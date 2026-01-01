Nordeuropa Kreuzfahrten vom Spezialisten
Nordeuropa – unvergessliche Kreuzfahrten erwarten Sie
Arktische Stille. Zeitlose Weite
ab CHF 11049.– / pro Person
ab/bis Longyearbyen
Highlights: «Silver Endeavour» als luxuriöses Expeditionsschiff mit modernster Polar-Ausstattung, Unberührte...
10 Tage / 9 Nächte
Auf den Spuren der grossen Entdecker
ab CHF 6683.– / pro Person
ab Kopenhagen bis Reykjavik
Highlights: Lofoten, Tromsø und das Nordkap entdecken, Mitternachtssonne im hohen Norden Norwegens, Islands wilde...
14 Tage / 13 Nächte
Belle Epoque-Reise Britische Inseln
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: - Segelromantik an Bord der SeaCloud II, - Inseln Guernsey und Scilly-Inseln, - Romantisches Honfleur und...
13 Tage / 12 Nächte
Der Klassiker "Ins Reich der Mitternachtssonne"
ab CHF 4740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Panoramafahrt mit der berühmten Bergenbahn, Ausflug in Inari zur Rentierfarm,...
13 Tage / 12 Nächte
Die Route der Wikinger
ab CHF 11590.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Luxuriöses Kreuzfahrtschiff «Explora III», Majestätische Landschaften Grönlands, Spätsommer in Ostkanada,...
14 Tage / 13 Nächte
Die Ruhe des Nordens mit Havila Voyages
ab CHF 1755.– / pro Person
ab/bis Bergen
Highlights: Lofoten, Saltstraumen, Nordlichter, Polarkreis
12 Tage / 11 Nächte
Einmal um die Welt. Unzählige Erinnerungen.
ab CHF 22960.– / pro Person
ab/bis Southampton
Highlights: 113 Nächte Weltreise an Bord der Queen Elizabeth, Übernachtaufenthalte in Metropolen wie Kapstadt,...
114 Tage / 113 Nächte
Expedition Grönland, Neufundland und Sankt-Lorenz-Strom
Preis auf Anfrage
ab/bis Zürich
Highlights: Naturschauspiel Disko Bucht: glitzernde Eisberge von Deck und vom Zodiac aus bestaunen, Spannende...
19 Tage / 18 Nächte
Faszination Transatlantik
ab CHF 790.– / pro Person
ab Southampton bis New York
Highlights: Transatlantik Kreuzfahrt, Hochsee-Planetarium, Abwechslungsreiches Angebot an Bord, Ikonisches...
8 Tage / 7 Nächte
Fjordträume im erwachenden Norden
ab CHF 3740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hansestadt Bergen, Geirangerfjord, Ausflug ins Pasviktal, Reiseleitung ab/bis Zürich
9 Tage / 8 Nächte
Geheimnisse des Baffinmeers
ab CHF 15191.– / pro Person
ab Kangerlussuaq bis Nuuk
Highlights: Eisberge und Gletscherwelten, Begegnungen mit arktischer Tierwelt, Abgelegene Inuit Siedlungen, Fjorde im...
14 Tage / 13 Nächte
Grönland & Kanada – zwischen Fjorden und Wildnis
ab CHF 6000.– / pro Person
ab Reykjavik bis Québec
Highlights: Prinz-Christian-Sund und Grönlands spektakuläre Fjordlandschaften, Abgelegene Orte wie Paamiut und...
12 Tage / 11 Nächte
Herbstleuchten auf der Postschiffroute
ab CHF 3040.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Hauptstadt Norwegens, Ausflug ins Pasviktal, Hansestadt Bergen, Reiseleitung ab/bis Zürich
9 Tage / 8 Nächte
Inselträume am Rande der Arktis
Preis auf Anfrage
ab Aberdeen bis Reykjavik
Highlights: Wikingerspuren und Vogelwelten auf den Shetlandinseln, Spektakuläre Naturkulissen auf den Färöern,...
9 Tage / 8 Nächte
Klassische Postschiffroute: Bergen – Kirkenes – Bergen
ab CHF 1635.– / pro Person
ab/bis Bergen
Highlights: Lofoten, Saltstraumen, Mitternachtssonne, Polarkreis
12 Tage / 11 Nächte
Nordlichtspektakel über dem Polarkreis
ab CHF 3740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Nordlichter, Ausflug ins Snowhotel Kirkenes inkl. Abendessen, Panoramafahrt zu den schönsten...
9 Tage / 8 Nächte
Norwegen per Bahn, Bus und Hurtigruten
Preis auf Anfrage
Highlights: Hurtigrutenfahrt Trondheim - Bergen , spannender Ausflug zum Geirangerfjord, Trondheim mit den...
