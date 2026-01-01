Sommerluxus zwischen Portofino und Palma ab Civitavecchia
Sommerluxus zwischen Portofino und Palma ab Civitavecchia
ab CHF 9055.– / pro Person
ab Civitavecchia bis Palma de Mallorca
Highlights:
- Portofino, Monte Carlo und Saint-Tropez – die Ikonen des Mittelmeers
- Mediterranes Flair von der italienischen Riviera bis zu den Balearen
- Lange Aufenthalte für entspannten Genuss an Land und an Bord
13 Tage / 12 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Civitavecchia
Individuelle Anreise und Einschiffung auf die EUROPA 2. Am Abend heisst es Leinen los für eine stilvolle Reise durch die schönsten Regionen des westlichen Mittelmeers.
2. Tag Portoferraio
Die Insel Elba begeistert mit idyllischen Buchten, kristallklarem Wasser und ihrer bewegten Geschichte rund um Napoleon Bonaparte. Die charmante Hafenstadt lädt zum Flanieren und Geniessen ein.
3. Tag Portovenere
Das malerische Küstenstädtchen an der ligurischen Küste zählt zum UNESCO-Welterbe. Farbenfrohe Häuser, romantische Gassen und spektakuläre Ausblicke prägen diesen besonderen Ort.
4. Tag Portofino
Portofino zählt zu den exklusivsten Orten Italiens. Luxusyachten, elegante Boutiquen und stilvolle Cafés verleihen dem ehemaligen Fischerdorf seinen unverwechselbaren Charme.
5. Tag Saint-Florent
Das charmante Hafenstädtchen im Norden Korsikas verbindet französische Lebensart mit mediterranem Flair. Die historische Altstadt und die malerische Umgebung laden zu entspannten Entdeckungen ein.
6. Tag Monte Carlo
Heute erleben Sie gleich zwei Legenden der Côte d’Azur. Monte Carlo beeindruckt mit Eleganz, Glamour und dem berühmten Casino. Das Schiff ankert am Abend vor Saint-Tropez das mit mediterraner Leichtigkeit und luxuriösem Lebensstil begeistert.
7. Tag Saint-Tropez
Nutzen Sie den langen Aufenthalt für individuelle Erkundungen, einen Besuch der Strände oder einen Bummel durch die verwinkelten Gassen des bekannten Küstenortes.
8. Tag Collioure
Das malerische Künstlerstädtchen nahe der spanischen Grenze verzaubert mit seiner historischen Altstadt, bunten Fassaden und dem besonderen Licht, das schon viele Künstler inspirierte.
9. Tag Tag auf See
10. Tag Mahón
Die Hauptstadt Menorcas begeistert mit ihrem Naturhafen, mediterranem Flair und einer entspannten Lebensart. Entdecken Sie die Schönheit der Baleareninsel.
11. Tag Ibiza
Weit mehr als nur eine Partyinsel: Ibiza überzeugt mit traumhaften Stränden, einer charmanten Altstadt und einem einzigartigen mediterranen Lebensgefühl. Dank des langen Aufenthalts bleibt viel Zeit für individuelle Entdeckungen.
12-13. Tag Palma de Mallorca
Ankunft in der Inselhauptstadt. Palma begeistert mit einer historischen Altstadt, eleganten Boutiquen und der imposanten Kathedrale direkt am Meer. Nach Übernachtung an Bord Ausschiffung und individuelle Heimreise oder Verlängerung Ihres Aufenthalts.
Kreuzfahrt 13 Tage ab Civittavecchia/bis Palma de Mallorca
- Luxus-Kreuzfahrt auf der MS EUROPA 2 in der gebuchten Suite
- Gourmet-Vollpension in mehrfach ausgezeichneten Restaurants
- Getränke in der Suite (Minibar täglich aufgefüllt)
- Erstklassiges Entertainment & Kulturprogramm
- Nutzung aller Bordeinrichtungen (Spa, Fitness, Pools)
- Deutschsprachiger 24h-Suitenservice
- Transfers per Tenderboot, wo erforderlich
- Hafensteuern und Gebühren
- Persönliche Ausgaben an Bord
- weitere Getränke die nicht bereits inkludiert sind
- Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
13 Tage / 12 Nächte ab CHF 9055.– / pro Person