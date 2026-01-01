Ferien vom Spezialisten für alle, die das Besondere suchen
Nordost- und Nordwestpassage: einzigartig und luxuriös
Spezialisten-Team
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Anziehungspunkt von Entdeckern und Pionieren
Schon im 16. und 17. Jahrhundert versuchten Abenteurer, eine Seestrasse durch die eurasische Nordküste auszumachen. Jedoch gelang es damals nicht, die Passage zu befahren. Das Eis war einfach zu dick. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurden die Schiffe eistauglich. 1878 gelang dem Finnen Adolf Erik Nordenskiöld erstmals die Durchquerung der Passage. Allerdings fror das Schiff ein und die Besatzung konnte die Fahrt erst nach einem halben Jahr fortsetzen.
Überwindung einer bisherigen Grenze der Zivilisation
Jetzt haben Sie die Möglichkeit, sich selbst auf Entdeckungsreise zu begeben und eine bisher als unüberwindbar geltende Grenze zu überschreiten. Sie erleben eine Expeditionskreuzfahrt, die schon von ihrer Art her etwas Aussergewöhnliches darstellt. Denn die Passage ist erst seit einigen Jahren befahrbar für Passagierschiffe. Erstmals wurde 2019 das Eis auf der wegweisenden Nordostpassage im wahrsten Sinne des Wortes gebrochen. 2020 wurde dieses nicht gerade alltägliche Abenteuer der Nordwestpassage fortgeführt.
An Bord kleiner, eisverstärkter Schiffe erleben Sie Begegnungen mit der Tierwelt der Arktis wie Eisbären, Seehunden, Narwalen, Walrossen und Moschusochsen. Machen Sie Ihre Ferien zu einem unvergessenen Erlebnis und begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die ursprüngliche Schönheit der Arktis. Die beste Reisezeit: im Sommer und Spätsommer!
Durchquerung der Nordwestpassage
ab CHF 36955.– / pro Person
ab Toronto bis Anchorage
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29 Tage / 28 Nächte
NZZ-Leserreise - Arktisches Norwegen - Expedition Nordlichter auf der MS Spitsbergen
ab CHF 6740.– / pro Person
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10 Tage / 9 Nächte
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Urgewaltiges Naturschauspiel
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8 Tage / 7 Nächte
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