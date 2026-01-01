Faszinierende Ferien in Südamerika vom Spezialisten
Südamerika – Kontinent der Gegensätze
Die Natur erwacht zu neuem Leben – Expedition in die Antarktis im Frühjahr
ab CHF 14678.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Erwachen der Natur: Antarktis im Frühling, Begegnungen mit Pinguinen , Wale & Robben , Spektakuläre...
23 Tage / 22 Nächte
Expeditionsreise Antarktis, Falkland-Inseln und Südgeorgien
ab CHF 18359.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: Eine Reise, drei verschiedene Reiseziele: Südgeorgien, die Falkland-Inseln und die Antarktis – mit...
23 Tage / 22 Nächte
Flussfahrt Amazon Clipper Cruises / Amazonas River + Rio Negro
Preis auf Anfrage
ab/bis Manaus
Highlights: Unvergessliches Sonnenuntergang Erlebnis , Kanufahrt am Morgen um exotische Vögel zu beobachten ,...
6 Tage / 5 Nächte
Flussfahrt Amazon Clipper Cruises / Rio Negro
Preis auf Anfrage
ab/bis Manaus
Highlights: Wanderung mit Naturführer im Regenwald, Einblick in das Leben der Ureinwohner, Mit Glück sehen Sie rosa...
4 Tage / 3 Nächte
Flussfahrt Amazonas/Amazon Clipper Cruises
ab CHF 1520.– / pro Person
ab/bis Manaus
Highlights: Einzigartiges Reiseerlebnis , Kanufahrt am frühen Morgen , Erkundung des Regenwaldes
4 Tage / 3 Nächte
Grosse Expeditionsroute intensiv
ab CHF 19545.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: Zodiacanlandungen, Vielfältige Tierwelt, Eindrückliche Landschaften, Expertenwissen an Bord
20 Tage / 19 Nächte
Iberostar / Rio Negro Programm
ab CHF 1375.– / pro Person
Highlights: Grosse Auswahl an Ausflugsmöglichkeiten in Lago Aracari, Mit Live-Musik den Abend auf dem Boot ausklingen...
5 Tage / 4 Nächte
Iberostar / Rio Solimoes Programm
Preis auf Anfrage
ab/bis Manaus
Highlights: Wanderung im Gebiet Manacapuru-See, Mit Scheinwerfern ausgerüstet suchen Sie nach Alligatoren ,...
4 Tage / 3 Nächte
Ikonische Antarktis - Die Route der Entdecker
ab CHF 9424.– / pro Person
ab/bis Buenos Aires
Highlights: neun Tage Zeit für Erkundung der Antarktis , Weddelmeer , südliche Shetland Inseln, All inclusive an Bord...
16 Tage / 17 Nächte
Klassische Antarktis
ab CHF 7190.– / pro Person
ab/bis Ushuaia
Highlights: vielfältige Tierwelt der Antarktis , tägliche Anlandungen in der Antarktis , ideal für abenteuerlustige...
10 Tage / 9 Nächte
Kreuzfahrt am Ende der Welt - Puntas Arena - Ushuaia
ab CHF 3080.– / pro Person
ab Punta Arenas bis Ushuaia
Highlights: Beobachten Sie Magellanpinguine und Kormorane , Patagonien Abenteuer , Wanderung im magellanischen...
5 Tage / 4 Nächte
M/C Seaman Journey
Preis auf Anfrage
Highlights: Entdecken der unterschiedlichen Inseln, Unglaublich faszinierende Tier- und Pflanzenwelt, Schnorcheln mit...
0 Tage
Naturwunder zwischen Anden und Inselwelt
ab CHF 15987.– / pro Person
ab Lima bis Quito
Highlights:
14 Tage / 13 Nächte
Privatreise Aguas del Sur
Preis auf Anfrage
ab Santiago de Chile bis Buenos Aires
Highlights: Cerro San Cristóbal oder Cerro Santa Lucia, Petrohue-Wasserfälle, Magellanstrasse, See-Elefanten Kolonie,...
