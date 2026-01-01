Die diskreten Juwelen des westlichen Mittelmeers ab Nizza
Die diskreten Juwelen des westlichen Mittelmeers ab Nizza
ab CHF 6422.– / pro Person
ab Nizza bis Barcelona
Highlights:
- Charmante Küstenorte
- Mediterrane Lebensart
- Versteckte Badebuchten
- Historische Altstädte
11 Tage / 10 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Einschiffung in Nizza
Individuelle Anreise an die Côte d’Azur und Einschiffung. Die elegante Küstenstadt bildet den perfekten Auftakt dieser Reise.
2. Tag Menton
Die farbenfrohe Stadt an der französisch-italienischen Grenze begeistert mit mediterranem Flair. Schlendern Sie durch die Altstadt oder geniessen Sie die entspannte Atmosphäre.
3. Tag Portofino
Der malerische Hafenort zählt zu den schönsten an der ligurischen Küste. Pastellfarbene Häuser und eine idyllische Bucht prägen das Bild.
4. Tag Portoferraio (Elba)
Die Insel Elba fasziniert mit ihrer abwechslungsreichen Landschaft und Geschichte. Erkunden Sie charmante Gassen und geniessen Sie herrliche Ausblicke.
5. Tag Calvi (Korsika)
Die eindrucksvolle Zitadelle thront über einer weiten Bucht. Feine Sandstrände und klares Wasser laden zum Verweilen ein.
6. Tag Ajaccio (Korsika)
Die lebendige Hauptstadt Korsikas verbindet Geschichte und mediterrane Lebensfreude. Entdecken Sie charmante Plätze und die entspannte Atmosphäre.
7. Tag Cassis
Das kleine Küstenstädtchen besticht mit seinen bunten Häusern und der Nähe zu spektakulären Felsbuchten. Eine besonders reizvolle Etappe der Reise.
8-9. Tag Rosas und Banyuls-sur-Mer
Die katalanische Küste empfängt Sie mit weiten Sandstränden und mediterranem Flair. Anschliessend erwartet Sie das charmante Banyuls-sur-Mer, bekannt für seine Weintradition und idyllische Lage, wo Sie die Region in Ruhe geniessen können.
10. Tag Menorca
Die Baleareninsel überzeugt mit ihrer ursprünglichen Schönheit. Versteckte Buchten und türkisfarbenes Wasser machen den Aufenthalt besonders.
11. Tag Barcelona, Ausschiffung
Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung. Individuelle Rückreise mit vielen unvergesslichen Eindrücken aus dem Mittelmeerraum.
Kreuzfahrt 11 Tage ab Nizza bis Barcelona
- Kreuzfahrt in der gebuchten Kategorie
- Vollpension an Bord
- Ausgewählte Getränke
- Unterhaltungsprogramm an Bord
- Nutzung der Freizeiteinrichtungen
- Kabinenservice
- Internetnutzung
- Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung
- Hafen- und Sicherheitsgebühren
- Trinkgeld
- An- und Abreise
- weitere Getränke, welche nicht inkludiert sind
- Landausflüge
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Reiseversicherung
- Visakosten
Preise
11 Tage / 10 Nächte ab CHF 6422.– / pro Person