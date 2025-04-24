Weltreise: Legenden des Pazifiks ab Los Angeles
Weltreise: Legenden des Pazifiks ab Los Angeles
ab CHF 81965.– / pro Person
ab Los Angeles bis San Francisco
Highlights:
- Entdeckung von 73 UNESCO-Welterbestätten
- Erkundung von 40 Ländern auf sechs Kontinenten
- Besuch von zwei neuen, abgelegenen Häfen
- 14 Hafen-Übernachtungen für tiefere Einblicke
134 Tage / 133 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag - 134. Tag: Weltreise
Zwischen Abenteuern an Land geniessen Sie höchsten Komfort und persönlichen Service an Bord eines der elegantesten Schiffe der Welt. Diese Reise ist ein luxuriöses Kaleidoskop aus Entdeckung, Kultur und Erholung.
Diese Weltreise mit der Seven Seas Splendor entführt Sie in 133 Nächten zu den schönsten Orten der Erde – von der Südsee über Asien und Afrika bis nach Europa. Sie entdecken 40 Länder auf sechs Kontinenten, darunter exotische Inseln, legendäre Weltmetropolen und faszinierende Kulturen. 73 UNESCO-Welterbestätten, 14 Übernachtungen in Häfen und zwei neue, selten besuchte Ziele wie die Robinson-Crusoe-Insel versprechen unvergessliche Erlebnisse.
Zwischen Abenteuern an Land geniessen Sie höchsten Komfort und persönlichen Service an Bord eines der elegantesten Schiffe der Welt. Diese Reise ist ein luxuriöses Kaleidoskop aus Entdeckung, Kultur und Erholung.
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Kreuzfahrt 134 Tage ab Los Angeles bis San Francisco
- Exklusives 1-Nacht-Hotelpaket und Gala-Veranstaltung vor der Kreuzfahrt
- Exklusives Erlebnis am Ufer
- Unbegrenzte Landausflüge
- Exquisite Mahlzeiten, einschliesslich aller Spezialitätenrestaurants ohne Aufpreis
- Unbegrenzte Anzahl von Getränken, edlen Weinen, handwerklich hergestellten Cocktails, Kaffeespezialitäten und mehr
- Individuell gestaltbare Mini-Bar in der Suite, die täglich nach Ihren Vorlieben aufgefüllt wird
- Unbegrenzter Zugang zu den Spa-Einrichtungen
- Vorausbezahlte Trinkgelder
- Unbegrenztes WiFi*
- Wäschereiservice einschliesslich chemischer Reinigung und Bügeln
- 24-Stunden-Suiten-Essen
- Offene Bars und Lounges sowie dynamische Unterhaltung und bereichernde Erlebnisse
- US$400 Guthaben an Bord
- Telefonzeit pro Suite
- Medizinische Konsultation an Bord*
- Erinnerungsgeschenk
- Vorrangige Online-Reservierung für Landausflüge und Essen an Bord
- Zusätzliche Ersparnisse bei Regent Choice Erlebnissen und Landprogrammen
- Persönlicher Butler für ein gehobenes In-Suite-Erlebnis
- Tägliche Canapés
- Beinhaltet alle oben genannten Leistungen
- Inbegriffene Flüge Hin- und Rückflüge in der Economy Class. Upgrades auf Anfrage und gegen Aufpreis erhältlich
- Inklusive Chauffeur Private Executive Chauffeur-Guthaben bis zu einem Gegenwert von 500 US-Dollar pro Suite
Preise
134 Tage / 133 Nächte ab CHF 81965.– / pro Person