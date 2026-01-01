Hapag-Lloyd Cruises
"Unterwegs zu immer wieder neuen, spannenden Ufern"
Antike Welten & osmanische Schätze
ab CHF 5347.– / pro Person
ab/bis Athen
Highlights: Overnight auf Mykonos & Istanbul, Antike Highlights: Ephesus & Delos, Boutique-Häfen abseits der Masse
13 Tage / 12 Nächte
Atlantische Wunderwelten entdecken
ab CHF 9673.– / pro Person
ab Sao Miguel bis Hamburg
Highlights: Azoren mit Vulkanlandschaften sowie Wal- und Delfinbeobachtungen, Alle fünf Kanalinseln auf einer Reise...
17 Tage / 16 Nächte
Expedition Afrika & Madagaskars Wildniswelten
ab CHF 8529.– / pro Person
ab Kapstadt bis Port Louis
Highlights: Intensive Tierbeobachtungen mit Walen, Lemuren und Meeresschildkröten, Madagaskar hautnah erleben mit...
19 Tage / 18 Nächte
Expedition Grönland, Neufundland und Sankt-Lorenz-Strom
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Naturschauspiel Disko Bucht: glitzernde Eisberge von Deck und vom Zodiac aus bestaunen, Spannende...
19 Tage / 18 Nächte
Grosse Expeditionsroute intensiv
ab CHF 19545.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Zodiacanlandungen, Vielfältige Tierwelt, Eindrückliche Landschaften, Expertenwissen an Bord
20 Tage / 19 Nächte
Norwegen im Winter
ab CHF 6787.– / pro Person
ab/bis Hamburg
Highlights: Polarlichter in spektakulärer Kulisse der Fjorde, Lofoten, Nordkap und arktische Winterlandschaften, Gute...
16 Tage / 15 Nächte
Pazifikküste – intensiv erleben, stilvoll reisen
ab CHF 14020.– / pro Person
ab Colon bis Valparaiso
Highlights: Luxuriöse Expedition mit Hapag-Lloyd Cruises, 5-Länder-Abenteuer: Panama, Kolumbien,Ecuador, Peru, Chile,...
18 Tage / 17 Nächte
Sommerluxus zwischen Portofino und Palma
ab CHF 9055.– / pro Person
ab Civitavecchia bis Palma de Mallorca
Highlights: Portofino, Monte Carlo und Saint-Tropez – die Ikonen des Mittelmeers, Mediterranes Flair von der...
13 Tage / 12 Nächte
Vom Pazifik durch den Panamakanal in die Karibik
ab CHF 9150.– / pro Person
ab San Francisco bis Miami
Highlights: Panamakanal-Passage bei Tageslicht, Maya-Kultur & Regenwald-Erlebnisse, Pazifik trifft Karibik –...
25 Tage / 24 Nächte
Zwischen Fjorden und ewigem Eis
ab CHF 11064.– / pro Person
ab/bis Kangerlussuaq
Highlights: Eqip Sermia-Gletscher & Diskobucht, Inuit-Kultur im hohen Norden Grönlands, Zodiacfahrten zwischen...
13 Tage / 12 Nächte
Hapag-Lloyd Cruises
Hapag-Lloyd Cruises zählt zu den führenden Anbietern im Luxus- und Expeditionssegment und steht für aussergewöhnliche Reisen auf kleinen, exklusiven Schiffen. Die Flotte vereint klassische Luxusreisen auf den vielfach ausgezeichneten Schiffen EUROPA und EUROPA 2 mit modernen Expeditionserlebnissen in den entlegensten Regionen der Welt. Die EUROPA gilt als Inbegriff klassischer Kreuzfahrtkultur und bietet höchsten Komfort, exzellente Gastronomie sowie persönlichen Service in stilvollem Ambiente.
Die EUROPA 2 verbindet modernen Luxus mit einer ungezwungenen Atmosphäre und richtet sich an Gäste, die maximale Freiheit und Individualität schätzen.
Expeditionsflotte auf höchstem Niveau
Mit den drei baugleichen Expeditionsschiffen HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit verfügt Hapag-Lloyd Cruises über eine der modernsten Expeditionsflotten weltweit. Mit maximal rund 230 Gästen an Bord ermöglichen die Schiffe intensive Naturerlebnisse in persönlicher Atmosphäre – von der Arktis und Antarktis bis hin zu tropischen Inselwelten und abgelegenen Küstenregionen. Begleitet werden die Reisen von erfahrenen Experten, Wissenschaftlern und Lektoren, die spannende Einblicke in Natur, Tierwelt, Geschichte und Kultur vermitteln. Dank modernster Technik, vieler Aussenflächen und einer grossen Zodiac-Flotte erleben Gäste die Destinationen besonders intensiv und authentisch.
Das Angebot von Hapag-Lloyd Cruises vereint damit luxuriösen Komfort, persönliche Betreuung und aussergewöhnliche Entdeckungen auf höchstem Niveau.
Deutschsprachige Premium- und Luxusklasse
Hapag-Lloyd Cruises besetzt im deutschsprachigen Raum eine besondere Position: Die Reederei verbindet klassische Kreuzfahrtkultur mit anspruchsvollen Expeditionsreisen und richtet sich konsequent an Gäste, die Qualität, Individualität und eine persönliche Atmosphäre höher gewichten als ein grosses Bordangebot. Statt auf hohe Passagierzahlen setzt man auf überschaubare Schiffe, auf denen Service und Gastronomie im Mittelpunkt stehen. Innerhalb unseres Luxus-Kreuzfahrtangebots zählt sie damit zu den gefragtesten Adressen und deckt zugleich den gehobenen Premium-Bereich mit ab.
