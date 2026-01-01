Kreuzfahrten mit Regent Seven Seas Cruises
“the most luxurious ship to sail the seven seas”
Cartagena und den Panamakanal stillvoll erleben
Preis auf Anfrage
ab Miami bis Los Angeles
Highlights: Premierenreise auf dem neuesten Schiff der Flotte, Durchfahrt des Panamakanals, Cartagena –...
15 Tage / 14 Nächte
Mit der Seven Seas Grandeur zu klassischen Mittelmeerperlen
ab CHF 3998.– / pro Person
ab Athen bis Civitavecchia
Highlights: Klassische Mittelmeerroute von Griechenland über Malta bis Italien , Antike Kulturstätten wie Olympia und...
8 Tage / 7 Nächte
Mit der Seven Seas Mariner rund um Europa
ab CHF 6218.– / pro Person
ab Amsterdam bis Barcelona
Highlights: Über 70 inkludierte Landausflüge – ohne Aufpreis typisch Regent Seven Seas , Genussroute durch...
12 Tage / 11 Nächte
Mit der Seven Seas Voyager zwischen Adria und Griechenland
ab CHF 3842.– / pro Person
ab Venedig bis Athen
Highlights: Klassische Mittelmeerroute durch Adria und Ägäis mit ikonischen Hafenstädten , UNESCO‑Welterbe in Split...
8 Tage / 7 Nächte
Premierenreise der Seven Seas Prestige™
ab CHF 6801.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: Premierenreise auf dem neuesten Schiff der Flotte, Mittelamerika intensiv erleben: Guatemala, Belize,...
12 Tage / 11 Nächte
Schätze Südostafrikas
ab CHF 8809.– / pro Person
ab Port Louis bis Kapstadt
Highlights: exklusives Bordguthaben bei Knecht Reisen, All inclusive auf höchstem Standard, Routing entlang Afrikas...
16 Tage / 15 Nächte
Seychellen und Sandstrände
ab CHF 9785.– / pro Person
ab Port Louis bis Doha
Highlights:
16 Tage / 15 Nächte
Von Sydney bis Kapstadt – einmalige Perspektiven
ab CHF 47316.– / pro Person
ab Sydney bis Kapstadt
Highlights: Neuseelands Fjorde mit Milford, Doubtful und Dusky Sound, Tropische Inselwelten der Malediven, Seychellen...
70 Tage / 69 Nächte
Weltreise: Legenden des Pazifiks
ab CHF 81965.– / pro Person
ab Los Angeles bis San Francisco
Highlights: Entdeckung von 73 UNESCO-Welterbestätten, Erkundung von 40 Ländern auf sechs Kontinenten, Besuch von zwei...
134 Tage / 133 Nächte
Zeit für Genuss – auf grosser Überfahrt
ab CHF 7065.– / pro Person
ab New York bis Barcelona
Highlights: Luxusreise auf dem neuesten Schiff der Flotte, Inselperlen wie die Bermudas und Madeira, Bis zu...
15 Tage / 14 Nächte
Zwischen nordischer Eleganz und mediterranem Glamour
ab CHF 9981.– / pro Person
ab Kopenhagen bis Barcelona
Highlights: Kontrastreicher Routenverlauf von Skandinavien bis ins Mittelmeer, Mehrtägige Aufenthalte in Metropolen...
18 Tage / 17 Nächte
Kreuzfahrten mit Regent Seven Seas Cruises
Erleben Sie unvergessliche Kreuzfahrten mit dem Ultra All Inclusive Erlebnis von Regent Seven Seas Cruises. Das Regent Seven Seas Cruises Erlebnis bietet Ihnen ein All Inclusive Paket der Extraklasse, nebst An- und Abreise sind auch unzählige Landausflüge, Spezialitätenrestaurants, unbegrenzte Getränke, W-Lan Zugang und viele weitere Annehmlichkeiten im Preis inbegriffen.
Kreuzfahrten, die Ihren Erwartungen entsprechen – luxuriöse, persönliche Erfahrung, bei der alle Ihre Wünsche und Bedürfnisse in einer luxuriösen Umgebung erfüllt werden; denn auf den Regen Seven Seas-Kreuzfahrten lassen sich Komfort, Fernweh und Reiselust hervorragend vereinen. Es erwartet Sie eine unvergessliche Reise zu den interessantesten und vielseitigsten Zielen der Welt, ausnahmslos und ohne Einschränkungen.
Unter den unzähligen Vergnügungen, die eine Kreuzfahrt bietet, ist Weiterbildung oft eine der lohnendsten. Insiderwissen und die Teilnahme an einzigartigen InformationsProgrammen steigern das Erlebnis und sorgen für unvergessliche Erinnerungen. Auf allen Regent Seven Seas Cruises-Kreuzfahrten können Gäste nach Belieben an einer Vielzahl kostenloser, lehrreicher Veranstaltungen teilnehmen.
Die Seereisen der Serie «Spotlight» bieten eine noch intensivere Ausrichtung auf ein ganz spezifisches Thema. Geniessen Sie Musik und Tanz weltbekannter Unterhaltungskünstler, erlernen Sie die edle Kunst, die passenden Weine zu Speisen auszuwählen, oder holen Sie sich das Wissen über das Weltgeschehen, das Sie sonst nicht bekommen würden, aus der Hand ehemaliger Botschaft er, Politiker und weiterer Honoratioren. Das alles, nur für Sie – an Bord von Regent Seven Seas Cruises®.
Die preisgekrönte Flotte von Regent Seven Seas Cruises® bietet Ihnen auf den vier eleganten Schiffen das umfassendste Luxuserlebnis. Die Reederei kombiniert kunstvoll das warme, freundliche Ambiente mit dem Nonplusultra an Eleganz und bietet dabei angenehmes Bordvergnügen – und fast alles ist im Inklusivpreis eingeschlossen. Endlich können Sie sich den perfekten Tag gönnen ... jeden Tag.
Ihre Suite ist ein wundervoller Ort zum Erfrischen, Relaxen sowie zur Planung Ihres nächsten Abenteuers an Land. An diesen ruhigen Orten der Erholung fühlen sich als Gast sofort zu Hause, denn jede nur erdenkliche Annehmlichkeit ist inbegriffen.
Ein köstlicher Ausflug wird noch angenehmer, wenn Sie ein edles Bouquet bei der Jahrgangswein- und Käsedegustationen geniessen. Nehmen Sie an informativen Diskussionen, Frage- und Informationsveranstaltungen des Engaging- und Enrichment-Programmes «The Smithsonian Collection by Smithsonian Journeys» teil. Vergnügen und Privilegien treten an die Stelle von Stress, wenn Ihre Sinne im Canyon Ranch SpaClub® an Bord oder im beheizten, glitzernden Wasser des sonnengeküssten Pools verwöhnt werden.
Die Abende bieten die erlesene Unterhaltung eines Nachtclubs oder Kabaretts, wobei Sie
sich mit einem Cocktail in die Clubatmosphäre einer Pianobar oder behaglichen Lounge zurückziehen oder aber sorgenfrei Samba tanzen oder einer phantastischen Musikrevue applaudieren können.
Lassen Sie sich verwöhnen ... es ist alles inklusive!
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
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