Geheimtipp Alaska – Reisen vom Spezialisten
Nordamerika & Alaska – Natur pur
Spezialisten-Team
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Ein Ort für Naturfreunde – Alaska
Mächtige Berge, dichte Wälder und beeindruckende Tiere wie Grizzlybären sorgen dafür, dass Alaska so interessant ist. Malerische Städte wie Ketchikan, Juneau und Skagway tragen ebenfalls zur Attraktivität Alaskas bei und sind ein wundervolles Ziel für einen Landgang. Beeindruckende Exkursionen zu Ureinwohnern dieser Region runden das reichhaltige kulturelle Angebot auf Alaska Kreuzfahrten ab. Sie zeigen hautnah, wie einzigartig der US-Bundesstaat dank seiner indianischen Kultur und Geschichte ist.
Indian Summer in Ostkanada – ein Erlebnis für Geniesser
Landschaftlich ebenfalls einzigartig und darüber hinaus sehr harmonisch ist die Ostküste Nordamerikas, die viele Highlights zu bieten hat. Besonders sehenswert ist diese Region im Herbst, wenn der sogenannte Indian Summer Saison hat und die Bäume der Gegend in vielen verschiedenen Rottönen erstrahlen. Hummer probieren an der Küste von Maine und durch charakterstarke Städte wie Montreal und Quebec streifen – das sind nur einige der Unternehmungen, die Ihnen auf einer Kreuzfahrt an die Ostküste Amerikas zur Auswahl stehen.
Sehr beliebt ist auch ein Abstecher in die Ostküstenmetropole Boston, in der vor allem die Geschichte der Region allgegenwärtig ist.
77 Tage, ein ganzer Kontinent
ab CHF 48375.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: «Silver Ray» als modernes All-Suite-Luxusschiff mit Butler-Service und spektakulären Panoramablicken auf...
78 Tage / 77 Nächte
Alaska intensiv – Fjorde, Gletscher & wilde Naturwelten
ab CHF 9450.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Hubbard Glacier sowie Endicott und Tracy Arm Fjord, Kodiak, Sitka und Skagway mit ihrer bewegten...
15 Tage / 14 Nächte
Belugawale & Eisbären im Sommer
ab CHF 6052.– / pro Person
ab/bis Winnipeg
Highlights: Belugawaltouren, Vorträge über die Tundra und die arktische Wildnis, Tour mit Expeditions-Charakter
7 Tage / 6 Nächte
Bärenbeobachtung Berry Island Wilderness Lodge
ab CHF 3665.– / pro Person
ab/bis Alder Bay
Highlights: Wal- und Bärenbeobachtung, Exklusive Lodge-Erfahrung, Indigene Kultur erleben, Natur pur & Ruhe
4 Tage / 3 Nächte
Bärenbeobachtung in der Spirit Bear Lodge
ab CHF 6180.– / pro Person
ab/bis Vancouver
Highlights: Great Bear Rainforest, Wal- und Bärenbeobachtungstouren, Kajakfahren, Indigene Traditionen
5 Tage / 4 Nächte
Bärenbeobachtung Knight Inlet Lodge 4 Tage
ab CHF 2895.– / pro Person
ab/bis Campbell River
Highlights: Bärenbeobachtungstouren, Bootsfahrt durch Glendale Cove, Kajak fahren, Wanderungen
4 Tage / 3 Nächte
Cartagena und den Panamakanal stillvoll erleben
Preis auf Anfrage
ab Miami bis Los Angeles
Highlights: Premierenreise auf dem neuesten Schiff der Flotte, Durchfahrt des Panamakanals, Cartagena –...
15 Tage / 14 Nächte
Durchquerung der Nordwestpassage
ab CHF 36955.– / pro Person
ab Toronto bis Anchorage
Highlights: Bestaunen des UNESCO-Weltkulturerbe Ilulissat-Eisfjord, Wandern auf Devon Island, der größten unbewohnten...
29 Tage / 28 Nächte
Eine zauberhafte Reise zu den Kleinen Antillen
ab CHF 4410.– / pro Person
ab Miami bis Bridgetown
Highlights: Neustes Schiff der Flotte, Inselperlen der Karibik wie Grenada , Atemberaubende Landschaften, die...
10 Tage / 9 Nächte
Endlose Traumstrände der Karibik
ab CHF 1870.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: Great Stirrup Cay, die Privatinsel von NCL, Der erste Aqua Slidecoaster auf See an Bord der neuen...
8 Tage / 7 Nächte
Entdeckerreise durch den Panamakanal
ab CHF 4390.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Festungsstadt Cartagena, Panamakanal, Idyllische Fischerdörfer, Bucht von «Lands End»
19 Tage / 18 Nächte
Geführte Bahnreise – USA Transkontinental
ab CHF 10660.– / pro Person
ab New York bis San Francisco
Highlights: Deutsch geführte Rundreise, Erleben Sie einige der Höhepunkte der USA
13 Tage / 12 Nächte
Inselwelten Hawaiis
ab CHF 2802.– / pro Person
ab/bis Honolulu
Highlights: Vielfältige Restauranterlebnisse ohne feste Tischzeiten, Preisgekröntes Entertainment, Aqua Parks,...
