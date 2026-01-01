Asien Schiffreisen vom Spezialisten
Zwischen modernem Leben und Tradition: Asien auf einer Kreuzfahrt entdecken
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Grossartige und moderne Städte gepaart mit exotischen Kulturen
Asien ist gross. Sie lernen auf Ihrer Asien-Kreuzfahrt tropische Paradiese wie Bali und Malaysia kennen, geniessen herrliche Strände und erkunden die faszinierende Unterwasserwelt beim Schnorcheln. Die Natur Asiens ist so vielfältig wie die Kultur des Kontinents und befindet sich im selben Spannungsfeld zwischen Moderne und Tradition. Die beste Reisezeit: Dezember - Mai. In diesem Zeitraum haben Sie beispielsweise die Gelegenheit, in Tokyo oder Kobe an der traditionellen Kirschblütenfeier Hanami teilzunehmen. Ausflüge ins Hinterland sind von den Hafenstädten aus jederzeit möglich. So können Sie auch die Grosse Mauer bei Peking bewundern.
Asien hat noch mehr zu bieten als Metropolen und boomende Städte. Sie legen den Schwerpunkt Ihrer Reisen selbst fest – unsere Asien Spezialisten beraten Sie. Vielleicht wollen Sie sich während Ihrer Kreuzfahrt mit der Geschichte von Korea, Vietnam oder Indonesien auseinandersetzen? Ihre Kreuzfahrt führt Sie an historisch bedeutsame Orte wie Ho-Chi-Minh-Stadt, die Hauptstadt der Edelsteine Chanthaburi in Thailand oder das alte Kompong Som, heute Sihanoukville in Kambodscha. Das Inselparadies Indonesien lockt mit Natur, genauso wie die zahlreichen kleinen Inseln Thailands.
Kreuzfahrt im Inselparadies Raja Ampat
ab CHF 7630.– / pro Person
ab/bis Sorong
Highlights: Segeln durch eine Märchenlandschaft aus zahlreichen Inseln, Schnorcheln an den besten Spots der Welt,...
10 Tage / 9 Nächte
Eine Reise durch Asiens Seele
ab CHF 39200.– / pro Person
ab Singapur bis Tokyo
Highlights: «Silver Muse» als All-Suite-Luxusschiff mit Butler-Service und exzellenter Gourmetküche, 51-tägige Grand...
52 Tage / 51 Nächte
Entdecken Sie die Vielfalt Japans
ab CHF 5159.– / pro Person
ab/bis Tokio
Highlights: Atemberaubende Kreuzfahrt mit der Norwegian Spirit, Alle vier Hauptinseln Japans auf einer Route, Start...
14 Tage / 13 Nächte
Faszination zwischen Tradition und Moderne
ab CHF 3719.– / pro Person
ab Seoul bis Tokio
Highlights: Atemberaubende Kreuzfahrt mit der «Norwegian Jade», Korea und Japan erleben – zwei Länder auf einer...
10 Tage / 9 Nächte
Fernöstliche Vielfalt in ihrer schönsten Jahreszeit
ab CHF 7712.– / pro Person
ab/bis Tokyo
Highlights: Japan von Kyoto bis Kagoshima entdecken, Südkorea mit Busan, Jeju und Seoul erleben, Shanghai –...
15 Tage / 14 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Bhaya Classic»
ab CHF 190.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
2 Tage / 1 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Legend Halong» Privatboot
ab CHF 590.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
2 Tage / 1 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «Legend Halong» Privatboot
ab CHF 1080.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
3 Tage / 2 Nächte
Halong Bucht Kreuzfahrten mit «The Au Co»
ab CHF 460.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Imposante Höhlensysteme, Traumhafte Karstlandschaften, Ältestes schwimmendes Fischerdorf, Sich an Bord...
3 Tage / 2 Nächte
Jeju, Maizuru, Niigata & Hakodate Cruise
ab CHF 889.– / pro Person
ab/bis Shanghai
Highlights: SeaPlex® - Autoscooter & Rollschuhbahn, Lasertag , Kletterwand , RipCord® by iFLY® - Fallschirmsimulator
9 Tage / 8 Nächte
Momente in voller Blüte
ab CHF 8439.– / pro Person
ab/bis Tokyo
Highlights: «Silver Muse» als All-Suite-Luxusschiff mit Butler-Service und exzellenter Gourmetküche, Kreuzfahrt zur...
15 Tage / 14 Nächte
Mystische Lan Ha Bucht Kreuzfahrt mit «Ginger»
ab CHF 490.– / pro Person
ab/bis Hanoi
Highlights: Versteckte Inseln und Lagunen, Velotour in lokales Dorf, Tai Chi auf dem Sonnendeck, Im Pool auf dem Deck...
2 Tage / 1 Nächte
Osaka, Kobe & Tokyo Cruise
ab CHF 799.– / pro Person
ab/bis Shanghai
Highlights: North Star® - Aussichtskapsel, FlowRider® - Surfsimulator , Broadway Musicals , Open Air Leinwand
8 Tage / 7 Nächte
Penang & Phuket Cruise
ab CHF 479.– / pro Person
ab/bis Singapur
Highlights: Playmakers℠ Sports Bar & Arcade, Casino Royale®, Music Hall , Innenkabinen mit virtuellem Balkon
5 Tage / 4 Nächte
Von Fernost in die Wildnis Alaskas
ab CHF 5722.– / pro Person
ab Tokyo bis Vancouver
Highlights: Nordjapan mit Sendai, Miyako und Hokkaido, Hubbard Glacier hautnah erleben, Alaska von Kodiak bis...
17 Tage / 16 Nächte
Von Japan bis Patagonien: Die Welt in 66 Tagen
ab CHF 11409.– / pro Person
ab Tokio bis Buenos Aires
Highlights: 66 Tage Weltreise auf 3 Kontinenten, 15 Länder zwischen Asien und Südamerika, Erleben von Tokio bis...
66 Tage / 65 Nächte
Kataloge
Online blättern oder bestellen
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Cruise-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen
Das könnte Sie auch interessieren
- Kreuzfahrten mit Costa
- Kreuzfahrten mit MSC
- Norwegian Cruise Line
- Royal Caribbean International
- Kreuzfahrten mit TUI Cruises
- Kreuzfahrten mit Celebrity Cruises
- Kreuzfahrten mit Cunard Line
- Holland America Line
- Kreuzfahrten mit Oceania Cruises
- Princess Cruises Kreuzfahrten
- Familienkreuzfahrten vom Spezialisten
- Ferien vom Spezialisten fernab üblicher Routen