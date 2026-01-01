ab CHF 9055 .– / pro Person

ab Civitavecchia bis Palma de Mallorca

- Portofino, Monte Carlo und Saint-Tropez – die Ikonen des Mittelmeers

- Mediterranes Flair von der italienischen Riviera bis zu den Balearen

- Lange Aufenthalte für entspannten Genuss an Land und an Bord

Highlights: