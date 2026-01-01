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Hapag-Lloyd Cruises

"Unterwegs zu immer wieder neuen, spannenden Ufern"

Hapag-Lloyd Cruises gilt im deutschsprachigen Raum als einer der führenden Anbieter von Kreuzfahrten im Luxus- und Expeditionsbereich. Die Schiffe von Hapag-Lloyd Cruises sind herausragend in ihrer Klasse: Luxus pur bieten EUROPA und EUROPA 2, die beide als einzige Schiffe weltweit vom Insight Cruise Guide mit der Höchstnote 5-Sterne-Plus ausgezeichnet wurden. Echte Abenteuer und aussergewöhnliche Routen erwarten Sie mit unseren Expeditionsschiffen HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit. Jede unserer Reisen ist eine Einladung, die Welt mit allen Sinnen zu erleben.

Welches dieser Schiffe zu Ihnen passt, entscheidet sich weniger am Reiseziel als am gewünschten Stil an Bord – klassische Eleganz, moderner Luxus oder echtes Expeditionserlebnis. Unsere Kreuzfahrt-Spezialisten kennen die Flotte im Detail und finden mit Ihnen die passende Kombination aus Schiff, Route und Reisezeit.

Icon map13 Tage
Antike Welten & osmanische Schätze
ab CHF 5347.– / pro Person
ab/bis Athen
Highlights: Overnight auf Mykonos & Istanbul, Antike Highlights: Ephesus & Delos, Boutique-Häfen abseits der Masse
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map17 Tage
Atlantische Wunderwelten entdecken
ab CHF 9673.– / pro Person
ab Sao Miguel bis Hamburg
Highlights: Azoren mit Vulkanlandschaften sowie Wal- und Delfinbeobachtungen, Alle fünf Kanalinseln auf einer Reise...
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map19 Tage
Expedition Afrika & Madagaskars Wildniswelten
ab CHF 8529.– / pro Person
ab Kapstadt bis Port Louis
Highlights: Intensive Tierbeobachtungen mit Walen, Lemuren und Meeresschildkröten, Madagaskar hautnah erleben mit...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map19 Tage
Expedition Grönland, Neufundland und Sankt-Lorenz-Strom
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Naturschauspiel Disko Bucht: glitzernde Eisberge von Deck und vom Zodiac aus bestaunen, Spannende...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map20 Tage
Grosse Expeditionsroute intensiv
ab CHF 19545.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Zodiacanlandungen, Vielfältige Tierwelt, Eindrückliche Landschaften, Expertenwissen an Bord
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map16 Tage
Norwegen im Winter
ab CHF 6787.– / pro Person
ab/bis Hamburg
Highlights: Polarlichter in spektakulärer Kulisse der Fjorde, Lofoten, Nordkap und arktische Winterlandschaften, Gute...
Icon calendar16 Tage / 15 Nächte
Icon map18 Tage
Pazifikküste – intensiv erleben, stilvoll reisen
ab CHF 14020.– / pro Person
ab Colon bis Valparaiso
Highlights: Luxuriöse Expedition mit Hapag-Lloyd Cruises, 5-Länder-Abenteuer: Panama, Kolumbien,Ecuador, Peru, Chile,...
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map13 Tage
Sommerluxus zwischen Portofino und Palma
ab CHF 9055.– / pro Person
ab Civitavecchia bis Palma de Mallorca
Highlights: Portofino, Monte Carlo und Saint-Tropez – die Ikonen des Mittelmeers, Mediterranes Flair von der...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map25 Tage
Vom Pazifik durch den Panamakanal in die Karibik
ab CHF 9150.– / pro Person
ab San Francisco bis Miami
Highlights: Panamakanal-Passage bei Tageslicht, Maya-Kultur & Regenwald-Erlebnisse, Pazifik trifft Karibik –...
Icon calendar25 Tage / 24 Nächte
Icon map13 Tage
Zwischen Fjorden und ewigem Eis
ab CHF 11064.– / pro Person
ab/bis Kangerlussuaq
Highlights: Eqip Sermia-Gletscher & Diskobucht, Inuit-Kultur im hohen Norden Grönlands, Zodiacfahrten zwischen...
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte

Hapag-Lloyd Cruises

 

Hapag-Lloyd Cruises zählt zu den führenden Anbietern im Luxus- und Expeditionssegment und steht für aussergewöhnliche Reisen auf kleinen, exklusiven Schiffen. Die Flotte vereint klassische Luxusreisen auf den vielfach ausgezeichneten Schiffen EUROPA und EUROPA 2 mit modernen Expeditionserlebnissen in den entlegensten Regionen der Welt. Die EUROPA gilt als Inbegriff klassischer Kreuzfahrtkultur und bietet höchsten Komfort, exzellente Gastronomie sowie persönlichen Service in stilvollem Ambiente.

