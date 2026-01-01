Deutschsprachige Premium- und Luxusklasse

Hapag-Lloyd Cruises besetzt im deutschsprachigen Raum eine besondere Position: Die Reederei verbindet klassische Kreuzfahrtkultur mit anspruchsvollen Expeditionsreisen und richtet sich konsequent an Gäste, die Qualität, Individualität und eine persönliche Atmosphäre höher gewichten als ein grosses Bordangebot. Statt auf hohe Passagierzahlen setzt man auf überschaubare Schiffe, auf denen Service und Gastronomie im Mittelpunkt stehen. Innerhalb unseres Luxus-Kreuzfahrtangebots zählt sie damit zu den gefragtesten Adressen und deckt zugleich den gehobenen Premium-Bereich mit ab.

Zwei Flottencharaktere unter einer Marke

Die Flotte lässt sich in zwei klar unterscheidbare Welten teilen. EUROPA und EUROPA 2 stehen für klassischen beziehungsweise modernen Luxus: Die EUROPA gilt als Inbegriff traditioneller Kreuzfahrtkultur mit stilvollem Ambiente, exzellenter Gastronomie und sehr persönlichem Service, während die EUROPA 2 denselben Anspruch in ein ungezwungenes, legeres Format übersetzt und ihren Gästen maximale Freiheit lässt. Daneben stehen die Expeditionsschiffe HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit, die technisch für entlegene Regionen ausgelegt sind und dennoch einen Komfort bieten, den man auf Expeditionsschiffen nicht selbstverständlich erwartet.

Expeditionskompetenz mit Zodiacs

Auf den HANSEATIC-Schiffen ist Expedition kein Etikett, sondern Programm. Eine grosse Zodiac-Flotte bringt Sie dorthin, wo kein Schiff anlegen kann: an Gletscherkanten, zu Tierkolonien, in enge Fjorde und an unbewohnte Küstenabschnitte. Begleitet werden die Reisen von erfahrenen Expeditionsleitern, Wissenschaftlern und Lektoren, die Natur, Tierwelt, Geschichte und Kultur der Region einordnen. Weil nur wenige Gäste an Bord sind, bleiben die Anlandungen persönlich und die Wartezeiten kurz – ein Unterschied, den Sie bei Expeditionskreuzfahrten deutlich spüren.

Fahrgebiete von den Polarregionen bis zur Weltreise

Die Expeditionsschiffe sind vor allem in Arktis und Antarktis unterwegs, dazu in tropischen Inselwelten und entlang abgelegener Küsten; die klassischen Sommerrouten führen in den hohen Norden, wie Sie ihn auch in unserem Nordeuropa-Programm finden. EUROPA und EUROPA 2 befahren dagegen die grossen Ozeanrouten und verbinden Kontinente – von Asien über den Indischen Ozean bis in die Karibik. Wer mehr Zeit mitbringt, findet in den langen Etappen der Weltreisen das eigentliche Herzstück des Programms.

Für wen die Reederei passt – und wie wir Sie beraten

Hapag-Lloyd Cruises passt zu Ihnen, wenn Sie Deutsch als Bordsprache schätzen, eine hohe Betreuungsdichte erwarten und lieber in kleiner Runde reisen als in einer grossen Bordgesellschaft. Wer klassische Eleganz sucht, ist auf der EUROPA richtig; wer Luxus ohne Formalität möchte, auf der EUROPA 2; wer Natur und Abenteuer sucht, auf einem der HANSEATIC-Schiffe. Weil sich die Schiffe im Charakter deutlich unterscheiden, lohnt sich das Gespräch: Unsere Kreuzfahrt-Spezialisten kennen Flotte, Kabinenkategorien und Routencharakteristik und stimmen Schiff, Fahrgebiet und Reisezeit auf Ihre Wünsche ab. Einen Gesamtüberblick über Reedereien und Reisearten gibt Ihnen unsere Kreuzfahrten-Übersicht.