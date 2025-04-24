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Weltreise: Legenden des Pazifiks ab Los Angeles

Erleben Sie die vielen Freuden des Pazifiks in unvergleichlichem Luxus an Bord der Seven Seas Splendor®. Dieses 133-Nächte-Abenteuer wurde für echte Weltenbummler geschaffen und führt Sie in den Südpazifik, nach Australien, Neuseeland, Südostasien und Japan, mit Übernachtungen in Sydney, Singapur, Bangkok und darüber hinaus.

Seien Sie die ersten Kunden, die die Weltreise buchen und registrieren Sie sich noch heute bei knecht reisen für die Warteliste. Wartelisteanmeldungen nehmen wir bis zum 6. Mai 2025 entgegen, danach gehen die Reisen in den öffentlichen Verkauf.

Reisedatum
05.01. - 17.05.2028
Weltreise: Legenden des Pazifiks ab Los Angeles
ab CHF 81965.– / pro Person
ab Los Angeles bis San Francisco
Highlights:
- Entdeckung von 73 UNESCO-Welterbestätten
- Erkundung von 40 Ländern auf sechs Kontinenten
- Besuch von zwei neuen, abgelegenen Häfen
- 14 Hafen-Übernachtungen für tiefere Einblicke
Icon calendar 134 Tage / 133 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag - 134. Tag: Weltreise

Diese Weltreise mit der Seven Seas Splendor entführt Sie in 133 Nächten zu den schönsten Orten der Erde – von der Südsee über Asien und Afrika bis nach Europa. Sie entdecken 40 Länder auf sechs Kontinenten, darunter exotische Inseln, legendäre Weltmetropolen und faszinierende Kulturen. 73 UNESCO-Welterbestätten, 14 Übernachtungen in Häfen und zwei neue, selten besuchte Ziele wie die Robinson-Crusoe-Insel versprechen unvergessliche Erlebnisse.

Zwischen Abenteuern an Land geniessen Sie höchsten Komfort und persönlichen Service an Bord eines der elegantesten Schiffe der Welt. Diese Reise ist ein luxuriöses Kaleidoskop aus Entdeckung, Kultur und Erholung.

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Kreuzfahrt 134 Tage ab Los Angeles bis San Francisco
Im Preis inbegriffen
  • Exklusives 1-Nacht-Hotelpaket und Gala-Veranstaltung vor der Kreuzfahrt
  • Exklusives Erlebnis am Ufer
  • Unbegrenzte Landausflüge
  • Exquisite Mahlzeiten, einschliesslich aller Spezialitätenrestaurants ohne Aufpreis
  • Unbegrenzte Anzahl von Getränken, edlen Weinen, handwerklich hergestellten Cocktails, Kaffeespezialitäten und mehr
  • Individuell gestaltbare Mini-Bar in der Suite, die täglich nach Ihren Vorlieben aufgefüllt wird
  • Unbegrenzter Zugang zu den Spa-Einrichtungen
  • Vorausbezahlte Trinkgelder
  • Unbegrenztes WiFi*
  • Wäschereiservice einschliesslich chemischer Reinigung und Bügeln
  • 24-Stunden-Suiten-Essen
  • Offene Bars und Lounges sowie dynamische Unterhaltung und bereichernde Erlebnisse
  • US$400 Guthaben an Bord
  • Telefonzeit pro Suite
  • Medizinische Konsultation an Bord*
  • Erinnerungsgeschenk
Concierge-Suiten und höher beinhalten:
  • Vorrangige Online-Reservierung für Landausflüge und Essen an Bord
  • Zusätzliche Ersparnisse bei Regent Choice Erlebnissen und Landprogrammen
Penthouse-Suiten und höher beinhalten:
  • Persönlicher Butler für ein gehobenes In-Suite-Erlebnis
  • Tägliche Canapés
Für eine noch nahtlosere Reise wählen Sie einen ultimativen All-Inclusive-Tarif:
  • Beinhaltet alle oben genannten Leistungen
  • Inbegriffene Flüge Hin- und Rückflüge in der Economy Class. Upgrades auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich
  • Inklusive Chauffeur Private Executive Chauffeur-Guthaben bis zu einem Gegenwert von 500 US-Dollar pro Suite

Preise
134 Tage / 133 Nächte ab CHF 81965.– / pro Person

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