Kreuzfahrten mit Regent Seven Seas Cruises

Erleben Sie unvergessliche Kreuzfahrten mit dem Ultra All Inclusive Erlebnis von Regent Seven Seas Cruises. Das Regent Seven Seas Cruises Erlebnis bietet Ihnen ein All Inclusive Paket der Extraklasse, nebst An- und Abreise sind auch unzählige Landausflüge, Spezialitätenrestaurants, unbegrenzte Getränke, W-Lan Zugang und viele weitere Annehmlichkeiten im Preis inbegriffen.

Kreuzfahrten, die Ihren Erwartungen entsprechen – luxuriöse, persönliche Erfahrung, bei der alle Ihre Wünsche und Bedürfnisse in einer luxuriösen Umgebung erfüllt werden; denn auf den Regen Seven Seas-Kreuzfahrten lassen sich Komfort, Fernweh und Reiselust hervorragend vereinen. Es erwartet Sie eine unvergessliche Reise zu den interessantesten und vielseitigsten Zielen der Welt, ausnahmslos und ohne Einschränkungen.

Unter den unzähligen Vergnügungen, die eine Kreuzfahrt bietet, ist Weiterbildung oft eine der lohnendsten. Insiderwissen und die Teilnahme an einzigartigen InformationsProgrammen steigern das Erlebnis und sorgen für unvergessliche Erinnerungen. Auf allen Regent Seven Seas Cruises-Kreuzfahrten können Gäste nach Belieben an einer Vielzahl kostenloser, lehrreicher Veranstaltungen teilnehmen.

Die Seereisen der Serie «Spotlight» bieten eine noch intensivere Ausrichtung auf ein ganz spezifisches Thema. Geniessen Sie Musik und Tanz weltbekannter Unterhaltungskünstler, erlernen Sie die edle Kunst, die passenden Weine zu Speisen auszuwählen, oder holen Sie sich das Wissen über das Weltgeschehen, das Sie sonst nicht bekommen würden, aus der Hand ehemaliger Botschaft er, Politiker und weiterer Honoratioren. Das alles, nur für Sie – an Bord von Regent Seven Seas Cruises®.

Die preisgekrönte Flotte von Regent Seven Seas Cruises® bietet Ihnen auf den vier eleganten Schiffen das umfassendste Luxuserlebnis. Die Reederei kombiniert kunstvoll das warme, freundliche Ambiente mit dem Nonplusultra an Eleganz und bietet dabei angenehmes Bordvergnügen – und fast alles ist im Inklusivpreis eingeschlossen. Endlich können Sie sich den perfekten Tag gönnen ... jeden Tag.

Ihre Suite ist ein wundervoller Ort zum Erfrischen, Relaxen sowie zur Planung Ihres nächsten Abenteuers an Land. An diesen ruhigen Orten der Erholung fühlen sich als Gast sofort zu Hause, denn jede nur erdenkliche Annehmlichkeit ist inbegriffen.

Ein köstlicher Ausflug wird noch angenehmer, wenn Sie ein edles Bouquet bei der Jahrgangswein- und Käsedegustationen geniessen. Nehmen Sie an informativen Diskussionen, Frage- und Informationsveranstaltungen des Engaging- und Enrichment-Programmes «The Smithsonian Collection by Smithsonian Journeys» teil. Vergnügen und Privilegien treten an die Stelle von Stress, wenn Ihre Sinne im Canyon Ranch SpaClub® an Bord oder im beheizten, glitzernden Wasser des sonnengeküssten Pools verwöhnt werden.

Die Abende bieten die erlesene Unterhaltung eines Nachtclubs oder Kabaretts, wobei Sie

sich mit einem Cocktail in die Clubatmosphäre einer Pianobar oder behaglichen Lounge zurückziehen oder aber sorgenfrei Samba tanzen oder einer phantastischen Musikrevue applaudieren können.

Lassen Sie sich verwöhnen ... es ist alles inklusive!