Die EUROPA 2 verbindet modernen Luxus mit einer ungezwungenen Atmosphäre und richtet sich an Gäste, die maximale Freiheit und Individualität schätzen.

 

Expeditionsflotte auf höchstem Niveau

Mit den drei baugleichen Expeditionsschiffen HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit verfügt Hapag-Lloyd Cruises über eine der modernsten Expeditionsflotten weltweit. Mit maximal rund 230 Gästen an Bord ermöglichen die Schiffe intensive Naturerlebnisse in persönlicher Atmosphäre – von der Arktis und Antarktis bis hin zu tropischen Inselwelten und abgelegenen Küstenregionen. Begleitet werden die Reisen von erfahrenen Experten, Wissenschaftlern und Lektoren, die spannende Einblicke in Natur, Tierwelt, Geschichte und Kultur vermitteln. Dank modernster Technik, vieler Aussenflächen und einer grossen Zodiac-Flotte erleben Gäste die Destinationen besonders intensiv und authentisch.

Das Angebot von Hapag-Lloyd Cruises vereint damit luxuriösen Komfort, persönliche Betreuung und aussergewöhnliche Entdeckungen auf höchstem Niveau.

Deutschsprachige Premium- und Luxusklasse

Hapag-Lloyd Cruises besetzt im deutschsprachigen Raum eine besondere Position: Die Reederei verbindet klassische Kreuzfahrtkultur mit anspruchsvollen Expeditionsreisen und richtet sich konsequent an Gäste, die Qualität, Individualität und eine persönliche Atmosphäre höher gewichten als ein grosses Bordangebot. Statt auf hohe Passagierzahlen setzt man auf überschaubare Schiffe, auf denen Service und Gastronomie im Mittelpunkt stehen. Innerhalb unseres Luxus-Kreuzfahrtangebots zählt sie damit zu den gefragtesten Adressen und deckt zugleich den gehobenen Premium-Bereich mit ab.

Zwei Flottencharaktere unter einer Marke

Die Flotte lässt sich in zwei klar unterscheidbare Welten teilen. EUROPA und EUROPA 2 stehen für klassischen beziehungsweise modernen Luxus: Die EUROPA gilt als Inbegriff traditioneller Kreuzfahrtkultur mit stilvollem Ambiente, exzellenter Gastronomie und sehr persönlichem Service, während die EUROPA 2 denselben Anspruch in ein ungezwungenes, legeres Format übersetzt und ihren Gästen maximale Freiheit lässt. Daneben stehen die Expeditionsschiffe HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit, die technisch für entlegene Regionen ausgelegt sind und dennoch einen Komfort bieten, den man auf Expeditionsschiffen nicht selbstverständlich erwartet.

Expeditionskompetenz mit Zodiacs

Auf den HANSEATIC-Schiffen ist Expedition kein Etikett, sondern Programm. Eine grosse Zodiac-Flotte bringt Sie dorthin, wo kein Schiff anlegen kann: an Gletscherkanten, zu Tierkolonien, in enge Fjorde und an unbewohnte Küstenabschnitte. Begleitet werden die Reisen von erfahrenen Expeditionsleitern, Wissenschaftlern und Lektoren, die Natur, Tierwelt, Geschichte und Kultur der Region einordnen. Weil nur wenige Gäste an Bord sind, bleiben die Anlandungen persönlich und die Wartezeiten kurz – ein Unterschied, den Sie bei Expeditionskreuzfahrten deutlich spüren.

Fahrgebiete von den Polarregionen bis zur Weltreise

Die Expeditionsschiffe sind vor allem in Arktis und Antarktis unterwegs, dazu in tropischen Inselwelten und entlang abgelegener Küsten; die klassischen Sommerrouten führen in den hohen Norden, wie Sie ihn auch in unserem Nordeuropa-Programm finden. EUROPA und EUROPA 2 befahren dagegen die grossen Ozeanrouten und verbinden Kontinente – von Asien über den Indischen Ozean bis in die Karibik. Wer mehr Zeit mitbringt, findet in den langen Etappen der Weltreisen das eigentliche Herzstück des Programms.

