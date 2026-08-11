1 . Tag Athen Ihre Mittelmeerreise beginnt im Hafen von Piräus. Nach der Einschiffung an Bord der neuen Seven Seas Grandeur bleibt Zeit, das elegante Design und das grosszügige Raumgefühl dieses aussergewöhnlichen Schiffs kennenzulernen. Am frühen Abend verlässt das Schiff die Küste Attikas und nimmt Kurs auf die Ägäis.

2 . Tag Mykonos Mykonos empfängt Sie mit strahlend weisser Architektur, kleinen Gassen und dem typischen Lebensgefühl der Kykladen. Ob entspanntes Flanieren, kulturelle Entdeckungen oder Zeit am Meer – dieser Tag verbindet Eleganz und Leichtigkeit.

3 . Tag Katakolon In Katakolon öffnet sich das Tor zur antiken Geschichte Griechenlands. Von hier aus lassen sich die Ausgrabungsstätten von Olympia erkunden, wo die Olympischen Spiele ihren Ursprung fanden. Ein Ort von grosser historischer Bedeutung in ruhiger Umgebung.

4 . Tag Tag auf See

5 . Tag Valletta Valletta beeindruckt durch ihre kompakte Altstadt, mächtige Befestigungsanlagen und eine aussergewöhnliche Dichte an Geschichte. Die Stadt ist UNESCO‑Welterbe und vereint kulturelle Tiefe mit mediterraner Atmosphäre.

6 . Tag Messina Messina liegt strategisch an der Meerenge zwischen Sizilien und dem italienischen Festland. Der Hafen bietet Zugang zu historischen Städten, Barockarchitektur und Ausblicken auf den Ätna – ein Tag voller Kontraste.

7 . Tag Neapel Neapel begeistert durch lebendige Straßen, kulinarische Traditionen und die Nähe zu weltberühmten Stätten wie Pompeji oder der Amalfiküste. Geschichte, Alltag und mediterrane Energie verschmelzen hier zu einem intensiven Erlebnis.

8 . Tag Civitavecchia Am frühen Morgen erreicht die Seven Seas Grandeur den Hafen von Civitavecchia. Nach der Ausschiffung bietet sich die Möglichkeit, die Ewige Stadt Rom individuell zu entdecken oder die Heimreise anzutreten.