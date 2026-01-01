Luxus-Kreuzfahrten mit Silversea
«When perfection isn’t enough»
77 Tage, ein ganzer Kontinent
ab CHF 48375.– / pro Person
ab/bis Miami
Highlights: «Silver Ray» als modernes All-Suite-Luxusschiff mit Butler-Service und spektakulären Panoramablicken auf...
78 Tage / 77 Nächte
Arktische Stille. Zeitlose Weite
ab CHF 11049.– / pro Person
ab/bis Longyearbyen
Highlights: «Silver Endeavour» als luxuriöses Expeditionsschiff mit modernster Polar-Ausstattung, Unberührte...
10 Tage / 9 Nächte
Auckland nach Melbourne mit Silver Moon
ab CHF 8295.– / pro Person
ab Auckland bis Melbourne
Highlights: Luxuriöses Kreuzfahrtschiff «Silver Moon», Weihnachten inmitten beeindruckender Fjordlandschaften feiern,...
17 Tage / 16 Nächte
Eine Reise durch Asiens Seele
ab CHF 39200.– / pro Person
ab Singapur bis Tokyo
Highlights: «Silver Muse» als All-Suite-Luxusschiff mit Butler-Service und exzellenter Gourmetküche, 51-tägige Grand...
52 Tage / 51 Nächte
Genuss, Kultur und Küstenlandschaften
ab CHF 5966.– / pro Person
ab Lissabon bis Southampton
Highlights: «Silver Dawn» als elegantes All-Suite-Luxusschiff mit persönlichem Butler-Service, Feine Gourmetküche auf...
13 Tage / 12 Nächte
Grand South Pacific Expedition
ab CHF 57625.– / pro Person
ab Fremantle bis Valparaiso
Highlights: Erstklassige Luxuskreuzfahrt mit der Silver Cloud, Expedition durch Papua-Neuguinea und das entlegene...
77 Tage / 76 Nächte
Kontraste zwischen Küsten, Kulturen und Klimazonen
ab CHF 6559.– / pro Person
ab Montreal bis Miami
Highlights: «Silver Shadow» als kleines, elegantes Boutique-Schiff , Farbenprächtiges Herbstlaub entlang Kanadas und...
15 Tage / 14 Nächte
Lautoka nach Papeete mit Silver Cloud
ab CHF 17775.– / pro Person
ab Lautoka bis Papeete
Highlights: Luxuriöses Expedition Kreuzfahrtschiff «Silver Cloud», Palmengesäumte Inselparadiese, Weisse Sandstrände...
15 Tage / 14 Nächte
Luxuriöse Weltreise über drei Ozeane
ab CHF 96075.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Erstklassiges Luxuskreuzfahrtschiff «Silver Dawn», Inselhüpfen im Pazifik: Hawaii, Französisch-Polynesien...
149 Tage / 148 Nächte
Momente in voller Blüte
ab CHF 8439.– / pro Person
ab/bis Tokyo
Highlights: «Silver Muse» als All-Suite-Luxusschiff mit Butler-Service und exzellenter Gourmetküche, Kreuzfahrt zur...
15 Tage / 14 Nächte
Naturwunder zwischen Anden und Inselwelt
ab CHF 15987.– / pro Person
ab Lima bis Quito
Highlights:
14 Tage / 13 Nächte
Reise durch Tropen und türkisblaues Meer
ab CHF 7785.– / pro Person
ab Brisbane bis Singapur
Highlights: «Silver Dawn» als modernes Schiff mit exquisitem Genuss an Bord, 18-tägige Entdeckungsreise von...
19 Tage / 18 Nächte
Silversea Weltreise 2029
ab CHF 77990.– / pro Person
ab San Diego bis Singapur
Highlights: Abgelegene Inseln und selten besuchte Häfen im Pazifik, 17 Übernachtungen für intensive Erlebnisse an...
126 Tage / 125 Nächte
Tropischer Inselzauber
ab CHF 4365.– / pro Person
ab Miami bis Florida
Highlights: «Silver Ray» im Panorama-Design der Nova-Klasse, 11-tägige Karibik-Entdeckungsreise durch türkisfarbene...
12 Tage / 11 Nächte
Von der Osterinsel bis Tahiti
ab CHF 13377.– / pro Person
ab Valparaiso bis Papeete
Highlights: Zwei Tage auf der geheimnisvollen Osterinsel mit ihren berühmten Moai-Statuen, Besuch der abgelegenen...
24 Tage / 23 Nächte
Weisse Weite, wilde Schönheit
ab CHF 14230.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: «Silver Endeavour» als luxuriöses Expeditionsschiff mit höchstem Komfort, Direktflug auf die...
11 Tage / 10 Nächte
Wo Inselträume und Kulturwelten aufeinandertreffen
ab CHF 11883.– / pro Person
ab Kapstadt bis Mumbai
Highlights: «Silver Muse» als elegantes Luxusschiff mit kulinarischen Höhepunkten an Bord, 22-tägige Entdeckungsreise...
