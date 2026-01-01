Faszinierende Inseln mit Traumstränden: exotisch und vielfältig

Spanisch auf Kuba, Französisch auf Martinique, Niederländisch auf Curaçao: Die Karibik bedeutet Vielfalt. Wenn hier Segelschiffe und kleine Motorboote, Yachten wie Fischerboote nebeneinander auf den Wellen schaukeln, die Sonne auf dem türkisfarbenen Wasser glitzert und die typischen Rhythmen karibischer Musik erklingen, vergessen Sie den Schweizer Winter. Die beste Reisezeit: November- April! Auf den Grenadinen, St. Lucia oder St. Marteen wärmen und entspannen Sie sich. Die Seele baumeln lassen und Entspannung finden – das geht nirgends besser als auf den Inseln vor dem Wind, auf Deutsch: Kleine Antillen.

Aber was genau macht Zentralamerika und die Karibik nun so faszinierend? Es ist die Mischung aus kultureller Vielfalt, die jeder Insel ihren eigenen, charakteristischen Charme verleiht. Nicht nur die Sprachen unterscheidet die Inseln: Musik, Küche, Lebensart, Fauna und Flora sind jeweils einzigartig. Unsere Karibik Spezialisten stellen Ihnen Reisen zusammen, die Ihnen Zeit lassen. Unterbrechungen, kurze Aufenthalte, die sich wie entspannte Ferien anfühlen, erlauben Ihnen

Schnorcheln an Korallenriffen und Tauchen in einem Meer, das unglaublich klar und artenreich ist ausgedehnte Spaziergänge an schneeweissen Stränden bis hin zu Sehenswürdigkeiten wie dem Wasserfall Anse-la-Raye anregende Aufenthalte in den kleinen und grösseren Ortschaften der Karibik.