Zwei Flottencharaktere unter einer Marke
Die Flotte lässt sich in zwei klar unterscheidbare Welten teilen. EUROPA und EUROPA 2 stehen für klassischen beziehungsweise modernen Luxus: Die EUROPA gilt als Inbegriff traditioneller Kreuzfahrtkultur mit stilvollem Ambiente, exzellenter Gastronomie und sehr persönlichem Service, während die EUROPA 2 denselben Anspruch in ein ungezwungenes, legeres Format übersetzt und ihren Gästen maximale Freiheit lässt. Daneben stehen die Expeditionsschiffe HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit, die technisch für entlegene Regionen ausgelegt sind und dennoch einen Komfort bieten, den man auf Expeditionsschiffen nicht selbstverständlich erwartet.
Expeditionskompetenz mit Zodiacs
Auf den HANSEATIC-Schiffen ist Expedition kein Etikett, sondern Programm. Eine grosse Zodiac-Flotte bringt Sie dorthin, wo kein Schiff anlegen kann: an Gletscherkanten, zu Tierkolonien, in enge Fjorde und an unbewohnte Küstenabschnitte. Begleitet werden die Reisen von erfahrenen Expeditionsleitern, Wissenschaftlern und Lektoren, die Natur, Tierwelt, Geschichte und Kultur der Region einordnen. Weil nur wenige Gäste an Bord sind, bleiben die Anlandungen persönlich und die Wartezeiten kurz – ein Unterschied, den Sie bei Expeditionskreuzfahrten deutlich spüren.
Fahrgebiete von den Polarregionen bis zur Weltreise
Die Expeditionsschiffe sind vor allem in Arktis und Antarktis unterwegs, dazu in tropischen Inselwelten und entlang abgelegener Küsten; die klassischen Sommerrouten führen in den hohen Norden, wie Sie ihn auch in unserem Nordeuropa-Programm finden. EUROPA und EUROPA 2 befahren dagegen die grossen Ozeanrouten und verbinden Kontinente – von Asien über den Indischen Ozean bis in die Karibik. Wer mehr Zeit mitbringt, findet in den langen Etappen der Weltreisen das eigentliche Herzstück des Programms.
Für wen die Reederei passt – und wie wir Sie beraten
Hapag-Lloyd Cruises passt zu Ihnen, wenn Sie Deutsch als Bordsprache schätzen, eine hohe Betreuungsdichte erwarten und lieber in kleiner Runde reisen als in einer grossen Bordgesellschaft. Wer klassische Eleganz sucht, ist auf der EUROPA richtig; wer Luxus ohne Formalität möchte, auf der EUROPA 2; wer Natur und Abenteuer sucht, auf einem der HANSEATIC-Schiffe. Weil sich die Schiffe im Charakter deutlich unterscheiden, lohnt sich das Gespräch: Unsere Kreuzfahrt-Spezialisten kennen Flotte, Kabinenkategorien und Routencharakteristik und stimmen Schiff, Fahrgebiet und Reisezeit auf Ihre Wünsche ab. Einen Gesamtüberblick über Reedereien und Reisearten gibt Ihnen unsere Kreuzfahrten-Übersicht.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
Das hängt vor allem vom gewünschten Stil an Bord ab: Die EUROPA steht für klassische, elegante Kreuzfahrtkultur, die EUROPA 2 für modernen Luxus in ungezwungener Atmosphäre. Stehen Natur, Tierbeobachtung und Anlandungen im Vordergrund, sind die Schiffe der HANSEATIC-Klasse die richtige Wahl. Gerne grenzen wir die Optionen im Gespräch anhand Ihrer Wunschregion und Reisezeit ein.
Hapag-Lloyd Cruises ist konsequent auf deutschsprachige Gäste ausgerichtet: Service, Bordprogramm, Vorträge und Ausflugsbegleitung finden auf Deutsch statt. Auf der EUROPA 2 ist das Konzept internationaler angelegt und wird zweisprachig geführt, die deutschsprachige Betreuung bleibt aber selbstverständlich. Falls Ihnen dieser Punkt wichtig ist, klären wir ihn vor der Buchung für die konkrete Reise ab.
Eine Expeditionskreuzfahrt richtet sich nach Natur, Wetter und Eisverhältnissen: Das Programm bleibt bewusst flexibel, Anlandungen erfolgen per Zodiac, und ein Expertenteam begleitet die Reise. Eine klassische Luxuskreuzfahrt folgt einem festen Hafenplan und stellt Komfort, Gastronomie und Bordkultur in den Vordergrund. Bei Hapag-Lloyd Cruises finden Sie beides unter einem Dach – ein Vergleich mit Anbietern wie Ponant oder Silversea lohnt sich dennoch.
Wir überblicken das gesamte Kreuzfahrtsortiment und nicht nur eine Reederei und kennen die Unterschiede zwischen Schiffen, Kabinenkategorien und Routen aus der Praxis. So erhalten Sie eine ehrliche Einschätzung, ob Hapag-Lloyd Cruises für Ihre Wunschreise die beste Wahl ist. Auf Wunsch organisieren wir An- und Abreise, Vorprogramme und Verlängerungen gleich mit, sodass Sie ein durchgehend betreutes Paket erhalten.
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