19 Tage / 18 Nächte
Privatreise Puno
ab CHF 620.– / pro Person
ab/bis Juliaca
Highlights: Grabtürmern von Sillustan, Schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianer, «Strickenden Männer»
3 Tage / 2 Nächte
Scenic Eclipse: Rhythmen der brasilianischen Küste
ab CHF 9195.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, Südamerikas Küste
17 Tage / 16 Nächte
Seenüberquerung
ab CHF 1125.– / pro Person
ab Puerto Montt bis Bariloche
Highlights: Landschaftlich spektakuläre 3 Seen Route, Schifffahrt über den Todos Los Santos See, Abwechslungsreiche...
4 Tage / 3 Nächte
Tastes of Discovery Series: Rhythms of the Brazilian Coastline mit Spitzenköchin Luciana Berry
Preis auf Anfrage
ab Rio de Janeiro bis Buenos Aires
Highlights: Sehnsuchtsziel Rio de Janeiro, Bezauberndes Parati, Abgeschiedenes Naturreservat Ponta do Sul,...
12 Tage / 11 Nächte
Ultimatives antarktisches Abenteuer
ab CHF 22100.– / pro Person
ab USHUAIA bis Ushuaia
Highlights: 5 Nächte exklusives Segelerlebnis an Bord der Icebird mit maximal 5 Mitgästen – eine Perspektive,...
20 Tage / 19 Nächte
Von der Osterinsel bis Tahiti
ab CHF 13377.– / pro Person
ab Valparaiso bis Papeete
Highlights: Zwei Tage auf der geheimnisvollen Osterinsel mit ihren berühmten Moai-Statuen, Besuch der abgelegenen...
24 Tage / 23 Nächte
Weisse Weite, wilde Schönheit
ab CHF 14230.– / pro Person
ab/bis Santiago de Chile
Highlights: «Silver Endeavour» als luxuriöses Expeditionsschiff mit höchstem Komfort, Direktflug auf die...
11 Tage / 10 Nächte
Yacht La Pinta
ab CHF 5690.– / pro Person
Highlights: Entdecken der unterschiedlichen Inseln, Unglaublich faszinierende Tier- und Pflanzenwelt, Schnorcheln mit...
0 Tage
Zubucherreise Aguas del Sur
ab CHF 9550.– / pro Person
ab Santiago de Chile bis Buenos Aires
Highlights: Todos los Santos See , Lavafelder des Vulkans, Torres del Paine Natinoalpark, Kap Hoorn
19 Tage / 18 Nächte
Zubucherreise Puno
ab CHF 430.– / pro Person
ab/bis Juliaca
Highlights: Grabtürmern von Sillustani, Schwimmenden Schilfinseln der Uros-Indianer, «Strickenden Männer»
3 Tage / 2 Nächte
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Südamerika – Landschaften, die begeistern
Einzigartige Naturschauspiele und Landschaften, die Sie in ihren Bann ziehen: Genau dies finden Sie im Süden Südamerikas, wenn Sie sich dazu entschlossen haben, chilenische Fjorde & Gletscher aus der Nähe zu betrachten. Um sich in dieser Region aufzuhalten, ist folgender Zeitraum die beste Reisezeit: Dezember - Februar. Während dieser Monate ist vor Ort Sommer und die Gegend entfaltet ihren ganzen Charme. Erleben Sie auch so ursprüngliche Orte wie die argentinische Hafenstadt Ushuaia und erkunden Sie eine Region dieser Erde, in der es sehr viel zu entdecken gibt.
Traumhafte Landschaften unterschiedlichster Ausprägungen und ein von Gastfreundschaft und Lebensfreude bestimmter Alltag machen Südamerika zu einem Sehnsuchtsort für alle, die das Besondere lieben. Wenn Sie an Kultur und Natur interessiert sind, ist Südamerika ein perfektes Ziel für eine Kreuzfahrt.
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