Norwegische Fjorde und Nordkap

Die klassische Norwegenroute führt von Südnorwegen entlang der Küste nordwärts: tief eingeschnittene Fjorde, Wasserfälle nahe der Bordreling und Hafenorte, die sich in wenigen Schritten zu Fuss erschliessen. Wer weiter nach Norden fährt, erreicht die Lofoten und das Nordkap – dort verschiebt sich der Charakter der Reise vom reinen Landschaftsgenuss zum echten Nordmeer-Erlebnis. In den Fjorden sind komfortable Schiffe der Premium-Klasse ebenso unterwegs wie kleinere Einheiten. Entscheidend ist dabei weniger die Kategorie als die Frage, wie viele Stunden Sie tatsächlich im Fjord verbringen und ob die Einfahrt bei Tageslicht erfolgt.

Die Ostsee mit Kopenhagen, Stockholm, Helsinki und dem Baltikum

Die Ostsee ist die kulturelle Sommerroute Nordeuropas. Die Häfen liegen nahe beieinander, die Seetage sind kurz, und fast jeder Landgang führt direkt in eine Altstadt: Kopenhagen mit seiner entspannten Hafenatmosphäre, Stockholm mit der langen Einfahrt durch den Schärengarten, Helsinki mit seiner klaren Architektur sowie Tallinn und Riga mit ihren historischen Zentren. Weil die Distanzen überschaubar sind, bleibt an Bord Zeit für Erholung, ohne dass Sie auf Sehenswürdigkeiten verzichten müssen. Für Reisende mit Kindern zählt die Ostsee deshalb zu den zugänglichsten Regionen überhaupt – passende Schiffe finden Sie unter Familienkreuzfahrten.

Britische Inseln und Island

Rund um die Britischen Inseln verbinden Routen schottische Hochlandhäfen, irische Küstenstädte und kleine Inselgruppen zu einer abwechslungsreichen Rundreise – oft mit jener britischen Bordkultur, wie sie etwa Cunard Line pflegt. Island steht dagegen für Vulkanlandschaft, Wasserfälle und weite, kaum besiedelte Küsten. Reisen dorthin, häufig kombiniert mit den Färöern oder Grönland, werden meist von kleineren Schiffen mit Expeditionscharakter angeboten, die auch abgelegene Ankerplätze anlaufen und ein Programm mit Zodiacs und Lektoren an Bord führen.

Saison von Mai bis September

Nordeuropa ist ein Sommerziel. Die Saison reicht von Mai bis September, wobei sich die Monate deutlich unterscheiden: Mai und Juni bringen die längsten Tage und im hohen Norden die Mitternachtssonne, Juli und August sind am wärmsten und am stärksten nachgefragt, der September zeigt bereits herbstliche Farben und ruhigere Häfen. Die langen Tage sind der eigentliche Luxus dieser Region – Landgänge wirken entspannter, und die Ausfahrt aus einem Fjord findet oft noch in vollem Licht statt. Wer Ruhe an Bord schätzt, ist mit den Randmonaten und kleineren Schiffen gut beraten.

Schiffsgrösse, Häfen und Vor- oder Nachprogramm

Die Schiffsgrösse entscheidet in Nordeuropa stärker als anderswo darüber, wie sich eine Reise anfühlt. Grosse Schiffe bieten viel Auswahl an Bord, liegen aber häufiger an Aussenpiers und brauchen in engen Fjorden und kleinen Inselhäfen mehr Spielraum. Kleinere Schiffe – etwa von Hapag-Lloyd Cruises, Ponant oder Silversea – kommen näher an den Ortskern und erschliessen Häfen, die für Grossschiffe nicht in Frage kommen. Da die Anreise ohnehin ansteht, lohnt sich fast immer ein Vor- oder Nachprogramm: einige Tage in Kopenhagen, Oslo, Bergen, Stockholm oder Reykjavik, bevor Sie an Bord gehen. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Flug, Hotel und Route als ein Paket zusammen – auf Wunsch auch im Segment der Luxuskreuzfahrten.