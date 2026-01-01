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Sommerluxus zwischen Portofino und Palma ab Civitavecchia

Erleben Sie die schönsten Hotspots des westlichen Mittelmeers an Bord der luxuriösen EUROPA 2. Von der italienischen Riviera über die Côte d’Azur bis zu den Balearen erwarten Sie glamouröse Küstenorte, malerische Hafenstädte und mediterrane Lebensfreude. Portofino, St. Tropez und Ibiza verbinden stilvolle Eleganz mit entspanntem Luxus und machen diese Reise zu einem sommerlichen Genuss auf höchstem Niveau.

Reisedatum
03.08. - 15.08.2027
Sommerluxus zwischen Portofino und Palma ab Civitavecchia
ab CHF 9055.– / pro Person
ab Civitavecchia bis Palma de Mallorca
Highlights:
- Portofino, Monte Carlo und Saint-Tropez &ndash; die Ikonen des Mittelmeers
- Mediterranes Flair von der italienischen Riviera bis zu den Balearen
- Lange Aufenthalte für entspannten Genuss an Land und an Bord
Icon calendar 13 Tage / 12 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Civitavecchia

Individuelle Anreise und Einschiffung auf die EUROPA 2. Am Abend heisst es Leinen los für eine stilvolle Reise durch die schönsten Regionen des westlichen Mittelmeers.

2. Tag Portoferraio

Die Insel Elba begeistert mit idyllischen Buchten, kristallklarem Wasser und ihrer bewegten Geschichte rund um Napoleon Bonaparte. Die charmante Hafenstadt lädt zum Flanieren und Geniessen ein.

3. Tag Portovenere

Das malerische Küstenstädtchen an der ligurischen Küste zählt zum UNESCO-Welterbe. Farbenfrohe Häuser, romantische Gassen und spektakuläre Ausblicke prägen diesen besonderen Ort.

4. Tag Portofino

Portofino zählt zu den exklusivsten Orten Italiens. Luxusyachten, elegante Boutiquen und stilvolle Cafés verleihen dem ehemaligen Fischerdorf seinen unverwechselbaren Charme.

5. Tag Saint-Florent

Das charmante Hafenstädtchen im Norden Korsikas verbindet französische Lebensart mit mediterranem Flair. Die historische Altstadt und die malerische Umgebung laden zu entspannten Entdeckungen ein.

6. Tag Monte Carlo

Heute erleben Sie gleich zwei Legenden der Côte d’Azur. Monte Carlo beeindruckt mit Eleganz, Glamour und dem berühmten Casino. Das Schiff ankert am Abend vor Saint-Tropez das mit mediterraner Leichtigkeit und luxuriösem Lebensstil begeistert.

7. Tag Saint-Tropez

Nutzen Sie den langen Aufenthalt für individuelle Erkundungen, einen Besuch der Strände oder einen Bummel durch die verwinkelten Gassen des bekannten Küstenortes.

8. Tag Collioure

Das malerische Künstlerstädtchen nahe der spanischen Grenze verzaubert mit seiner historischen Altstadt, bunten Fassaden und dem besonderen Licht, das schon viele Künstler inspirierte.

9. Tag Tag auf See

10. Tag Mahón

Die Hauptstadt Menorcas begeistert mit ihrem Naturhafen, mediterranem Flair und einer entspannten Lebensart. Entdecken Sie die Schönheit der Baleareninsel.

11. Tag Ibiza

Weit mehr als nur eine Partyinsel: Ibiza überzeugt mit traumhaften Stränden, einer charmanten Altstadt und einem einzigartigen mediterranen Lebensgefühl. Dank des langen Aufenthalts bleibt viel Zeit für individuelle Entdeckungen.

12-13. Tag Palma de Mallorca

Ankunft in der Inselhauptstadt. Palma begeistert mit einer historischen Altstadt, eleganten Boutiquen und der imposanten Kathedrale direkt am Meer. Nach Übernachtung an Bord Ausschiffung und individuelle Heimreise oder Verlängerung Ihres Aufenthalts.

Kreuzfahrt 13 Tage ab Civittavecchia/bis Palma de Mallorca
Im Preis inbegriffen
  • Luxus-Kreuzfahrt auf der MS EUROPA 2 in der gebuchten Suite
  • Gourmet-Vollpension in mehrfach ausgezeichneten Restaurants
  • Getränke in der Suite (Minibar täglich aufgefüllt)
  • Erstklassiges Entertainment & Kulturprogramm
  • Nutzung aller Bordeinrichtungen (Spa, Fitness, Pools)
  • Deutschsprachiger 24h-Suitenservice
  • Transfers per Tenderboot, wo erforderlich
  • Hafensteuern und Gebühren
Nicht im Preis inbegriffen
  • Persönliche Ausgaben an Bord
  • weitere Getränke die nicht bereits inkludiert sind
  • Landausflüge
  • Medizinische Versorgung
  • Reiseversicherung
Hinweis
  • Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
  • Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.

Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 9055.– / pro Person

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