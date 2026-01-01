1 . Tag Einschiffung in Miami Sie gehen an Bord der luxuriösen Seven Seas Prestige in Miami. Nach dem Einchecken und dem Erkunden der eleganten Einrichtungen des Schiffes legt die Prestige am Abend ab und beginnt Ihre unvergessliche Reise.

2 . Tag Erholung auf See

3 . Tag George Town Sie erreichen George Town auf Grand Cayman, eine Insel mit traumhaften Sandstränden und glasklarem Wasser. Vielleicht möchten Sie schnorcheln, die berühmte Seven Mile Beach besuchen oder lokale Märkte und Kunsthandwerk entdecken.

4 . Tag Erholung auf See

5 . Tag Cartagena Die koloniale Stadt Cartagena erwartet Sie mit ihrer bunten Altstadt, beeindruckenden Festungen und lebendigen Kultur. Erkunden Sie die historischen Gassen oder besuchen Sie eine der lokalen Kaffeehäuser.

6 . Tag Tagesfahrt durch den Panamakanal Ein Highlight der Reise: Die Durchfahrt durch den Panama-Kanal. Vom Deck aus verfolgen Sie fasziniert das Manövrieren des Schiffes durch Schleusen und künstliche Seen, die den Atlantik mit dem Pazifik verbinden.

7 . Tag Erholung auf See

8 . Tag Puntaarenas Sie legen in Puntarenas an, dem Tor zu tropischen Regenwäldern, Vulkanen und Kaffeeplantagen. Nutzen Sie die Gelegenheit für Ausflüge ins grüne Hinterland oder entdecken Sie die reiche Tierwelt Costa Ricas.

9 . Tag Erholung auf See

10 . Tag Puerto Quetzal Puerto Quetzal ist Ausgangspunkt für Ausflüge zur kolonialen Stadt Antigua oder zu beeindruckenden Vulkanlandschaften. Tauchen Sie ein in die Kultur und Geschichte dieser faszinierenden Region.

11-12 . Tag Erholung auf See

13 . Tag Cabo San Lucas Sie erreichen die spektakuläre Halbinsel Baja California mit ihren markanten Felsformationen wie „El Arco“. Strände, Bootstouren und mexikanische Gastfreundschaft laden zu Erkundungen ein.

14-15 . Tag Erholung aus See

16 . Tag Ausschiffung in Los Angeles Ihre Reise endet in der glamourösen Metropole an der Westküste der USA. Mit vielen unvergesslichen Erlebnissen und Eindrücken verlassen Sie das Schiff und treten Ihre individuelle Weiterreise an.