23 Tage / 22 Nächte
Ägäische Inselwelt entspannt entdecken
ab CHF 3948.– / pro Person
ab Lavrion bis Athens
Highlights: «Silver Nova» als modernes All-Suite-Luxusschiff mit Butler-Service und elegantem Komfort , 7-tägige...
8 Tage / 7 Nächte
Luxusurlaub auf hoher See!
Die kleinen Luxus-Schiffe von Silversea sind ideal für anspruchsvolle Individualisten. In der gepflegten Ambiance an Bord werden Sie sich wie zu Hause fühlen. Dafür sorgen eine entspannte und familiäre Atmosphäre, persönlicher Butler-Service und geräumige Suiten mit Meerblick – davon 85% mit privater Veranda.
Ein Zuhause auf hoher See
Willkommen an Bord und in einer Welt des höchsten Luxus. Auf einer Kreuzfahrt mit Silversea erwartet Sie absolutes Wohlbefinden und das wunderbare Gefühl, dass für alle Ihre Bedürfnisse und Wünsche gesorgt ist – manchmal bevor Sie überhaupt danach fragen. Lehnen Sie sich zurück und geniessen Sie sich selbst und Ihr Zuhause auf hoher See.
Ihre Suite – geräumig und stilvoll
Ihre grosszügige Suite ist Ihr persönlicher Rückzugsort. Hier ist alles bereit, damit Sie sich wie zu Hause fühlen. Im Badezimmer erwarten Sie italienischer Marmor und auf Ihren persönlichen Geschmack abgestimmte Pflege-Accessoires, damit Sie erfrischt unvergessliche Abende an Bord verbringen können. Am Ende des Abends schlüpfen Sie in Ihren flauschigen Bademantel, bevor Sie in feinster Bettwäsche eine erholsame Nacht verbringen. Und am nächsten Morgen blicken Sie ausgeruht von Ihrer Veranda auf Ihr nächstes Reiseziel – und einen weiteren unvergesslichen Tag.
Abenteuer an Land und Insider-Einblicke
Silversea steht für alle Annehmlichkeiten an Bord. Und für exklusive Reiseziele, die neue Entdeckungen und Abenteuer versprechen. Freuen Sie sich während den Classic-Reisen auf einen inkludierten Landausflug pro Tag und Hafen. Falls Sie sich für eine Expeditions-Reise entscheiden, sind sämtliche Landausflüge inklusive. Was Sie dabei erwartet? Sie geniessen privilegierten Zugang zu bekannten und unentdeckten Orten. Die Ausflüge finden in kleinen Gruppen statt und werden jeweils von Experten geleitet. So fühlen Sie sich selbst an den faszinierendsten Schauplätzen oft fremder Kulturen heimisch.
Kleine Schiffe, grosszügige Suiten: das Konzept
Silversea zählt zur Spitzengruppe der Ultra-Luxus-Reedereien, und das Konzept ist konsequent durchgezogen: vergleichsweise kleine Schiffe, eine überschaubare Zahl an Gästen und ein Bordleben ohne Gedränge. Innenkabinen gibt es nicht – gebucht werden ausschliesslich Suiten mit Meerblick, ein grosser Teil davon mit privater Veranda. Weil die Schiffe klein bleiben, laufen sie auch Häfen an, die den grossen Einheiten verschlossen bleiben: Sie gehen mitten im Ort an Land statt an einem Terminal weit ausserhalb. Wer diese Grössenordnung schätzt, findet sie im gesamten Segment der Luxus-Kreuzfahrten wieder, das wir für Sie im Überblick führen.
Butler-Service und All-Inclusive an Bord
Der persönliche Butler ist das Markenzeichen der Reederei und keiner einzelnen Suitenkategorie vorbehalten. Er packt auf Wunsch aus, organisiert den Tisch im Spezialitätenrestaurant, richtet den Apéro auf Ihrer Veranda an und kennt nach wenigen Tagen Ihre Gewohnheiten. Dazu kommt der All-Inclusive-Charakter: Getränke über den ganzen Tag, Trinkgelder, der Zimmerservice rund um die Uhr und die Restaurants an Bord sind im Reisepreis enthalten, auf vielen Routen ebenso die Landausflüge. Sie unterschreiben an Bord also kaum je eine Rechnung – ein Prinzip, das Sie in ähnlicher Form auch von Seabourn oder Regent Seven Seas Cruises kennen.
Klassische Ozeanschiffe: Mittelmeer, Nordeuropa und Weltreisen
Die klassische Flotte ist auf den grossen Kulturrouten unterwegs. Im Mittelmeer verbinden die Fahrpläne Hafenstädte in Italien, Griechenland, der Adria und der Levante, oft mit Übernachtungen im Hafen, sodass ein Abend an Land möglich bleibt. Im Sommer geht es in den Norden zu Fjorden, Inselgruppen und Metropolen – wie breit das Angebot dort ist, zeigt unsere Übersicht zu Nordeuropa. Dazu kommen Winterrouten in der Karibik und Zentralamerika, lange Etappen durch Asien sowie die grossen Weltreisen, die sich in aller Regel auch als Teilstrecke buchen lassen.
