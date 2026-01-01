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Holland America Line

"A Signature of Excellence"

Holland American Line ist die "Grande Dame" der grosse, internationalen Kreuzfahrt- Reedereien. Der Name verweist schon auf die europäischen Wurzeln des Unternehmens, dessen Geschichte bis ins vorletze Jahrhundert zurückreicht. Aufgrund dieser langen Geschichte steht Holland American Line für klassische Kreuzfahrten, bei denen die ursprünglichen Werte von Gastfreundschaft und maritimer Traditionen hochgehalten werden: Erleben, Erfahren, Entdecken, Eintauchen in Meer und Stille.

Icon map15 Tage
Australien & Neuseeland Abenteuer
Preis auf Anfrage
ab Auckland bis Sydney
Highlights: Erleben Sie den imposanten Fiordland National Park in Neuseeland, Lassen Sie sich von dynamischen Städten...
Icon calendar15 Tage / 14 Nächte
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Reisen mit Holland America Line

Holland America Line ist die «Grande Dame» der grossen, internationalen Kreuzfahrt Reedereien. Der Name verweist schon auf die europäischen Wurzeln des Unternehmens, dessen über 143 jährigen Geschichte bis ins vorletzte Jahrhundert zurückreicht. Aufgrund dieser langen Geschichte steht Holland America Line für klassische Kreuzfahrten, bei denen die ursprünglichen Werte von Gastfreundschaft und maritimer Traditionen hochgehalten werden: Erleben, Erfahren, Entdecken, Eintauchen in Meer und Stille.

Ganz gleich, ob Sie eine Mittelmeerkreuzfahrt buchen oder eine Entdeckungsreise Downunder in Australien; ob Sie für eine Inside Passage-Entdeckungsreise entlang Alaskas Küsten einschiffen oder mit der Holland America Line das faszinierende, exotische Asien erleben – bei jeder Kreuzfahrt stehen die Weite des Meeres, das Erleben der Natur und das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen im Mittelpunkte des Reise-Erlebnisses.

Geniessen Sie den zuvorkommenden und unvergleichlich, freundlichen Service an Bord der mittelgrossen Schiffe, die mit ihrer klassischen Eleganz die lange Geschichte stolz zur Schaustellen. Zudem bietet das «small ship feeling»-Konzept mit den klein gehaltenen öffentlichen Räumen für eine angenehme, ruhige und relaxte Atmosphäre. Erleben Sie die Welt von Holland America Line, während Sie stilvoll und traditionell die Welt selbst entdecken.

Die eleganten, mittelgrossen und geräumigen Schiffe der Holland America Line bieten vor allem sehr viel persönlichen Freiraum für ein klassisches Kreuzfahrterlebnis: Alle Schiffe haben beispielsweise ein umlaufendes Teakholz-Promenadendeck, oder das traditionelle läuten der Bellboys zum Dinner und die «Formal Evenings», an denen die Gäste im grossen Restaurant auch die grosse Garderobe tragen dürfen. Was die Schiffe miteinander verbindet, ist der herausragende und immer wieder preisgekrönte Service.

Unsere Meinung 

Der Spezialist für Alaska, Asien und Australien- Kreuzfahrten. Elegante, mittelgrosse Schiffe und viele ausführliche (in Englisch) angebotenen Vor- und Nachprogramme. Traditionelle Reederei mit viel maritimem Charme und freundlichem, zuvorkommendem Service.

AIDA

Geniessen Sie Ihre Ferien in entspannter Atmosphäre mit einer grossen Auswahl an Aktivitäten.

Celebrity Cruises

Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.

Costa Kreuzfahrten

Seit über 70 Jahren steht Costa für echte Gastfreundschaft und ein modernes italienisches Lebensgefühl. 

Cunard Line

Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen. 

Explora Journeys

Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».

Hapag-Lloyd Cruises

Gilt im deutschsprachigen Raum als führender Anbieter von Kreuzfahrten im Luxus- und Expeditionsbereich. 

Holland America Line

Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen. 

MSC Cruises

Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung. 

Norwegian Cruise Line

Eine Kreuzfahrt ohne Zwänge, die zum Erleben, Geniessen und Entdecken einlädt. 

Oceania Cruises

In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt. 

Ponant

Mit den Yachten von PONANT entdecken Sie die Welt.

Princess Cruises

Mit einer Flotte aus modern ausgestatteten Schiffen bringt Princess Cruises Sie zu Ihrem Traumziel. 

Regent Seven Seas Cruises

Luxuriös die sieben Weltmeere entdecken. 

Royal Caribbean International 

Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis. 

Scenic

Preisgekrönte Fluss- und Hochseekreuzfahrten mit den beiden Luxusyachten Scenic Eclipse.

Seabourn

Seabourn macht den Unterschied - "The worlds`s finest ultra-luxury cruise line". 

Sea Cloud

Erleben Sie mit Sea Cloud exklusive Segelerlebnisse und die perfekte Auszeit vom Alltag.

SeaDream Yacht Club 

Unter dem Motto "It`s yachting, not cruising" erwartet Sie ein ungezwungenes und elegantes Schiffserlebnis. 

Silversea

Familiäre Atmosphäre, persönlicher Butler-Service und geräumige Suite mit Meerblick. 

Star Clippers

Traumurlaub unter weissen Segeln. 

TUI Cruises

TUI Cruises bieten Ihnen eine Fülle von Premium- Leistungen.

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