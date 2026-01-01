1 . Tag Venedig Die Reise beginnt in der Lagunenstadt Venedig. Nach der Einschiffung in Fusina bleibt Zeit, die besondere Atmosphäre dieses geschichtsträchtigen Ortes zu spüren, bevor die Seven Seas Voyager am frühen Abend Kurs Richtung Adriatisches Meer nimmt.

2 . Tag Rijeka Rijeka empfängt Sie mit einer Mischung aus historischer Architektur und lebendiger Küstenkultur. Als Tor zu den kroatischen Inseln bietet die Stadt spannende Einblicke in die wechselvolle Geschichte der Region und mediterrane Lebensart.

3 . Tag Split Split zählt zu den kulturellen Höhepunkten der Adria. Der monumentale Diokletianpalast, Teil des UNESCO‑Welterbes, bildet das Herz der Stadt und verbindet römische Geschichte mit modernem Stadtleben.

4 . Tag Kotor Die Einfahrt in die Bucht von Kotor gehört zu den eindrucksvollsten Momenten dieser Reise. Umgeben von steilen Bergen liegt die mittelalterliche Altstadt mit ihren Mauern und Plätzen – ein Ort von stiller Schönheit und grosser historischer Tiefe.

5 . Tag Tag auf See

6 . Tag Gythion Gythion gilt als Tor zur antiken Welt Spartas. Ruhig und ursprünglich, eröffnet dieser Ort Einblicke in das authentische Griechenland – geprägt von Geschichte, Küstenlandschaften und mediterraner Gelassenheit.

7 . Tag Mykonos Mykonos verbindet strahlend weisse Architektur, enge Gassen und das lebendige Lebensgefühl der Kykladen. Ob entspannter Spaziergang oder kulturelle Entdeckungen – die Insel zeigt viele Facetten.

8 . Tag Athen Am frühen Morgen erreicht die Seven Seas Voyager Piräus. Nach der Ausschiffung bietet sich die Möglichkeit, die griechische Hauptstadt mit ihren weltberühmten antiken Stätten noch individuell zu erkunden.