Sankt-Lorenz-Strom Gibt es noch eine Steigerung? Ja, beim Schleusenabenteuer auf dem Sankt-Lorenz-Strom. Die HANSEATIC inspiration überwindet sieben Schleusen mit bis zu 15 m Höhenunterschied. Spannende Manöver, die Sie tagsüber auf den grosszügigen Decksflächen miterleben.

18 . Tag Passage der Thousand Islands Nach der Passage durch das Schärenlabyrinth der Thousand Islands und der Fahrt auf dem Lake Ontario klingt Ihre kontrastreiche Reise in Toronto aus – doch Ihre Erlebnisse hallen noch lange nach.

19 . Tag Toronto, Kanada Am morgen früh erreichen Sie den Hafen von Toronto. Ihre Expeditionsreise mit der HANSEATIC inspiration endet hier. Nach dem Check-Out reisen Sie durch knecht reisen organisiert weiter oder zurück in die Schweiz.