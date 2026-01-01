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cruisereisen
Norwegian Jade in Kapstadt

Norwegian Cruise Line

"Freestyle Cruising"

Eine Kreuzfahrt ohne Zwänge, die zum Erleben, Geniessen und Entdecken einlädt - genau das bietet Ihnen Norwegian Cruise Line (NCL). In internationaler Atmosphäre können Sie an Bord der preisgekrönten Schiffe jeden Tag genauso verbringen, wie Sie es möchten, und ganz nebenbei die schönsten Häfen der Welt bereisen. Es erwartet Sie eine unvergleichliche Dining Vielfalt, das beste Entertainment auf See und spannende sowie entspannende Aktivitäten auf 17 hochmodernen Schiffen. 

Icon map8 Tage
Endlose Traumstrände der Karibik
ab CHF 1870.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: Great Stirrup Cay, die Privatinsel von NCL, Der erste Aqua Slidecoaster auf See an Bord der neuen...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map14 Tage
Entdecken Sie die Vielfalt Japans
ab CHF 5159.– / pro Person
ab/bis Tokio
Highlights: Atemberaubende Kreuzfahrt mit der Norwegian Spirit, Alle vier Hauptinseln Japans auf einer Route, Start...
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map19 Tage
Entdeckerreise durch den Panamakanal
ab CHF 4390.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Festungsstadt Cartagena, Panamakanal, Idyllische Fischerdörfer, Bucht von «Lands End»
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map10 Tage
Faszination zwischen Tradition und Moderne
ab CHF 3719.– / pro Person
ab Seoul bis Tokio
Highlights: Atemberaubende Kreuzfahrt mit der «Norwegian Jade», Korea und Japan erleben – zwei Länder auf einer...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map8 Tage
Inselwelten Hawaiis
ab CHF 2802.– / pro Person
ab/bis Honolulu
Highlights: Vielfältige Restauranterlebnisse ohne feste Tischzeiten, Preisgekröntes Entertainment, Aqua Parks,...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map13 Tage
Südseeträume und türkisfarbene Lagunen erleben
ab CHF 4830.– / pro Person
ab Papeete bis Lautoka
Highlights: Entspanntes Premium-Schiff «Norwegian Spirit», Bora Bora und Moorea – ikonische Südsee-Lagunen,...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map8 Tage
Trauminseln und exotische Farben erleben
ab CHF 1716.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: Brandneue «Norwegian Luna», 10-stöckige Free-Fall Rutsche, St. Thomas – Hafenstadt mit Shopping und...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map16 Tage
Zwischen Dschungel, Pazifik und Kultur reisen
ab CHF 3244.– / pro Person
ab Miami bis Los Angeles
Highlights: Die «Norwegian Joy» – mit Go-Kartbahn, Panama‑Kanal – spektakulärer Wasserweg , Cartagena...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte

"Freestyle Cruising - Kreuzfahren ganz nach Ihrem Geschmack"

Als einer der Innovationsführer der Kreuzfahrtbranche mit internationalem Flair spricht Norwegian Cruise Line (NCL) mit ihrem Angebot Gäste aus aller Welt an. Weltweit sind dem Entdeckergeist keine Grenzen gesetzt: über 300 Traumziele in 123 Ländern versprechen Lebensfreude pur. Die mehrfach ausgezeichnete Flotte von NCL wurde gebaut, um Gästen ein Maximum an Freiheit und Flexibilität zu bieten. Die geniessen sie zum Beispiel in puncto Gastronomie – dank dem Freestyle Dining-Konzept gibt es keine festen Essenszeiten und Tischnachbarn.

Einen Dresscode auch nicht. An Bord der 17 modernen Schiffe der internationalen Flotte mit bis zu 27 Dining-Möglichkeiten pro Schiff sind den Geschmackserlebnissen keine Grenzen gesetzt. 

Nachtschwärmer erwartet preisgekröntes Broadway-Entertainment, ebenso wie Theater, Jazz- und Comedy-Clubs oder Discotheken. Zu den weiteren Highlights zählen unter anderem Aqua Parks mit spektakulären Rutschen, Hochseilgärten oder gar eine Kartbahn. Zudem verfügen alle Schiffe über moderne Fitness-Center, luxuriöse Spas und grosszügige Sonnendecks.

Neu Free at Sea

Mit Free at Sea gibt NCL Gästen nun die Möglichkeit, in ihrem Urlaub ihre ganz eigenen Akzente nach ihren persönlichen Wünschen und Vorlieben zu setzen. Jetzt kann jeder seine Reise so gestalten, wie es ihm am besten gefällt. Sollen gleich die Getränke im Reisepreis enthalten sein? Feel free. Und sollen ganz besondere Dining-Erlebnisse in den Spezialitäten-Restaurants enthalten sein? Feel free. Oder doch lieber ein Internet-Paket? Oder ein Guthaben für Landausflüge? Feel free.

