Geheimtipp Alaska – Reisen vom Spezialisten

Indian Summer in Ostkanada – ein Erlebnis für Geniesser

Landschaftlich ebenfalls einzigartig und darüber hinaus sehr harmonisch ist die Ostküste Nordamerikas, die viele Highlights zu bieten hat. Besonders sehenswert ist diese Region im Herbst, wenn der sogenannte Indian Summer Saison hat und die Bäume der Gegend in vielen verschiedenen Rottönen erstrahlen. Hummer probieren an der Küste von Maine und durch charakterstarke Städte wie Montreal und Quebec streifen – das sind nur einige der Unternehmungen, die Ihnen auf einer Kreuzfahrt an die Ostküste Amerikas zur Auswahl stehen.

Sehr beliebt ist auch ein Abstecher in die Ostküstenmetropole Boston, in der vor allem die Geschichte der Region allgegenwärtig ist.