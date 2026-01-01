Holland America Line
"A Signature of Excellence"
Australien & Neuseeland Abenteuer
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Sydney
Highlights: Erleben Sie den imposanten Fiordland National Park in Neuseeland, Lassen Sie sich von dynamischen Städten...
15 Tage / 14 Nächte
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Reisen mit Holland America Line
Holland America Line ist die «Grande Dame» der grossen, internationalen Kreuzfahrt Reedereien. Der Name verweist schon auf die europäischen Wurzeln des Unternehmens, dessen über 143 jährigen Geschichte bis ins vorletzte Jahrhundert zurückreicht. Aufgrund dieser langen Geschichte steht Holland America Line für klassische Kreuzfahrten, bei denen die ursprünglichen Werte von Gastfreundschaft und maritimer Traditionen hochgehalten werden: Erleben, Erfahren, Entdecken, Eintauchen in Meer und Stille.
Ganz gleich, ob Sie eine Mittelmeerkreuzfahrt buchen oder eine Entdeckungsreise Downunder in Australien; ob Sie für eine Inside Passage-Entdeckungsreise entlang Alaskas Küsten einschiffen oder mit der Holland America Line das faszinierende, exotische Asien erleben – bei jeder Kreuzfahrt stehen die Weite des Meeres, das Erleben der Natur und das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen im Mittelpunkte des Reise-Erlebnisses.
Geniessen Sie den zuvorkommenden und unvergleichlich, freundlichen Service an Bord der mittelgrossen Schiffe, die mit ihrer klassischen Eleganz die lange Geschichte stolz zur Schaustellen. Zudem bietet das «small ship feeling»-Konzept mit den klein gehaltenen öffentlichen Räumen für eine angenehme, ruhige und relaxte Atmosphäre. Erleben Sie die Welt von Holland America Line, während Sie stilvoll und traditionell die Welt selbst entdecken.
Die eleganten, mittelgrossen und geräumigen Schiffe der Holland America Line bieten vor allem sehr viel persönlichen Freiraum für ein klassisches Kreuzfahrterlebnis: Alle Schiffe haben beispielsweise ein umlaufendes Teakholz-Promenadendeck, oder das traditionelle läuten der Bellboys zum Dinner und die «Formal Evenings», an denen die Gäste im grossen Restaurant auch die grosse Garderobe tragen dürfen. Was die Schiffe miteinander verbindet, ist der herausragende und immer wieder preisgekrönte Service.
Unsere Meinung
Der Spezialist für Alaska, Asien und Australien- Kreuzfahrten. Elegante, mittelgrosse Schiffe und viele ausführliche (in Englisch) angebotenen Vor- und Nachprogramme. Traditionelle Reederei mit viel maritimem Charme und freundlichem, zuvorkommendem Service.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
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