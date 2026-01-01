Eine Reise durch Asiens Seele ab Singapur
Eine Reise durch Asiens Seele ab Singapur
ab CHF 39200.– / pro Person
ab Singapur bis Tokyo
Highlights:
- «Silver Muse» als All-Suite-Luxusschiff mit Butler-Service und exzellenter Gourmetküche
- 51-tägige Grand Voyage von Singapur nach Tokio mit 28 Häfen
- Metropolen wie Shanghai, Seoul und Tokio erleben
- Längere Liegezeiten für intensive Entdeckungen
- Asiatische Kultur und Kulinarik authentisch entdecken
52 Tage / 51 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Singapur, Einschiffung
Sie entdecken das vibrierende Stadtbild Singapurs, in dem futuristische Architektur und grüne Rückzugsorte harmonisch miteinander verschmelzen. Am Abend geniessen Sie das lebhafte Treiben an der Marina und lassen Ihre Reise entspannt beginnen.
2. Tag Erholung auf See
Heute dürfen Sie sich ganz der Ruhe hingeben und die weitläufigen Bereiche Ihres Schiffes erkunden. Nutzen Sie die Zeit, um am Pool zu entspannen oder das kulinarische Angebot an Bord zu probieren.
3-4. Tag Phuket
Auf Phuket erleben Sie traumhafte Strände, türkises Wasser und die einmalige Atmosphäre Südthailands. Sie haben Gelegenheit, lokale Märkte zu besuchen oder eine Bootsfahrt zu den umliegenden Inseln zu unternehmen.
5. Tag Langkawi
Langkawi empfängt Sie mit dichter Regenwaldlandschaft und beeindruckenden Felsformationen. Bei Ausflügen in die Natur erfahren Sie mehr über die artenreiche Flora und Fauna des malaysischen Archipels.
6. Tag Penang
Sie erkunden Penang, wo koloniale Architektur und multikulturelle Einflüsse ein einzigartiges Stadtbild formen. Besonders beeindruckend sind die kunstvollen Wandmalereien in Georgetown und die vielfältige Küche der Insel.
7. Tag Port Klang
Von Port Klang aus tauchen Sie in die lebendige Umgebung rund um Kuala Lumpur ein. Moderne Wolkenkratzer, Tempel und lokale Märkte bieten Ihnen spannende Einblicke in den Alltag Malaysias.
8. Tag Malacca
Malacca präsentiert sich mit historischer Altstadt, schmalen Gassen und Einflüssen verschiedener Kulturen. Bei einem Spaziergang entlang des Flusses erleben Sie die ruhige Atmosphäre dieser charmanten Hafenstadt.
9-10. Tag Erholung auf See
Während Sie Richtung Norden weiterreisen, geniessen Sie zwei entspannte Tage auf See. Sie haben Zeit für Wellness, sportliche Aktivitäten oder einfach nur den weiten Blick über den Ozean.
11. Tag Koh Samui
Koh Samui begrüsst Sie mit weichen Sandstränden und duftenden Kokospalmen. Sie können die Insel auf eigene Faust erkunden oder an einem Ausflug zu Tempeln und abgelegenen Buchten teilnehmen.
12-13. Tag Bangkok
Sie erreichen Bangkok, wo pulsierende Strassenszenen, goldene Tempel und beeindruckende Wasserwege auf Sie warten. Während Ihres Aufenthalts erhalten Sie tiefe Einblicke in die Kultur und Dynamik der thailändischen Metropole.
14. Tag Erholung auf See
Ein weiterer Tag auf See bietet Ihnen Gelegenheit, die neuen Eindrücke zu verarbeiten und sich zurückzulehnen. Vielleicht nutzen Sie eine Aktivität an Bord oder suchen sich einen ruhigen Ort zum Entspannen.
15-17. Tag Ho Chi Minh City
Die nächsten Tage verbringen Sie in Ho Chi Minh City, einer Stadt voller Energie und Kontraste. Moderne Boulevards und traditionelle Märkte verleihen der Metropole einen besonderen Reiz, den Sie bei verschiedenen Ausflügen intensiv kennenlernen.
18. Tag Nha Trang
In Nha Trang erwartet Sie eine malerische Küste mit langen Stränden und klarer See. Die Stadt bietet zudem kulturelle Höhepunkte wie alte Tempelanlagen, die Sie bei einem Besuch entdecken können.
