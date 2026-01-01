Cartagena und den Panamakanal stillvoll erleben ab Miami
Cartagena und den Panamakanal stillvoll erleben ab Miami
Preis auf Anfrage
ab Miami bis Los Angeles
Highlights:
- Premierenreise auf dem neuesten Schiff der Flotte
- Durchfahrt des Panamakanals
- Cartagena – kulturelle Perle Kolumbiens
- Bis zu 95 kostenfreie Landausflüge
15 Tage / 14 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Einschiffung in Miami
Sie gehen an Bord der luxuriösen Seven Seas Prestige in Miami. Nach dem Einchecken und dem Erkunden der eleganten Einrichtungen des Schiffes legt die Prestige am Abend ab und beginnt Ihre unvergessliche Reise.
2. Tag Erholung auf See
3. Tag George Town
Sie erreichen George Town auf Grand Cayman, eine Insel mit traumhaften Sandstränden und glasklarem Wasser. Vielleicht möchten Sie schnorcheln, die berühmte Seven Mile Beach besuchen oder lokale Märkte und Kunsthandwerk entdecken.
4. Tag Erholung auf See
5. Tag Cartagena
Die koloniale Stadt Cartagena erwartet Sie mit ihrer bunten Altstadt, beeindruckenden Festungen und lebendigen Kultur. Erkunden Sie die historischen Gassen oder besuchen Sie eine der lokalen Kaffeehäuser.
6. Tag Tagesfahrt durch den Panamakanal
Ein Highlight der Reise: Die Durchfahrt durch den Panama-Kanal. Vom Deck aus verfolgen Sie fasziniert das Manövrieren des Schiffes durch Schleusen und künstliche Seen, die den Atlantik mit dem Pazifik verbinden.
7. Tag Erholung auf See
8. Tag Puntaarenas
Sie legen in Puntarenas an, dem Tor zu tropischen Regenwäldern, Vulkanen und Kaffeeplantagen. Nutzen Sie die Gelegenheit für Ausflüge ins grüne Hinterland oder entdecken Sie die reiche Tierwelt Costa Ricas.
9. Tag Erholung auf See
10. Tag Puerto Quetzal
Puerto Quetzal ist Ausgangspunkt für Ausflüge zur kolonialen Stadt Antigua oder zu beeindruckenden Vulkanlandschaften. Tauchen Sie ein in die Kultur und Geschichte dieser faszinierenden Region.
11-12. Tag Erholung auf See
13. Tag Cabo San Lucas
Sie erreichen die spektakuläre Halbinsel Baja California mit ihren markanten Felsformationen wie „El Arco“. Strände, Bootstouren und mexikanische Gastfreundschaft laden zu Erkundungen ein.
14-15. Tag Erholung aus See
16. Tag Ausschiffung in Los Angeles
Ihre Reise endet in der glamourösen Metropole an der Westküste der USA. Mit vielen unvergesslichen Erlebnissen und Eindrücken verlassen Sie das Schiff und treten Ihre individuelle Weiterreise an.
Kreuzfahrt 15 Tage ab Miami bis Los Angeles
- Luxuriöse Suite mit täglich individuell gefüllter Minibar
- Bis zu 95 kostenfreie Landausflüge
- Exquisite Küche in allen Spezialitätenrestaurants
- Unbegrenzte Getränke, edle Weine und Kaffeespezialitäten
- Unbegrenzter Zugang zum Spa
- WLAN an Bord via Starlink
- Wäscheservice mit Hol- und Bringservice
- Rund um die Uhr Speisen in der Suite
- Offene Bars und stilvolles Unterhaltungsprogramm
- Butler-Service ab Penthouse Suite
- 1 Hotelübernachtung vor der Kreuzfahrt (ab Concierge Suite)
- Im Voraus bezahlte Trinkgelder
Preise
15 Tage / 14 Nächte Preis auf Anfrage