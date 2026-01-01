Kreuzfahrten vom Spezialisten: Ferien in der Karibik
Karibik und Zentralamerika – einzigartige Kulturen entdecken
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Faszinierende Inseln mit Traumstränden: exotisch und vielfältig
Spanisch auf Kuba, Französisch auf Martinique, Niederländisch auf Curaçao: Die Karibik bedeutet Vielfalt. Wenn hier Segelschiffe und kleine Motorboote, Yachten wie Fischerboote nebeneinander auf den Wellen schaukeln, die Sonne auf dem türkisfarbenen Wasser glitzert und die typischen Rhythmen karibischer Musik erklingen, vergessen Sie den Schweizer Winter. Die beste Reisezeit: November- April! Auf den Grenadinen, St. Lucia oder St. Marteen wärmen und entspannen Sie sich. Die Seele baumeln lassen und Entspannung finden – das geht nirgends besser als auf den Inseln vor dem Wind, auf Deutsch: Kleine Antillen.
Aber was genau macht Zentralamerika und die Karibik nun so faszinierend? Es ist die Mischung aus kultureller Vielfalt, die jeder Insel ihren eigenen, charakteristischen Charme verleiht. Nicht nur die Sprachen unterscheidet die Inseln: Musik, Küche, Lebensart, Fauna und Flora sind jeweils einzigartig. Unsere Karibik Spezialisten stellen Ihnen Reisen zusammen, die Ihnen Zeit lassen. Unterbrechungen, kurze Aufenthalte, die sich wie entspannte Ferien anfühlen, erlauben Ihnen
Schnorcheln an Korallenriffen und Tauchen in einem Meer, das unglaublich klar und artenreich ist ausgedehnte Spaziergänge an schneeweissen Stränden bis hin zu Sehenswürdigkeiten wie dem Wasserfall Anse-la-Raye anregende Aufenthalte in den kleinen und grösseren Ortschaften der Karibik.
Höhepunkte Panamas
ab CHF 1390.– / pro Person
ab/bis Panama City
Highlights: Panama City Tour, Nationalpark Altos de Campana & Ananasfarm, Agua Clara Schleusen & Panama Viejo,...
8 Tage / 7 Nächte
Karibische Inselwelten
ab CHF 3831.– / pro Person
ab/bis La Romana
Highlights: Vielfältige Karibikroute mit abwechslungsreichen Inseln , Traumstrände, tropische Natur und koloniale...
15 Tage / 14 Nächte
Pazifikküste – intensiv erleben, stilvoll reisen
ab CHF 14020.– / pro Person
ab Colon bis Valparaiso
Highlights: Luxuriöse Expedition mit Hapag-Lloyd Cruises, 5-Länder-Abenteuer: Panama, Kolumbien,Ecuador, Peru, Chile,...
18 Tage / 17 Nächte
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