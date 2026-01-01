1 . Tag Lissabon Sie beginnen Ihre Reise in Lissabon, wo sanfte Hügel, farbenfrohe Häuser und historische Viertel eine einladende Atmosphäre schaffen. Bevor Sie an Bord gehen, haben Sie Zeit, durch die Altstadt zu schlendern und die unverwechselbare Stimmung der portugiesischen Metropole zu geniessen.

2 . Tag Erholung auf See Heute geniessen Sie einen entspannten Tag auf dem Meer, während das Schiff Richtung Norden fährt. Sie können das Bordprogramm erkunden oder sich einfach zurücklehnen und die ruhige See beobachten.

3 . Tag Vigo Vigo empfängt Sie mit frischer Atlantikluft und einer lebendigen Hafenatmosphäre. Sie erkunden die Gassen der Altstadt oder nutzen die Gelegenheit, die natürliche Schönheit der galicischen Küste kennenzulernen.

4 . Tag La Coruna In La Coruna erwartet Sie eine harmonische Mischung aus Kultur und Küstenpanorama. Sie besuchen historische Wahrzeichen oder geniessen den Blick auf das Meer von den modernen Promenaden der Stadt.

5 . Tag Santander Santander präsentiert sich mit eleganten Stadtteilen und langen Sandstränden entlang der Bucht. Bei einem Spaziergang erleben Sie die ruhige, maritime Atmosphäre und die abwechslungsreiche Architektur der Region.

6 . Tag Bilbao In Bilbao entdecken Sie eine Stadt, die Tradition und innovative Moderne fein miteinander verbindet. Sie haben Gelegenheit, entlang des Flusses zu flanieren oder die kulturelle Vielfalt der Stadt zu erkunden.

7-9 . Tag Bordeaux Während Ihres Aufenthalts in Bordeaux geniessen Sie drei Tage voller Eleganz, Architektur und kulinarischer Highlights. Die Stadt beeindruckt mit prachtvollen Boulevards, historischen Plätzen und naturnahen Weinlandschaften in der Umgebung. Sie tauchen tief in die Kultur der Region ein und erleben die französische Lebensart in all ihren Facetten.

10 . Tag Erholung auf See Ein weiterer Tag auf See bietet Ihnen die Möglichkeit, die vielen Eindrücke der vergangenen Tage in Ruhe sacken zu lassen. Vielleicht entspannen Sie im Spa oder geniessen die sonnigen Momente an Deck.

11 . Tag Saint Malo Saint Malo begrüsst Sie mit gewaltigen Stadtmauern und dem charakteristischen Charme der Bretagne. Sie erkunden die engen Gassen der Altstadt und erleben die kraftvolle Küstenlandschaft, die diese Region prägt.

12 . Tag St. Helier In St. Helier erwartet Sie ein harmonisches Zusammenspiel aus britischer Gelassenheit und mildem Inselklima. Sie entdecken kleine Geschäfte, historische Orte und die ruhigen Küstenabschnitte Jersey’s.

13 . Tag Southampton Ihre Reise endet in Southampton, wo Sie sich von Ihrem Schiff verabschieden. Mit vielen neuen Eindrücken treten Sie Ihre Weiter- oder Heimreise an und blicken auf abwechslungsreiche Tage entlang der Küsten Westeuropas zurück.