10 Tage / 9 Nächte
Norwegens Fjorde & Nordische Naturwunder
ab CHF 9860.– / pro Person
ab/bis Kopenhagen
Highlights: Geirangerfjord mit spektakulären Wasserfällen, Die eindrucksvolle Inselwelt der Lofoten, Bergen und...
13 Tage / 12 Nächte
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Lyngenalpen & Polarlichter, Lofoten - Magische Fjordlandschaft, Vesterålen & Trollfjord,...
10 Tage / 9 Nächte
Schiffsreise ins Herz der Highlands
Preis auf Anfrage
ab Edinburgh bis Inverness
Highlights:
10 Tage / 9 Nächte
Schottische Archipele und die Färöer – zwischen nordischem Erbe und Inselwelten
ab CHF 7390.– / pro Person
ab/bis Zürich
Highlights: Eindrückliche Landschaften, Artenreiche Tierwelt, Einblick in Kultur und Geschichte, Besuch der...
11 Tage / 10 Nächte
Sommer in der Diskobucht von Grönland
ab CHF 8240.– / pro Person
ab Kopenhagen / Reykjavik bis Keflavik
Highlights: Ilulissat «Eisberghaupstadt der Welt» , Walsichtungen, Vogelbeobachtungen, Arktische Tierwelt
8 Tage / 7 Nächte
Spitzbergen Odysee
ab CHF 12425.– / pro Person
ab/bis Oslo
Highlights: Fahrt entlang blauer Gletscherfronten und durch atemberaubende Fjorde, Erleben Sie den Nervenkitzel,...
12 Tage / 11 Nächte
Urgewaltiges Naturschauspiel
ab CHF 4335.– / pro Person
ab/bis Reykjavik
Highlights: Mitternachtssonne, Unglaubliche Vogelwelt , Zauberhafte Landschaften, Walbeobachtungen
8 Tage / 7 Nächte
Zwischen Fjorden und ewigem Eis
ab CHF 11064.– / pro Person
ab/bis Kangerlussuaq
Highlights: Eqip Sermia-Gletscher & Diskobucht, Inuit-Kultur im hohen Norden Grönlands, Zodiacfahrten zwischen...
13 Tage / 12 Nächte
Zwischen nordischer Eleganz und mediterranem Glamour
ab CHF 9981.– / pro Person
ab Kopenhagen bis Barcelona
Highlights: Kontrastreicher Routenverlauf von Skandinavien bis ins Mittelmeer, Mehrtägige Aufenthalte in Metropolen...
18 Tage / 17 Nächte
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Die Ostsee – Ruhe und Entspannung auf höchstem Niveau
Vor allem im Sommer zeigen sich die reizvollen Städte an den Ufern der Ostsee von ihrer schönsten Seite. Erkunden Sie kulturell einzigartige Städte wie St. Petersburg, Tallinn oder Riga, in denen viele historische Bauwerke darauf warten, von Ihnen entdeckt zu werden. Herrliche Sonnenuntergänge und eine milde Brise machen jede Kreuzfahrt im Ostseeraum zu einem Erlebnis, bei dem Sie Ruhe und Kraft tanken können. Dank einer sehr angenehmen Kombination aus Erholung und kulturellen Highlights ist jede Ostseekreuzfahrt ein Ereignis, an welches Sie sich noch lange erinnern werden.
Kreuzfahrten rund um das Nordkap – ein unvergessliches Vergnügen
Beste Reisezeit: Mai - Juni für die Mitternachtssonne. Wenn Sie sich an diese Empfehlung halten, erwartet Sie ein Naturschauspiel, welches einzigartig ist. Denn die Sommertage in Nordeuropa scheinen nie zu enden und sorgen dafür, dass Reiseziele wie Island und die Lofoten immer in einem atemberaubenden Licht erstrahlen. Neben spannenden Tagen im Nordmeer bieten viele Kreuzfahrten in Nordeuropa auch herrliche Erlebnisse in den interessanten Gewässern Norwegens. Denn die für die Region typischen Fjordlandschaften sind bekannt für ihre natürliche Ausstrahlung und ihren Charme.
Norwegische Fjorde und Nordkap
Die klassische Norwegenroute führt von Südnorwegen entlang der Küste nordwärts: tief eingeschnittene Fjorde, Wasserfälle nahe der Bordreling und Hafenorte, die sich in wenigen Schritten zu Fuss erschliessen. Wer weiter nach Norden fährt, erreicht die Lofoten und das Nordkap – dort verschiebt sich der Charakter der Reise vom reinen Landschaftsgenuss zum echten Nordmeer-Erlebnis. In den Fjorden sind komfortable Schiffe der Premium-Klasse ebenso unterwegs wie kleinere Einheiten. Entscheidend ist dabei weniger die Kategorie als die Frage, wie viele Stunden Sie tatsächlich im Fjord verbringen und ob die Einfahrt bei Tageslicht erfolgt.