19. Tag Erholung auf See
Heute geniessen Sie erneut die ruhigen Stunden an Bord, während das Schiff entlang der vietnamesischen Küste weiterfährt. Lassen Sie sich verwöhnen oder entspannen Sie mit Blick auf das offene Meer.
20. Tag Chan May
Zum Abschluss Ihrer Reise erreichen Sie Chan May, das Tor zu historischen Städten und beeindruckenden Landschaften. Bei einem Ausflug können Sie die Kultur Zentralvietnams entdecken und Ihren Aufenthalt mit prägenden Eindrücken abrunden.
21. Tag Erholung auf See
Heute geniessen Sie die ruhige Weite des Ozeans und lassen die bisherige Reise entspannt Revue passieren. Nutzen Sie das Bordangebot, um neue Energie zu tanken oder einfach die Aussicht auf das endlose Meer zu geniessen.
22. Tag Ha Long Bay
Sie erleben die beeindruckenden Karstformationen der Ha Long Bay, die wie aus dem Wasser emporwachsende Naturkunstwerke wirken. Bei einer Fahrt durch die Bucht entdecken Sie ruhige Lagunen und erfahren mehr über die lokale Kultur.
23. Tag Erholung auf See
Ein weiterer Tag auf See bietet Ihnen Zeit, um sich zurückzulehnen und den Komfort des Schiffes zu geniessen. Vielleicht schliessen Sie sich einer Aktivität an oder wählen einen ruhigen Ort für ungestörte Erholung.
24. Tag Hong Kong
Hong Kong begrüsst Sie mit dynamischer Skyline und lebendigen Stadtvierteln. Sie haben Gelegenheit, beeindruckende Ausblicke vom Victoria Peak zu erleben oder die vielfältige Küche der Metropole zu probieren.
25. Tag Erholung auf See
Sie gleiten Richtung Taiwan und geniessen dabei einen weiteren entspannten Seetag. Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen oder nutzen Sie die Zeit, um entspannt in den Tag hinein zu leben.
26. Tag Kaohsiung
Kaohsiung empfängt Sie mit moderner Architektur und dem ruhigen Ambiente rund um den Lotus-See. Bei einem Spaziergang durch die Stadt erleben Sie eindrucksvolle Tempel und einladende Hafenbereiche.
27. Tag Keelung
Von Keelung aus entdecken Sie die schöne Umgebung rund um Taipeh, wo traditionelle Kultur auf moderne Highlights trifft. Besonders beeindruckend ist die Mischung aus urbanem Leben und grünen Rückzugsorten.
28. Tag Ishigaki, Ryukyu Islands
Auf Ishigaki erwarten Sie glasklares Wasser und malerische Strände. Die Insel bietet zudem kulturelle Einblicke in die Traditionen der Ryukyu-Region, die Sie bei Ausflügen kennenlernen können.
29. Tag Naha, Okinawa
Naha präsentiert sich mit lebhaften Märkten, historischen Anlagen und einer einzigartigen Mischung aus japanischen und ryukyüanischen Einflüssen. Sie erleben eine lockere Atmosphäre und eindrucksvolle Küstenlandschaften.
30. Tag Erholung auf See
Heute können Sie sich erneut zurücklehnen und die Seeluft geniessen. Ein idealer Moment, um Ihre Fotos zu sortieren oder einfach die entspannende Ruhe auf dem Deck zu erleben.
31-33. Tag Shanghai
Shanghai beeindruckt Sie mit seinem faszinierenden Kontrast aus Tradition und Moderne. Sie erkunden historische Viertel, breite Boulevards und die leuchtende Skyline am Bund. Während Ihres Aufenthalts haben Sie vielfältige Möglichkeiten, Kultur, Architektur und Gastronomie zu erleben.
34-35. Tag Erholung auf See
Zwei entspannte Tage auf See laden dazu ein, neue Kraft zu schöpfen und den Blick über das weite Meer schweifen zu lassen. Nutzen Sie die Angebote an Bord, um Ihren Aufenthalt besonders angenehm zu gestalten.
36-37. Tag Tianjin
In Tianjin erleben Sie eine reizvolle Mischung aus europäisch geprägter Architektur und moderner Urbanität. Von hier aus können Sie auch Ausflüge nach Beijing unternehmen und in die Geschichte Chinas eintauchen. Die Region beeindruckt mit kulturellem Reichtum und abwechslungsreichen Eindrücken.