Expeditionsschiffe: Polarregionen und Galapagos
Die zweite Welt von Silversea sind die Expeditionsschiffe. Sie sind eisverstärkt, führen eine eigene Zodiac-Flotte mit und fahren mit einem Expeditionsteam aus Biologen, Ornithologen und Historikern, das die Anlandungen leitet und an Bord Vorträge hält. Gefahren wird in die Antarktis, nach Spitzbergen und Grönland, entlang abgelegener Küsten – und ganzjährig auf Galapagos, wo ein eigenes Schiff stationiert ist. Der Komfortanspruch bleibt dabei derselbe wie auf den Ozeanschiffen, was diese Reisen von manch anderen Expeditions-Kreuzfahrten unterscheidet; vergleichbar positioniert sind etwa Ponant und Hapag-Lloyd Cruises.
Für wen Silversea passt – und wie Sie buchen
Silversea passt zu Paaren und erfahrenen Individualisten, die Ruhe, Raum und persönlichen Service über ein Unterhaltungsprogramm stellen, sowie zu Gästen, die eine Expedition ohne Komfortverzicht suchen. Familien mit kleineren Kindern finden in unserer Rubrik Familien-Kreuzfahrten die passenderen Angebote. Wichtig zu wissen: Wir buchen für Sie das gesamte Programm der Reederei – auch Abfahrten und Routen, die online nicht ausgeschrieben sind. Dazu kombinieren wir Flüge ab der Schweiz, Vor- und Nachprogramme sowie Hotels zu einem Paket aus einer Hand. Einen Überblick über alle Reedereien und Regionen gibt unsere Seite zu Schiffsreisen.
Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Celebrity Cruises
Erstklassiger Service, exzellente Spitzenküche und vielfältige Wellnessangebote sorgen für den Genuss für alle Sinne.
Cunard Line
Stilvoll, traditionell und vor allem luxuriös sind die drei Queens der Cunard Line, die Sie über die Transatlantikpassage nach New York bringen.
Explora Journeys
Mit der neuen Luxusreederei Explora Journeys entdecken Sie ab Mai 2023 den «Ocean State of Mind».
Holland America Line
Inspirierende Kreuzfahrten im klassischen Stil - lernen Sie faszinierende Orte, Menschen und Kulturen kennen.
MSC Cruises
Es erwarten Sie internationale Kulinarik, preisgekrönte Familienprogramme und erstklassige Unterhaltung.
Oceania Cruises
In der Welt zuhause - Oceania Cruises bringt Sie zu über 370 Häfen in der ganzen Welt.
Royal Caribbean International
Die grössten und innovativsten Schiffe der Welt garantieren Ihnen ein unvergessliches Ferienerlebnis.
Silversea fährt nach dem All-Inclusive-Prinzip: Getränke über den ganzen Tag, Trinkgelder, der Zimmerservice rund um die Uhr und die Restaurants an Bord sind im Reisepreis enthalten. Auf vielen Routen kommen Landausflüge dazu, auf den Expeditionsreisen ohnehin das gesamte Programm mit dem Expeditionsteam. Je nach Tarif lassen sich zusätzlich Flug und Transfers einschliessen – wir zeigen Ihnen im Beratungsgespräch, was bei Ihrer Wunschabfahrt konkret gilt.
Die klassischen Ozeanschiffe sind auf Kulturrouten im Mittelmeer, in Nordeuropa, in der Karibik, in Asien und auf Weltreisen unterwegs. Die Expeditionsschiffe sind eisverstärkt, führen Zodiacs mit und bringen Sie in die Antarktis, in die Arktis und nach Galapagos, begleitet von einem wissenschaftlichen Expeditionsteam. Suitenkomfort, Kulinarik und Service bleiben auf beiden Schiffstypen auf demselben Niveau.
Ja, der persönliche Butler gehört bei Silversea zum Standard und ist nicht den obersten Suitenkategorien vorbehalten. Er kümmert sich um Reservationen, Gepäck, Apéro auf der Veranda und alle Wünsche rund um Ihre Suite. Der Umfang der Suite selbst unterscheidet sich je nach Kategorie, der Service-Anspruch bleibt derselbe.
Ja. Wir haben Zugriff auf das gesamte Programm der Reederei und buchen auch Abfahrten, Routen und Suitenkategorien, die auf unserer Website nicht einzeln aufgeführt sind. Sagen Sie uns Reisezeit, Wunschregion und Schiffstyp – wir prüfen die Verfügbarkeit und stellen Flug ab der Schweiz, Hotels sowie Vor- und Nachprogramm dazu.
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