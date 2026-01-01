Marquesas, Tuamotu und Gesellschaftsinseln ab Papeete
Marquesas, Tuamotu und Gesellschaftsinseln ab Papeete
ab CHF 9031.– / pro Person
ab/bis Papeete
Highlights:
- Traumstrände und türkisfarbene Lagunen
- Ursprüngliche polynesische Kultur
- Spektakuläre Vulkanlandschaften
- Farbenfrohe Unterwasserwelt
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Einschiffung, Papeete (Tahiti)
Individuelle Anreise nach Tahiti und Einschiffung. Die ersten Eindrücke der Südsee stimmen Sie auf die kommenden Tage voller Entdeckungen ein.
2. Tag Fakarava (Tuamotu-Archipel)
Ein idyllisches Korallenatoll mit türkisfarbener Lagune erwartet Sie. Die unberührte Natur und das klare Wasser laden zum Staunen und Entspannen ein.
3. Tag Erholung auf See
Geniessen Sie einen entspannten Tag an Bord mit Blick auf den endlosen Pazifik. Vorträge und Aktivitäten vermitteln spannende Einblicke in die Region.
4. Tag Omoa & Hanavave, Fatu Hiva
Die abgelegene Insel fasziniert mit dramatischen Landschaften und steilen Klippen. Üppige Vegetation und eindrückliche Buchten prägen das Bild.
5. Tag Atuona, Hiva Oa
Die Insel beeindruckt mit ihrer wilden Schönheit und kulturellen Bedeutung. Erkunden Sie ursprüngliche Orte und entdecken Sie das polynesische Erbe.
6. Tag Hapatoni, Tahuata
Ein authentisches Dorf mit traditioneller Lebensweise erwartet Sie. Die herzliche Atmosphäre ermöglicht besondere Begegnungen.
7. Tag Taiohae, Nuku Hiva
Die grösste Insel der Marquesas bietet spektakuläre Landschaften und weite Täler. Geniessen Sie eindrückliche Ausblicke und die Ruhe der Natur.
8. Tag Erholung auf See
Zeit zur Entspannung und zum Geniessen der Annehmlichkeiten an Bord. Lassen Sie die bisherigen Eindrücke Revue passieren.
9. Tag Rangiroa (Tuamotu-Archipel)
Ein weiteres Atoll mit beeindruckender Lagune erwartet Sie. Die farbenfrohe Unterwasserwelt zählt zu den schönsten der Südsee.
10-11. Tag Bora Bora
Die weltberühmte Insel begeistert mit ihrer türkisfarbenen Lagune und grünen Bergkulisse. Ein wahr gewordener Südseetraum.
12. Tag Huahine (Gesellschaftsinseln)
Die ursprünglich gebliebene Insel überzeugt mit ihrer ruhigen, authentischen Atmosphäre. Tropische Landschaften und kulturelle Einblicke prägen den Tag.
13. Tag Motu Mahana, Taha’a (Gesellschaftsinseln)
Ein exklusives Inselparadies mit weissen Sandstränden und kristallklarem Wasser erwartet Sie. Geniessen Sie entspannte Stunden in traumhafter Umgebung.
14. Tag Moorea
Markante Bergspitzen und üppige Natur machen Moorea einzigartig. Entdecken Sie idyllische Buchten und spektakuläre Aussichtspunkte.
15. Tag Papeete (Tahiti), Ausschiffung
Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung. Individuelle Rückreise mit unvergesslichen Erinnerungen an die Inselwelt Polynesiens.
Kreuzfahrt 15 Tage ab/bis Papeete
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- Ausgewählte Getränke
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Nutzung der Freizeiteinrichtungen
- Kabinenservice
- Internetnutzung
- Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- Trinkgeld
- An- und Abreise
- weitere Getränke, welche nicht inkludiert sind
- Landausflüge
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Reiseversicherung
- Visakosten
Preise
15 Tage / 14 Nächte ab CHF 9031.– / pro Person