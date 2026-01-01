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Faszinierende Ferien in Südamerika vom Spezialisten

Südamerika – Kontinent der Gegensätze

Kreuzfahrten entlang der Küsten von Südamerika führen Sie zu vielen wunderschönen Plätzen. Einzigartige Landschaften, die sich sehr unterschiedlich präsentieren, machen den ungebrochenen Reiz dieser Region aus. So finden Sie in Südamerika sowohl gigantische Regenwälder als auch riesige Wüsten. Am faszinierendsten sind aber die traumhaft schönen Flusslandschaften Südamerikas, die Sie zum Beispiel im Amazonasgebiet in Brasilien erleben. Manche Kreuzfahrten führen sogar den Amazonas hinauf bis zu der Stadt Manaus, dem Tor zu den Regenwäldern Brasiliens.

Eine Kreuzfahrt zu den spektakulärsten Orten Südamerikas ist ein einzigartiges Natur- und Landschaftserlebnis, welches Sie in dieser Form nur auf diesem Kontinent vorfinden. Wenn Sie es kaum erwarten können, den feurigen Rhythmus Südamerikas hautnah zu spüren, erkundigen Sie sich noch heute bei unseren Spezialisten nach Kreuzfahrtangeboten für Südamerika. Lassen Sie Ihre Sorgen zu Hause und fragen Sie unsere Spezialisten nach einem individuellen Angebot für eine Südamerika Kreuzfahrt.

