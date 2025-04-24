- 134. Tag: Weltreise

Diese Weltreise mit der Seven Seas Splendor entführt Sie in 133 Nächten zu den schönsten Orten der Erde – von der Südsee über Asien und Afrika bis nach Europa. Sie entdecken 40 Länder auf sechs Kontinenten, darunter exotische Inseln, legendäre Weltmetropolen und faszinierende Kulturen. 73 UNESCO-Welterbestätten, 14 Übernachtungen in Häfen und zwei neue, selten besuchte Ziele wie die Robinson-Crusoe-Insel versprechen unvergessliche Erlebnisse.

Zwischen Abenteuern an Land geniessen Sie höchsten Komfort und persönlichen Service an Bord eines der elegantesten Schiffe der Welt. Diese Reise ist ein luxuriöses Kaleidoskop aus Entdeckung, Kultur und Erholung.



Melden Sie sich hier für die Warteliste an: Anmeldung