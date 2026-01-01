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Marquesas, Tuamotu und Gesellschaftsinseln ab Papeete

Erleben Sie die traumhafte Vielfalt Polynesiens auf einer unvergesslichen Reise durch den Pazifik. Türkisfarbene Lagunen, üppige Natur und gastfreundliche Inselkulturen schaffen eine einzigartige Atmosphäre. Entdecken Sie eine Welt aus Ruhe, Schönheit und exotischer Faszination.

Reisedatum
24.10. - 07.11.2026
Marquesas, Tuamotu und Gesellschaftsinseln ab Papeete
ab CHF 9031.– / pro Person
ab/bis Papeete
Highlights:
- Traumstrände und türkisfarbene Lagunen
- Ursprüngliche polynesische Kultur
- Spektakuläre Vulkanlandschaften
- Farbenfrohe Unterwasserwelt
Icon calendar 15 Tage / 14 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Einschiffung, Papeete (Tahiti)

Individuelle Anreise nach Tahiti und Einschiffung. Die ersten Eindrücke der Südsee stimmen Sie auf die kommenden Tage voller Entdeckungen ein.

2. Tag Fakarava (Tuamotu-Archipel)

Ein idyllisches Korallenatoll mit türkisfarbener Lagune erwartet Sie. Die unberührte Natur und das klare Wasser laden zum Staunen und Entspannen ein.

3. Tag Erholung auf See

Geniessen Sie einen entspannten Tag an Bord mit Blick auf den endlosen Pazifik. Vorträge und Aktivitäten vermitteln spannende Einblicke in die Region.

4. Tag Omoa & Hanavave, Fatu Hiva

Die abgelegene Insel fasziniert mit dramatischen Landschaften und steilen Klippen. Üppige Vegetation und eindrückliche Buchten prägen das Bild.

5. Tag Atuona, Hiva Oa

Die Insel beeindruckt mit ihrer wilden Schönheit und kulturellen Bedeutung. Erkunden Sie ursprüngliche Orte und entdecken Sie das polynesische Erbe.

6. Tag Hapatoni, Tahuata

Ein authentisches Dorf mit traditioneller Lebensweise erwartet Sie. Die herzliche Atmosphäre ermöglicht besondere Begegnungen.

7. Tag Taiohae, Nuku Hiva

Die grösste Insel der Marquesas bietet spektakuläre Landschaften und weite Täler. Geniessen Sie eindrückliche Ausblicke und die Ruhe der Natur.

8. Tag Erholung auf See

Zeit zur Entspannung und zum Geniessen der Annehmlichkeiten an Bord. Lassen Sie die bisherigen Eindrücke Revue passieren.

9. Tag Rangiroa (Tuamotu-Archipel)

Ein weiteres Atoll mit beeindruckender Lagune erwartet Sie. Die farbenfrohe Unterwasserwelt zählt zu den schönsten der Südsee.

10-11. Tag Bora Bora

Die weltberühmte Insel begeistert mit ihrer türkisfarbenen Lagune und grünen Bergkulisse. Ein wahr gewordener Südseetraum.

12. Tag Huahine (Gesellschaftsinseln)

Die ursprünglich gebliebene Insel überzeugt mit ihrer ruhigen, authentischen Atmosphäre. Tropische Landschaften und kulturelle Einblicke prägen den Tag.

13. Tag Motu Mahana, Taha’a (Gesellschaftsinseln)

Ein exklusives Inselparadies mit weissen Sandstränden und kristallklarem Wasser erwartet Sie. Geniessen Sie entspannte Stunden in traumhafter Umgebung.

14. Tag Moorea

Markante Bergspitzen und üppige Natur machen Moorea einzigartig. Entdecken Sie idyllische Buchten und spektakuläre Aussichtspunkte.

15. Tag Papeete (Tahiti), Ausschiffung

Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung. Individuelle Rückreise mit unvergesslichen Erinnerungen an die Inselwelt Polynesiens.

Kreuzfahrt 15 Tage ab/bis Papeete
Im Preis inbegriffen
  • Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
  • Vollpension an Bord
  • Ausgewählte Getränke
  • Unterhaltungsprogramm an Bord
  • Nutzung der Freizeiteinrichtungen
  • Kabinenservice
  • Internetnutzung
  • Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
  • Hafen- und Sicherheitsgebühren
  • Trinkgeld
Nicht im Preis inbegriffen
  • An- und Abreise
  • weitere Getränke, welche nicht inkludiert sind
  • Landausflüge
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Reiseversicherung
  • Visakosten

Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 9031.– / pro Person

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