Ferien vom Spezialisten für alle, die das Besondere suchen

Überwindung einer bisherigen Grenze der Zivilisation

Jetzt haben Sie die Möglichkeit, sich selbst auf Entdeckungsreise zu begeben und eine bisher als unüberwindbar geltende Grenze zu überschreiten. Sie erleben eine Expeditionskreuzfahrt, die schon von ihrer Art her etwas Aussergewöhnliches darstellt. Denn die Passage ist erst seit einigen Jahren befahrbar für Passagierschiffe. Erstmals wurde 2019 das Eis auf der wegweisenden Nordostpassage im wahrsten Sinne des Wortes gebrochen. 2020 wurde dieses nicht gerade alltägliche Abenteuer der Nordwestpassage fortgeführt.

An Bord kleiner, eisverstärkter Schiffe erleben Sie Begegnungen mit der Tierwelt der Arktis wie Eisbären, Seehunden, Narwalen, Walrossen und Moschusochsen. Machen Sie Ihre Ferien zu einem unvergessenen Erlebnis und begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die ursprüngliche Schönheit der Arktis. Die beste Reisezeit: im Sommer und Spätsommer!