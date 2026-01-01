1 . Tag Lavrion, Einschiffung In Lavrion gehen Sie an Bord und geniessen den ruhigen Flair dieses kleinen Hafenortes. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, bleibt Ihnen Zeit, sich mit dem Schiff vertraut zu machen und die Vorfreude auf Ihre Reise durch die Ägäis zu geniessen.

2 . Tag Erholung auf See Heute entspannen Sie auf dem offenen Meer und lassen die Küsten Attikas langsam hinter sich. Sie nutzen die ruhige Zeit, um an Deck zu relaxen oder das vielfältige Bordangebot kennenzulernen.

3 . Tag Heraklion Heraklion empfängt Sie mit einer lebendigen Mischung aus moderner Stadt und minoischer Geschichte. Sie haben Gelegenheit, bedeutende Kulturstätten zu besuchen oder durch die energiegeladene Altstadt zu schlendern.

4 . Tag Rhodos Auf Rhodos entdecken Sie die beeindruckende von Mauern umgebene Altstadt sowie das mediterrane Flair der Insel. Bei einem Spaziergang durch die verwinkelten Gassen geniessen Sie Geschichte, Architektur und die warme Inselatmosphäre.

5 . Tag Kusadasi Kusadasi präsentiert Ihnen eine lebhafte Hafenpromenade und orientalisch geprägte Eindrücke. Sie können die Umgebung erkunden oder einen Ausflug nach Ephesus unternehmen, wo antike Ruinen eindrucksvoll von frühen Hochkulturen erzählen.

6 . Tag Mykonos Mykonos erwartet Sie mit weissen Häusern, engen Gassen und einem strahlend blauen Meer. Sie entdecken das charmante Zentrum oder entspannen an einem der malerischen Strände der Insel.

7 . Tag Nafplion Nafplion bezaubert mit eleganten Fassaden, romantischen Plätzen und der eindrucksvollen Festung hoch über der Stadt. Sie geniessen das mediterrane Ambiente und schlendern durch die huebschen Strassen der Altstadt.

8 . Tag Athen, Ausschiffung Ihre Reise endet in Athen, wo Antike und Moderne faszinierend ineinandergreifen. Nach der Ausschiffung treten Sie Ihre Heim- oder Weiterreise an – begleitet von zahlreichen Eindrücken einer abwechslungsreichen Ägäisreise.