1 . Tag Einschiffung, Papeete (Tahiti) Individuelle Anreise nach Tahiti und Einschiffung. Die ersten Eindrücke der Südsee stimmen Sie auf die kommenden Tage voller Entdeckungen ein.

2 . Tag Fakarava (Tuamotu-Archipel) Ein idyllisches Korallenatoll mit türkisfarbener Lagune erwartet Sie. Die unberührte Natur und das klare Wasser laden zum Staunen und Entspannen ein.

3 . Tag Erholung auf See Geniessen Sie einen entspannten Tag an Bord mit Blick auf den endlosen Pazifik. Vorträge und Aktivitäten vermitteln spannende Einblicke in die Region.

4 . Tag Omoa & Hanavave, Fatu Hiva Die abgelegene Insel fasziniert mit dramatischen Landschaften und steilen Klippen. Üppige Vegetation und eindrückliche Buchten prägen das Bild.

5 . Tag Atuona, Hiva Oa Die Insel beeindruckt mit ihrer wilden Schönheit und kulturellen Bedeutung. Erkunden Sie ursprüngliche Orte und entdecken Sie das polynesische Erbe.

6 . Tag Hapatoni, Tahuata Ein authentisches Dorf mit traditioneller Lebensweise erwartet Sie. Die herzliche Atmosphäre ermöglicht besondere Begegnungen.

7 . Tag Taiohae, Nuku Hiva Die grösste Insel der Marquesas bietet spektakuläre Landschaften und weite Täler. Geniessen Sie eindrückliche Ausblicke und die Ruhe der Natur.

8 . Tag Erholung auf See Zeit zur Entspannung und zum Geniessen der Annehmlichkeiten an Bord. Lassen Sie die bisherigen Eindrücke Revue passieren.

9 . Tag Rangiroa (Tuamotu-Archipel) Ein weiteres Atoll mit beeindruckender Lagune erwartet Sie. Die farbenfrohe Unterwasserwelt zählt zu den schönsten der Südsee.

10-11 . Tag Bora Bora Die weltberühmte Insel begeistert mit ihrer türkisfarbenen Lagune und grünen Bergkulisse. Ein wahr gewordener Südseetraum.

12 . Tag Huahine (Gesellschaftsinseln) Die ursprünglich gebliebene Insel überzeugt mit ihrer ruhigen, authentischen Atmosphäre. Tropische Landschaften und kulturelle Einblicke prägen den Tag.

13 . Tag Motu Mahana, Taha’a (Gesellschaftsinseln) Ein exklusives Inselparadies mit weissen Sandstränden und kristallklarem Wasser erwartet Sie. Geniessen Sie entspannte Stunden in traumhafter Umgebung.

14 . Tag Moorea Markante Bergspitzen und üppige Natur machen Moorea einzigartig. Entdecken Sie idyllische Buchten und spektakuläre Aussichtspunkte.

15 . Tag Papeete (Tahiti), Ausschiffung Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung. Individuelle Rückreise mit unvergesslichen Erinnerungen an die Inselwelt Polynesiens.