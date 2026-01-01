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Genuss, Kultur und Küstenlandschaften ab Lissabon

Diese 12-tägige Reise führt Sie von Lissabon entlang der Atlantikküste bis nach Southampton – eine Route voller kulinarischer Höhepunkte, kultureller Entdeckungen und abwechslungsreicher Küstenlandschaften. Über Vigo, La Coruña, Santander und Bilbao erreichen Sie Bordeaux, wo gleich zwei Übernachtungen Zeit bieten, die Region während der Weinlese intensiv zu erleben. Weiter geht es nach Saint-Malo und St. Helier, bevor Ihre Reise in England endet. An Bord der «Silver Dawn» geniessen Sie feinste Gastronomie, persönlichen Service und viel Raum zum Entspannen – die perfekte Ergänzung zu dieser stilvollen Reise durch fünf Länder.

Reisedatum
01.10. - 13.10.2026
Genuss, Kultur und Küstenlandschaften ab Lissabon
ab CHF 5966.– / pro Person
ab Lissabon bis Southampton
Highlights:
- «Silver Dawn» als elegantes All-Suite-Luxusschiff mit persönlichem Butler-Service
- Feine Gourmetküche auf höchstem Niveau in mehreren Spezialitätenrestaurants
- Zwei Übernachtungen im Raum Bordeaux mit einmaligen Weinmomenten
- Charmante Küstenstädte wie Bilbao, Saint-Malo und St. Helier entdecken
Icon calendar 13 Tage / 12 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Lissabon

Sie beginnen Ihre Reise in Lissabon, wo sanfte Hügel, farbenfrohe Häuser und historische Viertel eine einladende Atmosphäre schaffen. Bevor Sie an Bord gehen, haben Sie Zeit, durch die Altstadt zu schlendern und die unverwechselbare Stimmung der portugiesischen Metropole zu geniessen.

2. Tag Erholung auf See

Heute geniessen Sie einen entspannten Tag auf dem Meer, während das Schiff Richtung Norden fährt. Sie können das Bordprogramm erkunden oder sich einfach zurücklehnen und die ruhige See beobachten.

3. Tag Vigo

Vigo empfängt Sie mit frischer Atlantikluft und einer lebendigen Hafenatmosphäre. Sie erkunden die Gassen der Altstadt oder nutzen die Gelegenheit, die natürliche Schönheit der galicischen Küste kennenzulernen.

4. Tag La Coruna

In La Coruna erwartet Sie eine harmonische Mischung aus Kultur und Küstenpanorama. Sie besuchen historische Wahrzeichen oder geniessen den Blick auf das Meer von den modernen Promenaden der Stadt.

5. Tag Santander

Santander präsentiert sich mit eleganten Stadtteilen und langen Sandstränden entlang der Bucht. Bei einem Spaziergang erleben Sie die ruhige, maritime Atmosphäre und die abwechslungsreiche Architektur der Region.

6. Tag Bilbao

In Bilbao entdecken Sie eine Stadt, die Tradition und innovative Moderne fein miteinander verbindet. Sie haben Gelegenheit, entlang des Flusses zu flanieren oder die kulturelle Vielfalt der Stadt zu erkunden.

7-9. Tag Bordeaux

Während Ihres Aufenthalts in Bordeaux geniessen Sie drei Tage voller Eleganz, Architektur und kulinarischer Highlights. Die Stadt beeindruckt mit prachtvollen Boulevards, historischen Plätzen und naturnahen Weinlandschaften in der Umgebung. Sie tauchen tief in die Kultur der Region ein und erleben die französische Lebensart in all ihren Facetten.

10. Tag Erholung auf See

Ein weiterer Tag auf See bietet Ihnen die Möglichkeit, die vielen Eindrücke der vergangenen Tage in Ruhe sacken zu lassen. Vielleicht entspannen Sie im Spa oder geniessen die sonnigen Momente an Deck.

11. Tag Saint Malo

Saint Malo begrüsst Sie mit gewaltigen Stadtmauern und dem charakteristischen Charme der Bretagne. Sie erkunden die engen Gassen der Altstadt und erleben die kraftvolle Küstenlandschaft, die diese Region prägt.

12. Tag St. Helier

In St. Helier erwartet Sie ein harmonisches Zusammenspiel aus britischer Gelassenheit und mildem Inselklima. Sie entdecken kleine Geschäfte, historische Orte und die ruhigen Küstenabschnitte Jersey’s.

13. Tag Southampton

Ihre Reise endet in Southampton, wo Sie sich von Ihrem Schiff verabschieden. Mit vielen neuen Eindrücken treten Sie Ihre Weiter- oder Heimreise an und blicken auf abwechslungsreiche Tage entlang der Küsten Westeuropas zurück.

Kreuzfahrt 13 Tage ab Lissabon bis Southampton
Im Preis inbegriffen
  • Classic Veranda Suite mit privater Veranda
  • Persönlicher Butler-Service
  • Kulinarische Vielfalt in allen Restaurants
  • Spezialitätenrestaurants
  • Erlesene Premium-Getränke, Champagner, Weine und Spirituosen
  • Bordguthaben (je nach Buchungsklasse)
  • 24 Stunden In-Suite Dining auf höchstem Niveau
  • Sämtliche Trinkgelder an Bord bereits inkludiert
  • Unbegrenztes Premium-WiFi während der gesamten Reise
Nicht im Preis inbegriffen
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • Weitere Landausflüge
  • Medizinische Versorgung
  • Reiseversicherung
Hinweis
  • Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
  • Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.

Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 5966.– / pro Person

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