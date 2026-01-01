Kleine Schiffe, grosszügige Suiten: das Konzept

Silversea zählt zur Spitzengruppe der Ultra-Luxus-Reedereien, und das Konzept ist konsequent durchgezogen: vergleichsweise kleine Schiffe, eine überschaubare Zahl an Gästen und ein Bordleben ohne Gedränge. Innenkabinen gibt es nicht – gebucht werden ausschliesslich Suiten mit Meerblick, ein grosser Teil davon mit privater Veranda. Weil die Schiffe klein bleiben, laufen sie auch Häfen an, die den grossen Einheiten verschlossen bleiben: Sie gehen mitten im Ort an Land statt an einem Terminal weit ausserhalb. Wer diese Grössenordnung schätzt, findet sie im gesamten Segment der Luxus-Kreuzfahrten wieder, das wir für Sie im Überblick führen.

Butler-Service und All-Inclusive an Bord

Der persönliche Butler ist das Markenzeichen der Reederei und keiner einzelnen Suitenkategorie vorbehalten. Er packt auf Wunsch aus, organisiert den Tisch im Spezialitätenrestaurant, richtet den Apéro auf Ihrer Veranda an und kennt nach wenigen Tagen Ihre Gewohnheiten. Dazu kommt der All-Inclusive-Charakter: Getränke über den ganzen Tag, Trinkgelder, der Zimmerservice rund um die Uhr und die Restaurants an Bord sind im Reisepreis enthalten, auf vielen Routen ebenso die Landausflüge. Sie unterschreiben an Bord also kaum je eine Rechnung – ein Prinzip, das Sie in ähnlicher Form auch von Seabourn oder Regent Seven Seas Cruises kennen.

Klassische Ozeanschiffe: Mittelmeer, Nordeuropa und Weltreisen

Die klassische Flotte ist auf den grossen Kulturrouten unterwegs. Im Mittelmeer verbinden die Fahrpläne Hafenstädte in Italien, Griechenland, der Adria und der Levante, oft mit Übernachtungen im Hafen, sodass ein Abend an Land möglich bleibt. Im Sommer geht es in den Norden zu Fjorden, Inselgruppen und Metropolen – wie breit das Angebot dort ist, zeigt unsere Übersicht zu Nordeuropa. Dazu kommen Winterrouten in der Karibik und Zentralamerika, lange Etappen durch Asien sowie die grossen Weltreisen, die sich in aller Regel auch als Teilstrecke buchen lassen.

Expeditionsschiffe: Polarregionen und Galapagos

Die zweite Welt von Silversea sind die Expeditionsschiffe. Sie sind eisverstärkt, führen eine eigene Zodiac-Flotte mit und fahren mit einem Expeditionsteam aus Biologen, Ornithologen und Historikern, das die Anlandungen leitet und an Bord Vorträge hält. Gefahren wird in die Antarktis, nach Spitzbergen und Grönland, entlang abgelegener Küsten – und ganzjährig auf Galapagos, wo ein eigenes Schiff stationiert ist. Der Komfortanspruch bleibt dabei derselbe wie auf den Ozeanschiffen, was diese Reisen von manch anderen Expeditions-Kreuzfahrten unterscheidet; vergleichbar positioniert sind etwa Ponant und Hapag-Lloyd Cruises.

Für wen Silversea passt – und wie Sie buchen

Silversea passt zu Paaren und erfahrenen Individualisten, die Ruhe, Raum und persönlichen Service über ein Unterhaltungsprogramm stellen, sowie zu Gästen, die eine Expedition ohne Komfortverzicht suchen. Familien mit kleineren Kindern finden in unserer Rubrik Familien-Kreuzfahrten die passenderen Angebote. Wichtig zu wissen: Wir buchen für Sie das gesamte Programm der Reederei – auch Abfahrten und Routen, die online nicht ausgeschrieben sind. Dazu kombinieren wir Flüge ab der Schweiz, Vor- und Nachprogramme sowie Hotels zu einem Paket aus einer Hand. Einen Überblick über alle Reedereien und Regionen gibt unsere Seite zu Schiffsreisen.