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Silversea Weltreise 2029 ab San Diego

Erleben Sie den Pazifik in all seiner Weite und Faszination. Zwischen eindrucksvollen Vulkangipfeln und stillen Bambuswäldern entfaltet sich eine Welt voller Kontraste, die berührt, überrascht und lange nachwirkt. Eine Welt, die genau das bietet, wonach man sucht – oft, ohne es zuvor zu wissen. Die Weltreise 2029 führt Sie mitten hinein in diesen strahlenden Ozean. Über 60 sorgfältig ausgewählte Reiseziele in 19 Ländern eröffnen Ihnen neue Perspektiven – mit einem exklusiven Zugang, der nur Silversea ermöglicht.

Sie folgen historischen Routen, die einst grosse Dynastien verbanden, und lassen sich von den Sternen leiten, an denen sich schon die Seefahrer orientierten. Auf dieser Reise öffnen sich Türen zu faszinierenden Kulturen, beeindruckenden Landschaften und stillen Momenten des Staunens – und machen den Pazifik zu einem Erlebnis, das weit über das Reisen hinausgeht.

Reisedatum
05.01. - 11.05.2029

Silversea Weltreise 2029 ab San Diego
ab CHF 77990.– / pro Person
ab San Diego bis Singapur
Highlights:
- Abgelegene Inseln und selten besuchte Häfen im Pazifik
- 17 Übernachtungen für intensive Erlebnisse an Land
- Exklusive kulturelle Highlights und besondere Zugänge
Icon calendar 126 Tage / 125 Nächte

Reiseprogramm

1-126. Tag Weltreise

Die Weltreise 2029 folgt einer Route, die nicht auf Geschwindigkeit, sondern auf Tiefe ausgelegt ist. Von San Diego aus gleitet die Silver Whisper hinaus in die Weite des Pazifiks und lässt den Übergang vom Alltag zur Reise bewusst entstehen. Nach Tagen auf See erreicht sie Hawaii, wo polynesische Traditionen und vulkanische Landschaften den Rhythmus der Reise bestimmen, bevor es weiter zu den entlegenen Inselwelten Französisch‑Polynesiens geht.

Bora Bora, Raiatea oder Rangiroa zeigen den Südpazifik in seiner ruhigen, fast zeitlosen Schönheit.

Über Amerikanisch‑Samoa und Fiji führt der Kurs nach Neukaledonien und weiter nach Neuseeland, wo grüne Küsten, Fjorde und kosmopolitische Städte wie Auckland und Christchurch einander ablösen. In Australien spannt sich der Bogen von Sydney über Hobart und Melbourne bis zu den weiten Küsten Westaustraliens – eine Abfolge aus Urbanität, Natur und maritimer Geschichte.

Südostasien eröffnet ein neues Kapitel: Indonesien, Brunei und die Philippinen verbinden tropische Landschaften mit kultureller Vielfalt und selten besuchten Häfen.

Ab Japan verlangsamt sich das Tempo erneut. Mehrtägige Aufenthalte in Tokio und sorgfältig gewählte Anläufe entlang der japanischen Küste erlauben intensive Einblicke, bevor die Reise weiter nach Korea und China führt. Historische Handelsrouten, moderne Metropolen und ausgewählte Überlandprogramme vertiefen das Verständnis dieser Regionen.

Den Abschluss bildet Indochina und Thailand, wo Tempel, Flusslandschaften und kulinarische Traditionen die letzten Etappen prägen. Mit der Einfahrt nach Singapur endet eine Reise, die den Pazifik nicht nur überquert, sondern in all seinen Facetten erlebbar macht – still, kontrastreich und von beeindruckender räumlicher wie kultureller Tiefe.

Kreuzfahrt 125 Nächte ab San Diego bis Singapur
Im Preis inbegriffen
  • grosszügige Suite mit persönlichem Butler-Service
  • „Bon Voyage“-Empfang, Abendessen und Übernachtung vor der Abreise
  • Exklusive Weltreise-Veranstaltungen
  • Erlesene Premium-Getränke, Champagner, Weine und Spirituosen
  • Kulinarische Vielfalt in vielen Restaurants
  • 24 Stunden In-Suite Dining auf höchstem Niveau
  • Wäscheservice
  • Sämtliche Trinkgelder an Bord bereits inkludiert
  • City Shuttle wo speziell Angeboten
  • US $500 Bordguthaben pro Gast
  • Flug in der Business Class (aus ausgewählten Ländern/Flughäfen)
Nicht im Preis inbegriffen
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Reiseversicherung
  • Visa

Preise
126 Tage / 125 Nächte ab CHF 77990.– / pro Person

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