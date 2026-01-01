Weltreise

Die Weltreise 2029 folgt einer Route, die nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf Tiefe ausgelegt ist. Von San Diego aus gleitet die Silver Whisper hinaus in die Weite des Pazifiks und lässt den Übergang vom Alltag zur Reise bewusst entstehen. Nach Tagen auf See erreicht sie Hawaii, wo polynesische Traditionen und vulkanische Landschaften den Rhythmus der Reise bestimmen, bevor es weiter zu den entlegenen Inselwelten Französisch‑Polynesiens geht.

Bora Bora, Raiatea oder Rangiroa zeigen den Südpazifik in seiner ruhigen, fast zeitlosen Schönheit.



Über Amerikanisch‑Samoa und Fiji führt der Kurs nach Neukaledonien und weiter nach Neuseeland, wo grüne Küsten, Fjorde und kosmopolitische Städte wie Auckland und Christchurch einander ablösen. In Australien spannt sich der Bogen von Sydney über Hobart und Melbourne bis zu den weiten Küsten Westaustraliens – eine Abfolge aus Urbanität, Natur und maritimer Geschichte.



Südostasien eröffnet ein neues Kapitel: Indonesien, Brunei und die Philippinen verbinden tropische Landschaften mit kultureller Vielfalt und selten besuchten Häfen.

Ab Japan verlangsamt sich das Tempo erneut. Mehrtägige Aufenthalte in Tokio und sorgfältig gewählte Anläufe entlang der japanischen Küste erlauben intensive Einblicke, bevor die Reise weiter nach Korea und China führt. Historische Handelsrouten, moderne Metropolen und ausgewählte Überlandprogramme vertiefen das Verständnis dieser Regionen.



Den Abschluss bildet Indochina und Thailand, wo Tempel, Flusslandschaften und kulinarische Traditionen die letzten Etappen prägen. Mit der Einfahrt nach Singapur endet eine Reise, die den Pazifik nicht nur überquert, sondern in all seinen Facetten erlebbar macht – still, kontrastreich und von beeindruckender räumlicher wie kultureller Tiefe.