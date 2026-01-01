Asien Schiffreisen vom Spezialisten

Asien gilt als der Kontinent der Gegensätze: Wer zwischen den Hochhäusern Tokyos kleine, alte Schreine sieht, in Singapur zwischen Geschäftsviertel, armenischer Kirche und Moscheen einen Hindutempel entdeckt und sich in Bangkok die Wats zwischen Bürotürmen ansieht, ist erst einmal verwirrt: Wie können sich Länder mit einer derart faszinierenden Kultur so vorbehaltlos in die Moderne werfen? Tatsächlich gehen die alten Kulturen Asiens nicht verloren, sondern bestehen in einem harmonischen Miteinander fort. In Hongkong und Shanghai muss man ein wenig genauer hinsehen.

Aber auch hier findet man zwischen High-Tech, brummender Wirtschaft und modernem Geschäftsleben die Hinweise auf die Lebensweise früherer Zeiten, auf Identität und Werte der Menschen. Lernen Sie die schönsten Orte Asiens auf einer Kreuzfahrt kennen! Unsere Asien Spezialisten kennen sich aus und beraten Sie gerne.