Reisen mit Holland America Line

Holland America Line ist die «Grande Dame» der grossen, internationalen Kreuzfahrt Reedereien. Der Name verweist schon auf die europäischen Wurzeln des Unternehmens, dessen über 143 jährigen Geschichte bis ins vorletzte Jahrhundert zurückreicht. Aufgrund dieser langen Geschichte steht Holland America Line für klassische Kreuzfahrten, bei denen die ursprünglichen Werte von Gastfreundschaft und maritimer Traditionen hochgehalten werden: Erleben, Erfahren, Entdecken, Eintauchen in Meer und Stille.

Ganz gleich, ob Sie eine Mittelmeerkreuzfahrt buchen oder eine Entdeckungsreise Downunder in Australien; ob Sie für eine Inside Passage-Entdeckungsreise entlang Alaskas Küsten einschiffen oder mit der Holland America Line das faszinierende, exotische Asien erleben – bei jeder Kreuzfahrt stehen die Weite des Meeres, das Erleben der Natur und das Kennenlernen fremder Länder und Kulturen im Mittelpunkte des Reise-Erlebnisses.

Geniessen Sie den zuvorkommenden und unvergleichlich, freundlichen Service an Bord der mittelgrossen Schiffe, die mit ihrer klassischen Eleganz die lange Geschichte stolz zur Schaustellen. Zudem bietet das «small ship feeling»-Konzept mit den klein gehaltenen öffentlichen Räumen für eine angenehme, ruhige und relaxte Atmosphäre. Erleben Sie die Welt von Holland America Line, während Sie stilvoll und traditionell die Welt selbst entdecken.

Die eleganten, mittelgrossen und geräumigen Schiffe der Holland America Line bieten vor allem sehr viel persönlichen Freiraum für ein klassisches Kreuzfahrterlebnis: Alle Schiffe haben beispielsweise ein umlaufendes Teakholz-Promenadendeck, oder das traditionelle läuten der Bellboys zum Dinner und die «Formal Evenings», an denen die Gäste im grossen Restaurant auch die grosse Garderobe tragen dürfen. Was die Schiffe miteinander verbindet, ist der herausragende und immer wieder preisgekrönte Service.