Mit der Seven Seas Voyager zwischen Adria und Griechenland ab Venedig
Mit der Seven Seas Voyager zwischen Adria und Griechenland ab Venedig
ab CHF 3842.– / pro Person
ab Venedig bis Athen
Highlights:
- Klassische Mittelmeerroute durch Adria und Ägäis mit ikonischen Hafenstädten
- UNESCO‑Welterbe in Split sowie spektakuläre Einfahrt nach Kotor
- Luxus‑All‑Inclusive‑Erlebnis mit inkludierten Landausflügen
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Venedig
Die Reise beginnt in der Lagunenstadt Venedig. Nach der Einschiffung in Fusina bleibt Zeit, die besondere Atmosphäre dieses geschichtsträchtigen Ortes zu spüren, bevor die Seven Seas Voyager am frühen Abend Kurs Richtung Adriatisches Meer nimmt.
2. Tag Rijeka
Rijeka empfängt Sie mit einer Mischung aus historischer Architektur und lebendiger Küstenkultur. Als Tor zu den kroatischen Inseln bietet die Stadt spannende Einblicke in die wechselvolle Geschichte der Region und mediterrane Lebensart.
3. Tag Split
Split zählt zu den kulturellen Höhepunkten der Adria. Der monumentale Diokletianpalast, Teil des UNESCO‑Welterbes, bildet das Herz der Stadt und verbindet römische Geschichte mit modernem Stadtleben.
4. Tag Kotor
Die Einfahrt in die Bucht von Kotor gehört zu den eindrucksvollsten Momenten dieser Reise. Umgeben von steilen Bergen liegt die mittelalterliche Altstadt mit ihren Mauern und Plätzen – ein Ort von stiller Schönheit und grosser historischer Tiefe.
5. Tag Tag auf See
6. Tag Gythion
Gythion gilt als Tor zur antiken Welt Spartas. Ruhig und ursprünglich, eröffnet dieser Ort Einblicke in das authentische Griechenland – geprägt von Geschichte, Küstenlandschaften und mediterraner Gelassenheit.
7. Tag Mykonos
Mykonos verbindet strahlend weisse Architektur, enge Gassen und das lebendige Lebensgefühl der Kykladen. Ob entspannter Spaziergang oder kulturelle Entdeckungen – die Insel zeigt viele Facetten.
8. Tag Athen
Am frühen Morgen erreicht die Seven Seas Voyager Piräus. Nach der Ausschiffung bietet sich die Möglichkeit, die griechische Hauptstadt mit ihren weltberühmten antiken Stätten noch individuell zu erkunden.
Kreuzfahrt 8 Tage ab Venedig bis Athen
- Luxuriöse Suite mit privater Veranda
- Auswahl an bis zu 47 kostenfreien Landausflügen
- Exquisite Küche in allen Spezialitätenrestaurants
- Unbegrenzte Getränke, edle Weine und Kaffeespezialitäten
- Unbegrenzter Zugang zum Spa
- WLAN an Bord via Starlink
- Wäscheservice mit Hol- und Bringservice
- Rund um die Uhr Speisen in der Suite
- Offene Bars und Lounges sowie Unterhaltungsprogramm
- Butler-Service ab Penthouse Suite
- Im Voraus bezahlte Trinkgelder
- An- und Abreise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 3842.– / pro Person