38. Tag Erholung auf See
Dieser Tag gehört der Erholung, während das Schiff weiter Richtung Korea fährt. Sie geniessen ruhige Stunden und die angenehme Atmosphäre an Bord.
39. Tag Incheon
Incheon begrüsst Sie mit moderner Hafenatmosphäre und spannenden Stadtvierteln. Sie können traditionelle Märkte besuchen oder Ausflüge in die lebendige Hauptstadt Seoul unternehmen.
40. Tag Erholung auf See
Ein weiterer Seetag bietet Ihnen die Möglichkeit, ganz entspannt in den Tag zu starten. Sie geniessen die Ruhe und lassen die Küste Koreas langsam hinter sich.
41. Tag Sasebo
Sasebo kombiniert japanische Kultur mit landschaftlicher Schönheit und maritimer Geschichte. Bei einem Besuch erkunden Sie charmante Aussichtspunkte und können regionale Spezialitäten probieren.
42. Tag Kagoshima
In Kagoshima erleben Sie die beeindruckende Kulisse des aktiven Vulkans Sakurajima. Die Stadt verbindet Naturerlebnisse mit heissen Quellen und einer freundlichen, entspannten Atmosphäre.
43. Tag Erholung auf See
Heute geniessen Sie wieder die Ruhe auf offener See. Nutzen Sie die Zeit, um zu entspannen oder sich auf die kommenden Ziele in Japan einzustimmen.
44. Tag Hiroshima
Hiroshima beeindruckt durch seine kraftvolle Geschichte und die friedvolle Stimmung, die heute die Stadt prägt. Sie besuchen bedeutende Gedenkorte und erleben gleichzeitig die lebendige Gegenwart dieser modernen Metropole.
45. Tag Beppu
Beppu ist berühmt für seine zahlreichen Thermalquellen, die Ihnen einen Einblick in die japanische Badekultur bieten. Die Stadt präsentiert sich mit eindrucksvollen Naturphänomenen und entspannter Atmosphäre.
46. Tag Erholung auf See
Während das Schiff Richtung Kobe fährt, geniessen Sie einen ruhigen Tag auf dem Meer. Vielleicht nehmen Sie an einem Kurs teil oder relaxen einfach mit Blick auf den Horizont.
47-48. Tag Kobe
Kobe empfängt Sie mit moderner Hafenatmosphäre und feinster Gastronomie. Sie erkunden die Stadt, ihre grünen Hügel und die küstennahen Promenaden. Auch kulturelle Sehenswürdigkeiten und regionale Köstlichkeiten warten auf Sie.
49. Tag Nagoya
In Nagoya erleben Sie eine lebendige Mischung aus Innovation und Tradition. Museen, Einkaufsviertel und historische Bauwerke prägen das Bild dieser vielseitigen Stadt.
50. Tag Yokohama
Yokohama begeistert mit maritimer Stimmung, futuristischen Stadtteilen und entspannenden Hafenpromenaden. Sie haben Zeit, die kulturelle Vielfalt der Stadt zu entdecken oder einfach das urbane Flair zu geniessen.
51. Tag Tokyo
Tokyo fasziniert mit energiegeladenen Straßenszenen, ruhigen Tempelanlagen und futuristischen Bezirken. Sie erleben eine Metropole voller Vielfalt und Kontraste, die jeden Besucher in ihren Bann zieht.
52. Tag Tokyo, Ausschiffung
Sie verabschieden sich vom Schiff und treten von Tokyo aus Ihre Weiter- oder Heimreise an. Die zahlreichen Eindrücke dieser faszinierenden Reise werden Sie noch lange begleiten.
Kreuzfahrt 52 Tage ab Singapur bis Tokyo
- Classic Veranda Suite mit privater Veranda
- Persönlicher Butler-Service
- Kulinarische Vielfalt in allen Restaurants
- Spezialitätenrestaurants
- Erlesene Premium-Getränke, Champagner, Weine und Spirituosen
- 24 Stunden In-Suite Dining auf höchstem Niveau
- Sämtliche Trinkgelder an Bord bereits inkludiert
- Unbegrenztes Premium-WiFi während der gesamten Reise
- Wäscheservice während der gesamten Reise
- Visa-Service für ausgewählte Länder
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Weitere Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
52 Tage / 51 Nächte ab CHF 39200.– / pro Person