Für wen die Reederei passt – und wie wir Sie beraten

Hapag-Lloyd Cruises passt zu Ihnen, wenn Sie Deutsch als Bordsprache schätzen, eine hohe Betreuungsdichte erwarten und lieber in kleiner Runde reisen als in einer grossen Bordgesellschaft. Wer klassische Eleganz sucht, ist auf der EUROPA richtig; wer Luxus ohne Formalität möchte, auf der EUROPA 2; wer Natur und Abenteuer sucht, auf einem der HANSEATIC-Schiffe. Weil sich die Schiffe im Charakter deutlich unterscheiden, lohnt sich das Gespräch: Unsere Kreuzfahrt-Spezialisten kennen Flotte, Kabinenkategorien und Routencharakteristik und stimmen Schiff, Fahrgebiet und Reisezeit auf Ihre Wünsche ab. Einen Gesamtüberblick über Reedereien und Reisearten gibt Ihnen unsere Kreuzfahrten-Übersicht.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

AIDA

Geniessen Sie Ihre Ferien in entspannter Atmosphäre mit einer grossen Auswahl an Aktivitäten.

Celebrity Cruises

Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.

Costa Kreuzfahrten

Seit über 70 Jahren steht Costa für echte Gastfreundschaft und ein modernes italienisches Lebensgefühl. 

Cunard Line

Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen. 

Explora Journeys

Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».

Hapag-Lloyd Cruises

Gilt im deutschsprachigen Raum als führender Anbieter von Kreuzfahrten im Luxus- und Expeditionsbereich. 

Holland America Line

Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen. 

MSC Cruises

Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung. 

Norwegian Cruise Line

Eine Kreuzfahrt ohne Zwänge, die zum Erleben, Geniessen und Entdecken einlädt. 

Oceania Cruises

In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt. 

Ponant

Mit den Yachten von PONANT entdecken Sie die Welt.

Princess Cruises

Mit einer Flotte aus modern ausgestatteten Schiffen bringt Princess Cruises Sie zu Ihrem Traumziel. 

Regent Seven Seas Cruises

Luxuriös die sieben Weltmeere entdecken. 

Royal Caribbean International 

Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis. 

Scenic

Preisgekrönte Fluss- und Hochseekreuzfahrten mit den beiden Luxusyachten Scenic Eclipse.

Seabourn

Seabourn macht den Unterschied - "The worlds`s finest ultra-luxury cruise line". 

Sea Cloud

Erleben Sie mit Sea Cloud exklusive Segelerlebnisse und die perfekte Auszeit vom Alltag.

SeaDream Yacht Club 

Unter dem Motto "It`s yachting, not cruising" erwartet Sie ein ungezwungenes und elegantes Schiffserlebnis. 

Silversea

Familiäre Atmosphäre, persönlicher Butler-Service und geräumige Suite mit Meerblick. 

Star Clippers

Traumurlaub unter weissen Segeln. 

TUI Cruises

TUI Cruises bieten Ihnen eine Fülle von Premium- Leistungen.

Das hängt vor allem vom gewünschten Stil an Bord ab: Die EUROPA steht für klassische, elegante Kreuzfahrtkultur, die EUROPA 2 für modernen Luxus in ungezwungener Atmosphäre. Stehen Natur, Tierbeobachtung und Anlandungen im Vordergrund, sind die Schiffe der HANSEATIC-Klasse die richtige Wahl. Gerne grenzen wir die Optionen im Gespräch anhand Ihrer Wunschregion und Reisezeit ein.

Hapag-Lloyd Cruises ist konsequent auf deutschsprachige Gäste ausgerichtet: Service, Bordprogramm, Vorträge und Ausflugsbegleitung finden auf Deutsch statt. Auf der EUROPA 2 ist das Konzept internationaler angelegt und wird zweisprachig geführt, die deutschsprachige Betreuung bleibt aber selbstverständlich. Falls Ihnen dieser Punkt wichtig ist, klären wir ihn vor der Buchung für die konkrete Reise ab.

Eine Expeditionskreuzfahrt richtet sich nach Natur, Wetter und Eisverhältnissen: Das Programm bleibt bewusst flexibel, Anlandungen erfolgen per Zodiac, und ein Expertenteam begleitet die Reise. Eine klassische Luxuskreuzfahrt folgt einem festen Hafenplan und stellt Komfort, Gastronomie und Bordkultur in den Vordergrund. Bei Hapag-Lloyd Cruises finden Sie beides unter einem Dach – ein Vergleich mit Anbietern wie Ponant oder Silversea lohnt sich dennoch.

Wir überblicken das gesamte Kreuzfahrtsortiment und nicht nur eine Reederei und kennen die Unterschiede zwischen Schiffen, Kabinenkategorien und Routen aus der Praxis. So erhalten Sie eine ehrliche Einschätzung, ob Hapag-Lloyd Cruises für Ihre Wunschreise die beste Wahl ist. Auf Wunsch organisieren wir An- und Abreise, Vorprogramme und Verlängerungen gleich mit, sodass Sie ein durchgehend betreutes Paket erhalten.

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