Icon map13 Tage
Der heldenhafte Süden
ab CHF 9555.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights:
Icon calendar13 Tage / 12 Nächte
Icon map23 Tage
Die Natur erwacht zu neuem Leben – Expedition in die Antarktis im Frühjahr
ab CHF 14678.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Erwachen der Natur: Antarktis im Frühling, Begegnungen mit Pinguinen , Wale & Robben , Spektakuläre...
Icon calendar23 Tage / 22 Nächte
Icon map18 Tage
Expedition Antarktis
Preis auf Anfrage
ab/bis Ushuaia
Highlights:
Icon calendar18 Tage / 17 Nächte
Icon map23 Tage
Expeditionsreise Antarktis, Falkland-Inseln und Südgeorgien
ab CHF 18359.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Eine Reise, drei verschiedene Reiseziele: Südgeorgien, die Falkland-Inseln und die Antarktis – mit...
Icon calendar23 Tage / 22 Nächte
Icon map6 Tage
Flussfahrt Amazon Clipper Cruises / Amazonas River + Rio Negro
Preis auf Anfrage
ab/bis Manaus
Highlights: Unvergessliches Sonnenuntergang Erlebnis , Kanufahrt am Morgen um exotische Vögel zu beobachten ,...
Icon calendar6 Tage / 5 Nächte
Icon map4 Tage
Flussfahrt Amazon Clipper Cruises / Rio Negro
Preis auf Anfrage
ab/bis Manaus
Highlights: Wanderung mit Naturführer im Regenwald, Einblick in das Leben der Ureinwohner, Mit Glück sehen Sie rosa...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map4 Tage
Flussfahrt Amazonas/Amazon Clipper Cruises
ab CHF 1520.– / pro Person
ab/bis Manaus
Highlights: Einzigartiges Reiseerlebnis , Kanufahrt am frühen Morgen , Erkundung des Regenwaldes
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map20 Tage
Grosse Expeditionsroute intensiv
ab CHF 19545.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Zodiacanlandungen, Vielfältige Tierwelt, Eindrückliche Landschaften, Expertenwissen an Bord
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map5 Tage
Iberostar / Rio Negro Programm
ab CHF 1375.– / pro Person
Highlights: Grosse Auswahl an Ausflugsmöglichkeiten in Lago Aracari, Mit Live-Musik den Abend auf dem Boot ausklingen...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map4 Tage
Iberostar / Rio Solimoes Programm
Preis auf Anfrage
ab/bis Manaus
Highlights: Wanderung im Gebiet Manacapuru-See, Mit Scheinwerfern ausgerüstet suchen Sie nach Alligatoren ,...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map16 Tage
Ikonische Antarktis - Die Route der Entdecker
ab CHF 9424.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: neun Tage Zeit für Erkundung der Antarktis , Weddelmeer , südliche Shetland Inseln, All inclusive an Bord...
Icon calendar16 Tage / 17 Nächte
Icon map10 Tage
Klassische Antarktis
ab CHF 7190.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: vielfältige Tierwelt der Antarktis , tägliche Anlandungen in der Antarktis , ideal für abenteuerlustige...
Icon calendar10 Tage / 9 Nächte
Icon map5 Tage
Kreuzfahrt am Ende der Welt - Puntas Arena - Ushuaia
ab CHF 3080.– / pro Person
ab Punta Arenas bis Ushuaia
Highlights: Beobachten Sie Magellanpinguine und Kormorane , Patagonien Abenteuer , Wanderung im magellanischen...
Icon calendar5 Tage / 4 Nächte
Icon map0 Tage
M/C Seaman Journey
Preis auf Anfrage
Highlights: Entdecken der unterschiedlichen Inseln, Unglaublich faszinierende Tier- und Pflanzenwelt, Schnorcheln mit...
Icon calendar0 Tage
Icon map14 Tage
Naturwunder zwischen Anden und Inselwelt
ab CHF 15987.– / pro Person
ab Lima bis Quito
Highlights:
Icon calendar14 Tage / 13 Nächte
Icon map19 Tage
Privatreise Aguas del Sur
Preis auf Anfrage
ab Santiago de Chile bis Buenos Aires
Highlights: Cerro San Cristóbal oder Cerro Santa Lucia, Petrohue-Wasserfälle, Magellanstrasse, See-Elefanten Kolonie,...
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map3 Tage
Privatreise Puno
ab CHF 620.– / pro Person
ab/bis Juliaca
Highlights: Grabtürmern von Sillustan, Schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianer, «Strickenden Männer»
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
Icon map17 Tage
Scenic Eclipse: Rhythmen der brasilianischen Küste
ab CHF 9195.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Südamerikas Küste
Icon calendar17 Tage / 16 Nächte
Icon map4 Tage
Seenüberquerung
ab CHF 1125.– / pro Person
ab Puerto Montt bis Bariloche
Highlights: Landschaftlich spektakuläre 3 Seen Route, Schifffahrt über den Todos Los Santos See, Abwechslungsreiche...
Icon calendar4 Tage / 3 Nächte
Icon map12 Tage
Tastes of Discovery Series: Rhythms of the Brazilian Coastline mit Spitzenköchin Luciana Berry
Preis auf Anfrage
ab Rio de Janeiro bis Buenos Aires
Highlights: Sehnsuchtsziel Rio de Janeiro, Bezauberndes Parati, Abgeschiedenes Naturreservat Ponta do Sul,...
Icon calendar12 Tage / 11 Nächte
Icon map20 Tage
Ultimatives antarktisches Abenteuer
ab CHF 22100.– / pro Person
ab USHUAIA bis Ushuaia
Highlights: 5 Nächte exklusives Segelerlebnis an Bord der Icebird mit maximal 5 Mitgästen – eine Perspektive,...
Icon calendar20 Tage / 19 Nächte
Icon map24 Tage
Von der Osterinsel bis Tahiti
ab CHF 13377.– / pro Person
ab Valparaiso bis Papeete
Highlights: Zwei Tage auf der geheimnisvollen Osterinsel mit ihren berühmten Moai-Statuen, Besuch der abgelegenen...
Icon calendar24 Tage / 23 Nächte
Icon map11 Tage
Weisse Weite, wilde Schönheit
ab CHF 14230.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: «Silver Endeavour» als luxuriöses Expeditionsschiff mit höchstem Komfort, Direktflug auf die...
Icon calendar11 Tage / 10 Nächte
Icon map0 Tage
Yacht La Pinta
ab CHF 5690.– / pro Person
Highlights: Entdecken der unterschiedlichen Inseln, Unglaublich faszinierende Tier- und Pflanzenwelt, Schnorcheln mit...
Icon calendar0 Tage
Icon map0 Tage
Yacht M/Y Coral I und II
Preis auf Anfrage
Highlights:
Icon calendar0 Tage
Icon map19 Tage
Zubucherreise Aguas del Sur
ab CHF 9550.– / pro Person
ab Santiago de Chile bis Buenos Aires
Highlights: Todos los Santos See , Lavafelder des Vulkans, Torres del Paine Natinoalpark, Kap Hoorn
Icon calendar19 Tage / 18 Nächte
Icon map3 Tage
Zubucherreise Puno
ab CHF 430.– / pro Person
ab/bis Juliaca
Highlights: Grabtürmern von Sillustani, Schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianer, «Strickenden Männer»
Icon calendar3 Tage / 2 Nächte
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Südamerika – Landschaften, die begeistern

Einzigartige Naturschauspiele und Landschaften, die Sie in ihren Bann ziehen: Genau dies finden Sie im Süden Südamerikas, wenn Sie sich dazu entschlossen haben, chilenische Fjorde & Gletscher aus der Nähe zu betrachten. Um sich in dieser Region aufzuhalten, ist folgender Zeitraum die beste Reisezeit: Dezember - Februar. Während dieser Monate ist vor Ort Sommer und die Gegend entfaltet ihren ganzen Charme. Erleben Sie auch so ursprüngliche Orte wie die argentinische Hafenstadt Ushuaia und erkunden Sie eine Region dieser Erde, in der es sehr viel zu entdecken gibt.

Traumhafte Landschaften unterschiedlichster Ausprägungen und ein von Gastfreundschaft und Lebensfreude bestimmter Alltag machen Südamerika zu einem Sehnsuchtsort für alle, die das Besondere lieben. Wenn Sie an Kultur und Natur interessiert sind, ist Südamerika ein perfektes Ziel für eine Kreuzfahrt.

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