Die Ostsee mit Kopenhagen, Stockholm, Helsinki und dem Baltikum
Die Ostsee ist die kulturelle Sommerroute Nordeuropas. Die Häfen liegen nahe beieinander, die Seetage sind kurz, und fast jeder Landgang führt direkt in eine Altstadt: Kopenhagen mit seiner entspannten Hafenatmosphäre, Stockholm mit der langen Einfahrt durch den Schärengarten, Helsinki mit seiner klaren Architektur sowie Tallinn und Riga mit ihren historischen Zentren. Weil die Distanzen überschaubar sind, bleibt an Bord Zeit für Erholung, ohne dass Sie auf Sehenswürdigkeiten verzichten müssen. Für Reisende mit Kindern zählt die Ostsee deshalb zu den zugänglichsten Regionen überhaupt – passende Schiffe finden Sie unter Familienkreuzfahrten.
Britische Inseln und Island
Rund um die Britischen Inseln verbinden Routen schottische Hochlandhäfen, irische Küstenstädte und kleine Inselgruppen zu einer abwechslungsreichen Rundreise – oft mit jener britischen Bordkultur, wie sie etwa Cunard Line pflegt. Island steht dagegen für Vulkanlandschaft, Wasserfälle und weite, kaum besiedelte Küsten. Reisen dorthin, häufig kombiniert mit den Färöern oder Grönland, werden meist von kleineren Schiffen mit Expeditionscharakter angeboten, die auch abgelegene Ankerplätze anlaufen und ein Programm mit Zodiacs und Lektoren an Bord führen.
Saison von Mai bis September
Nordeuropa ist ein Sommerziel. Die Saison reicht von Mai bis September, wobei sich die Monate deutlich unterscheiden: Mai und Juni bringen die längsten Tage und im hohen Norden die Mitternachtssonne, Juli und August sind am wärmsten und am stärksten nachgefragt, der September zeigt bereits herbstliche Farben und ruhigere Häfen. Die langen Tage sind der eigentliche Luxus dieser Region – Landgänge wirken entspannter, und die Ausfahrt aus einem Fjord findet oft noch in vollem Licht statt. Wer Ruhe an Bord schätzt, ist mit den Randmonaten und kleineren Schiffen gut beraten.
Schiffsgrösse, Häfen und Vor- oder Nachprogramm
Die Schiffsgrösse entscheidet in Nordeuropa stärker als anderswo darüber, wie sich eine Reise anfühlt. Grosse Schiffe bieten viel Auswahl an Bord, liegen aber häufiger an Aussenpiers und brauchen in engen Fjorden und kleinen Inselhäfen mehr Spielraum. Kleinere Schiffe – etwa von Hapag-Lloyd Cruises, Ponant oder Silversea – kommen näher an den Ortskern und erschliessen Häfen, die für Grossschiffe nicht in Frage kommen. Da die Anreise ohnehin ansteht, lohnt sich fast immer ein Vor- oder Nachprogramm: einige Tage in Kopenhagen, Oslo, Bergen, Stockholm oder Reykjavik, bevor Sie an Bord gehen. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Flug, Hotel und Route als ein Paket zusammen – auf Wunsch auch im Segment der Luxuskreuzfahrten.
Die Saison reicht von Mai bis September. Mai und Juni bieten die längsten Tage und im hohen Norden die Mitternachtssonne, Juli und August sind die wärmsten und am stärksten nachgefragten Monate. Der September ist ruhiger und zeigt bereits herbstliche Farben.
Die Ostsee ist die kulturelle Route: kurze Distanzen zwischen Kopenhagen, Stockholm, Helsinki, Tallinn und Riga, viele Landgänge direkt in den Altstädten. Norwegen und das Nordkap stellen dagegen die Landschaft in den Vordergrund, mit Fjordeinfahrten und langen Panoramastunden an Deck. Viele Gäste kombinieren beide Regionen im Lauf mehrerer Saisons.
Das hängt davon ab, worauf Sie Wert legen. Grosse Schiffe bieten mehr Auswahl an Bord, liegen aber öfter an Aussenpiers und meiden besonders enge Fjorde und kleine Inselhäfen. Kleinere Schiffe und Expeditionsschiffe kommen näher an die Ortskerne und erreichen Ziele, die für Grossschiffe nicht anlaufbar sind.
In den meisten Fällen ja. Da die Anreise ohnehin über einen der nordeuropäischen Flughäfen führt, gewinnen Sie mit wenigen zusätzlichen Tagen in Kopenhagen, Oslo, Bergen, Stockholm oder Reykjavik viel Substanz. Gerne planen unsere Spezialisten Flug, Hotel und Kreuzfahrt als ein durchgehendes Paket.
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