8 Tage / 7 Nächte
Kanada & Neuengland mit der Seabourn Quest
Preis auf Anfrage
ab Montreal bis New York
Highlights: Historisches Québec, Saguenay-Fjord-Nationalpark, Malerisches Cap-aux-Meules, Halifax - Stadt der Bäume
13 Tage / 12 Nächte
Kontraste zwischen Küsten, Kulturen und Klimazonen
ab CHF 6559.– / pro Person
ab Montreal bis Miami
Highlights: «Silver Shadow» als kleines, elegantes Boutique-Schiff , Farbenprächtiges Herbstlaub entlang Kanadas und...
15 Tage / 14 Nächte
Luxuriöse Weltreise über drei Ozeane
ab CHF 96075.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Erstklassiges Luxuskreuzfahrtschiff «Silver Dawn», Inselhüpfen im Pazifik: Hawaii, Französisch-Polynesien...
149 Tage / 148 Nächte
Mississippi Raddampfer - Lower Mississippi
Preis auf Anfrage
Highlights: New Orleans, St. Francisville - die malerische Stadt auf den Klippen, Natchez - Das Zentrum des...
5 Tage / 4 Nächte
Mississippi Raddampfer - Upper Mississippi & Illinois River
Preis auf Anfrage
ab St. Louis bis Minneapolis
Highlights:
9 Tage / 8 Nächte
Ostkanada Highlights 12 Tage
ab CHF 2780.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Die facettenreichen Grossstädte Toronto und Montréal, Savoire-vivre in Québec City, Idyllische 1000...
12 Tage / 11 Nächte
Ostkanada Highlights 9 Tage
ab CHF 2075.– / pro Person
ab/bis Toronto
Highlights: Die grösseren Städte Ostkanadas, Savoire-vivre in Québec City, Idyllische 1000 Islands Region, Algonquin...
9 Tage / 8 Nächte
Ostkanada Highlights 9 Tage
ab CHF 2210.– / pro Person
ab Montréal bis Toronto
Highlights: Die grossen Städte Ostkanadas, Savoire-vivre in Québec City, Idyllische 1000 Islands Region, Algonquin...
9 Tage / 8 Nächte
Premierenreise der Seven Seas Prestige™
ab CHF 6801.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: Premierenreise auf dem neuesten Schiff der Flotte, Mittelamerika intensiv erleben: Guatemala, Belize,...
12 Tage / 11 Nächte
Silversea Weltreise 2029
ab CHF 77990.– / pro Person
ab San Diego bis Singapur
Highlights: Abgelegene Inseln und selten besuchte Häfen im Pazifik, 17 Übernachtungen für intensive Erlebnisse an...
126 Tage / 125 Nächte
Südpazifik-Traum für grosse und kleine Entdecker
ab CHF 5790.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Traumstrände auf Hawaii, Wunderschöne Südsee-Inseln, Bay of Islands, Blue Mountains
31 Tage / 30 Nächte
Trauminseln und exotische Farben erleben
ab CHF 1716.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: Brandneue «Norwegian Luna», 10-stöckige Free-Fall Rutsche, St. Thomas – Hafenstadt mit Shopping und...
8 Tage / 7 Nächte
Tropischer Inselzauber
ab CHF 4365.– / pro Person
ab Miami bis Florida
Highlights: «Silver Ray» im Panorama-Design der Nova-Klasse, 11-tägige Karibik-Entdeckungsreise durch türkisfarbene...
12 Tage / 11 Nächte
Vom Pazifik durch den Panamakanal in die Karibik
ab CHF 9150.– / pro Person
ab San Francisco bis Miami
Highlights: Panamakanal-Passage bei Tageslicht, Maya-Kultur & Regenwald-Erlebnisse, Pazifik trifft Karibik –...
25 Tage / 24 Nächte
Von Alaska nach Japan
ab CHF 1507.– / pro Person
ab Seattle bis Yokohama
Highlights: Seattle - Heimat der ersten Starbucks-Filiale, Majestätisches Alaska mit Gletschern und Fjorden,...
16 Tage / 15 Nächte
Weltreise: Legenden des Pazifiks
ab CHF 81965.– / pro Person
ab Los Angeles bis San Francisco
Highlights: Entdeckung von 73 UNESCO-Welterbestätten, Erkundung von 40 Ländern auf sechs Kontinenten, Besuch von zwei...
134 Tage / 133 Nächte
Zeit für Genuss – auf grosser Überfahrt
ab CHF 7065.– / pro Person
ab New York bis Barcelona
Highlights: Luxusreise auf dem neuesten Schiff der Flotte, Inselperlen wie die Bermudas und Madeira, Bis zu...
15 Tage / 14 Nächte
Zwischen Dschungel, Pazifik und Kultur reisen
ab CHF 3244.– / pro Person
ab Miami bis Los Angeles
Highlights: Die «Norwegian Joy» – mit Go-Kartbahn, Panama‑Kanal – spektakulärer Wasserweg , Cartagena...
16 Tage / 15 Nächte
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