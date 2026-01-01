Modern Luxury: Premium mit Designanspruch

Celebrity Cruises hat sich im Premium-Segment als Reederei für anspruchsvolle Geniesser positioniert. «Modern Luxury» heisst das Versprechen: zeitgemässe Architektur, lichtdurchflutete Räume und ein Interieur, das eher an ein elegantes Boutique-Hotel erinnert als an ein klassisches Kreuzfahrtschiff. Die Edge-Klasse setzt mit aussergewöhnlichem Design und neuster Technik den Massstab für moderne Premium-Kreuzfahrten. Wer eine Suite bucht, geniesst exklusiven Zugang zu separatem Pooldeck, eigener Lounge und eigenem Restaurant – ein Schiff-im-Schiff-Konzept, das dem Vergleich mit einer Luxus-Kreuzfahrt durchaus standhält.

Kulinarik als Herzstück

Exzellente Spitzenküche gehört bei Celebrity Cruises zum Kern des Konzepts. An Bord wählen Sie zwischen eleganten Hauptrestaurants, Spezialitätenrestaurants und legeren Lokalen, begleitet von einer sorgfältig zusammengestellten Weinauswahl. Am Abend unterhalten anspruchsvolle Bühnenshows auf hohem Niveau, und an der Martini-Bar ist immer etwas los. Vielfältige Wellnessangebote, Spa und grosszügige Pool-Bereiche runden das Bordleben ab – Genuss für alle Sinne, ohne Trubel und ohne Dauerbeschallung.

Fahrgebiete auf allen Weltmeeren

Die Flotte von Celebrity Cruises ist rund um den Globus unterwegs. Zu den Klassikern zählen die Karibik mit ihren Inselrouten und das Mittelmeer von Spanien bis Griechenland; ebenso beliebt sind Nordeuropa mit den norwegischen Fjorden, die Britischen Inseln sowie Alaska mit seinen Gletschern. Auch Asien, Australien und Südamerika stehen im Programm – oft auf längeren Routen, die sich ideal mit Badeferien oder einer Rundreise verbinden lassen. Wer besonders viel Zeit mitbringt, findet in unserem Angebot an Weltreisen auf See zudem ausgedehnte Etappenreisen.

Galapagos: die grosse Besonderheit

Eine Spezialität unterscheidet Celebrity Cruises von fast allen anderen Premium-Reedereien: die Galapagos-Inseln. Im Archipel setzt die Reederei kleine, eigens für diese sensible Inselwelt konzipierte Schiffe ein. Ausgebildete Naturführer begleiten die täglichen Ausflüge zu Riesenschildkröten, Meerechsen und Blaufusstölpeln – ein Naturerlebnis, das sich hervorragend mit einem Vor- oder Nachprogramm auf dem südamerikanischen Festland kombinieren lässt. Für Naturliebhaber, die auf Komfort nicht verzichten möchten, gehört diese Kombination zu den eindrücklichsten Reisen überhaupt.

Für wen Celebrity Cruises passt

Celebrity spricht ein überwiegend erwachsenes Publikum an: Paare, Geniesserinnen und Geniesser sowie Weltentdecker, die stilvolles Ambiente und Ruhe einem lauten Animationsprogramm vorziehen. Kinder sind an Bord willkommen, der Zuschnitt von Restaurants, Bars und Bordleben richtet sich jedoch klar an Erwachsene. Wenn Sie modernes Design, erstklassige Küche und aufmerksamen Service suchen, sind Sie bei Celebrity richtig. Gerne vergleichen wir die Reederei für Sie mit weiteren Anbietern aus unserem Kreuzfahrten-Angebot und finden gemeinsam das Schiff und Fahrgebiet, das zu Ihnen passt.