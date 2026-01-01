1 . Tag Einschiffung in Nizza Individuelle Anreise an die Côte d’Azur und Einschiffung. Die elegante Küstenstadt bildet den perfekten Auftakt dieser Reise.

2 . Tag Menton Die farbenfrohe Stadt an der französisch-italienischen Grenze begeistert mit mediterranem Flair. Schlendern Sie durch die Altstadt oder geniessen Sie die entspannte Atmosphäre.

3 . Tag Portofino Der malerische Hafenort zählt zu den schönsten an der ligurischen Küste. Pastellfarbene Häuser und eine idyllische Bucht prägen das Bild.

4 . Tag Portoferraio (Elba) Die Insel Elba fasziniert mit ihrer abwechslungsreichen Landschaft und Geschichte. Erkunden Sie charmante Gassen und geniessen Sie herrliche Ausblicke.

5 . Tag Calvi (Korsika) Die eindrucksvolle Zitadelle thront über einer weiten Bucht. Feine Sandstrände und klares Wasser laden zum Verweilen ein.

6 . Tag Ajaccio (Korsika) Die lebendige Hauptstadt Korsikas verbindet Geschichte und mediterrane Lebensfreude. Entdecken Sie charmante Plätze und die entspannte Atmosphäre.

7 . Tag Cassis Das kleine Küstenstädtchen besticht mit seinen bunten Häusern und der Nähe zu spektakulären Felsbuchten. Eine besonders reizvolle Etappe der Reise.

8-9 . Tag Rosas und Banyuls-sur-Mer Die katalanische Küste empfängt Sie mit weiten Sandstränden und mediterranem Flair. Anschliessend erwartet Sie das charmante Banyuls-sur-Mer, bekannt für seine Weintradition und idyllische Lage, wo Sie die Region in Ruhe geniessen können.

10 . Tag Menorca Die Baleareninsel überzeugt mit ihrer ursprünglichen Schönheit. Versteckte Buchten und türkisfarbenes Wasser machen den Aufenthalt besonders.

11 . Tag Barcelona, Ausschiffung Nach dem Frühstück erfolgt die Ausschiffung. Individuelle Rückreise mit vielen unvergesslichen Eindrücken aus dem Mittelmeerraum.