Freestyle Dining 
Die internationale Reederei bietet mit bis zu 27 Dining-Optionen auf einem einzelnen Schiff und authentischer Küche aus aller Welt – serviert in individuell gestalteten Restaurants – das abwechslungsreichste und internationalste Dining-Angebot auf See. Gäste können essen, wann, wo und mit wem sie wollen; dafür stehen kostenlose Hauptrestaurants, panasiatische Restaurants, Buffets, zwanglose Lokale und gegen Aufpreis auch Spezialitätenrestaurants mit kulinarischen Angeboten aus aller Welt zur Verfügung. Von französischer, italienischer, brasilianischer und japanischer Küche über amerikanische Steakhäuser bis hin zu feinsten Meeresfrüchten - hier wird jeder Geschmack fündig.

Wofür auch immer sie sich entscheiden, exklusive Getränke und Kaffeespezialitäten sind im Preis inbegriffen und Kinder essen kostenlos. Auf ausgewählten Schiffen stehen auch spannende Dinnershows, Dining im Supper-Club-Stil mit Entertainment sowie Dining unter freiem Himmel auf der Promenade The Waterfront zur Wahl.

Preisgekröntes Entertainment

Das preisgekrönte Entertainment von Norwegian Cruise Line bietet den Gästen mit Shows und Lounges für jeden Geschmack und jede Stimmung das faszinierendste Nachtleben auf See. Auf einigen Schiffen sind beliebte Broadway-Musicals im Original zu sehen, wie Jersey Boys, Priscilla, Queen of the Desert – The Musical, Million Dollar Quartet und After Midnight. Andere zeigen ihre eigenen hochwertigen Shows mit Musik im kleineren Rahmen, von der Wiederauferstehung des Cavern Clubs aus Liverpool bis hin zur Inselstimmung von Jimmy Buffett‘s Margaritaville At Sea – und die Tickets für alle Shows sind bereits im Reisepreis enthalten.

Unsere Nachtclubs, Lounges und Partys sind legendär, und wenn Gästen nach Abwechslung zumute ist, können sie die Action in Kasinos oder ein Abendessen mit sensationeller Show in einem eigens dafür entworfenen Theater geniessen – beispielsweise im Spiegel Tent (gegen Aufpreis verfügbar).

Highlights an Bord 
Norwegian Cruise Line betreibt eine der jüngsten Flotten mit 17 innovativen, modernen Premium-Kreuzfahrtschiffen und dem fortlaufenden Engagement, unsere älteren Schiffe im Rahmen des flottenweiten Modernisierungsprogramms The Norwegian Edge® den hohen Standards der neuesten Flottenmitglieder anzugleichen. Jedes Schiff bietet ein umfangreiches Freizeitangebot, von Pools und Spas zum Entspannen über Fitnesscenter bis hin zu den besonderen Highlights einiger Schiffe, wie etwa Hochseilgärten, Kletterwänden, Aqua Parks und Kartbahnen. Es gibt exklusive Lounges, die nur für Erwachsene zugänglich sind, sowie die coolsten Clubs und Aktivitäten für Kinder und Teenager auf See.

Wenn Gäste die Welt von NCL erkunden, müssen sie lediglich einmal auspacken – und haben dann alle Zeit zu geniessen und zu entdecken. So erkunden sie auf sorgfältig geplanten Landausflügen tolle Ziele auf allen fünf Kontinenten und entspannen in der Karibik auf unserer Privatinsel Great Stirrup Cay oder an unserem beliebten Ziel im Resortstil, Harvest Caye.

Deutschsprachiger Gästeservice an Bord
Der exklusive, moderne Stil der Kreuzfahrten von NCL zieht Gäste aus aller Welt an, was für eine einzigartige, internationale Atmosphäre an Bord sorgt. Die Hauptsprache der gesamten Flotte ist Englisch, doch wir möchten sichergehen, dass sich jeder Gast wie zu Hause fühlt, ganz gleich, wohin die Reise führt. Daher wird auf allen Kreuzfahrten Deutsch gesprochen –dazu bieten wir an der Rezeption des Schiffes rund um die Uhr deutschsprachige Unterstützung.

Gedrucktes Material wie Menükarten und unser täglicher Newsletter für Gäste, Freestyle Daily, sind ebenfalls auf Deutsch erhältlich. Und an ausgewählten Reisezielen werden Landausflüge mit deutschsprachigen Reiseleitern angeboten.

