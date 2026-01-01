Kreuzfahrt

Die 15-Nächte-Kreuzfahrt mit dem Luxusschiff Seven Seas Voyager beginnt am 17. Januar 2027 in Port Louis, der lebendigen Hauptstadt von Mauritius. Umgeben von üppigen Bergen und türkisfarbenem Meer, bietet der Startpunkt eine ideale Einstimmung auf eine aussergewöhnliche Reise entlang des südlichen Indischen Ozeans.



Am zweiten Tag erreicht das Schiff die Insel Réunion, ein französisches Überseegebiet mit dramatischen Vulkanlandschaften und tropischer Vegetation. Nach einem Seetag nimmt die Voyager Kurs auf Madagaskar – eine Insel mit einzigartiger Flora und Fauna.

Zwei Stopps stehen hier auf dem Programm: Fort Dauphin im Südosten mit unberührten Stränden und Naturreservaten sowie Toliara im trockenen Südwesten, bekannt für Korallenriffe und baobab-gesäumte Landschaften.



Es folgt eine ruhige Passage durch den Mosambik-Kanal, wo Erholung an Bord und Panoramaaussichten im Vordergrund stehen. Die Reise führt weiter nach Maputo, der Hauptstadt Mosambiks – eine Stadt mit kolonialem Erbe, farbenfrohen Märkten und portugiesisch beeinflusster Küche.



Südlich von Maputo beginnt der Teil der Route entlang der südafrikanischen Küste.

In Durban verweilt die Voyager gleich zwei Tage – ideal, um diese dynamische Metropole mit ihren goldenen Stränden und multikultureller Atmosphäre ausgiebig zu erkunden. Danach geht es entlang der subtropischen Küste weiter nach East London, einer charmanten Hafenstadt an der Mündung des Buffalo-Flusses.



Am folgenden Tag erreicht das Schiff Port Elizabeth (heute Gqeberha), ein beliebtes Tor zur berühmten Garden Route. Ein weiterer Höhepunkt ist der Besuch in Mossel Bay, bekannt für seine schöne Lage an steilen Klippen und als Ort der frühen europäischen Entdeckergeschichte.



Die Kreuzfahrt findet ihren glanzvollen Abschluss am 1.

Februar 2027 in Kapstadt, einer der eindrucksvollsten Städte Afrikas. Der Blick auf den majestätischen Tafelberg, die Nähe zu Weingütern, historischen Vierteln und Naturwundern wie dem Kap der Guten Hoffnung machen die Ankunft zu einem unvergesslichen Finale.