Ägäische Inselwelt entspannt entdecken ab Lavrion
Ägäische Inselwelt entspannt entdecken ab Lavrion
ab CHF 3948.– / pro Person
ab Lavrion bis Athens
Highlights:
- «Silver Nova» als modernes All-Suite-Luxusschiff mit Butler-Service und elegantem Komfort
- 7-tägige Entdeckungsreise durch die Ägäis mit kulturellen und historischen Schätzen
- Antike Stätten und minoische Paläste auf Kreta erleben
- Sonnenverwöhnte Inseln wie Mykonos und romantisches Nafplio entdecken
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Lavrion, Einschiffung
In Lavrion gehen Sie an Bord und geniessen den ruhigen Flair dieses kleinen Hafenortes. Nachdem Sie Ihre Kabine bezogen haben, bleibt Ihnen Zeit, sich mit dem Schiff vertraut zu machen und die Vorfreude auf Ihre Reise durch die Ägäis zu geniessen.
2. Tag Erholung auf See
Heute entspannen Sie auf dem offenen Meer und lassen die Küsten Attikas langsam hinter sich. Sie nutzen die ruhige Zeit, um an Deck zu relaxen oder das vielfältige Bordangebot kennenzulernen.
3. Tag Heraklion
Heraklion empfängt Sie mit einer lebendigen Mischung aus moderner Stadt und minoischer Geschichte. Sie haben Gelegenheit, bedeutende Kulturstätten zu besuchen oder durch die energiegeladene Altstadt zu schlendern.
4. Tag Rhodos
Auf Rhodos entdecken Sie die beeindruckende von Mauern umgebene Altstadt sowie das mediterrane Flair der Insel. Bei einem Spaziergang durch die verwinkelten Gassen geniessen Sie Geschichte, Architektur und die warme Inselatmosphäre.
5. Tag Kusadasi
Kusadasi präsentiert Ihnen eine lebhafte Hafenpromenade und orientalisch geprägte Eindrücke. Sie können die Umgebung erkunden oder einen Ausflug nach Ephesus unternehmen, wo antike Ruinen eindrucksvoll von frühen Hochkulturen erzählen.
6. Tag Mykonos
Mykonos erwartet Sie mit weissen Häusern, engen Gassen und einem strahlend blauen Meer. Sie entdecken das charmante Zentrum oder entspannen an einem der malerischen Strände der Insel.
7. Tag Nafplion
Nafplion bezaubert mit eleganten Fassaden, romantischen Plätzen und der eindrucksvollen Festung hoch über der Stadt. Sie geniessen das mediterrane Ambiente und schlendern durch die huebschen Strassen der Altstadt.
8. Tag Athen, Ausschiffung
Ihre Reise endet in Athen, wo Antike und Moderne faszinierend ineinandergreifen. Nach der Ausschiffung treten Sie Ihre Heim- oder Weiterreise an – begleitet von zahlreichen Eindrücken einer abwechslungsreichen Ägäisreise.
Kreuzfahrt 8 Tage ab Lavrion bis Athen
- Classic Veranda Suite mit privater Veranda
- Persönlicher Butler-Service
- Kulinarische Vielfalt in allen Restaurants
- Spezialitätenrestaurants
- Erlesene Premium-Getränke, Champagner, Weine und Spirituosen
- Bordguthaben (je nach Buchungsklasse)
- 24 Stunden In-Suite Dining auf höchstem Niveau
- Sämtliche Trinkgelder an Bord bereits inkludiert
- Unbegrenztes Premium-WiFi während der gesamten Reise
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Weitere Landausflüge
- Medizinische Versorgung
- Reiseversicherung
- Preisänderungen und Verfügbarkeit unter Vorbehalt.
- Es gelten die Allgemeinen Vertrags- und Rahmenbedingungen der Reederei.
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 3948.– / pro Person