Kabinenvielfalt

Norwegian Cruise Line bietet ein umfangreiches Angebot an Unterkunftslösungen für jeden Geschmack, jedes Budget und Reisegruppen jeder Grösse: von modernen, eleganten Kabinen – viele davon mit eigenem Balkon – über Studios, deren Ausstattung und Preis auf Alleinreisende zugeschnitten ist, bis hin zu den luxuriösesten Unterkünften auf See in unseren Suiten und im Suitenkomplex The Haven by Norwegian®. In flexiblen Unterbringungen für Familien, wie Kabinen mit Zusatzbetten, Kabinen mit Verbindungstüren in unterschiedlichen Kategorien und besonders geräumigen Familien Suiten, ist für jeden ausreichend Platz.

Die Studios befinden sich in einem eigenen Komplex mit einer exklusiven Studio Lounge, zugänglich über eine private Schlüsselkarte. The Haven- und Suiten-Gäste geniessen weitere exklusive Extras, von Butler- und Concierge-Services bis hin zu Frühstück und Mittagessen in einem ganz privaten Restaurant und vielem mehr.

The Haven by Norwegian®
The Haven ist ein luxuriöser Privatbereich auf elf Schiffen von Norwegian Cruise Line. Er ist nur über eine private Schlüsselkarte zugänglich und beherbergt die spektakulärsten Suiten, Penthouses und Villen an Bord. Eine Kombination aus exklusivem Boutique-Kreuzfahrtschiff mit einfachem Zugang zur umfangreichen Auswahl an Restaurants, Entertainment und Aktivitäten eines großen, modernen Premium-Kreuzfahrtresorts – das Beste beider Welten.

Gäste von The Haven haben Zugang zu einem privaten Courtyard mit Pool, Sonnendeck, Whirlpool und Fitnessraum und genießen die Vorzüge eines Concierge und eines 24- Stunden-Butlerservices sowie besondere Menüs im The Haven-Restaurant oder Frühstück und Mittagessen in einem ganz privaten Restaurant. Darüber hinaus erhalten Sie ein umfangreiches Getränkepaket, ein Gourmet-Diningpaket, das ausgewählte Spezialitätenrestaurants enthält, kostenloses WLAN und Guthaben für Landausflüge.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

Unsere Meinung 

Das "Freestyle- Cruising"- Konzept mit Premium All Inclusive bietet Ihnen die grösstmögliche Freiheit an Bord mit riesiger Restaurant- Auswahl und die hervorragende Küche an Bord garantieren kulinarische Höhepunkte. Unser Geheimtipp: "The Havan"- Suiten; Sie reisen exklusiv und luxuriös in Ihrer eigenen Wohlfühl- Oase.

AIDA

Geniessen Sie Ihre Ferien in entspannter Atmosphäre mit einer grossen Auswahl an Aktivitäten.

Celebrity Cruises

Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.

Costa Kreuzfahrten

Seit über 70 Jahren steht Costa für echte Gastfreundschaft und ein modernes italienisches Lebensgefühl. 

Cunard Line

Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen. 

Explora Journeys

Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».

Hapag-Lloyd Cruises

Gilt im deutschsprachigen Raum als führender Anbieter von Kreuzfahrten im Luxus- und Expeditionsbereich. 

Holland America Line

Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen. 

MSC Cruises

Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung. 

Norwegian Cruise Line

Eine Kreuzfahrt ohne Zwänge, die zum Erleben, Geniessen und Entdecken einlädt. 

Oceania Cruises

In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt. 

Ponant

Mit den Yachten von PONANT entdecken Sie die Welt.

Princess Cruises

Mit einer Flotte aus modern ausgestatteten Schiffen bringt Princess Cruises Sie zu Ihrem Traumziel. 

Regent Seven Seas Cruises

Luxuriös die sieben Weltmeere entdecken. 

Royal Caribbean International 

Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis. 

Scenic

Preisgekrönte Fluss- und Hochseekreuzfahrten mit den beiden Luxusyachten Scenic Eclipse.

Seabourn

Seabourn macht den Unterschied - "The worlds`s finest ultra-luxury cruise line". 

Sea Cloud

Erleben Sie mit Sea Cloud exklusive Segelerlebnisse und die perfekte Auszeit vom Alltag.

SeaDream Yacht Club 

Unter dem Motto "It`s yachting, not cruising" erwartet Sie ein ungezwungenes und elegantes Schiffserlebnis. 

Silversea

Familiäre Atmosphäre, persönlicher Butler-Service und geräumige Suite mit Meerblick. 

Star Clippers

Traumurlaub unter weissen Segeln. 

TUI Cruises

TUI Cruises bieten Ihnen eine Fülle von Premium- Leistungen.

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