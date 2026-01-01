Kreuzfahrten mit Celebrity Cruises
"Modern Luxury Lives Here"
Modern Luxury: Premium mit Designanspruch
Celebrity Cruises hat sich im Premium-Segment als Reederei für anspruchsvolle Geniesser positioniert. «Modern Luxury» heisst das Versprechen: zeitgemässe Architektur, lichtdurchflutete Räume und ein Interieur, das eher an ein elegantes Boutique-Hotel erinnert als an ein klassisches Kreuzfahrtschiff. Die Edge-Klasse setzt mit aussergewöhnlichem Design und neuster Technik den Massstab für moderne Premium-Kreuzfahrten. Wer eine Suite bucht, geniesst exklusiven Zugang zu separatem Pooldeck, eigener Lounge und eigenem Restaurant – ein Schiff-im-Schiff-Konzept, das dem Vergleich mit einer Luxus-Kreuzfahrt durchaus standhält.
Kulinarik als Herzstück
Exzellente Spitzenküche gehört bei Celebrity Cruises zum Kern des Konzepts. An Bord wählen Sie zwischen eleganten Hauptrestaurants, Spezialitätenrestaurants und legeren Lokalen, begleitet von einer sorgfältig zusammengestellten Weinauswahl. Am Abend unterhalten anspruchsvolle Bühnenshows auf hohem Niveau, und an der Martini-Bar ist immer etwas los. Vielfältige Wellnessangebote, Spa und grosszügige Pool-Bereiche runden das Bordleben ab – Genuss für alle Sinne, ohne Trubel und ohne Dauerbeschallung.
Fahrgebiete auf allen Weltmeeren
Die Flotte von Celebrity Cruises ist rund um den Globus unterwegs. Zu den Klassikern zählen die Karibik mit ihren Inselrouten und das Mittelmeer von Spanien bis Griechenland; ebenso beliebt sind Nordeuropa mit den norwegischen Fjorden, die Britischen Inseln sowie Alaska mit seinen Gletschern. Auch Asien, Australien und Südamerika stehen im Programm – oft auf längeren Routen, die sich ideal mit Badeferien oder einer Rundreise verbinden lassen. Wer besonders viel Zeit mitbringt, findet in unserem Angebot an Weltreisen auf See zudem ausgedehnte Etappenreisen.
Galapagos: die grosse Besonderheit
Eine Spezialität unterscheidet Celebrity Cruises von fast allen anderen Premium-Reedereien: die Galapagos-Inseln. Im Archipel setzt die Reederei kleine, eigens für diese sensible Inselwelt konzipierte Schiffe ein. Ausgebildete Naturführer begleiten die täglichen Ausflüge zu Riesenschildkröten, Meerechsen und Blaufusstölpeln – ein Naturerlebnis, das sich hervorragend mit einem Vor- oder Nachprogramm auf dem südamerikanischen Festland kombinieren lässt. Für Naturliebhaber, die auf Komfort nicht verzichten möchten, gehört diese Kombination zu den eindrücklichsten Reisen überhaupt.
Für wen Celebrity Cruises passt
Celebrity spricht ein überwiegend erwachsenes Publikum an: Paare, Geniesserinnen und Geniesser sowie Weltentdecker, die stilvolles Ambiente und Ruhe einem lauten Animationsprogramm vorziehen. Kinder sind an Bord willkommen, der Zuschnitt von Restaurants, Bars und Bordleben richtet sich jedoch klar an Erwachsene. Wenn Sie modernes Design, erstklassige Küche und aufmerksamen Service suchen, sind Sie bei Celebrity richtig. Gerne vergleichen wir die Reederei für Sie mit weiteren Anbietern aus unserem Kreuzfahrten-Angebot und finden gemeinsam das Schiff und Fahrgebiet, das zu Ihnen passt.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Modern Luxury - für anspruchsvolle Geniesser
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne. Die neue Edge-Klasse setzt mit aussergewöhnlichem Design und neuster Technik den Massstab für moderne Premium-Kreuzfahrten. Die beiden Flaggschiffe überzeugen mit luftigen, lichtdurchfluteten Räumen und grosszügigen Kabinen und Suiten mit exklusivem Zugang zum separaten Pooldeck, Lounge und Restaurant. Anspruchsvolle Bühnenshows unterhalten Sie am Abend auf hohem Niveau und an der Martini-Bar ist immer etwas los.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
Celebrity Cruises richtet sich an ein überwiegend erwachsenes Publikum: Paare und Geniesser, die modernes Design, exzellente Küche und aufmerksamen Service schätzen. Die Atmosphäre an Bord ist stilvoll und ruhig statt laut und animationsgetrieben. Kinder sind willkommen, im Mittelpunkt stehen jedoch erwachsene Gäste.
Die Edge-Klasse setzt mit aussergewöhnlichem Design und neuster Technik den Massstab für moderne Premium-Kreuzfahrten. Die Schiffe überzeugen mit luftigen, lichtdurchfluteten Räumen sowie grosszügigen Kabinen und Suiten. Suiten-Gäste geniessen zudem exklusiven Zugang zu separatem Pooldeck, Lounge und Restaurant.
Ja, die Galapagos-Inseln sind eine Spezialität von Celebrity Cruises. Kleine, eigens für die sensible Inselwelt konzipierte Schiffe kreuzen durch den Archipel, begleitet von ausgebildeten Naturführern. Auf Wunsch kombinieren wir die Kreuzfahrt mit einem Vor- oder Nachprogramm in Ecuador.
Celebrity Cruises positioniert sich im Premium-Segment und nennt seinen Stil «Modern Luxury». Service, Kulinarik und Design bewegen sich auf sehr hohem Niveau; der exklusive Suiten-Bereich mit eigenem Pooldeck, Lounge und Restaurant kommt dem Erlebnis einer Luxus-Kreuzfahrt sehr nahe. Gerne zeigen wir Ihnen im persönlichen Vergleich, ob Celebrity oder eine klassische Luxus-Reederei besser zu Ihnen passt.
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